Подтверждены планы по слиянию Chrome OS и Android в одну платформу

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|1.3, IMBird (ok), 08:39, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Там Harmony на пятки наступает. Пока индусы из гугла придумают, как слить грамотно ведро и хромось, китайцы уже предлагают как минимум три типа приложений — простые Quick Apps на этих ваших HTML, основные на ArkTS и тяжёлые на Candije. И нашим лучше бы вместо лютой любви к сборочкам AOSP с обоями под хохлому как раз договориться с хуавеем, потому что уровень качества гармонии позволяет её гонять на менее требовательном оборудовании, которое в теории и у нас в стране могут делать, а безопасность сильно выше.
Просто для понимания — японцы-корейцы (!) сейчас повалили в разработку для гармонии, потому что актуально и платят хорошие деньги.
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|2.5, iPony128052 (?), 08:53, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> уже предлагают как минимум три типа приложений — простые Quick Apps на этих ваших HTML, основные на ArkTS и тяжёлые на Candije
Как будто на Android подобного нет
Вообще какое-то возвышение по типу «хорошо, где меня нет»
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|3.29, IMBird (ok), 09:43, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Как будто на Android подобного нет
Нет, приложения на яве тяжелее тех же на ArkTS, прожки с WebView тоже тормозные, что-то быстрое — только через JNI и с минимумом обращений к Android Framework.
Хуавей просто выбросили все причины тормозов — нет ни линукса, ни явы, ни среды ведроида.
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|2.6, iPony128052 (?), 08:59, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> потому что уровень качества гармонии позволяет её гонять на менее требовательном оборудовании
Huawei бы самим на свои бюджетные в Китае устройства HarmonyOS 5 накатывать для начала.
Huawei Enjoy 80 - апрель 2025. HarmonyOS 4 (не 5 / NEXT). AOSP-based
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|3.24, IMBird (ok), 09:39, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так это старое шасси, там ещё досанкицонный кирин 710 из запасов, по меркам Китая труба совсем для бонжей, т.е. звонилка.
Понятное дело, что они на неё тянуть новую систему не хотят — вкладываться в дрова под старое железо затратно.
Хотелка уровня «почему на моей трубке за 10к нет LDAC» (вот моя Nova 11i не умеет).
Чудо что вообще гармонию 4 накатили, а не просто EMUI как у меня.
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|4.42, Bob (??), 10:51, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это показатель в отношении к клиетам.
Если прошивка "лёгкая", как и приложения - почему на этом железе не идут?
A12, A13, A14 спокойно пашут что на Samsung S7 Edge / S8 (почти 10 лет железу), тупо лучше современных бюджетников ака названных выше от Huawei
и даже на Samsung S3 (этому почти 15). Да, с отдельными арк на последнем надо быть осторожным и вообще желательны моды. Но сама ОС пашет сносно, как и базовый функционал и на лёгких апк.
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|5.59, IMBird (ok), 13:03, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если прошивка "лёгкая", как и приложения - почему на этом железе не идут?
Потому что железо очень старое и его с новой системой злые практичные капиталисты дружить не хотят. Kirin 710 вышел в 2018-м году, человек купил устройство на процессоре времён практически Android 4.4. Чудо что на него просто гармонию сделали. Это реально железо для звонилки с возможностью выхода в интернет, когда Snapdragon 450 ещё в ходу был. Пилить под него перспективную систему не будут, просто сливают старые чипы на устройства для школьников.
Вы же не требуете работы какой-нибудь Windows 11 на третьем пне?
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|2.41, Bob (??), 10:44, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На какие пятки? Это закрытая оболочка ОС на базе линукса и дроида, которую даже на своих девайсах не могут нормально раскатывать. И вне Китая никому не нужна.
У ChromeOS - 10 лет мажорных обнов, даже на самом бюджетном бюджете.
У Pixel и Самсунгов до 7 дотягивают.
На дроиде 4 типа софта: браузерные pwa,
шкурки для webview, хлам на java, ну и новенькое kotlin подобное.
Вашим задача пилить лаве. Ибо когда Яндекс и экосистему, и оболочку, и сервисы со своим маркетом сделал - всем было плевать. Купили SailfishOS, переделали в Аврору и начали чисто под госсектор переклеивать шильдики на Китай, перепрошивать и тюхать х2-х3 цены от розницы.
Делать где и из чего? Чё ты шпаришь как по методичке? Уже две конторы "делали" процы: обе отжали, а производство заказывали на Тайване. Отличный инвестиционный климат, что-то делать. А всё, что не делают - плотно завязано на Китай. Если это не обычные шильдики, как в 95% случаев.
Они наёмными рабочими повалили для внутреннего рынка Китая. А не свои страны загонять под чужую проприетарную ОС с полным контролем со стороны компартии.
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|2.44, Аноним (44), 11:10, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Там Harmony на пятки наступает.
Где? В рекламе?
>китайцы уже предлагают как минимум три типа приложений — простые Quick Apps на этих ваших HTML, основные на ArkTS и тяжёлые на Candije
Удивительно, но в андроиде это уже есть.
