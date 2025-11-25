Google развивает ОС Aluminium для ноутбуков и планшетов

|
2.11, Жироватт (ok), 13:03, 25/11/2025
+10
Место на Google Graveyard уже зарезервировали - и ладно.
Памятник поставят рядом памятником ПРОРЫВНОЙ НЕВЕРОЯТНОСТНОЙ МИКРОЯДЕРНОЙ УЛЬТРАБЕЗОПАСТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКИ_ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ Фуксии и мемориальным склепом ХромогоОС?
3.61, Аноним (61), 15:24, 25/11/2025
|+/–
И наконец-то восторжествует чистый и незамутнённый корпорациями Линукс от Сообщества. После чего все сразу же начнут производить Свободное железо и на планете немедленно наступит Всеобщий Коммунизм.
*еле сдержался, чтобы не вскукарекнуть от переполняющего меня Счастия
1.2, Аноним (2), 12:41, 25/11/2025
+11
|
я не понимаю почему везде пропихивают эти AI сервисы, мне вот как юзеру зачем они нужны я и сам могу по кнопке мышкой тыкнуть, мне не нужен ии-ассистент для этого
2.4, Аноним34 (?), 12:46, 25/11/2025
+2
Потому что это мейнстрим и хайп, все верят в сказку про Омниссию и про AGI
3.12, Жироватт (ok), 13:07, 25/11/2025
|+/–
Никто не верит.
Исследования уже показали процесс деградации от постоянного использования АИ.
Им нужно просто продавать подписки на рободурака: стандарт, фулл, ынтырпрайс, премиум корпорате - а для этого этого рободурака нужно внедрить везде.
Ну и слежечка, само собой - хайп на облаках утих, оказалось проще делать не облачные, а туманные вычисления. Чтобы юзер сам плати за электричество.
5.43, Аноним (43), 14:08, 25/11/2025
+1
> Умозрительные исследования прямо в комментариях опеннета.
Но он. в чем-то прав!
Вон на своем примере показывает как мясная нейросетка деградировала.
4.39, Bob (??), 14:05, 25/11/2025
|+/–
>Исследования уже показали процесс деградации от соцсеток, shorts, мобильного гейминга,челленджей и прочего бреда. Тут LLM выступает как средство Крот для туалета - чтобы не забивался и вмещал больше кала)
>Им нужно просто продавать подписки
не надо. Они держат рекламную платформу и конечных юзеров, будучи почти монополистами на глобальном рынке
>Ну и слежечка, само собой
с коробки от гугл сервисов
3.14, Алекс (??), 13:11, 25/11/2025
|+/–
Слишком много денег зарыто в AI для мейнстрима и хайпа, и слишком навязывают. Это долгосрочный бизнес план.
2.6, анон (?), 12:57, 25/11/2025
+1
> я и сам могу по кнопке мышкой тыкнуть
более того - эти "ассистенты" чаще всего сами толком ничего не могут, пока ты им явно не скажешь, что надо сделать.
не знаю точно, но, возможно, дело в инвесторах, которые думают, что в этом будущее, вот и суют деньги везде, где модные слова слышат.
более интересный вопрос - а им сам то это норм видеть в каждом первом сервисе сейчас? я много кого спрашивал с разным уровнем технической грамотности и вот буквально нет ни одного человека, который этим пользовался бы более одного раза.
3.10, Первая буква (?), 13:03, 25/11/2025
|+/–
Более того, ты не сможешь просто так сказать. Тебе нужно научиться для каждого из них говорить так, как они хотят - иначе ничего толкового не получишь.
2.13, Алекс (??), 13:09, 25/11/2025
+2
Это не для юзеров делается, а для корпоратов. Сбор и анализ данных о юзер, слежка, реклама и тд.
2.19, Гомер (?), 13:22, 25/11/2025
–3
>я не понимаю почему везде пропихивают эти AI сервисы, мне вот как юзеру зачем они нужны я и сам могу по кнопке мышкой тыкнуть, мне не нужен ии-ассистент для этого
Чтобы ты стал глупеньким, и покупал все больше смартфонов и планшетов.
Ведь не так как в 2000х, когда человек купил пк, и это целое событие, и на века прям).
А каждый год, каждые полгода непременно обновлять железо).
И да кстати, еще и поддержка Винды, и всяких Федор, каждый год новая ос, успевай покупать.
А еще ведь браузеры убирают поддержку устаревшего Хардвар ( по их мнению ), а ведь еще Ос убирают поддержку устаревшего Хардвар ( по их мнению ), ведь сейчас все ездят на Тесла супекарах, никто не использует кор2дуо, в индии людям жрать нечего, нет питьевой воды в африке.
Наверное у них тоже пк за 250к, в каждой лачуге.
Тоесть нельзя просто поставить и пользоваться, и не думать об этом.
