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Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google

12.03.2025 12:22

Компания Mozilla опубликовала возражение против рекомендаций, внесённых Министерство юстиции США в рамках антимонопольного разбирательства, в котором Google был признан монополистом на рынке поисковых систем. В рекомендации упомянут запрет на все платежи разработчикам браузеров за направление трафика в поисковую систему. По мнению Mozilla, если суд утвердит данное предложение, это нанесёт удар по независимым браузерам, существующим благодаря соглашениям с поисковыми системами. Вместо развития конкуренции в поиске, решение подорвёт конкуренцию среди браузеров и усложнит противостояние доминирующим корпорациям, таким как Google, Apple и Microsoft.

В настоящее время существует три конкурентоспобных движка - Chromium, Gecko и Webkit. С учётом того, что основным источников финансирования Mozilla является соглашение с поисковой системой Google, запрет поисковых отчислений создаст условия для прекращения существования движка Gecko и браузеров на его основе. Итогом может стать переход роли моноплиста от одного крупного игрока к другому (например, от Google к Microsoft) с подавлением независимых конкурентов, продвигающих инновации в браузерах. Если Mozilla прекратит существование, единственным кросс-платформенным браузерным движком останется Chromium.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2023 год
  3. OpenNews: Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы
  4. OpenNews: Соглашение между Google и Mozilla продлено на три года
  5. OpenNews: Mozilla прекращает сотрудничество с Google в пользу Yahoo, Yandex и Baidu
  6. OpenNews: Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62864-mozilla
Ключевые слова: mozilla, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (-), 12:43, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Так тамже максимум 3% рынка.
    Когда меньшинство подчиняется большинству - это демократия!
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:29, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    3% от населения это 240 миллионов
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 14:37, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    3% от населения которые пользуются FireFox это сколько?
     
     
  • 4.74, Аноним (48), 15:30, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    = население которое пользуется FireFox * 0,03
     
  • 3.78, Bob (??), 15:44, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3% от всех интернет юзеров это не 240 лямов) Не каждый имеет выход в инет.
    Сейчас уже всего 155 лямов юзеров. С такими темпами их и 100 лям не будет к 2030...
     
  • 3.80, Аноним (80), 15:46, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1,5% линукс-десктоперов - это сколько?
     
  • 2.61, Аноним (61), 14:52, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.77, Bob (??), 15:42, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1) 2.62% и падает.
    2) а зарплата менеджмента Mozilla только растёт)
    3) движок может пилить фонд СПО или те же парни с TOR

    Когда дармоедов повесточных отрывают от корыта лаве - они вопят во все глотки)

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 12:43, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, ну да. На что же тогда кровати двигать и нескучные "ценности" продвигать?
     
  • 1.3, Аноним (-), 12:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/

    В своё время деньги они получили, только теперь у них 3% рынка.

    Вот что бывает, когда браузер годами игнорирует интересы своих пользователей и на регулярной основе убирает полезный функционал, а также переделывает интерфейс.

     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 12:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нанять 1 крутого инженера - 150 000+$ в месяц + расходы на бонусы.
    Нанять 5 посредственных разработчиков и одного Inclusion officer - 150 000+$ в месяц + потери от ничегонеделания этого оффицера.
    Нанять 15 студентов, 1 Inclusion officer и 5 Divercity Community Members - 15 000+$ в месяц + к тебе в компанию не лезут разноцветноволосые рэкитиры с их "встретимся в суде", компенсирующее ничегонедалание разноцветноволосых
    Нанять 25 индусов по рабочей визе + 10 человек по квотам = ...

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:57, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нанять 1 крутого инженера - 150 000+$ в месяц + расходы на бонусы.

    Чо? Два миллиона баксов в год? Какой-то очень крутой инженер.

     
     
  • 4.44, Жироватт (ok), 14:24, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нормальный топовый инженер, который может не только держать в голове весь проект, но и постоянно работать над ним. Удивляет?
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 14:30, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Учитывая средние зарплаты в области, мне видится, ты брешишь. То есть, такие инженеры есть, но это не норма и даже не средняя компания типа мозилки.

