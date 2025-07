Подтверждены планы по слиянию Chrome OS и Android в одну платформу

2.5 , iPony128052 ( ? ), 08:53, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > уже предлагают как минимум три типа приложений — простые Quick Apps на этих ваших HTML, основные на ArkTS и тяжёлые на Candije Как будто на Android подобного нет Вообще какое-то возвышение по типу «хорошо, где меня нет»

Нет, приложения на яве тяжелее тех же на ArkTS, прожки с WebView тоже тормозные, что-то быстрое — только через JNI и с минимумом обращений к Android Framework. Хуавей просто выбросили все причины тормозов — нет ни линукса, ни явы, ни среды ведроида.

Это они так заявляют, как и заявляли про harmony:

Huawei бы самим на свои бюджетные в Китае устройства HarmonyOS 5 накатывать для начала. Huawei Enjoy 80 - апрель 2025. HarmonyOS 4 (не 5 / NEXT). AOSP-based

3.24 , IMBird ( ok ), 09:39, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Так это старое шасси, там ещё досанкицонный кирин 710 из запасов, по меркам Китая труба совсем для бонжей, т.е. звонилка.

Понятное дело, что они на неё тянуть новую систему не хотят — вкладываться в дрова под старое железо затратно.

Хотелка уровня «почему на моей трубке за 10к нет LDAC» (вот моя Nova 11i не умеет). Чудо что вообще гармонию 4 накатили, а не просто EMUI как у меня.

Так это показатель в отношении к клиетам.

Если прошивка "лёгкая", как и приложения - почему на этом железе не идут? A12, A13, A14 спокойно пашут что на Samsung S7 Edge / S8 (почти 10 лет железу), тупо лучше современных бюджетников ака названных выше от Huawei и даже на Samsung S3 (этому почти 15). Да, с отдельными арк на последнем надо быть осторожным и вообще желательны моды. Но сама ОС пашет сносно, как и базовый функционал и на лёгких апк.

5.59 , IMBird ( ok ), 13:03, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если прошивка "лёгкая", как и приложения - почему на этом железе не идут? Потому что железо очень старое и его с новой системой злые практичные капиталисты дружить не хотят. Kirin 710 вышел в 2018-м году, человек купил устройство на процессоре времён практически Android 4.4. Чудо что на него просто гармонию сделали. Это реально железо для звонилки с возможностью выхода в интернет, когда Snapdragon 450 ещё в ходу был. Пилить под него перспективную систему не будут, просто сливают старые чипы на устройства для школьников. Вы же не требуете работы какой-нибудь Windows 11 на третьем пне?

На какие пятки? Это закрытая оболочка ОС на базе линукса и дроида, которую даже на своих девайсах не могут нормально раскатывать. И вне Китая никому не нужна. У ChromeOS - 10 лет мажорных обнов, даже на самом бюджетном бюджете.

У Pixel и Самсунгов до 7 дотягивают. На дроиде 4 типа софта: браузерные pwa,

шкурки для webview, хлам на java, ну и новенькое kotlin подобное. Вашим задача пилить лаве. Ибо когда Яндекс и экосистему, и оболочку, и сервисы со своим маркетом сделал - всем было плевать. Купили SailfishOS, переделали в Аврору и начали чисто под госсектор переклеивать шильдики на Китай, перепрошивать и тюхать х2-х3 цены от розницы. Делать где и из чего? Чё ты шпаришь как по методичке? Уже две конторы "делали" процы: обе отжали, а производство заказывали на Тайване. Отличный инвестиционный климат, что-то делать. А всё, что не делают - плотно завязано на Китай. Если это не обычные шильдики, как в 95% случаев. Они наёмными рабочими повалили для внутреннего рынка Китая. А не свои страны загонять под чужую проприетарную ОС с полным контролем со стороны компартии.

Где? В рекламе?

Удивительно, но в андроиде это уже есть.

Начать разработку обычного gnu/linux, типа plasma mobile.

Так ну начнём по порядку:

Короче, очередная китайская агитка.

Актуальней некуда:

Это видимо лично у вас какая-то "любовь" к Хуавею или к КПК в целом, потому, что как показывает жизнь связываться с ними не стоит.

А перспектив то всё равно нет, Китай не хочет открывать свой рынок, блокирует все сайты из вне, какие гарантии ?

2.62 , Аноним ( 62 ), 13:17, 15/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто куда кому наступает? Закрытая, максимально огороженная фигня, созданная китайцами для китайцев, в принципе никуда наступать не может.