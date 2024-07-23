Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome

Вице-президент Google, курирующий проект Privacy Sandbox, объявил об отмене плана по отключению в браузере Chrome поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы. Сторонние Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Вместо полного отказа от сторонних Cookie в Chrome намерены реализовать новый интерфейс, дающий возможность пользователю принять самостоятельное решение по блокированию подобных Cookie, и в любой момент включить или отключить блокировку. Детали реализации пока не раскрываются, как не поясняется и отличие от уже существующей в настройках chrome://settings/cookies опции "Блокировать сторонние файлы cookie". Компания Mozilla активировала блокировку сторонних Cookie по умолчанию в выпуске Firefox 69, сформированном в 2019 году. В 2020 году по умолчанию началась блокировка сторонних Cookie в браузере Safari. Компания Google опубликовала первые намерения о прекращении поддержки сторонних Cookie в 2019 году и планировала реализовать отключение до 2022 года, но затем сдвинула срок прекращения поддержки до середины 2023 года, потом перенесла на четвёртый квартал 2024 года, а теперь вообще отменила данный план. План прекращения поддержки сторонних Cookie отменён в связи с негативным влиянием на сложившуюся экосистему интернет-рекламы, позволяющую авторам сайтов бесплатно распространять контент. Несмотря на многолетние усилия Google индустрия интернет-рекламы оказалась не готова к замене отслеживающих Cookie на новые специализированные API, учитывающие потребность пользователей в конфиденциальности, такие как FedCM (Federated Credential Management, позволяет создавать объединённые сервисы идентификации), Private State Tokens (позволяет разделять пользователей без использования межсайтовых идентификаторов), Topics (позволяет ранжировать пользователей по группам интересов), Protected Audience (таргетинг и изучение аудитории) и Attribution Reporting (оценка эффективности рекламы). Связанные с Cookie изменения продвигаются в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Ранее попытки внедрения в Chrome замен отслеживающим Cookie вызвали сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что идущие на смену отслеживающим Cookie методы не решают всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя. На днях правозащитная организация EFF объявила о включении в последнем обновлении браузерного дополнения Privacy Badger средств для блокирования возможностей по отслеживанию пользователей, основанных на использовании API, развиваемых в рамках инициативы Privacy Sandbox. Дополнительно можно отметить упомянутый в анонсе Google план по добавлению в режим инкогнито в Chrome возможности для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов, реализуемый через отправку трафика не напрямую, а через прокси-сервер. При использовании нового режима целевой сервер будет видеть в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN. Для анонимизации запроса упоминается возможность проброса запроса последовательно через несколько прокси. В этом случае информация об IP-адресе клиента будет известна только первому прокси, а второй прокси в цепочке будет видеть адрес первого прокси.



