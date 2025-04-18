Выпуск Chrome OS 135

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 135, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 135. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 135 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 135: В ChromeOS Flex задействован новый Bluetooth-стек, основанный на стеке Fluoride, перенесённом из платформы Android и продолжающем развитие стека BlueDroid от компании Broadcom. Для возвращения старого стека можно использовать настройку chrome://flags/#bluetooth-use-floss.

В интерфейс запуска программ (Launcher) добавлена возможность поиска изображений не только по названию файла, но и по содержимому.

Для манипуляторов мышь с интерфейсом Bluetooth включено использование режима быстрого сопряжения (Fast Pair). После включения новой мыши или её приближения к компьютеру система автоматически определит новое устройство и отобразит приглашение подключить её одним нажатием.

Добавлен режим "Mouse Keys", позволяющий управлять курсором мыши при помощи клавиатуры. Возможность может оказаться полезной для людей с двигательными нарушениями (например, с тремором конечностей), у которых имеются трудности при работе с мышью.

Упрощён процесс определения активности и выключения "фейс-контроля", режима, позволяющего использовать движение готовы для управления перемещением указателя мыши и совершением кликов.

Устранено 6 уязвимостей, одна из которых помечена как опасная (обращение к уже освобождённой памяти в Site Isolation). Размер вознаграждений, выплаченных выявившим проблемы исследователям, составил 9 тысяч долларов.



