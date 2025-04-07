Выпуск web-браузера Chrome 135

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|1.1, Аноним (1), 13:32, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зашибись релиз, ставишь text-scaling-factor 1.25 и текст в меню Chromium становится огромным. Опять сломали.
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|3.15, Аноним (1), 13:43, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже со 134 версии не работало нормально, поставил Lite.
Прощай вырезка баннеров заграждающих текст телеграма и vk-групп в веб-версии.
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|1.21, Аноним (21), 13:44, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена защита от скрытой идентификации пользователей при помощи кэша HSTS (HTTP Strict Transport Security).
Во всех браузерах есть давно и хорошо известная уязвимость, которую не будут фиксить:
1. Если хост не отдаёт всю цепочку сертификатов, то браузер недостающие части берёт из кеша.
2. соответственно, можно промерить закешированное множество промежуточных сертификатов. Которое, скорее всего, будет уникально для каждого пользователя.
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|2.26, Аноним (28), 13:46, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так идентифицировать должен кто надо, а не любой северный кореец.
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|3.31, Аноним (21), 13:49, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да даже если не при выходе ... выдайте нужным сайтам нужные промежуточные сертификаты - и можно cross-origin детектить, какие пользователи ими пользуются.
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|1.22, Аноним (28), 13:45, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот и сказал хром пока ручкой юблоку. Теперь сидите смотрите рекламу пока все деньги мошенникам не отдадите.
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|1.30, Аноним (21), 13:48, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Если пароль признан скомпрометированным
Я помню, как они проверяют компрометацию ... небезопасным хешом хешируют пароль и шлют на сервера гугла. Если пароль с низкой энтропией, то для такой корпорации хеш обращать в массовых количествах - это сущие копейки. Также у корпорации есть краулер ... то есть выискивать на крауленных страницах похожие на пароли слова и вносить их в базу для корпорации тоже большой проблемы нет.
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|1.60, Alex (??), 14:18, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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fingerprint.js - не надо никаких извратов. 99% вероятность определения точного юзера.
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|1.62, Bob (??), 14:26, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Для пользователей, подключивших Chrome к своей учётной записи в Google, появилась возможность сохранения устанавливаемых дополнений в свой Google Account для последующего автоматического использования этих дополнений на всех компьютерах, которыми пользуется пользователь"
Это же давно было. Тут дело больше в том, что нужно пнуть разрабов аддонов, чтобы настройки аддонов тоже синхрились:
Extensions have a synced data storage location available to them, which lots of extensions use.
What it means is that extension can use data sync available through an API, but they don't have to. From my own experience, the vast majority of extensions don't support that, unfortunately.
For those that don't, you either need to configure them manually
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|1.64, Анонимище (?), 14:38, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Спасибо Гуглу за ограничение мощи uBlock и иже с ним. Ведь это больше рекламы. А больше рекламы значит больше прибыли. А больше прибыли значит что крах капитализма, и связаный с этим крахом апокалипсис, оттягивается. Поэтому мы еще поживем.
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|2.70, ProfessorNavigator (ok), 15:12, 07/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А больше прибыли значит что крах капитализма, и связаный с этим крахом апокалипсис, оттягивается.
Ситуация как раз ровно обратная: чем больше прибыли, тем больше дисбаланс в экономике - чем больше прибыль, тем большую долю ресурсов получают паразиты, а не те кто непосредственно ресурсы производит. Что как раз и ведёт к приближению "краха капитализма" (на самом деле вы уже живёте в процессе этого самого краха). И это просто отлично)) Поскольку чем быстрее тот самый "крах" настанет, тем лучше будет для всех.
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|1.66, Аноним (66), 15:01, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще то 135 хром вышел почти неделю назад - первого числа . А тестовое распространение ещё на неделю раньше .
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|1.67, Аноним (67), 15:04, 07/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличная основа для моего любимого браузера Brave, такой же быстрый как стандартный хром (в отличии от файрфокс), но с отличными дефолтными настройками и блокировкой рекламы. Из похожего только Librewolf дотягивает до такого уровня.
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