>И нашим лучше бы вместо лютой любви к сборочкам AOSP
Начать разработку обычного gnu/linux, типа plasma mobile.
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|2.52, Karl Richter (ok), 12:06, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сборки AOSP и Linux позволяют разрабатывать и контролировать свою систему. Harmony чисто продукт китайцев.
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|2.62, Аноним (62), 13:17, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто куда кому наступает? Закрытая, максимально огороженная фигня, созданная китайцами для китайцев, в принципе никуда наступать не может.
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|1.4, Ося Бендер (?), 08:46, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Гуглю нужно не Андроид с ОС объединять, а объединиться с Микрософтом. Как те в свое время сделали с АйБиЭм и похоронили ОС/2. Только сейчас нужно воспользоваться ресурсами Билловой шаражки, т.е. сделать ровно наоборот. И там и там сейчас у штурвала индусы. Думаю они смогут договориться и сделать абсолютно новый продукт.
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|2.15, 12yoexpert (ok), 09:23, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну тут нужен индус, который выберет из этих двух индусов главного
и индусы там не только у штурвала. как только в конторе появляются индусы, они начинают толпами тащить туда своих
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|4.20, IMBird (ok), 09:33, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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MS отлично топится изнутри перебежавшими из нокии финскими манагерами.
Утопили нокию — утопят и MS.
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|5.26, Аноним (-), 09:42, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> MS отлично топится изнутри перебежавшими из нокии финскими манагерами.
> Утопили нокию — утопят и MS.
Майкрософт для утопления нокии подогнал отличный якорь от контейнеровоза, запретив им кастомизацию UI/UX - и эти кислотные плитки почему-то начали называть "нокией" хотя от нокии там был - шилдик на девайсе только. А ни наработок UI/UX, ни платформа, ни сервисы, ни все остальное - к нокии отношения просто не имели.
Оказывается, если на г-но прилепить бумажку "конфета" это может и не прокатить. Конфеты покупали же не потому что они тоже видите ли коричневые...
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|6.31, IMBird (ok), 09:54, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Майкрософт для утопления нокии подогнал
Нет, конечно. Там уже ничего не было, нокия была на устойчивом дне, вбухивая деньги в линукс-на-мобилке и завод в Финляндии, отличившийся качеством сборки даже ниже, чем у индусов.
>запретив им кастомизацию UI/UX
Какой ужас, бедненькие. А как пользователи айфонов страдали с ещё более огороженной кастомизацией.
>эти кислотные плитки почему-то начали называть "нокией"
Потому что нокия продала бренд, вот почему. Это нормально — покупать франшизу или разорившийся бренд и выпускать под её названием.
>хотя от нокии там был - шилдик на девайсе только
Потому что нокия девайсы делать разучилась. Вернее и не умела — частично проектировали только, а лучшие сборки были уже в Германии, Венгрии и т.д.
> ни наработок UI/UX
От которых отказалась сама нокия (и почему-то частично подхватил современный хуавей, вот реально)
> ни платформа
Симбиан вместо доводки закопала сама нокия, миги/маемы были мертворождённым шлаком для семейства бобовых, часть наработок которых ушла гуглу.
>ни все остальное
Да ладно, финские манагеры, аккуратно намекающие, что если не дать на лапку, то будет саботаж — вполне сохранились. Все эти десятки/одинадцатые недовинды, WSL и т.д. — это как раз они.
>Оказывается, если на г-но прилепить бумажку "конфета" это может и не прокатить. Конфеты покупали же не потому что они тоже видите ли коричневые...
https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/en#1508286189
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1
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|3.60, bergentroll (ok), 13:15, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну тут нужен индус, который выберет из этих двух индусов главного
Ну как, у кого джати выше, тот и главный. А если равны, то кто старше. А если ровесники, то пусть решит поединок.
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|1.7, Аноним (7), 09:02, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот это новости о Андроиде в последнее время: то оконный режим завезли, то консоль...
Хорошо то, что скоро на рынке будут утилитырные ноуты за 300-400 баксов с нормальной человеческой системой вместо огрызочного ChromeOS.
Плохо то, что это еще один (видимо, финальный) гвоздь в крышку гроба десктопного Линукса 😭. Но он всегда был нежизнеспособным в самой своей концепции, так что невелика потеря, наверное...
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|2.9, iPony128052 (?), 09:10, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От Android приложений на планшете зачастую плакать хочется.
А тут ноутбук. Зато вот как могу.
Любят тут «капцы». То Windows-капец, то Линукс-капец от каждого шороха.
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|3.14, Аноним (7), 09:22, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> От Android приложений на планшете зачастую плакать хочется.
Да что ты! А от линуксячих "альтернатив" дектопному софту из Винды с Маком тебе, значит, плакать не хочется?
На планшете давно уже есть достойный софт на большинство случаев жизни, в т.ч. опенсорсный.
