В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей

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|1.1, dullish (ok), 12:33, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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А потом резко введут платную подписку на Chrome... Вирусам-шифровальщикам, при подобном функционале, до такого уровня ведения бизнеса ещё расти и расти..
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|2.2, Аноним (2), 12:46, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем им подписки? У них и так куча источников дохода. Как минимум:
1. Данные миллиардов пользователей немало стоят
2. Реклама на большинстве сайтов именно гугловская
3. 15-30% со всех покупок в Google Play
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|3.7, Аноним (7), 12:57, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любой человек пойдет на любые преступления ради 300% прибыли ещё Карл Маркс это писал.
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|6.18, Аноним (9), 13:32, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Столько лет прошло и вы до сих задаётесь этим вопросом ? И глобальных примеров... вагон и маленькая тележка.
Марксистско-коммунистическое болото.
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|5.24, Аноним (25), 14:06, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обязательно держи нас в курсе о признаках интеллекта. Нам всем очень интересно.
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|3.8, КО (?), 12:58, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"У меня слишком много денег" - цитата, произнесённая никем и никогда.
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|2.4, Аноним (9), 12:51, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>до такого уровня ведения бизнеса
До какого ? Вы сейчас сами выдумали и сами возмутились.
>Consolidated Alphabet revenues in Q4 2024 increased 12% year over year to $96.5 billion
https://abc.xyz/2025-0204/
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|1.3, Аноним (3), 12:48, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Когда у ИИ есть доступ к твоим паролям, то можно и не продолжать про скомпрометированность.
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|2.5, bircoph (ok), 12:54, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Притом сетка совершенно честно напишет, что пароль скомпрометирован (и опустит мелкие детали, что самой сеткой и/или её логами).
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|1.10, Аноним (10), 13:10, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А зачем для этой функции нейросеть? Что за безумие пихать её повсюду? Здесь _просто_ нужно сравнение хешей со слитой базой данных и _просто_ генератор случайных паролей.
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|2.11, Аноним (13), 13:12, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как ты поймёшь что зашифровано одной функций и с одной и той же солью?
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|1.15, Аноним (15), 13:19, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Применение AI в предложенной для тестирования новой реализации сводятся к автоматизации смены паролей на сайтах - AI сам заполнит и отправит нужные web-формы на необходимом сайте и обновит сохранённый пароль.
Ну вот чёт случилось и у меня хромиум спрашивает пароли, сохраняет, обновляет, но в менеджере паролей ничего не показывается.
А если он мне пароли на сайтах поменяет это будет... "ну вы ваще"
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|2.17, Аноним (17), 13:28, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если он мне пароли на сайтах поменяет это будет... "ну вы ваще"
Они как бы намекают: используй синхронизацию паролей через аккаун гугла, на всех своих устройствах и пользуйся на них только хромом (вроде гугл аккаунт в другие хромиумы не синхронизируется).
Смешнее всего, если уведомлений о смене пароля через AI вообще не будет, и узнать об этом можно будет только попробовав зайти на сайт с не синхронизированного браузера, постфактум.
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|3.26, Аноним (26), 14:14, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смешно будет, если анонимы начнут новость читать хотя бы до конца первого абзаца, где описано прямо противоположное поведение.
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|1.16, Аноним (17), 13:23, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> AI сам отправит нужные пароли на необходимом сайте куда нужно
вроде так правильно
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|1.19, Аноним (19), 13:37, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как называется самое распространённое шпионское ПО в мире?
И почему его не детектят Антивирусники?
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|2.33, macOS (?), 15:05, 11/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И почему его не детектят Антивирусники?
Потому что они в деле.
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|1.27, OpenEcho (?), 14:21, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> сменит пароль на сайте
Т.е. оно еще и знает как во всех продуктах в мире менять пароль??? Это же не унифицированный интерфейс
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|1.28, тоже Аноним (ok), 14:26, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Через некоторое время Сисадмин воскликнул:
– Учитель, я подобрал хороший пароль, которого не может быть в словарях.
Инь Фу Во кивнул.
– Я ввёл его в Гугле, – продолжал Сисадмин, – и убедился, что в Сети такого сочетания нет.
– Теперь есть.
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|1.30, Аноним (30), 14:51, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо американскому товарищу майору, что заботится о нашей безопасности.
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|1.34, ijuij (?), 15:10, 11/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Похоже, пришло время разрабатывать свой браузер на основе Chromium. 🌐✨
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