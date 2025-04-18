Выпуск Chrome OS 135

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|2.4, Советский человек (-), 13:39, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Линукс здорового человека.
Только кроме браузера в нём ты ничего не запустишь. С таким же успехом можно запускать браузер в качестве оконного менеджера.
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|3.7, Аноним (1), 13:48, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хром и задумывался как оконный менеджер, в котором окна показывают веб-приложения. Текущий уровень WebAPI позволяет создавать приложухи, достаточные массовому потребителю: офис, калькулятор, прочая херь.
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|4.13, Маняним (?), 14:00, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там полный линукс можно включить)
Вроде как можно только на сертифицированных хромбуках, на сторонних железках нельзя. По крайней мере так было года 2 назад.
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|1.2, Аноним (2), 13:32, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Google по суду уже официально признана монополистом в интернет-рекламе, ещё б решение по браузеру и Android. Могут не успеть, отберут.
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|3.6, Аноним (16), 13:42, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То что хром переводят на андроид постепенно. А в перспективе андроид будет полноценной десктоп ос. Гугл уже готовит к выходу ноут на Андроиде. Возможно будет как Андроид ТВ только для десктопов.
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|1.8, Аноним (9), 13:50, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У ребёнка есть древний макбук-про 2017 года, решил как-то протестить сабж. Так оно ни на что практически не годится, кроме запуска браузера. Проще оказалось туда одиннадцатку впендюрить.
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|2.11, ryoken (ok), 13:55, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Проще оказалось туда одиннадцатку впендюрить.
За что вы так с дитем-то..?
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|3.12, Аноним (9), 13:59, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этому детю комп нужен для учёбы, с нормальным офисом и прочим софтом.
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|4.14, Аноним (14), 14:01, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Поставьте ему православный линукс с либреофисом и гимпом, пока не сообразит как через вайн игры запускать, и поиграть даже не получится))
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|2.15, Аноним (16), 14:04, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ос для запуска браузера на практике оказалась способна на запуск браузера... С такими родителями не удивительно откуда в мире столько недалёких людей.
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|3.17, Аноним (9), 14:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С такими родителями не удивительно откуда в мире столько недалёких людей.
Зачем же ты так о своём бaте? Ну не вытер он тебя о штору, так чего теперь его винить за это.
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