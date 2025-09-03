Антимонопольное решение позволило Google сохранить Chrome и Android, и продолжить отчисления Mozilla

|
1.1, Аноним (1), 09:20, 03/09/2025
Мозиллу пронесло, но ещё больше пронесло корпорацию добра. Отвратительно.
2.25, Аноним (25), 10:07, 03/09/2025
> Мозиллу пронесло, но ещё больше пронесло корпорацию добра. Отвратительно.
Отвратительно что? Что корпорацию, благодаря которой существует твой "свободный" Firefix, не наказали, а сам Firefox не сгинул? Ты против чего воюешь?
1.2, Аноним (3), 09:27, 03/09/2025
|
А AT&T разделили и никто не спрашивал, нечестно. Как результат загнулся unix.
2.12, IMBird (ok), 09:44, 03/09/2025
Это другое, понимать надо.
А то сейчас выяснится, что вся эпопея с GNU и вбухиванием денег и ресурсов в какое-то поделие финского студента — она про отжимание рынка уважаемыми людьми.
1.4, Аноним (4), 09:28, 03/09/2025
|
Вообще конечно удивительная ситуация - доходы Mozilla на 90+% состоят из отчислений гугла, но при этом браузер Mozilla лучше, чем у гугла, да еще и весит раз в 10 меньше (хромиум в исходниках около 5Гб весит).
2.9, Грека (?), 09:39, 03/09/2025
|
Огненная лиса только на линуксе и работают более менее. На винде и на маке она постоянно жрет память.
3.10, Аноним (1), 09:40, 03/09/2025
|
Лол. ESR открывается и работает быстрее на Windows 11. На nvme, без prefetch. А вы точно лисой пользуетесь?
2.11, Xo (?), 09:43, 03/09/2025
|
Вообще-то пользоваться смартфоном во время уроков запрещено!
2.16, Аноним (16), 09:47, 03/09/2025
|
>но при этом браузер Mozilla лучш
Жухе и с каждой версией всё хуже. Может быть когда-то он и мог конкурировать, но сейчас скатывается. Жалко.
2.27, Аноним (25), 10:09, 03/09/2025
|
> браузер Mozilla лучше, чем у гугла
Лучше он пока сугубо тем, что блокировщики рекламы не прикрыли. Но возможно, что это временно.
1.5, Аноним (5), 09:29, 03/09/2025
|
Спасибо, боже, что ничего плохого не случилось с моей любимой корпорацией. Она является монополистом заслуженно. Ну в самом деле, кто ему конкурент? Яндекс? Ха, не смешите мои тапочки. Он годится лишь для поиска постов в одноклассниках, для НЕ показа важных новостей на главной и для слива данных сами-знаете-кому (Волан-де-Морту конечно, а вы что подумали?)
3.13, Аноним (13), 09:44, 03/09/2025
|
Нельзя называть имя Волан-де-Морта, потому что на него наложено магическое «табу». Это заклинание, наложенное самим Волан-де-Мортом, которое позволяет его Пожирателям смерти и охотникам за головами отслеживать любого, кто произносит его имя, лишая его защитных и маскирующих заклинаний
4.26, anonymous (??), 10:08, 03/09/2025
|
Vol de Mort - "летящая смерть" с французского. И он так-то Voldemort. Хороший перевод надо читать от фанатов, а не пересказ издательства "Эскимо".
3.28, Аноним (5), 10:14, 03/09/2025
|
> Волдеморт
Voldemort, а не "Волдеморт". United States, а не "Юнайтед Стейтс". Hugo, а не "Уго". Но по-русски, соответственно: Волан-де-Морт, Соединенные Штаты, Гюго.
2.8, Xo (?), 09:38, 03/09/2025
|
"Переживал за корпов больше чем за себя". Хотя бы от хрома не оторвали, уже хорошо.
3.29, Аноним (25), 10:16, 03/09/2025
|
> "Переживал за корпов больше чем за себя". Хотя бы от хрома не оторвали, уже хорошо.
Благодаря кормпам есть и свободный Файрфокс, и дешевый Андроидна любой вкус. Ах, да: и железо, конечно же.
Домашние васяны, понимаешь ли, способны делать лишь пародию на софт. А железо делать вообще не способны. Поэтому тебе бы тоже стоило переживать, ибо воевал бы ты против корпов через без корпов какой-нибудь убожеский Netsurf, до сих пор сидя на коре дуба, которые родители в школьные времена купили.
1.6, Аноним (6), 09:31, 03/09/2025
|
а что бы было если разработка браузера была бы у отдельной коммерческой конторы? тоже существовали за счёт отчислений за трафик на google? или google (alphabet) заставили бы их финансировать (как)?
2.22, Аноним (16), 09:57, 03/09/2025
|
Надо ввести налог на программы! Брать налог на интернет для свободного программного обеспечения.
1.15, зомбированный (?), 09:47, 03/09/2025
|
последние несколько лет гугол плохо стал находить что-нибудь редкое, и это подтверждают пользователи и в России и в Украине, про другие страны не знаю...
2.30, Ж (?), 10:18, 03/09/2025
|
Кто платит гугелу, тех он и подсовывает в поиске.
2.34, 1 (??), 10:24, 03/09/2025
|
Так работают усовершенствованные поисковые алгоритмы ... Миллионы мух - они не ошибаются.
1.17, Аноним (17), 09:49, 03/09/2025
|
Какой-то базар о запрете предустановки, когда все сервисы гугеля сейчас предустанавливаются на все мобилки с андроидом? Ясен пень, что это просто имитация бурной деятельности в то время, как на самом деле ничего не поменялось.
2.23, Аноним (16), 09:58, 03/09/2025
|
Если бы был Android с предустановленными сервисами Microsoft, толку было бы больше.
1.18, Аноним (13), 09:50, 03/09/2025
|
400 млн $ / 200 млн пользователей = 2$.
Всего 2 бакса стоит один пользователь лисы )
1.20, Аноним (16), 09:54, 03/09/2025
|
Отнять и поделить! У Microsoft отнять Edge, у Google отнять Chrome у линуксоидов отнять Emacs!
|