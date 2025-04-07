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Выпуск web-браузера Chrome 135

07.04.2025 13:17

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 135. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 136 запланирован на 29 апреля.

Основные изменения в Chrome 135:

  • Добавлена защита от скрытой идентификации пользователей при помощи кэша HSTS (HTTP Strict Transport Security). HSTS позволяет сайтам при входе по HTTP перенаправить пользователя на HTTPS. В процессе работы имя хоста, выставленного через HSTS, сохраняется во внутреннем кэше, что позволяет использовать факт присутствия или отсутствия хоста в кэше для хранения одного бита информации.

    Для скрытого хранения 32-разрядного идентификатора пользователя можно использовать массив из 32 изображений, отдаваемых с разных хостов по HTTP (http://bit0.example.com/image.jpg, http://bit1.example.com/image.jpg и т.п.). Определение идентификатора производится путём проверки с каких хостов изображения загрузились по HTTPS, а с каких по HTTP (если изображения были отданы ранее по HTTP и через HSTS перенаправлены на HTTPS, то при последующих запросах они сразу будут загружены с HTTPS, минуя обращение по HTTP). Защита свелась к разрешению обновления HSTS только для ресурсов верхнего уровня и блокировке обновления HSTS в запросах субресурсов.

  • Добавлена локально выполняемые модель машинного обучения для улучшения определения наличия на страницах форм ввода пароля и автоматической смены пароля. Если пароль признан скомпрометированным, то при попытке входа c данным паролем на сайт Chrome выведет предупреждение с предложением изменить пароль. При согласии браузер сгенерирует стойкий к подбору пароль, сменит пароль на сайте и сохранит новый пароль в менеджере паролей - AI сам заполнит и отправит нужные web-формы на необходимом сайте и обновит сохранённый пароль.
  • В режим расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) добавлена возможность использования большой языковой модели для определения мошеннических страниц по их содержимому. AI-модель выполняется на стороне клиента, но в случае выявления подозрений на сомнительный контент, выполняется дополнительная проверка на серверах Google. Если дополнительная проверка подтверждается, пользователю выводится предупреждение. Проверка пока выполняется только для страниц, использующих API Keyboard Lock.
  • Для пользователей, подключивших Chrome к своей учётной записи в Google, появилась возможность сохранения устанавливаемых дополнений в свой Google Account для последующего автоматического использования этих дополнений на всех компьютерах, которыми пользуется пользователь.
  • У пользователей, недавно подключившихся к учётной записи в Google или использующих Chrome Sync, обеспечено хранение синхронизированных настроек, ярлыков сайтов и тем оформления отдельно от локальных настроек. Таким образом, после выключения Chrome Sync на устройстве будут оставаться исходные настройки, а при подключении в Google не будут загружаться локальные настройки.
  • В версии для Android прекращена поддержка встроенного менеджера паролей, на смену которому пришёл унифицированный Google Password Manager, поставляемый через Google Play. Пользователи могут сохранить содержимое старого менеджера паролей в формате CSV для переноса в другие менеджеры паролей.
  • В режиме инкогнито реализована неотключаемая на стороне браузера блокировка сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы (подобные Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики). Возможность управления блокировкой сторонних Cookie на стороне сайтов оставлена без изменений, но в браузере настройка BlockThirdPartyCookies в режиме инкогнито теперь не может быть выставлена в значение false.
  • В CSS добавлены псевдо-элементы "::column", "::scroll-button", "::scroll-marker" и "::scroll-marker-group", при помощи которых можно реализовать прокрутку в форме карусели.

