The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Антимонопольное решение позволило Google сохранить Chrome и Android, и продолжить отчисления Mozilla

03.09.2025 08:24

Суд огласил решение в рамках судебного слушания по вопросу изменений, которые компания Google должна будет реализовать для устранения нарушения антимонопольного законодательства. Решение оказалось значительно мягче, чем ожидалось, и на фоне этого акции Google выросли в цене на 8%. В начале года Google был признан монополистом на рынке поисковых систем и в качестве меры воздействия обвинители пытались добиться судебного предписания, обязывающего Google продать часть бизнеса, связанную с разработкой браузера Chrome или мобильной платформы Android.

В итоге суд не стал дробить компанию, а лишь запретил некоторые виды сделок и потребовал предоставлять конкурентам доступ к поисковым данным. В частности, суд запретил заключение эксклюзивных соглашений по использованию или предустановке по умолчанию своих продуктов, но разрешил выплачивать отчисления за использование Google Search, Chrome и AI-сервисов при заключении неэксклюзивных соглашений о распределении доходов (разрешено делится доходом с партнёрами, перенаправляющими пользователей в поисковую систему, но запрещены соглашения, предусматривающие оплату за выставление Google Search по умолчанию или предустановку Chrome). В судебном решении отмечено, что запрет отчислений за поисковый трафик нанёс бы существенный, а в некоторых случаях непоправимый ущерб партнёрам, рынку и потребителям.

Под запрет не попадают сделки c Apple и Mozilla, связанные с направлением в Google поискового трафика (возможно условия соглашений придётся откорректировать, если в них фигурирует использование по умолчанию, но сама возможность отчислений сохраняется). Для Mozilla запрет поисковых отчислений Google привёл бы к потере основного канала финансирования и создал условия для прекращения разработки собственного браузерного движка. Например, в 2020 году выручка Mozilla составила 496 миллионов долларов, из которых около 400 млн долларов было получено в рамках сделки с Google о передаче поискового трафика.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google
  3. OpenNews: Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы
  4. OpenNews: Google внес в Верховный суд США вопрос, является ли API интеллектуальной собственностью
  5. OpenNews: У Google отсудили 20 млн долларов за нарушение патентов в механизмах защиты Chrome
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2023 год
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63816-google
Ключевые слова: google, chrome, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:20, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Мозиллу пронесло, но ещё больше пронесло корпорацию добра. Отвратительно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:28, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новая реальность.
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:55, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:07, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мозиллу пронесло, но ещё больше пронесло корпорацию добра. Отвратительно.

    Отвратительно что? Что корпорацию, благодаря которой существует твой "свободный" Firefix, не наказали, а сам Firefox не сгинул? Ты против чего воюешь?

     

  • 1.2, Аноним (3), 09:27, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А AT&T разделили и никто не спрашивал, нечестно. Как результат загнулся unix.
     
     
  • 2.12, IMBird (ok), 09:44, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это другое, понимать надо.
    А то сейчас выяснится, что вся эпопея с GNU и вбухиванием денег и ресурсов в какое-то поделие финского студента — она про отжимание рынка уважаемыми людьми.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 10:19, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот финский студент уже дедушка.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:28, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вообще конечно удивительная ситуация - доходы Mozilla на 90+% состоят из отчислений гугла, но при этом браузер Mozilla лучше, чем у гугла, да еще и весит раз в 10 меньше (хромиум в исходниках около 5Гб весит).
     
     
  • 2.9, Грека (?), 09:39, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Огненная лиса только на линуксе и работают более менее. На винде и на маке она постоянно жрет память.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 09:40, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол. ESR открывается и работает быстрее на Windows 11. На nvme, без prefetch. А вы точно лисой пользуетесь?
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:46, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нужны, вот и не работает
     
  • 2.11, Xo (?), 09:43, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то пользоваться смартфоном во время уроков запрещено!
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:47, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но при этом браузер Mozilla лучш

    Жухе и с каждой версией всё хуже. Может быть когда-то он и мог конкурировать, но сейчас скатывается. Жалко.