    Тем временем, Ladybird пилят на миллион в год всего и вполне успешно пилят. Мне сдаётся, проблема мозиллы совсем не в деньгах.

     
     
  • 6.68, Жироватт (ok), 15:14, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собственно, об этом и первый мой пост в этой ветке.
    Вам бы все на циферки пожмякать.
     
     
  • 7.93, _ (??), 16:42, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сливайся так позорно! Поспорь, покажи кто столько получает! Это должны быть прямо легенды индус-трии :-)
     
  • 5.92, _ (??), 16:41, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нормальный топовый инженер, который может не только держать в голове весь проект, но и постоянно работать над ним. Удивляет?

    Трепло :) Назови хоть одно имя раз такой уверенный.

    В нашем североамериканском FAANG-е есть топы вокруг пол-ляма. Больше только те, кто продал им свой софт и возглавил соответствующий отдел у них - но это уже _не_ инженер, оп-па(С)!
    Либо - полностью своя контора, но тогда он - тоже не инженер, а бизнес.

     
  • 4.67, Флудер (?), 15:13, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Углы закруглять не каждый осилит!
     
     
  • 5.94, _ (??), 16:44, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Низзяяяя!!!!
    Patented by Apple...
     
  • 4.82, Аноним (80), 15:49, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы здесь все такие инженеры. Когда не музыканты или художники.
     
     
  • 5.95, _ (??), 16:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда делись миллионы эпидемиологов? НеШто вымерли 8-о
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 13:01, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > браузер годами игнорирует интересы своих пользователей

    И что это? Можно перечислить?

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 13:18, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:07, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 14:40, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.56, Аноним (56), 14:40, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (-), 13:51, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше у них был режим с большим количеством вкладок, очень удобная вещь была.
     
  • 3.29, Myrik (?), 13:56, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebUsb, к примеру. Это то из-за чего лично мне пришлось поменять браузер.
    https://github.com/mozilla/standards-positions/issues/100
     
     
  • 4.37, 12yoexpert (ok), 14:15, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    где браузер, а где usb? ты бы ещё блютуз предложил туда засунуть, как гуглы
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 14:31, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне себе вписывается. Можно прямо на сайте загрузочную флешку с ОС создать. Более того, вроде же сайты с VR/AR где-то существуют.

    Где браузер, а где редактор PDF.

     
     
  • 6.54, Аноним (54), 14:37, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ведь лютый треш, теперь броузер будет обновлять зонды usb устройств.
     
     
  • 7.69, Аноним (69), 15:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы будут?
     
  • 4.47, Аноним (54), 14:28, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это такое и на что теперь надо поменять браузер?
     
  • 4.108, soarin (ok), 17:25, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > WebUsb, к примеру. Это то из-за чего лично мне пришлось поменять браузер.

    Поздравляю, найди второго такого.
    Я даже в первый раз о таком слышу (прочитал теперь), что уж про обычных-нормальных пользователей говорить.

     
  • 2.59, Аноним (59), 14:50, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если Mozilla прекратит существование, единственным кросс-платформенным браузерным движком останется Chromium.

    Это и добиваются Google.
    Не будет конкурета, Google станет совсем подобием Yandexa.
    Тогда людям будет не с чем сравнивать.

     

  • 1.4, Анонимище (?), 12:49, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >нанесёт удар по независимым браузерам,

    Вот отрежем вам гугловское финансирование и посмотрим насколько ваш браузер независим от Гугла. Ах, без него ваш браузер сыграет в ящик? Ну тогда прекратите маскарад и слейтесь с командой разработчиков Хромиум.

     
     
  • 2.83, Аноним (80), 15:51, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро хром перестанет быть гуглом. Не знаю, что будет с хромиум.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:51, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ничего, распустят маркетинг и прочие "нужные" отделы оставив только разработчиков. Глядишь и денег хватит
     
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 12:57, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Распустят разработчиков, потому, что остальные уже держат на курке свои верные "встретимся в суде, это расизм, мачизм, белый абстракционизм и алкоголизм" и другие "а мы по квоте".
     
     
  • 3.32, Маняним (?), 14:01, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже нет, по квотам вылетают первые.
     
     
  • 4.39, Жироватт (ok), 14:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что как раз и да. И ещё годика два, если не двадцать два, так будет.

    Правоприменение в англосаксонских странах прецедентное и меняется ой как небыстро, несмотря даже на гневные твиты любителя мемаса с DOGE и его апельсина-патрона. Решения которого, кстати, эти же суды и отменяют прямо сейчас.

    Так что... если в не заражённых повесточкой странах копроративная шиза косит составы отделов так, что при сокращении сокращают приносящих деньги сотрудников (ну не сыночку же босса с купленным дипломом и посаженного на место "подписывать бумаги" или внучков бухгалтеров увольнять с синекуры?), то что будет тут?

     
  • 2.11, Аноним (69), 13:09, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот теперь единственный варик ФФ существовать это жёсткая реклама нелегальных казино. Игроманы должны оплачивать существование фф продавая последние пожитки.
     
  • 2.57, Аноним (55), 14:44, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее выйдут и скажут: а теперь мы переходим на хромиум.
    Как оперовцы в своё время. А чё? Разработкой браузера перестаёшь заниматься, а просто пилишь шкурку к хромому. Экономия!
     
     
  • 3.98, _ (??), 17:10, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS Edge уже есть! Хотя кого это остановит? ... :-\
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:08, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С каких пор файрфокс независимый браузер?
     
  • 1.13, Аноним (54), 13:19, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > По мнению Mozilla, если суд утвердит данное предложение, это нанесёт удар по независимым браузерам

    Это про какие браузеры?

     
  • 1.14, Ося Бендер (?), 13:20, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фемида американская сними повязку с глаз (разуй глаза).
    Ты что творишь?
    На такой хоккей не нужен!
     
  • 1.15, anonymous (??), 13:21, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Стали ручными лисичками монополиста - вполне справедливо получили по шапке за пособничество в установлении монополии. От которой никому хорошо не было
     
  • 1.16, Аноним (-), 13:27, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь будут продавать поиск йахо за меньшую сумму.
     
  • 1.17, анон превознесённый (?), 13:28, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > независимым браузерам, существующим благодаря соглашениям с поисковыми системами.

    оксюморон

     
  • 1.19, хрю (?), 13:30, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какие же вы независимые, если берёте бабло от гугла? Вот не берите и вот тогда может и станете независимыми. А то какая-то независимость второй свежести. Может, если станет первой, то может и пользователей начнёте привлекать, а не только отталкивать и хлопать дверьми от того же яндекса будете поменьше. А то подсели на иглу гугло денег и в конце концов потеряли всех пользователей.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТОчно. Какие же Канадцы независимые, если полностью зависят от США, смешно слышать об этом.
     
     
  • 3.101, _ (??), 17:14, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    План такой - объявляем войну и ... сдаёмся 8-)
     
  • 2.70, Nochi (?), 15:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так большинство браузеров, зависимы от гугла, ты готов платить фаерфрксу?
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:31, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настоящее время существует три конкурентоспобных движка - Chromium, Gecko и Webkit

    Вроде его Blink величали. Ну или уже тогда:

    В настоящее время существует три конкурентоспобных движка - Chromium, FireFox и Safari

     
     
  • 2.102, Аноним (102), 17:14, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blink(chrom),quantum(ранее gecko)(ff), webkit(safari)
    Кажись такие движки
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:33, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лол. Антимонопольная штрма Гугла, существующая лишь благодаря его деньгам, зовет себя независимым браузером.
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:41, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как прозвучал намек на прикрытие лавочки так в мозилле сразу забегали. Раньше нужно было думать. А то они какую-то звонилку пилят, яп, какую-то говорилку или ещё чего, а браузером заниматься они не думали?! Разогнали кучу программистов, понимали не пойми кого по квотам, а сейчас забегали. Искренне желаю им обанкротиться и уйти в Макдак официантами за 1.5 доллара в час.
     
  • 1.25, Анониматор (?), 13:46, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    недавно смотрел сериал "Остановись и гори", там наоборот - исключение из браузера поисковика убило этот самый поисковик )
     
     
  • 2.35, Аноним (69), 14:11, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сериалу больше 10 лет. И сериалы все врут.
     

  • 1.26, Аноним (-), 13:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свято место пустым не бывает, после банкротства мазилы придёт более достойный конкурент.
     
     
  • 2.87, Gemorroj (ok), 15:57, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это как с оперой?
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:51, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то трения между полезной Мозилой и бесполезными гуглярщиками, неинтересны, пока идет убой г......в на Украине. Вот о чем надо писать. А не о трениях из за поганого бабла.
     
  • 1.30, хрю (?), 13:57, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >, запрет поисковых отчислений создаст условия для прекращения существования движка Gecko и браузеров на его основе.

    Гонево. В истории мозилы такое уже было. Когда Микрософт пришёл к Аол и заплатил ей кучу бабла и отдал в бесплатное пользование свой движок от IE,  только лишь чтоб она избавилась от мозилы съют, причём зажав торговую марку нетшкап. Но это только привело к тому, что сьют повернулся лицом к пользователям и пришёл к классическому firefox, который и завоевал большую долю рынка. А потом подсев на гугло деньги, он пришёл к текушему плачевному состоянию, когда они типа есть и про него все знают, но им мало кто пользуется.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:01, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сейчас основной браузер у людей Опера, и в связи с исходом пользователей Хрома у ФФ резко прибавилось пользователей.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл - это же просто другая морда к хромому, также как и местный я-бр?
     
     
  • 4.46, Аноним (33), 14:26, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не просто. У них ворох собственных патчей и дополнений, в частности 2 манифест никуда не удаляют. С яб сравнивать смысла особо нет, это та же опера старая от норвежских разрабов оперы (купили браузер под ключ).
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:25, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас основной браузер у людей Yandex

    поправил

     
  • 3.51, Аноним (-), 14:34, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Сейчас основной браузер у людей Vivaldi"
     
     
  • 4.65, Аноним (33), 15:09, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> "Сейчас основной браузер у людей Vivaldi"

    Для самых артистичных юзеров есть Brave, не припомню, когда прошлый раз слышал упоминание Vivaldi.

     
  • 3.105, _ (??), 17:20, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сейчас основной браузер у людей Опера, и в связи с исходом пользователей Хрома у ФФ резко прибавилось пользователей.

    Вот это я понимаю ВЕЩЕСТВА! :-)

     
  • 2.36, Аноним (69), 14:14, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпл проплатил лоббистам и расчищает почву перед Ледибердом.
     
     
  • 3.41, Аноним (34), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее проплатили майки , что бы остался только эдж с бингом . Ностальгия понимаешь .
     
  • 3.43, Аноним (45), 14:22, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в то же время Webkit испытывает проблемы. Особенно последние 2-3 дня.
     
  • 2.40, Аноним (45), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такой длинный комментарий ради того, чтобы неологизм
    > нетшкап

    заявить?

     

  • 1.52, Аноним (52), 14:36, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > единственным кросс-платформенным браузерным движком останется Chromium.

    Судя по комментариям в opennet и habr, большинство этого только и ждут.

     
     
  • 2.58, Аноним (-), 14:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно все ждут - место Firefox займёт более достойный конкурент.
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 16:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Edge или Opera?
     

  • 1.60, Аноним (-), 14:50, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.62, Anonymous563456 (?), 14:56, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только Chromium это не движок, а форк хрома без гуглфич.
    А движок там тот же webkit
     
     
  • 2.63, Аноним (54), 15:00, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда что такое ungoogled chromium?
     
