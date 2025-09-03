Антимонопольное решение позволило Google сохранить Chrome и Android, и продолжить отчисления Mozilla

Суд огласил решение в рамках судебного слушания по вопросу изменений, которые компания Google должна будет реализовать для устранения нарушения антимонопольного законодательства. Решение оказалось значительно мягче, чем ожидалось, и на фоне этого акции Google выросли в цене на 8%. В начале года Google был признан монополистом на рынке поисковых систем и в качестве меры воздействия обвинители пытались добиться судебного предписания, обязывающего Google продать часть бизнеса, связанную с разработкой браузера Chrome или мобильной платформы Android.

В итоге суд не стал дробить компанию, а лишь запретил некоторые виды сделок и потребовал предоставлять конкурентам доступ к поисковым данным. В частности, суд запретил заключение эксклюзивных соглашений по использованию или предустановке по умолчанию своих продуктов, но разрешил выплачивать отчисления за использование Google Search, Chrome и AI-сервисов при заключении неэксклюзивных соглашений о распределении доходов (разрешено делится доходом с партнёрами, перенаправляющими пользователей в поисковую систему, но запрещены соглашения, предусматривающие оплату за выставление Google Search по умолчанию или предустановку Chrome). В судебном решении отмечено, что запрет отчислений за поисковый трафик нанёс бы существенный, а в некоторых случаях непоправимый ущерб партнёрам, рынку и потребителям.

Под запрет не попадают сделки c Apple и Mozilla, связанные с направлением в Google поискового трафика (возможно условия соглашений придётся откорректировать, если в них фигурирует использование по умолчанию, но сама возможность отчислений сохраняется). Для Mozilla запрет поисковых отчислений Google привёл бы к потере основного канала финансирования и создал условия для прекращения разработки собственного браузерного движка. Например, в 2020 году выручка Mozilla составила 496 миллионов долларов, из которых около 400 млн долларов было получено в рамках сделки с Google о передаче поискового трафика.



