Google развивает ОС Aluminium для ноутбуков и планшетов

Если оно объективно лучше - сейчас пошли намного объёмнее батарейкии, то почему нет? Старое сбагрить бичам на барахолке. В 2000х событием покупка ПК была для технологически нищих стран и бедных прослоек население. Вот тогда был смысл часто железку обновлять. А сейчас вполне с запасом вышла даже та самая gtx 1000 серия от nvidia. Radeon RX Polaris (4xx/5xx) тоже ништяк. FHD, апскейл на кечество, 30 fps и спокойно танет новые шпилки. Без особого нагрева и воя охлада) А чё с виндой? Поставил ltsc 2024 и всё пучком) Или сиди на ltsc 2021 и дальше, до начала 2032. Обычные версии давно бэта тестом стали. Как убрали slow ring for business с windows update. Для "стабильного" железа уж лучше бубунта (почти 10-15 лет на LTS релизе саппорт двозможен). Браузеры совсем от допотопного мусора отказываются, ибо они теперь полноценная ОС) На кор2дуо сидят шизики, ибо можно улютрабюджетно сейчас с Авито собрать неплохую железку или ноут взять. Плевать на Индию, Афврику, Южную Америку, Среднюю и Юго-Восточную Азию. Не целевая аудитория. Нафига 250к? Можно за 5к собрать с Авито или новый мини за 10к урвать у Китайцев. Нельзя, надо думать. Это не калькулятор)

