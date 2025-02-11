В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей

В тестовые сборки Chrome Canary добавлена функция автоматической смены пароля, основанная на использовании AI. Возможность включается в разделе "Экспериментальные ИИ-функции" (chrome://settings/ai). Если пароль признан скомпрометированным, то при попытке входа c данным паролем на сайт Chrome выведет предупреждение с предложением изменить пароль. При согласии браузер сгенерирует стойкий к подбору пароль, сменит пароль на сайте и сохранит новый пароль в менеджере паролей.

Проверка компрометации паролей пользователя, сохранённых в менеджере паролей, появилась в Chrome около 5 лет назад и основывается на провеке логинов и паролей по базе данных скомпрометированных учётных записей. Размер базы Google не раскрывается, но похожая БД от проекта haveibeenpwned.com охватывает около 15 миллиардов аккаунтов, фигурировавших в утечках пользовательских баз. Для сохранения приватности применяется сверка хэш-префикса на стороне пользователя, а сами пароли и их полные хэши не передаются во вне. Применение AI в предложенной для тестирования новой реализации сводятся к автоматизации смены паролей на сайтах - AI сам заполнит и отправит нужные web-формы на необходимом сайте и обновит сохранённый пароль.