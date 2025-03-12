Компания Mozilla выступила против запрета отчислений за трафик поисковой системе Google

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|1.1, Аноним (-), 12:43, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Так тамже максимум 3% рынка.
Когда меньшинство подчиняется большинству - это демократия!
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|3.78, Bob (??), 15:44, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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3% от всех интернет юзеров это не 240 лямов) Не каждый имеет выход в инет.
Сейчас уже всего 155 лямов юзеров. С такими темпами их и 100 лям не будет к 2030...
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|2.77, Bob (??), 15:42, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1) 2.62% и падает.
2) а зарплата менеджмента Mozilla только растёт)
3) движок может пилить фонд СПО или те же парни с TOR
Когда дармоедов повесточных отрывают от корыта лаве - они вопят во все глотки)
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|1.2, Жироватт (ok), 12:43, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну да, ну да. На что же тогда кровати двигать и нескучные "ценности" продвигать?
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|1.3, Аноним (-), 12:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В своё время деньги они получили, только теперь у них 3% рынка.
Вот что бывает, когда браузер годами игнорирует интересы своих пользователей и на регулярной основе убирает полезный функционал, а также переделывает интерфейс.
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|2.6, Жироватт (ok), 12:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нанять 1 крутого инженера - 150 000+$ в месяц + расходы на бонусы.
Нанять 5 посредственных разработчиков и одного Inclusion officer - 150 000+$ в месяц + потери от ничегонеделания этого оффицера.
Нанять 15 студентов, 1 Inclusion officer и 5 Divercity Community Members - 15 000+$ в месяц + к тебе в компанию не лезут разноцветноволосые рэкитиры с их "встретимся в суде", компенсирующее ничегонедалание разноцветноволосых
Нанять 25 индусов по рабочей визе + 10 человек по квотам = ...
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|3.31, Аноним (31), 13:57, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нанять 1 крутого инженера - 150 000+$ в месяц + расходы на бонусы.
Чо? Два миллиона баксов в год? Какой-то очень крутой инженер.
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|4.44, Жироватт (ok), 14:24, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нормальный топовый инженер, который может не только держать в голове весь проект, но и постоянно работать над ним. Удивляет?
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|5.49, Аноним (49), 14:30, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Учитывая средние зарплаты в области, мне видится, ты брешишь. То есть, такие инженеры есть, но это не норма и даже не средняя компания типа мозилки.
Тем временем, Ladybird пилят на миллион в год всего и вполне успешно пилят. Мне сдаётся, проблема мозиллы совсем не в деньгах.
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|6.68, Жироватт (ok), 15:14, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Собственно, об этом и первый мой пост в этой ветке.
Вам бы все на циферки пожмякать.
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|7.93, _ (??), 16:42, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сливайся так позорно! Поспорь, покажи кто столько получает! Это должны быть прямо легенды индус-трии :-)
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|5.92, _ (??), 16:41, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нормальный топовый инженер, который может не только держать в голове весь проект, но и постоянно работать над ним. Удивляет?
Трепло :) Назови хоть одно имя раз такой уверенный.
В нашем североамериканском FAANG-е есть топы вокруг пол-ляма. Больше только те, кто продал им свой софт и возглавил соответствующий отдел у них - но это уже _не_ инженер, оп-па(С)!
Либо - полностью своя контора, но тогда он - тоже не инженер, а бизнес.
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|5.95, _ (??), 16:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А куда делись миллионы эпидемиологов? НеШто вымерли 8-о
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|2.8, iPony129412 (?), 13:01, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> браузер годами игнорирует интересы своих пользователей
И что это? Можно перечислить?
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|3.28, Аноним (-), 13:51, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше у них был режим с большим количеством вкладок, очень удобная вещь была.
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|5.50, Аноним (-), 14:31, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне себе вписывается. Можно прямо на сайте загрузочную флешку с ОС создать. Более того, вроде же сайты с VR/AR где-то существуют.
Где браузер, а где редактор PDF.
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|6.54, Аноним (54), 14:37, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ведь лютый треш, теперь броузер будет обновлять зонды usb устройств.
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|4.108, soarin (ok), 17:25, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> WebUsb, к примеру. Это то из-за чего лично мне пришлось поменять браузер.
Поздравляю, найди второго такого.
Я даже в первый раз о таком слышу (прочитал теперь), что уж про обычных-нормальных пользователей говорить.
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|2.59, Аноним (59), 14:50, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если Mozilla прекратит существование, единственным кросс-платформенным браузерным движком останется Chromium.
Это и добиваются Google.
Не будет конкурета, Google станет совсем подобием Yandexa.
Тогда людям будет не с чем сравнивать.
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|1.4, Анонимище (?), 12:49, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>нанесёт удар по независимым браузерам,
Вот отрежем вам гугловское финансирование и посмотрим насколько ваш браузер независим от Гугла. Ах, без него ваш браузер сыграет в ящик? Ну тогда прекратите маскарад и слейтесь с командой разработчиков Хромиум.
