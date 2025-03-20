Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust

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|1.1, Аноним (1), 15:33, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скоро они узнают что кроме выхода за границы есть ещё много видов ошибок.
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|2.2, Аноним (-), 15:35, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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И будут радоваться тому, что не тратят время на высчитывания границ, а сосредоточиться на недопущении этих самых ошибок.
Например логических.
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|3.12, Аноним (12), 15:56, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я вот все читаю про битву Си и Rust.
Складывается впечатление что выход за пределы границ, не проблема языка, а прказатель уровня владения им. Не приведет ли rust к аналогии работы с калькулятором, что некоторые личности настолько активно его начинают использовать что теряют навык счета в уме.
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|4.18, Аноним (-), 16:08, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если бы так было то профи не допускали бы таких ошибок Но практика показыает об... большой текст свёрнут, показать
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|5.41, Аноним (41), 16:35, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Загружаемые веб-шрифты - дыра в системе, недавние новости это подтвердили.
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|6.51, Аноним (-), 16:56, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Загружаемые веб-шрифты - дыра в системе, недавние новости это подтвердили.
Так вот эту дыру и хотят закрыть.
Ну или хотя бы существенно минимизировать поверхность атаки.
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|5.58, Аноним (58), 17:07, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда вы знаете какие ошибки делают профессиональные программисты на С Исходны... большой текст свёрнут, показать
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|6.73, Аноним (73), 17:22, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Э А Юникс Именно ради него СИшка была создана Ага, прям из воздуха и появи... большой текст свёрнут, показать
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|4.24, Аноним (-), 16:16, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Думаю битва еще не особо началась О, я люблю слушать сказки и котоламповые исто... большой текст свёрнут, показать
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|4.29, fidoman (ok), 16:24, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошая аналогия кстати, чтобы грамотно в C памятью управлять - это примерно как вы будете 10-значные числа на бумажке перемножать. А в соседний отдел завезли калькуляторы. А вам - пачку рекомендаций, как на бумажке правильно числа записывать, чтоб не ошибиться.
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|2.4, Аноним (4), 15:42, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сравни 1% уязвимостей из-за логических ошибок и 70% из-за кривой работы с памятью. Остальные 29% разные SQL injection, Command Injection, Path Traversal, XSS, Missing Authentication, Type Confusion, которые в данном случае неприменимы или слишком тривиальны для уровня Google.
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|3.15, Аноним (1), 16:04, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сравни денежные потери от выхода за границы буфера в 0 долларов. И потери от логических ошибок в 100 миллиардов долларов.
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|5.33, Аноним (-), 16:29, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Откуда цифры?
Аноним просто ткнул пальчем в небо (или в какую-то другую сущность) и выдал результат.
И да, пруфов не будет, мы анонимы друг друга не обманываем (с).
Heartbleed - buffer over-read уязвимость которая повлияла на кучу сайтов. К счастью жила всего 3 года.
Импакт оценили в $500 лямов.
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|6.60, Аноним (60), 17:11, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно новости были про перечисление случайным людям около миллиарда, вместо 20 долларов.
И говорилось, что такое происходит постоянно. Большие суммы отслеживают и возвращают.
А вот малые.... И это крупнейшие банки США.
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|2.25, px (??), 16:19, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выход за границы — это самое тривиальное, что может быть. Раст предотвращает очень многие потенциальные ошибки связанные с доступом к памяти, в весьма неочевидных ситуациях. А ещё, решает проблемы с гонками данных, в многопоточных приложениях, что принципиально улучшает сон и аппетит. У меня складывается впечатление, как будто «адепты старой школы» сами вообще никогда не писали на Си или плюсах реальных проектов.
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|1.3, Аноним (-), 15:37, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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О, наконец-то.
Теперь крикуны "в хроме нет раста" получили неоспоримый пруф))
ps жду нытья "на моем rhel6 не хватает пакетов"
ps2 и потока нытья от гентушников "как же это все пересобирать"
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|3.22, Аноним (-), 16:14, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты рад что всем стало плохо?
Почему всем?
Гентушники и некролюбы - это девиация даже среди линуксойдного меньшинства.
Всем остальным наоброт станет лучше.
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|2.28, Oi (?), 16:23, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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emerge www-client/google-chrome затащит бинарный пакет.
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|3.35, Аноним (-), 16:32, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> emerge www-client/google-chrome затащит бинарный пакет.
Перефразирую старый комикс про Неми:
"- А как называется гентушник, который тащит бинарные пакеты?
-- Предатель!"
У них же компиляние ради компиляния.
Это не самый странный фетиш, но даже среди линуксоидных меньшинств они довольно маргинальные.