     
     
  • 3.19, Аноним (4), 09:51, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, лучше
     
  • 2.27, Аноним (25), 10:09, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > браузер Mozilla лучше, чем у гугла

    Лучше он пока сугубо тем, что блокировщики рекламы не прикрыли. Но возможно, что это временно.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:29, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Спасибо, боже, что ничего плохого не случилось с моей любимой корпорацией. Она является монополистом заслуженно. Ну в самом деле, кто ему конкурент? Яндекс? Ха, не смешите мои тапочки. Он годится лишь для поиска постов в одноклассниках, для НЕ показа важных новостей на главной и для слива данных сами-знаете-кому (Волан-де-Морту конечно, а вы что подумали?)
     
     
  • 2.7, ryoken (ok), 09:34, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Волан-де-Морту

    1. Волдеморт
    2. Это одно слово

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:44, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нельзя называть имя Волан-де-Морта, потому что на него наложено магическое «табу». Это заклинание, наложенное самим Волан-де-Мортом, которое позволяет его Пожирателям смерти и охотникам за головами отслеживать любого, кто произносит его имя, лишая его защитных и маскирующих заклинаний
     
     
  • 4.26, anonymous (??), 10:08, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vol de Mort - "летящая смерть" с французского. И он так-то Voldemort. Хороший перевод надо читать от фанатов, а не пересказ издательства "Эскимо".
     
  • 3.28, Аноним (5), 10:14, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Волдеморт

    Voldemort, а не "Волдеморт". United States, а не "Юнайтед Стейтс". Hugo, а не "Уго". Но по-русски, соответственно: Волан-де-Морт, Соединенные Штаты, Гюго.

     
     
  • 4.33, 1 (??), 10:22, 03/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Xo (?), 09:38, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Переживал за корпов больше чем за себя". Хотя бы от хрома не оторвали, уже хорошо.
     
     
  • 3.29, Аноним (25), 10:16, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Переживал за корпов больше чем за себя". Хотя бы от хрома не оторвали, уже хорошо.

    Благодаря кормпам есть и свободный Файрфокс, и дешевый Андроидна любой вкус. Ах, да: и железо, конечно же.

    Домашние васяны, понимаешь ли, способны делать лишь пародию на софт. А железо делать вообще не способны. Поэтому тебе бы тоже стоило переживать, ибо воевал бы ты против корпов через без корпов какой-нибудь убожеский Netsurf, до сих пор сидя на коре дуба, которые родители в школьные времена купили.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:31, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что бы было если разработка браузера была бы у отдельной коммерческой конторы? тоже существовали за счёт отчислений за трафик на google? или google (alphabet) заставили бы их финансировать (как)?
     
     
  • 2.22, Аноним (16), 09:57, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо ввести налог на программы! Брать налог на интернет для свободного программного обеспечения.
     

  • 1.15, зомбированный (?), 09:47, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    последние несколько лет гугол плохо стал находить что-нибудь редкое, и это подтверждают пользователи и в России и в Украине, про другие страны не знаю...
     
     
  • 2.30, Ж (?), 10:18, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто платит гугелу, тех он и подсовывает в поиске.
     
  • 2.34, 1 (??), 10:24, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так работают усовершенствованные поисковые алгоритмы ... Миллионы мух - они не ошибаются.
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:49, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то базар о запрете предустановки, когда все сервисы гугеля сейчас предустанавливаются на все мобилки с андроидом? Ясен пень, что это просто имитация бурной деятельности в то время, как на самом деле ничего не поменялось.
     
     
  • 2.23, Аноним (16), 09:58, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы был Android с предустановленными сервисами Microsoft, толку было бы больше.
     

  • 1.18, Аноним (13), 09:50, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    400 млн $ / 200 млн пользователей = 2$.
    Всего 2 бакса стоит один пользователь лисы )
     
  • 1.20, Аноним (16), 09:54, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отнять и поделить! У Microsoft отнять Edge, у Google отнять Chrome у линуксоидов отнять Emacs!
     
     
  • 2.31, анон (?), 10:19, 03/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у Mozilla отнять Firefox
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:07, 03/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозила теперь точно ничего делать не будет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру