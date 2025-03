Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google

3.31 , Аноним ( 31 ), 13:57, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Нанять 1 крутого инженера - 150 000+$ в месяц + расходы на бонусы. Чо? Два миллиона баксов в год? Какой-то очень крутой инженер.

Нормальный топовый инженер, который может не только держать в голове весь проект, но и постоянно работать над ним. Удивляет?

Ага. Учитывая средние зарплаты в области, мне видится, ты брешишь. То есть, такие инженеры есть, но это не норма и даже не средняя компания типа мозилки. Тем временем, Ladybird пилят на миллион в год всего и вполне успешно пилят. Мне сдаётся, проблема мозиллы совсем не в деньгах.

Собственно, об этом и первый мой пост в этой ветке.

Вам бы все на циферки пожмякать.

Вам бы все на циферки пожмякать.

Не сливайся так позорно! Поспорь, покажи кто столько получает! Это должны быть прямо легенды индус-трии :-)

>Нормальный топовый инженер, который может не только держать в голове весь проект, но и постоянно работать над ним. Удивляет? Трепло :) Назови хоть одно имя раз такой уверенный. В нашем североамериканском FAANG-е есть топы вокруг пол-ляма. Больше только те, кто продал им свой софт и возглавил соответствующий отдел у них - но это уже _не_ инженер, оп-па(С)!

Либо - полностью своя контора, но тогда он - тоже не инженер, а бизнес.

Либо - полностью своя контора, но тогда он - тоже не инженер, а бизнес.

Углы закруглять не каждый осилит!

Низзяяяя!!!!

Patented by Apple...

Patented by Apple...

Мы здесь все такие инженеры. Когда не музыканты или художники.

А куда делись миллионы эпидемиологов? НеШто вымерли 8-о