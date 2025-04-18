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Выпуск Chrome OS 135

18.04.2025 13:21

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 135, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 135. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 135 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 135:

  • В ChromeOS Flex задействован новый Bluetooth-стек, основанный на стеке Fluoride, перенесённом из платформы Android и продолжающем развитие стека BlueDroid от компании Broadcom. Для возвращения старого стека можно использовать настройку chrome://flags/#bluetooth-use-floss.
  • В интерфейс запуска программ (Launcher) добавлена возможность поиска изображений не только по названию файла, но и по содержимому.
  • Для манипуляторов мышь с интерфейсом Bluetooth включено использование режима быстрого сопряжения (Fast Pair). После включения новой мыши или её приближения к компьютеру система автоматически определит новое устройство и отобразит приглашение подключить её одним нажатием.
  • Добавлен режим "Mouse Keys", позволяющий управлять курсором мыши при помощи клавиатуры. Возможность может оказаться полезной для людей с двигательными нарушениями (например, с тремором конечностей), у которых имеются трудности при работе с мышью.
  • Упрощён процесс определения активности и выключения "фейс-контроля", режима, позволяющего использовать движение готовы для управления перемещением указателя мыши и совершением кликов.
  • Устранено 6 уязвимостей, одна из которых помечена как опасная (обращение к уже освобождённой памяти в Site Isolation). Размер вознаграждений, выплаченных выявившим проблемы исследователям, составил 9 тысяч долларов.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  3. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  4. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
  5. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 135
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63102-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:31, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс здорового человека.
     
     
  • 2.4, Советский человек (-), 13:39, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Линукс здорового человека.

    Только кроме браузера в нём ты ничего не запустишь. С таким же успехом можно запускать браузер в качестве оконного менеджера.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 13:48, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хром и задумывался как оконный менеджер, в котором окна показывают веб-приложения. Текущий уровень WebAPI позволяет создавать приложухи, достаточные массовому потребителю: офис, калькулятор, прочая херь.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:51, 18/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.10, Anonum (?), 13:55, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не запустишь? Там полный линукс можно включить)
     
     
  • 4.13, Маняним (?), 14:00, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там полный линукс можно включить)

    Вроде как можно только на сертифицированных хромбуках, на сторонних железках нельзя. По крайней мере так было года 2 назад.

     
  • 4.16, Аноним (16), 14:05, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У хромбукоа нет кнопок f11 и f12
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:32, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google по суду уже официально признана монополистом в интернет-рекламе, ещё б решение по браузеру и Android. Могут не успеть, отберут.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:38, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Android тут каким боком?
     
     
  • 3.6, Аноним (16), 13:42, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То что хром переводят на андроид постепенно. А в перспективе андроид будет полноценной десктоп ос. Гугл уже готовит к выходу ноут на Андроиде. Возможно будет как Андроид ТВ только для десктопов.
     

  • 1.5, Аноним (16), 13:41, 18/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.8, Аноним (9), 13:50, 18/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У ребёнка есть древний макбук-про 2017 года, решил как-то протестить сабж. Так оно ни на что практически не годится, кроме запуска браузера. Проще оказалось туда одиннадцатку впендюрить.
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 13:55, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Проще оказалось туда одиннадцатку впендюрить.

    За что вы так с дитем-то..?

     
     
  • 3.12, Аноним (9), 13:59, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этому детю комп нужен для учёбы, с нормальным офисом и прочим софтом.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:01, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поставьте ему православный линукс с либреофисом и гимпом, пока не сообразит как через вайн игры запускать, и поиграть даже не получится))
     
  • 2.15, Аноним (16), 14:04, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ос для запуска браузера на практике оказалась способна на запуск браузера... С такими родителями не удивительно откуда в мире столько недалёких людей.
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 14:06, 18/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С такими родителями не удивительно откуда в мире столько недалёких людей.

    Зачем же ты так о своём бaте? Ну не вытер он тебя о штору, так чего теперь его винить за это.

     

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