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|1.5, Аноним (-), 15:43, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Safety
Unsafe code is forbidden by a #![forbid(unsafe_code)] attribute in the root of the library.
github.com/googlefonts/fontations/tree/main/skrifa#safety
Ого, оказывается на расте можно писать вот воообще без ансейфа.
Правда для этого нужно быть гуглом, а не неосилятором.
А вообще тенденция радует.
Дырявую сишку потихоньку заменяют на нормальный язык.
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|1.7, Аноним (7), 15:48, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ерунда. Эти гуглярщики сделали какуюто там либу. Несложную. А на самом деле чем занимаются? Гребут бабки на рекламе в ютуб. Гребут бабло.
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|2.9, Аноним (-), 15:50, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ерунда. Эти гуглярщики сделали какуюто там либу.
Не какую-то, а которую будут использовать миллиарды юзеров.
> Несложную.
Угу, настолько несложную что бракодеры из FreeType уже которую CVE/RCE допускают.
> Гребут бабки на рекламе в ютуб. Гребут бабло.
Завидно?))
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|1.10, Аноним (10), 15:52, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мда. Хром и так жирный, так теперь станет еще неповоротливей. Ждем секунды на рендеринг текста в новом релизе.
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|2.17, Аноним (1), 16:05, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И на какой быстрый браузер ты перейдешь? Ой так его же не существует! Так что ешь что дают.
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|1.21, Аноним (21), 16:14, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А чего поклонники си так возбуждаются при каждой новости о Раст? Мне кстати, ни то ни то не нравится, а джава посолиднее и покрасивше обоих будет.
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|2.37, Аноним (37), 16:34, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Та самая джава, где нет способа объявить переменную типа String Можно конечно о... большой текст свёрнут, показать
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|3.69, жявамэн (ok), 17:21, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Содержимое все еще остается мутабельным в зависимости от типа объекта.
шизофреник, лечись уже.
строки в жяве иммутабельны
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|2.45, Вася (??), 16:40, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>А чего поклонники си так возбуждаются при каждой новости о Раст? Мне кстати, ни то ни то не нравится, а джава посолиднее и покрасивше обоих будет.
Разве не понятно? Растофанбои устраивают гейпарады, инсталляции и вызывают отвращение к себе, которое бросает тень и на сам раст (который кстати и не заслужил такого отношения - нет в самом языке ничего такого уж возмутительно) и шумят тут в основном пи**rustы и их ненавистники, а не "сишники".
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|3.53, Аноним (-), 17:01, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве не понятно? Растофанбои устраивают
Не, их не любят за то, что они с завидной регулярностью тыкают сишников в продукты их же кодинга всякими обидными фразами вроде "о, опять вышли за границы буфера!"
Причем часто даже достаточно не упоминать раст вообще, а написать нейтральное "никогда такого не было и вот опять". И сразу же набИгает толпа брыжущих слюной и желчью дыряшечников с криками "а вот в вашем расте!!!11"
Обожаю их так дразнить))
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|4.67, Аноним (60), 17:18, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты из тех растов, которые в день ВДВ входят в кафе и называют всех растами.
Конечно получают, но уходят довольными. Они этого и хотели.
Что с низ взять - расты.
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|2.34, Аноним (21), 16:30, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо, поржал. Первые два - просто несамостоятельные шкурки; последний - проект одного ноунэйма, который получил грант на лям: как только деньги закончатся, он перестанет его пилить, или потребует от милого камьюнити ещё деньжат на развлечение.
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|2.38, Bob (??), 16:34, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из разряда: в селе не осталось девок. Не беда! Есть козы, овцы, ослицы. Да? Шалунишка)
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|1.31, Ося Бендер (?), 16:28, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Потому и тормозит этот ваш хром. Для полноты картины нужно написать сервис работы с закладами на джаве, парсинг дома на питончике, а сервис настроек на басике. Да, и еще какой-нить сервис на перлушечке.
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|2.39, Аноним (-), 16:35, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому и тормозит этот ваш хром.
А оно сейчас тормозит? Но новой либы еще нет у юзеров)))
Вы прям как из того анекдота "Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим..."
Ну и тормозит по сравнению с чем? С тормозилой? С творением шерстяного? С линксами?
Просто не жалейте хрому оперативы и все будет летать.
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|2.42, Bob (??), 16:36, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где он тормозит то?
Давно в мировой интернет выходил на нём?
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|3.44, Ося Бендер (?), 16:40, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот прямо вчера очередной раз сверил часы. Тормозит как не в себя.
Да и лучше огненной птицы пока нет.
