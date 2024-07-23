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Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome

23.07.2024 08:11

Вице-президент Google, курирующий проект Privacy Sandbox, объявил об отмене плана по отключению в браузере Chrome поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы. Сторонние Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Вместо полного отказа от сторонних Cookie в Chrome намерены реализовать новый интерфейс, дающий возможность пользователю принять самостоятельное решение по блокированию подобных Cookie, и в любой момент включить или отключить блокировку. Детали реализации пока не раскрываются, как не поясняется и отличие от уже существующей в настройках chrome://settings/cookies опции "Блокировать сторонние файлы cookie".

Компания Mozilla активировала блокировку сторонних Cookie по умолчанию в выпуске Firefox 69, сформированном в 2019 году. В 2020 году по умолчанию началась блокировка сторонних Cookie в браузере Safari. Компания Google опубликовала первые намерения о прекращении поддержки сторонних Cookie в 2019 году и планировала реализовать отключение до 2022 года, но затем сдвинула срок прекращения поддержки до середины 2023 года, потом перенесла на четвёртый квартал 2024 года, а теперь вообще отменила данный план.

План прекращения поддержки сторонних Cookie отменён в связи с негативным влиянием на сложившуюся экосистему интернет-рекламы, позволяющую авторам сайтов бесплатно распространять контент. Несмотря на многолетние усилия Google индустрия интернет-рекламы оказалась не готова к замене отслеживающих Cookie на новые специализированные API, учитывающие потребность пользователей в конфиденциальности, такие как FedCM (Federated Credential Management, позволяет создавать объединённые сервисы идентификации), Private State Tokens (позволяет разделять пользователей без использования межсайтовых идентификаторов), Topics (позволяет ранжировать пользователей по группам интересов), Protected Audience (таргетинг и изучение аудитории) и Attribution Reporting (оценка эффективности рекламы).

Связанные с Cookie изменения продвигаются в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Ранее попытки внедрения в Chrome замен отслеживающим Cookie вызвали сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что идущие на смену отслеживающим Cookie методы не решают всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя. На днях правозащитная организация EFF объявила о включении в последнем обновлении браузерного дополнения Privacy Badger средств для блокирования возможностей по отслеживанию пользователей, основанных на использовании API, развиваемых в рамках инициативы Privacy Sandbox.

Дополнительно можно отметить упомянутый в анонсе Google план по добавлению в режим инкогнито в Chrome возможности для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов, реализуемый через отправку трафика не напрямую, а через прокси-сервер. При использовании нового режима целевой сервер будет видеть в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN. Для анонимизации запроса упоминается возможность проброса запроса последовательно через несколько прокси. В этом случае информация об IP-адресе клиента будет известна только первому прокси, а второй прокси в цепочке будет видеть адрес первого прокси.

  1. Главная ссылка к новости (https://privacysandbox.com/new...)
  2. OpenNews: EFF представил Privacy Badger 1.0 для защиты от отслеживания действий пользователя в Web
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
  4. OpenNews: Google отложил прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
  6. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61595-cookie
Ключевые слова: cookie, chrome
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:32, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну передумал и передумал ...
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:34, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Как и следовало ожидать, насвистели.

    Ведь ради приватности уже режутся API для баннерорезок, а вот cross-site cookie tracking - это правильно, это так и надо.

    Лицемеры.

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в Chrome намерены реализовать отдельный интерфейс, дающий возможность пользователю принять самостоятельное решение по блокированию подобных Cookie, и в любой момент включить или отключить блокировку.

    Дык, много лет уже все third-party cookies можно прям в настройках заблокировать или разрешить.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:15, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или для каждого сайта запрет/разрешение отдельно (вполне по mv3) , или сделать кальку с фокса (блокировка для других сайтов) .
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:09, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно можно отметить упомянутый в анонсе Google план по добавлению в режим инкогнито в Chrome возможности для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов, реализуемый через отправку трафика не напрямую, а через прокси-сервер

    Ждём блокировку страницы Google Chrome в рф ;)

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:27, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём контроль трафика со стороны Гугла. Кончится все тем что гугл будет доступен только через этот прокси.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:18, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Читая подобные новости, надо постоянно помнить, что гугл является крупнейшим в мире продавцом интернет рекламы.

    Рассуждения лисы о том, как лучше охранять курятник.

     
  • 1.9, Аноним (10), 09:26, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабаки идти на поводу у пользователей это зашквар.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:27, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > План прекращения поддержки сторонних Cookie отменён в связи с негативным влиянием на сложившуюся экосистему интернет-рекламы, позволяющую авторам сайтов бесплатно распространять контент.
    > план по добавлению в режим инкогнито в Chrome возможности для скрытия IP-адреса пользователя от владельцев сайтов, реализуемый через отправку трафика не напрямую, а через прокси-сервер

    Ох уж эта забота о пользователях, угу.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:29, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи им платить за терабайты порнухи в секунду
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:50, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают бесплатно по мизеру , а за "терабайты порнухи" платить будут сами юзеры . Точно как у негугольных проксей .
     

  • 1.14, Аноним (-), 09:48, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Илюминаты-рептилоиды и ложи массонов решили что еще рано преподносить конфиденциальность и приватность как новое направление развития в продуктах компании Google, созданное в ответ на потребность пользователей защиты своих данных (сами создали все для отслеживания, сами же придумывают средства защиты, вот это я понимаю бизнес).
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:05, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чего там преподносить. Просто информационный шум для хомячков.  
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:01, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сижу на лисе и у меня включен режим очистки кукисов при закрытии вкладки. Никакие сторонние кукисы никому не помогут и яндекс зря кидает свои редиректы со своими uuid. Только зря старается. Как раз из за таких вот сервисов с аутентификацией через одну учетку с левым сайтом сторонние кукисы никто и не будет блокировать.
     

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