  • Реализованы HTML-атрибуты "command" и "commandfor", которые можно использовать в кнопках вместо атрибутов "popovertargetaction" и "popovertarget" для декларативной настройки взаимодействия с меню, вызываемым при нажатии на кнопку. При использовании новых атрибутов всю логику взаимодействия с меню берёт на себя браузер, без необходимости подключения собственных обработчиков на JavaScript. Например, для создания выпадающего меню достаточно указать: 
    
   <button commandfor="my-menu" command="show-popover">Open Menu</button>
   <div popover id="my-menu">
   ...
   </div>
  • В CSS добавлена функция shape(), позволяющая формировать фигуры с использованием CSS-свойств clip-path и offset-path. Функция shape() поддерживает команды формирования фигур, эквивалентные функции path(), но позволяет использовать для них стандартный синтаксис CSS.
  • В API Web Speech, предоставляющий функции для синтеза и распознавания речи, добавлена поддержка интерфейса MediaStreamTrack для обработки звука, поступающего из различных источников, включая внешние звуковые треки. Ранее API Web Speech мог обрабатывать только звук, поступающих через выбранный по умолчанию микрофон.
  • В JavaScript добавлена поддержка типизированных массивов Float16Array, предназначенных для хранения значений с типом Float16.
  • Добавлен API Observable для обработки потоков событий в асинхронном режиме. API даёт возможность подписаться на объект для получения событий по мере их поступления и декларативно описать поток преобразований, которые будут применяться к поступающим событиям.
  • Удалён метод navigator.xr.supportsSession, ранее объявленный устаревшим. Вместо него следует использовать метод navigator.xr.isSessionSupported, заявленный в спецификации WebXR
  • Удалены настройки InsecurePrivateNetworkRequestsAllowedForUrls и InsecurePrivateNetworkRequestsAllowed, применявшиеся для включения механизма PNA 1.0 (Private Network Access), ограничивающего загрузку ресурсов с публично доступного сайта, ссылающихся на хосты во внутренней сети (127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.). Подобная активность используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети.

    Из-за несовместимости с некоторыми устройствами PNA 1.0 можно было включить только по желанию. На смену PNA 1.0 разработана спецификация PNA 2.0 для поддержки которой не требуется изменение на стороне устройств и достаточно изменений на стороне сайтов, которым нужен доступ к интранет-ресурсам. PNA 1.0 и PNA 2.0 не совместимы между собой, поэтому до внедрения PNA 2.0 Google намерен вначале убрать поддержку PNA 1.0.

  • Убрана опция для возвращения поддержки устаревшего программного интерфейса MutationEvent и связанных с ним синхронно обрабатываемых событий DOMSubtreeModified, DOMNodeInserted, DOMNodeRemoved, DOMNodeRemovedFromDocument, DOMNodeInsertedIntoDocument и DOMCharacterDataModified. Интерфейс применялся для отслеживания изменений в дереве DOM, но негативно влиял на производительность страниц и мешал реализации некоторых новых возможностей. Данный API был отключён по умолчанию летом прошлого года, но в Chrome сохранялась опция MutationEventsEnabled для возвращения поддержки. В качестве альтернативы рекомендуется использовать API Mutation Observer.
  • В инструментах для web-разработчиков расширены возможности средств для анализа производительности.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 14 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премий на сумму 17 тысяч долларов США одна премия в $10000 и по две премии в $2000, $1000 и $500).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  3. OpenNews: Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 134
  5. OpenNews: В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей
  6. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63008-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:32, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зашибись релиз, ставишь text-scaling-factor 1.25 и текст в меню Chromium становится огромным. Опять сломали.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:33, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кто не понял, это в гноме сломано.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:47, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:32, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда там поддержка расширений на Android?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:33, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И ничего по ускорению и оптимизации.
     
  • 1.5, Аноним (1), 13:34, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    uBlock Origin больше не работает.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:36, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://chromewebstore.google.com/detail/ublock-origin-lite/ddkjiahejlhfcafbdd
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 13:42, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не паритет
     
  • 3.15, Аноним (1), 13:43, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже со 134 версии не работало нормально, поставил Lite.
    Прощай вырезка баннеров заграждающих текст телеграма и vk-групп в веб-версии.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 14:16, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем кушать кактус когда в лисе все работает?
     
     
  • 5.63, Аноним (3), 14:26, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. если во рту больно, то с другой стороны пихать?
     
     
  • 6.69, Аноним (59), 15:10, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргументы будут?
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:42, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    AdGuard не годится?
     
  • 2.18, Аноним (13), 13:44, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Ulaa встроен.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:37, 07/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:44, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена защита от скрытой идентификации пользователей при помощи кэша HSTS (HTTP Strict Transport Security).