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|2.83, Аноним (80), 15:51, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скоро хром перестанет быть гуглом. Не знаю, что будет с хромиум.
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|1.5, Аноним (5), 12:51, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ничего, распустят маркетинг и прочие "нужные" отделы оставив только разработчиков. Глядишь и денег хватит
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|2.7, Жироватт (ok), 12:57, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Распустят разработчиков, потому, что остальные уже держат на курке свои верные "встретимся в суде, это расизм, мачизм, белый абстракционизм и алкоголизм" и другие "а мы по квоте".
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|4.39, Жироватт (ok), 14:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, что как раз и да. И ещё годика два, если не двадцать два, так будет.
Правоприменение в англосаксонских странах прецедентное и меняется ой как небыстро, несмотря даже на гневные твиты любителя мемаса с DOGE и его апельсина-патрона. Решения которого, кстати, эти же суды и отменяют прямо сейчас.
Так что... если в не заражённых повесточкой странах копроративная шиза косит составы отделов так, что при сокращении сокращают приносящих деньги сотрудников (ну не сыночку же босса с купленным дипломом и посаженного на место "подписывать бумаги" или внучков бухгалтеров увольнять с синекуры?), то что будет тут?
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|2.11, Аноним (69), 13:09, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот теперь единственный варик ФФ существовать это жёсткая реклама нелегальных казино. Игроманы должны оплачивать существование фф продавая последние пожитки.
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|2.57, Аноним (55), 14:44, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее выйдут и скажут: а теперь мы переходим на хромиум.
Как оперовцы в своё время. А чё? Разработкой браузера перестаёшь заниматься, а просто пилишь шкурку к хромому. Экономия!
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|3.98, _ (??), 17:10, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MS Edge уже есть! Хотя кого это остановит? ... :-\
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|1.13, Аноним (54), 13:19, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По мнению Mozilla, если суд утвердит данное предложение, это нанесёт удар по независимым браузерам
Это про какие браузеры?
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|1.14, Ося Бендер (?), 13:20, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фемида американская сними повязку с глаз (разуй глаза).
Ты что творишь?
На такой хоккей не нужен!
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|1.15, anonymous (??), 13:21, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Стали ручными лисичками монополиста - вполне справедливо получили по шапке за пособничество в установлении монополии. От которой никому хорошо не было
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|1.19, хрю (?), 13:30, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какие же вы независимые, если берёте бабло от гугла? Вот не берите и вот тогда может и станете независимыми. А то какая-то независимость второй свежести. Может, если станет первой, то может и пользователей начнёте привлекать, а не только отталкивать и хлопать дверьми от того же яндекса будете поменьше. А то подсели на иглу гугло денег и в конце концов потеряли всех пользователей.
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|2.24, Аноним (24), 13:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ТОчно. Какие же Канадцы независимые, если полностью зависят от США, смешно слышать об этом.
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|2.70, Nochi (?), 15:18, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так большинство браузеров, зависимы от гугла, ты готов платить фаерфрксу?
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|1.20, Аноним (20), 13:31, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В настоящее время существует три конкурентоспобных движка - Chromium, Gecko и Webkit
Вроде его Blink величали. Ну или уже тогда:
В настоящее время существует три конкурентоспобных движка - Chromium, FireFox и Safari
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|2.102, Аноним (102), 17:14, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Blink(chrom),quantum(ранее gecko)(ff), webkit(safari)
Кажись такие движки
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|1.21, Аноним (21), 13:33, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лол. Антимонопольная штрма Гугла, существующая лишь благодаря его деньгам, зовет себя независимым браузером.
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|1.23, Аноним (23), 13:41, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как прозвучал намек на прикрытие лавочки так в мозилле сразу забегали. Раньше нужно было думать. А то они какую-то звонилку пилят, яп, какую-то говорилку или ещё чего, а браузером заниматься они не думали?! Разогнали кучу программистов, понимали не пойми кого по квотам, а сейчас забегали. Искренне желаю им обанкротиться и уйти в Макдак официантами за 1.5 доллара в час.
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|1.25, Анониматор (?), 13:46, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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недавно смотрел сериал "Остановись и гори", там наоборот - исключение из браузера поисковика убило этот самый поисковик )
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|1.26, Аноним (-), 13:47, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Свято место пустым не бывает, после банкротства мазилы придёт более достойный конкурент.
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|1.27, Аноним (27), 13:51, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие-то трения между полезной Мозилой и бесполезными гуглярщиками, неинтересны, пока идет убой г......в на Украине. Вот о чем надо писать. А не о трениях из за поганого бабла.
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|1.30, хрю (?), 13:57, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>, запрет поисковых отчислений создаст условия для прекращения существования движка Gecko и браузеров на его основе.
