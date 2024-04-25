Google отложил прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome

Компания Google объявила об очередной корректировке планов по прекращению в браузере Chrome поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Изначально поддержку сторонних Cookie планировалось прекратить до 2022 года, потом срок прекращения поддержки был сдвинут до середины 2023 года, после чего был ещё раз перенесён на чётвёртый квартал 2024 года. Из-за необходимости дополнительных согласований и неготовности экосистемы, решено не отключать поддержку сторонних Cookie и в 2024 году. Новая плановая дата отключения пока не названа. Сторонние Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Связанные с Cookie изменения продвигаются в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Ранее попытки внедрения в Chrome замен отслеживающим Cookie вызвали сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что идущие на смену отслеживающим Cookie методы не решает всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя. Вместо отслеживающих Cookie предлагается использовать следующие API: FedCM (Federated Credential Management), позволяет создавать объединённые сервисы идентификации, обеспечивающие сохранение конфиденциальности и работающие без сторонних Cookie.

Private State Tokens, позволяет разделять разных пользователей без использования межсайтовых идентификаторов и передавать сведения о подлинности пользователя между разными контекстами.

Topics (пришёл на смену API FLoC), даёт возможность определять категории интересов пользователя, которые можно использовать для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей при помощи отслеживающих Cookie. Интересы вычисляются на основе активности пользователя в браузере и сохраняются на устройстве пользователя. При помощи API Topics рекламная сеть может получить общие сведения об отдельных интересах без наличия информации о конкретной активности пользователя.

Protected Audience, решение задач ретаргетинга и оценки собственной аудитории (работа с пользователями, уже посещавшими ранее сайт).

Attribution Reporting, позволяет оценивать такие характеристики эффективности рекламы, как переходы и конверсия (покупка на сайте после перехода).

Storage Access API, может применяться для запроса у пользователя полномочий на получение доступа к хранилищу Cookie, если по умолчанию сторонние Cookie блокируются.