3.48, Bob (??), 14:20, 25/11/2025
–3
Если оно объективно лучше - сейчас пошли намного объёмнее батарейкии, то почему нет? Старое сбагрить бичам на барахолке.
В 2000х событием покупка ПК была для технологически нищих стран и бедных прослоек население.
Вот тогда был смысл часто железку обновлять. А сейчас вполне с запасом вышла даже та самая gtx 1000 серия от nvidia. Radeon RX Polaris (4xx/5xx) тоже ништяк. FHD, апскейл на кечество, 30 fps и спокойно танет новые шпилки. Без особого нагрева и воя охлада)
А чё с виндой? Поставил ltsc 2024 и всё пучком) Или сиди на ltsc 2021 и дальше, до начала 2032. Обычные версии давно бэта тестом стали. Как убрали slow ring for business с windows update.
Для "стабильного" железа уж лучше бубунта (почти 10-15 лет на LTS релизе саппорт двозможен).
Браузеры совсем от допотопного мусора отказываются, ибо они теперь полноценная ОС)
На кор2дуо сидят шизики, ибо можно улютрабюджетно сейчас с Авито собрать неплохую железку или ноут взять.
Плевать на Индию, Афврику, Южную Америку, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Не целевая аудитория.
Нафига 250к? Можно за 5к собрать с Авито или новый мини за 10к урвать у Китайцев.
Нельзя, надо думать. Это не калькулятор)
2.21, Анонисссм (?), 13:29, 25/11/2025
|+/–
>я не понимаю почему везде пропихивают эти AI сервисы
меня лично АИ на сайте chatgpt.com не напрягает, потому что оно реально клёвое.
а гугл - лузер в АИ, это его потуги запрыгнуть в последний вагон.
3.24, Гомер (?), 13:31, 25/11/2025
|+/–
Крутое, но местами тупое.
Надо перепроверять, что там Аи тебе советует.
3.28, Аноним (28), 13:44, 25/11/2025
|+/–
Сейчас gemini лучше чем чатгпт после последних оптимизаций от openai. Насколько долго гугл будут готовы предоставлять дешевый доступ к адекватным моделям - открытый вопрос. ChatGPT массово всех перевел на дешевые(тупее) модели пару месяцев назад.
2.38, Аноним (38), 14:03, 25/11/2025
|+/–
Объясняю, если вы ещё не поняли Для вас, как для юзера, нейросетевые шпионы, которые будут следить за всем, что вы делаете на компьютере - это удобно и прогрессивно.
2.42, Аноним (37), 14:07, 25/11/2025
|+/–
Потому, что это удобно и будущее выглядит именно так. Это во всех фильмах про будущее показывали: человек разговаривает с ИИ дома или на работе и ИИ сам чё-то делает.
Если ты видишь свою ценность в том, что сам умеешь кликать по мышке - у меня для тебя плохие новости.
3.47, Юзер убунту (?), 14:18, 25/11/2025
|+/–
На прошлой работе у нас человек с ящиками разговаривал и они ему отвечали.
Может он уже тогда знал, что можно общаться с ИИ? 😆
4.72, Аноним (61), 15:36, 25/11/2025
|+/–
Но не с каждым ящиком можно разговаривать. С пентиумом, например, нельзя.
Вот даже в Стартреке есть серия, где они попадают в прошлое. То есть в наше время. Скотти находит компьютер, берёт мышку и говорит в неё: "компьютер, расчитай мне что-то там". А пентиум ему не отвечает. Скотти удивляется, крутит в руке мышку и снова обращается к пентиуму уже настойчивее. А пентиум не реагирует. Вот они тогда уже что-то знали.
1.3, ryoken (ok), 12:44, 25/11/2025
|+/–
Фуксия 2?
Название какое-то своеобразное, там металлурги что ли сидят?
2.33, Аноним (33), 13:53, 25/11/2025
|+/–
А ОС для фоторамок тут причем? А название продолжает линейку Хром -> Алюминий.
1.5, Аноним (5), 12:53, 25/11/2025
|+/–
Надеюсь название рабочее. В продакт такое нельзя выпускать, это провал.
3.35, Аноним (33), 13:57, 25/11/2025
+1
> Только после того как выпустит Халф Лайв 3.
Потом на очереди Left 4 Dead 3, Dota 3 и Counter-Strike 3.
2.73, Аноним (73), 15:41, 25/11/2025
|+/–
Да и сам Google уже следует закрытой политики в android - будет магазин только Google Play и только зарегистрированные приложения.
Так что Гебу сейчас надо пилить магазин приложений на Android и SteamOS в версии Android (а потом и смартфон).
1.18, Аноним (18), 13:21, 25/11/2025
–3
Капец, название конечно ужасное, сразу ассоциации с бомжами и цвет метом, таблица Менделеева располагает куда более благородными и интересными названиями, в крайнем случае раз ваша ос так хороша (жаль конечно что не микроядерная архитектура ядра), то можно было бы не мелочиться и сразу назвать её GoldOS.
