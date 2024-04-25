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Google отложил прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome

25.04.2024 08:17

Компания Google объявила об очередной корректировке планов по прекращению в браузере Chrome поддержки сторонних Cookie, выставляемых при обращении к сайтам, отличным от домена текущей страницы. Изначально поддержку сторонних Cookie планировалось прекратить до 2022 года, потом срок прекращения поддержки был сдвинут до середины 2023 года, после чего был ещё раз перенесён на чётвёртый квартал 2024 года. Из-за необходимости дополнительных согласований и неготовности экосистемы, решено не отключать поддержку сторонних Cookie и в 2024 году. Новая плановая дата отключения пока не названа.

Сторонние Cookie применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. Связанные с Cookie изменения продвигаются в рамках инициативы Privacy Sandbox, нацеленной на достижение компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей. Ранее попытки внедрения в Chrome замен отслеживающим Cookie вызвали сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что идущие на смену отслеживающим Cookie методы не решает всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя.

Вместо отслеживающих Cookie предлагается использовать следующие API:

  • FedCM (Federated Credential Management), позволяет создавать объединённые сервисы идентификации, обеспечивающие сохранение конфиденциальности и работающие без сторонних Cookie.
  • Private State Tokens, позволяет разделять разных пользователей без использования межсайтовых идентификаторов и передавать сведения о подлинности пользователя между разными контекстами.
  • Topics (пришёл на смену API FLoC), даёт возможность определять категории интересов пользователя, которые можно использовать для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей при помощи отслеживающих Cookie. Интересы вычисляются на основе активности пользователя в браузере и сохраняются на устройстве пользователя. При помощи API Topics рекламная сеть может получить общие сведения об отдельных интересах без наличия информации о конкретной активности пользователя.
  • Protected Audience, решение задач ретаргетинга и оценки собственной аудитории (работа с пользователями, уже посещавшими ранее сайт).
  • Attribution Reporting, позволяет оценивать такие характеристики эффективности рекламы, как переходы и конверсия (покупка на сайте после перехода).
  • Storage Access API, может применяться для запроса у пользователя полномочий на получение доступа к хранилищу Cookie, если по умолчанию сторонние Cookie блокируются.


  1. Главная ссылка к новости (https://privacysandbox.com/int...)
  2. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют автозакрытие запросов использования Cookie
  4. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
  5. OpenNews: Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года
  6. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61066-chrome
Ключевые слова: chrome, cookie
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:26, 25/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Мужик сказал - мужик сделал. Надо Гуглу об этом напоминать почаще.
     

  • 1.2, jt3k (ok), 08:29, 25/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    чую будут белые списки составлять где можно в сторонние куки а где нет. как раньше с корпоративными веб аутлуками были белые списки браузеров, когда можно было только в ИЕ а в фаерфокс и оперу нет)
     
  • 1.3, аннаним (?), 08:46, 25/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    чего только не сделаешь для защиты детей!
     
  • 1.4, контейнер (?), 08:53, 25/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    В настройках флаг такой есть, кому надо может и сам выключить. Ну или дополнением. Это еще не самое главное, вот когда на манифест V3 перейдут и блокировщики рекламы не смогут работать - действительно напрягает.
     
  • 1.5, нах. (?), 09:04, 25/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Сторонние Cookie применяются для отслеживания перемещений
    > пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов
    > социальных сетей и систем web-аналитики.

    вообще-то они применяются для single sign-on, но как обычно об этом скромно умолчали.

    И вообще, мыживамужизапилили стопиццот зубодробительных апишечек позволяющих добиться того же самого (нет... а, стоп - для отслеживания и ан@л-итики - вполне подойдут) - разумеется если у юзера хром, хром, или... ну например - хром. А что ни один другой браузер это не поддерживает - ихние проблемы. (и мы им их будем и дальше создавать!)

     

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