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|4.48, Анониссимус (?), 11:43, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плакать хочется от "альтернатив" десктопному софту из линукса. Хотя большинство линуксового софта собирается и для венды, но работает в итоге плохо из-за ущербности ОС.
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|5.56, Аноним (56), 12:41, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Плакать хочется от "альтернатив" десктопному софту из линукса.
Назовешь хотя бы один такой софт?
> но работает в итоге плохо из-за ущербности ОС.
Что конкретно имеется в виду под "плохо"? И в чем заключается ущербность Винды в этом контексте (по сравнению с Линуксом)?
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|1.10, 12yoexpert (ok), 09:16, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> он спрашивает, так как Google собирается объединить Chrome OS и Android, и ему интересно как люди используют свои ноутбуки.
т.е. ни "журналист" не понимает, о чём спрашивает, ни индус понятия не имеет, чем занимается
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|2.33, нах. (?), 10:10, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. ни "журналист" не понимает, о чём спрашивает, ни индус понятия не имеет,
> чем занимается
ну что ты, он прекрасно знает чем занимается - он ни на каком инструменте не играет, он - Руководитель, как Вы!
С обычными людями этот раджа встречается редко, челядь опрашивать ему не положено по статусу, да и те чорта с два правду ответят. Но он, как видишь, хотя бы старается.
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|1.12, 12yoexpert (ok), 09:20, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrosVM, основанного на KVM.
> По умолчанию в Chrome OS применяется шифрование дисковых разделов c пользовательскими данными (при помощи fscrypt), а системные разделы монтируются в режиме только для чтения, верифицируются по цифровой подписи и обновляются атомарно
т.е. на генте нельзя запустить линуксовые приложения, пользователь не сможет прочитать свои же данные, как не сможет ничего сделать с системой без разрешения гугла
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|2.36, Aquarius (ok), 10:21, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. на генте нельзя запустить линуксовые приложения, пользователь не сможет прочитать свои же данные, как не сможет ничего сделать с системой без разрешения гугла
Тот факт, что ChromeOS использует сборочный инструментарий ebuild/portage из Gentoo Linux, не делает ChromeOS Gentoo и, тем более, не делает Gentoo ChromeOS
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|2.38, нах. (?), 10:22, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. на генте нельзя запустить линуксовые приложения
потому что от генты там только пара скриптов и то неточно.
Одна гента у тебя уже и так есть, на ней можно всьо, всем 0.01% нетакусиков. Правда, они почему-то все больше ждут ебилдов и переставляют систему каждые три дня потому что она паламалася, а как чинить они не в курсе.
А гуглю совершенно неинтересно за тобой чинить то что ты поломаешь. Поэтому вот тебе система где можно _просто_работать_ а не "линуксовые приложения запускать". И, смотри-ка, ее не 0.01%, а 65-70% рынка. Остальные 30 под iOS, в котором, ну надо же, тоже нельзя запускать линуксовые приложения.
Потому что они нахрен никому там не нужны. (вообще-то они в принципен нахрен никому не нужны. "нужны ли стигматы святой Терезе?!")
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|2.30, нах. (?), 09:53, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В ЭТО надо два осиновых кола вбить, для надежности, и землей с церковного кладбища засыпать. Может оно хоть тогда упокоится.
Сделать хуже системдряни казалось бы - некуда. А им - как раз!
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|2.55, Аноним (55), 12:20, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Upstart, Mir и Unity были самым лучшим, что мог предложить линукс, но вы это обплевали, теперь кушоете то, что не робит и всегда будет бетой.
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|1.35, Анониматор (?), 10:15, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ха ха ха:
linux kernel (chomeos) -> kvm -> linux kernel (android) -> jvm -> Приложение Android
Представляю как это будет ворочаться. Вкладывайте деньги в Snapdragon Gen20
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|2.45, Аноним (7), 11:13, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что "ха ха"? Что ядро, что jvm требуют мизер ресурсов и работают даже на всяком тщедушном embedded. JVM так вообще была еще в кнопочных телефонах нулевых с 500-2000 kb RAM. Десятилетия идут, а вы все поете про "тормозить"...
С чего ему тромозить?
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|4.57, Аноним (56), 12:44, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где конкретно ты видел эти тормоза? И почему решил, что они именно из-за JVM?
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|1.49, Аноним (49), 11:44, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучше бы они, наоборот, выпиливали Java из Android и переводили его на архитектуру вокруг V8.
Всё равно сейчас приложения пишут в первую очередь под web, а на дроиде запускают через WebView или React Native — костыль на костыле.
V8 уже де-факто стандарт. Хром победил. Node.js — на V8. JS-разрабов полно, библиотек под ноду — навалом.
Для тяжёлых задач есть WebGPU и WebAssembly.
Весь мир уже построен вокруг этого стека. Нужно только чтобы кто-то это сделал максимально нативным.
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|1.61, Аноним (61), 13:15, 15/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
У Гугла началось слияние ОС, которое надо было закончить 10 лет назад, а ещё луч... большой текст свёрнут, показать
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