2.25, Аноним (25), 13:31, 25/11/2025
+1
скорее всего это рабочее название проекта, а не коммерческое
2.29, Аноним (29), 13:45, 25/11/2025
|+/–
Только для фокус группы с яяками из титана отменым чувством вайбкодинга. Так что только ведроид и тот стабильной версии.
2.31, Гомер (?), 13:48, 25/11/2025
|+/–
>Google отметила, что Aluminium OS «построена на основе ИИ». Это подразумевает глубокую интеграцию с чат-ботом Gemini. На саммите Snapdragon старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерлох рассказал о планах внедрения своего стека ИИ на ПК.
Потому как это привязка к Google Gemini, захотят оотключат.
https://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/08/29/11/1440878114_1270440785.jpg
История о том как у тебя отжимали комп, но уже Google.
3.69, Аноним (69), 15:33, 25/11/2025
|+/–
Это из анекдота про армию. Все разгружают "люминий", а интеллигенция - "чугуний".
1.34, Аноним (34), 13:57, 25/11/2025
+1
Корпорация зла может развивать любые ОС. Я это г....о себе ставить не буду никогда. Идите в ж.
3.53, Юзер убунту (?), 14:44, 25/11/2025
|+/–
> На планшетах Андроид и вовсе ни о чем.
Может надо покупать от нормальных вендоров, а не текласт и улефон?
4.75, Аноним (61), 15:51, 25/11/2025
|+/–
Оо, я представил себе этот интерьер. Строящийся вокруг пожелтевшего от времени Пентиума, как вокруг алтаря.
1.51, _kp (ok), 14:30, 25/11/2025
–1
AI офлайн - прогресс и удобства. (Но нужно ОЗУ и GPU)
AI-сервисы - зло и пережиток прошлого, ещё до выпуска.
Тут разница как колбаса из мяса и "колбаса" из фекaлий с ароматизаторами.
Далее, у Андроида проблема, что архитектура устарела. Приложения урезанные, неполноценные, "мобильные", сразу с троянами из магазина.
С видеоподсистемой бардак, каждый производитель делает по своему, и оно не совместимо. поддержка сетей кривая. На планшетах Андроид и вовсе ни о чем.
AI (не в виде сервисов), это хорошо, только нужно и само устройство, удовлетворяющее современные потребности в приложениях, играх, сетях, и безопасности, только не заблокированная погремушка для детей, а именно реальной безопасности пользователя, управляемой пользователем.
А об полезном развитии ни слова, только намерения набить систему сомнительным балластом.
2.68, Юзер убунту (?), 15:32, 25/11/2025
|+/–
> На планшетах Андроид и вовсе ни о чем.
Может надо покупать от нормальных вендоров, а не текласт и улефон?
2.81, Аноним (61), 16:00, 25/11/2025
|+/–
О, я сейчас столько нового от вас узнал. Особенно про кривую поддержку сетей понравилось. Ну и вы Андроид 16 на планшете не видели. Ведь не видели же, да? Эти виртуальные рабочие столы и полноэкранный режим со всплывающими панелями запуска и управлением окнами. Самсунг аж свой DeX переориентировал исключительно на беспроводные экраны, потому что на локальном рабочем столе планшета оно уже как-то несовременно смотрится по сравнению с тем, что выложил гугл. Посмотрите на современном крупноэкранном планшете на досуге, с комплектной клавиатуркой желательно, вам понравится.
1.57, Nicho (ok), 14:57, 25/11/2025
|+/–
Неужели они не назовут Android PC или Android Desktop, да сделали бы единую ос Android для ПК и любых устройств, arm процы на пк уже есть, со временем разработчики будут выпускать адаптивные приложения под разные экраны
Если они сделают назву Aluminium OS это сразу минус, или если оставят назву ChromeOS
2.79, Аноним (79), 15:56, 25/11/2025
|+/–
Зачем вообще переименовывать, там и так уже будет конвергентный интерфейс, это маркетологи свою зарплату отрабатывают.
1.58, Фонтимос (?), 14:58, 25/11/2025
|+/–
Для гугеля название стремное. Андроид, Фуксия - хоть какие-то загадки были. Предлагаю им назвать OS Choogoon - название бомба.
1.60, Кошкажена (?), 15:21, 25/11/2025
|+/–
> В вакансиях Google
Ой, а как такое получается, нам же говорили, что ИИ теперь пишет код и люди не нужны, наоборот всез увольняют. А тут нанимают зачем-то. Получается врали?
2.77, Аноним (77), 15:54, 25/11/2025
|+/–
Не верят олды в вайбкодинг даже за деньги,нужны прогрессивные идеалисты которым незападло использовать удобство и комфорт.
2.82, Аноним (61), 16:03, 25/11/2025
|+/–
Это который по счёту? Нужна вменяемая нумерация виндекапцов с сортировкой по версиям, я считаю.