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|4.55, Аноним (-), 17:04, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот прямо вчера очередной раз сверил часы. Тормозит как не в себя.
Удивительно. УМВР и ничего не тормозит...
Может ты пытаешься его запустить на каком-то пылесосе?
> Да и лучше огненной птицы пока нет.
Ты уже принял их обновленную еулу?))
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|1.32, Аноним (41), 16:29, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> если система не поддерживает формат шрифта, который пытается отобразить браузер
...такой шрифт (формат) не должен применяться вообще.
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|1.36, Аноним (58), 16:32, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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на сайте freetype:
The main author of FreeType was David Turner, who created the library in 1996 to render TrueType fonts, including an interpreter for handling TrueType bytecode. It was originally written in the Pascal programming language. In 1997, Robert Wilhelm ported it to C, and Werner Lemberg joined the team. Originally, the C and Pascal versions were developed in parallel, however, development of the Pascal version stopped in 2000.
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|2.40, Аноним (58), 16:35, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Core Developers
Alexei Podtelezhnikov (Алексей Подтележников)
Suzuki Toshiya (鈴木俊哉)
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|1.43, myster (ok), 16:39, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение, что Раст тут для отвлечения внимания, погодите.
А самого главного не написали. Skrifa позволит Гуглу больше не отслеживать пользователей через свои онлайн шрифты, или наоборот расширит эту возможность и через Skrifa-API будут постоянно дёргаться сервера Гугла?
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|2.61, Аноним (61), 17:13, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> постоянно дёргаться сервера Гугла?
а чьи еще сервера должно дергать гуглоподелие?
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|1.46, Аноним (-), 16:41, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отличная новость!
Но что еще более отлично - что таких новостей будет все больше и больше :)
Количеством горения местных сишников неудовлетворен.
Где возмущение? Где "мы сделаем форк!!!111"?
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|1.47, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 16:43, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом вдруг вспомнят, что выход за границы можно предотвратить только во время исполнения, а не на этапе компиляции. На этапе компиляции можно понапихать проверок, которые будут отрабатывать во время выполнения, а потом может быть переизобретут "сборку мусора". Но сначала -- распил и откаты.
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|2.79, чатжпт (?), 17:25, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В раст в худшем случае, если не использовать get и проверки индексов, произойдет паника при выходе за границу, а не выполнение кода как в сишке. Сборка мусора не нужна
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|1.52, xsignal (ok), 17:00, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему-то новость о том, что "такой-то проект перевёл что-то на Rust" звучит примерно также как "в такой-то стране теперь разрешены однополые браки" =)
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|2.65, Аноним (73), 17:17, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно у тебя просто какие-то когнитивные искажения.
Например фиксация на однополых браках.
Возможно это связанно с неудовлетворенными желаниями или травмами в детстве.
Если тебе это мерещится постоянно, то наверное, стоит сходить к психологу.
Потому что у меня ассоциации абсолютно другие.
Например "провели ремонт - переклеили дырявые обои, положили новый линолеум".
Или "выкинули старые сифонящие окна и поставили теплый металлопластик".
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|3.70, Аноним (60), 17:21, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может это связано с поведением, тех кто устраивает везде rust-парады?
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|3.74, 12yoexpert (ok), 17:23, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то, что с ним происходит, называется гомофобия. причина, думаю, в негативных установках по тв + боязнь признать свою сексуальность. возможно, увидел в детстве голого папу и пытается не думать о своих желаниях и заглушить чувство стыда, кукарекая в интернете
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|4.77, xsignal (ok), 17:24, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то, что с ним происходит, называется гомофобия
Гомофобия - это нормально. Здоровый человек всегда боится больных и их болезни.
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|3.75, xsignal (ok), 17:23, 20/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Возможно у тебя просто какие-то когнитивные искажения
Так я не про себя, это у всех так, кроме раст-миссионеров)
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|1.76, жявамэн (ok), 17:24, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Илитные опеннетчики явно больше строк коментов выдали чем строк на своем божественном си в прод.
И думается мне что в бесконечность раз больше, ибо в прод они выдали ноль.
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|1.78, Аноним (60), 17:25, 20/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая ниша для rust. Никакого обрудования. Никаких вариантов компиляции. Строго берем файлы и вытаскиваем их них информацию аккуратно парся.
Вот тут да. Многие могут понаделать ошибок с памятью. Вопрос только почему шрифты окажутся подменёнными?
На компьютере пользователя? Так значит систему уже взломали.
На сервере гугла, откуда качаются шрифты. Так значит гугла уже взломали и оттуда что угодно прилететь может.
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