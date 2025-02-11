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В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей

11.02.2025 11:48

В тестовые сборки Chrome Canary добавлена функция автоматической смены пароля, основанная на использовании AI. Возможность включается в разделе "Экспериментальные ИИ-функции" (chrome://settings/ai). Если пароль признан скомпрометированным, то при попытке входа c данным паролем на сайт Chrome выведет предупреждение с предложением изменить пароль. При согласии браузер сгенерирует стойкий к подбору пароль, сменит пароль на сайте и сохранит новый пароль в менеджере паролей.

Проверка компрометации паролей пользователя, сохранённых в менеджере паролей, появилась в Chrome около 5 лет назад и основывается на провеке логинов и паролей по базе данных скомпрометированных учётных записей. Размер базы Google не раскрывается, но похожая БД от проекта haveibeenpwned.com охватывает около 15 миллиардов аккаунтов, фигурировавших в утечках пользовательских баз. Для сохранения приватности применяется сверка хэш-префикса на стороне пользователя, а сами пароли и их полные хэши не передаются во вне. Применение AI в предложенной для тестирования новой реализации сводятся к автоматизации смены паролей на сайтах - AI сам заполнит и отправит нужные web-формы на необходимом сайте и обновит сохранённый пароль.



  1. Главная ссылка к новости (https://x.com/Leopeva64/status...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 133
  3. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  4. OpenNews: Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned
  5. OpenNews: Mozilla отказывается от сервиса Onerep из-за связи его основателя со сбором информации о людях
  6. OpenNews: Взлом Internet Archive привёл к утечке 31 миллиона учётных записей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62705-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 12:33, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    А потом резко введут платную подписку на Chrome... Вирусам-шифровальщикам, при подобном функционале, до такого уровня ведения бизнеса ещё расти и расти..
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:46, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем им подписки? У них и так куча источников дохода. Как минимум:
    1. Данные миллиардов пользователей немало стоят
    2. Реклама на большинстве сайтов именно гугловская
    3. 15-30% со всех покупок в Google Play
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:57, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любой человек пойдет на любые преступления ради 300% прибыли ещё Карл Маркс это писал.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:04, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот ещё сказочник
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 13:13, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В чем Карл Маркс был не прав?
     
     
  • 6.18, Аноним (9), 13:32, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Столько лет прошло и вы до сих задаётесь этим вопросом ? И глобальных примеров... вагон и маленькая тележка.
    Марксистско-коммунистическое болото.
     
     
  • 7.21, Аноним (21), 13:48, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 6.23, Аноним (9), 14:01, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 7.25, Аноним (25), 14:08, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 6.29, Аноним (-), 14:48, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.20, Anon62513512124 (?), 13:39, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мизантропия - не признак интеллекта
     
     
  • 5.24, Аноним (25), 14:06, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обязательно держи нас в курсе о признаках интеллекта. Нам всем очень интересно.
     
  • 3.8, КО (?), 12:58, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "У меня слишком много денег" - цитата, произнесённая никем и никогда.
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 13:14, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (9), 12:51, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >до такого уровня ведения бизнеса

    До какого ? Вы сейчас сами выдумали и сами возмутились.

    >Consolidated Alphabet revenues in Q4 2024 increased 12% year over year to $96.5 billion

    https://abc.xyz/2025-0204/

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:48, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Когда у ИИ есть доступ к твоим паролям, то можно и не продолжать про скомпрометированность.
     
     
  • 2.5, bircoph (ok), 12:54, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притом сетка совершенно честно напишет, что пароль скомпрометирован (и опустит мелкие детали, что самой сеткой и/или её логами).
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 13:12, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чаще всего утекает через бекапы.
     
  • 3.31, Аноним (-), 14:51, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:10, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А зачем для этой функции нейросеть? Что за безумие пихать её повсюду? Здесь _просто_ нужно сравнение хешей со слитой базой данных и _просто_ генератор случайных паролей.
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 13:12, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как ты поймёшь что зашифровано одной функций и с одной и той же солью?
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:19, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Применение AI в предложенной для тестирования новой реализации сводятся к автоматизации смены паролей на сайтах - AI сам заполнит и отправит нужные web-формы на необходимом сайте и обновит сохранённый пароль.

    Ну вот чёт случилось и у меня хромиум спрашивает пароли, сохраняет, обновляет, но в менеджере паролей ничего не показывается.

    А если он мне пароли на сайтах поменяет это будет... "ну вы ваще"

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:28, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если он мне пароли на сайтах поменяет это будет... "ну вы ваще"

    Они как бы намекают: используй синхронизацию паролей через аккаун гугла, на всех своих устройствах и пользуйся на них только хромом (вроде гугл аккаунт в другие хромиумы не синхронизируется).

    Смешнее всего, если уведомлений о смене пароля через AI вообще не будет, и узнать об этом можно будет только попробовав зайти на сайт с не синхронизированного браузера, постфактум.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:14, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно будет, если анонимы начнут новость читать хотя бы до конца первого абзаца, где описано прямо противоположное поведение.
     

  • 1.16, Аноним (17), 13:23, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > AI сам отправит нужные пароли на необходимом сайте куда нужно

    вроде так правильно

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:37, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как называется самое распространённое шпионское ПО в мире?
    И почему его не детектят Антивирусники?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 13:49, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Браузер.
     
  • 2.33, macOS (?), 15:05, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И почему его не детектят Антивирусники?

    Потому что они в деле.

     

  • 1.27, OpenEcho (?), 14:21, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сменит пароль на сайте

    Т.е. оно еще и знает как во всех продуктах в мире менять пароль??? Это же не унифицированный интерфейс

     
  • 1.28, тоже Аноним (ok), 14:26, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/



    Через некоторое время Сисадмин воскликнул:
    – Учитель, я подобрал хороший пароль, которого не может быть в словарях.
    Инь Фу Во кивнул.
    – Я ввёл его в Гугле, – продолжал Сисадмин, – и убедился, что в Сети такого сочетания нет.
    – Теперь есть.



     
  • 1.30, Аноним (30), 14:51, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо американскому товарищу майору, что заботится о нашей безопасности.
     
  • 1.32, macOS (?), 15:04, 11/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.34, ijuij (?), 15:10, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже, пришло время разрабатывать свой браузер на основе Chromium. 🌐✨

     

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