Гонево. В истории мозилы такое уже было. Когда Микрософт пришёл к Аол и заплатил ей кучу бабла и отдал в бесплатное пользование свой движок от IE, только лишь чтоб она избавилась от мозилы съют, причём зажав торговую марку нетшкап. Но это только привело к тому, что сьют повернулся лицом к пользователям и пришёл к классическому firefox, который и завоевал большую долю рынка. А потом подсев на гугло деньги, он пришёл к текушему плачевному состоянию, когда они типа есть и про него все знают, но им мало кто пользуется.
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|2.33, Аноним (33), 14:01, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сейчас основной браузер у людей Опера, и в связи с исходом пользователей Хрома у ФФ резко прибавилось пользователей.
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|3.42, Аноним (42), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл - это же просто другая морда к хромому, также как и местный я-бр?
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|4.46, Аноним (33), 14:26, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, не просто. У них ворох собственных патчей и дополнений, в частности 2 манифест никуда не удаляют. С яб сравнивать смысла особо нет, это та же опера старая от норвежских разрабов оперы (купили браузер под ключ).
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|4.65, Аноним (33), 15:09, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> "Сейчас основной браузер у людей Vivaldi"
Для самых артистичных юзеров есть Brave, не припомню, когда прошлый раз слышал упоминание Vivaldi.
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|3.105, _ (??), 17:20, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сейчас основной браузер у людей Опера, и в связи с исходом пользователей Хрома у ФФ резко прибавилось пользователей.
Вот это я понимаю ВЕЩЕСТВА! :-)
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|3.41, Аноним (34), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее проплатили майки , что бы остался только эдж с бингом . Ностальгия понимаешь .
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|3.43, Аноним (45), 14:22, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в то же время Webkit испытывает проблемы. Особенно последние 2-3 дня.
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|2.40, Аноним (45), 14:21, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Такой длинный комментарий ради того, чтобы неологизм
> нетшкап
заявить?
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|1.52, Аноним (52), 14:36, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> единственным кросс-платформенным браузерным движком останется Chromium.
Судя по комментариям в opennet и habr, большинство этого только и ждут.
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|2.58, Аноним (-), 14:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно все ждут - место Firefox займёт более достойный конкурент.
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|2.72, anonymous (??), 15:23, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А движок там тот же webkit
Уже давно нет. Гугол умудрился всё запихать в одну кучу и сделать качественный лок. Теперь движок отдельно от хромиума не существует. Есть форк - вебкит от аппла, но из хромиума движок не вынуть и он уже не совместим с вебкитом. В результате тот же Qt для webview раньше использовать вебкит, а теперь уже давно гоняет полноценный хромиум. Вот так вот - устанавливая Qt, вы заодно и хромиум ставите.
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|1.66, Аноним (66), 15:10, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По мнению Mozilla, если суд утвердит данное предложение, это нанесёт удар по независимым браузерам, существующим благодаря соглашениям с поисковыми системами
По таким "независимым" браузерам как Mozilla, предавшие privacy, удар наносить надо.
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|1.71, Аноним (69), 15:20, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственный выход для Мозиллы это кому-нибудь продастся. Например Гуглу! Тогда у Гугла будет свой движок мозилла. И независимая компания Хром. Как мне перестать орать с такого расклада?
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|1.73, Nochi (?), 15:23, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое то лицемерие, ну с другой стороны, где столько бабла мозилле брать.
Рекламу внедрять, пользователи не дают, сразу откритикуют, хотя сами не готовы донатить, с других своих сервисов особо не заработаешь, можно с гугл поиска на бинг перейти, но меньше будет денег, хз что мозиле делать, плохо конечно, что vivaldi, и другие выбрали хромиум, а могли бы вместе геко пилить и перейти, объединившись.
Есть у кого варианты, что мозилле делать, чтобы доход хороший был?
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|2.85, Аноним (69), 15:54, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все уже понятно. Надо продавать бизнес пофиг кому. Кто больше заплатит.
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|1.76, Nochi (?), 15:35, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что будет с хромиумом, если заставят гугла продать хром?
Вроде ж в основном хромиум, гугл разрабатывает, они могут свои сервисы в хромиум впихнуть и все, вещь если учесть, что большинство браузеров, основанные на хромиуме, то хромиум из за это популярен
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|1.79, Аноним (79), 15:45, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что там с переездом Firefox с Mercurial в Git? Больше года назад собирались.
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|1.88, Аноним (88), 16:12, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в чём состоит это "противостояние" доминирующим корпорациям, если берутся деньги от этих самых доминирующих корпораций?
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|2.100, Аноним (100), 17:13, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ждите. А "мы" 20 лет на хроме. Нас периодически шатало и туда и сюда, но всегда возвращались обратно. Быть маргиналом - преимущество молодости.
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|2.103, Аноним (100), 17:15, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял. Гугл не слабо, а майков им должно быть слабо? И майков теребят тоже.
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|3.109, _ (??), 17:25, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как теребят ... теребонькают :)
Тогда давай и IBM ... и Oracle ... и Adobe ... и ... сечёшь куда полез? Нет таких смелых комитетофф, да и Трам не дурак душить "американскую цифровую нефть" :)
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