    Во всех браузерах есть давно и хорошо известная уязвимость, которую не будут фиксить:

    1. Если хост не отдаёт всю цепочку сертификатов, то браузер недостающие части берёт из кеша.
    2. соответственно, можно промерить закешированное множество промежуточных сертификатов. Которое, скорее всего, будет уникально для каждого пользователя.

     
     
  • 2.26, Аноним (28), 13:46, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так идентифицировать должен кто надо, а не любой северный кореец.
     
  • 2.27, Прохожий (??), 13:47, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистить кеш при выходе пользователи не обучены.
     
     
  • 3.31, Аноним (21), 13:49, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже если не при выходе ... выдайте нужным сайтам нужные промежуточные сертификаты - и можно cross-origin детектить, какие пользователи ими пользуются.
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:53, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы часто закрываете браузер?
     
     
  • 4.44, Прохожий (??), 13:58, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Постоянно. Нужен - открываю.
     

  • 1.22, Аноним (28), 13:45, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и сказал хром пока ручкой юблоку. Теперь сидите смотрите рекламу пока все деньги мошенникам не отдадите.
     
     
  • 2.32, Прохожий (??), 13:49, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно Chromium взять или любую сборку на его основе.
     

  • 1.30, Аноним (21), 13:48, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Если пароль признан скомпрометированным

    Я помню, как они проверяют компрометацию ... небезопасным хешом хешируют пароль и шлют на сервера гугла. Если пароль с низкой энтропией, то для такой корпорации хеш обращать в массовых количествах - это сущие копейки. Также у корпорации есть краулер ... то есть выискивать на крауленных страницах похожие на пароли слова и вносить их в базу для корпорации тоже большой проблемы нет.

     
  • 1.46, 12yoexpert (ok), 13:59, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ну такое, ff уже 137
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 14:20, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А systemd еще лучше.
     

  • 1.60, Alex (??), 14:18, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    fingerprint.js - не надо никаких извратов. 99% вероятность определения точного юзера.
     
  • 1.62, Bob (??), 14:26, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Для пользователей, подключивших Chrome к своей учётной записи в Google, появилась возможность сохранения устанавливаемых дополнений в свой Google Account для последующего автоматического использования этих дополнений на всех компьютерах, которыми пользуется пользователь"

    Это же давно было. Тут дело больше в том, что нужно пнуть разрабов аддонов, чтобы настройки аддонов тоже синхрились:

    Extensions have a synced data storage location available to them, which lots of extensions use.

    What it means is that extension can use data sync available through an API, but they don't have to. From my own experience, the vast majority of extensions don't support that, unfortunately.

    For those that don't, you either need to configure them manually

     
  • 1.64, Анонимище (?), 14:38, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо Гуглу за ограничение мощи uBlock и иже с ним. Ведь это больше рекламы. А больше рекламы значит больше прибыли. А больше прибыли значит что крах капитализма, и связаный с этим крахом апокалипсис, оттягивается. Поэтому мы еще поживем.
     
     
  • 2.70, ProfessorNavigator (ok), 15:12, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А больше прибыли значит что крах капитализма, и связаный с этим крахом апокалипсис, оттягивается.

    Ситуация как раз ровно обратная: чем больше прибыли, тем больше дисбаланс в экономике - чем больше прибыль, тем большую долю ресурсов получают паразиты, а не те кто непосредственно ресурсы производит. Что как раз и ведёт к приближению "краха капитализма" (на самом деле вы уже живёте в процессе этого самого краха). И это просто отлично)) Поскольку чем быстрее тот самый "крах" настанет, тем лучше будет для всех.

     

  • 1.66, Аноним (66), 15:01, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще то 135 хром вышел почти неделю назад - первого числа . А тестовое распространение ещё на неделю раньше .
     
  • 1.67, Аноним (67), 15:04, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная основа для моего любимого браузера Brave, такой же быстрый как стандартный хром (в отличии от файрфокс), но с отличными дефолтными настройками и блокировкой рекламы. Из похожего только Librewolf дотягивает до такого уровня.
     

  • 1.71, Аноним (71), 15:19, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве Chrome вообще open source? Что сдесь новости про него делают?
     

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