     
  • 3.104, Аноним (102), 17:20, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это походу прям сосвем - совсем без гугла.
     
  • 2.72, anonymous (??), 15:23, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А движок там тот же webkit

    Уже давно нет. Гугол умудрился всё запихать в одну кучу и сделать качественный лок. Теперь движок отдельно от хромиума не существует. Есть форк - вебкит от аппла, но из хромиума движок не вынуть и он уже не совместим с вебкитом. В результате тот же Qt для webview раньше использовать вебкит, а теперь уже давно гоняет полноценный хромиум. Вот так вот - устанавливая Qt, вы заодно и хромиум ставите.

     
     
  • 3.86, Аноним (69), 15:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно ибо нефиг.
     
  • 3.107, Аноним (102), 17:22, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebKit в epiphany кажется, товарищь тут какой-то писал.
     
  • 2.91, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:35, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    blink
     

  • 1.66, Аноним (66), 15:10, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По мнению Mozilla, если суд утвердит данное предложение, это нанесёт удар по независимым браузерам, существующим благодаря соглашениям с поисковыми системами

    По таким "независимым" браузерам как Mozilla, предавшие privacy, удар наносить надо.

     
  • 1.71, Аноним (69), 15:20, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный выход для Мозиллы это кому-нибудь продастся. Например Гуглу! Тогда у Гугла будет свой движок мозилла. И независимая компания Хром. Как мне перестать орать с такого расклада?
     
  • 1.73, Nochi (?), 15:23, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое то лицемерие, ну с другой стороны, где столько бабла мозилле брать.
    Рекламу внедрять, пользователи не дают, сразу откритикуют, хотя сами не готовы донатить, с других своих сервисов особо не заработаешь, можно с гугл поиска на бинг перейти, но меньше будет денег, хз что мозиле делать, плохо конечно, что vivaldi,  и другие выбрали хромиум, а могли бы вместе геко пилить и перейти, объединившись.
    Есть у кого варианты, что мозилле делать, чтобы доход хороший был?
     
     
  • 2.85, Аноним (69), 15:54, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уже понятно. Надо продавать бизнес пофиг кому. Кто больше заплатит.
     

  • 1.76, Nochi (?), 15:35, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что будет с хромиумом, если заставят гугла продать хром?
    Вроде ж в основном хромиум, гугл разрабатывает, они могут свои сервисы в хромиум впихнуть и все, вещь если учесть, что большинство браузеров, основанные на хромиуме, то хромиум из за это популярен
     
  • 1.79, Аноним (79), 15:45, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с переездом Firefox с Mercurial в Git? Больше года назад собирались.
     
  • 1.88, Аноним (88), 16:12, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в чём состоит это "противостояние" доминирующим корпорациям, если берутся деньги от этих самых доминирующих корпораций?
     
  • 1.90, Аноним (90), 16:35, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хоспаде сколько хейта к мозилле... Что ж ждём блэдибёрд в 2555 году.
     
     
  • 2.100, Аноним (100), 17:13, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждите. А "мы" 20 лет на хроме. Нас периодически шатало и туда и сюда, но всегда возвращались обратно. Быть маргиналом - преимущество молодости.
     

  • 1.96, Аноним (96), 16:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть Министерство юстиции США microsoft монополистами признают! Слабо?
     
     
  • 2.103, Аноним (100), 17:15, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял. Гугл не слабо, а майков им должно быть слабо? И майков теребят тоже.
     
     
  • 3.109, _ (??), 17:25, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как теребят ... теребонькают :)
    Тогда давай и IBM ... и Oracle ... и Adobe ... и ... сечёшь куда полез? Нет таких смелых комитетофф, да и Трам не дурак душить "американскую цифровую нефть" :)
     

  • 1.106, Аноним (100), 17:21, 12/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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