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Выпуск web-браузера Chrome 133

05.02.2025 22:50

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 133. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 134 запланирован на 4 марта.

Основные изменения в Chrome 133:

  • Для 1% пользователей включена поддержка заморозки вкладок в режиме экономии потребления энергии (Energy saver). Автоматически замораживаются вкладки, потребляющие много ресурсов CPU и скрытые в течение более 5 минут. Под заморозку не подпадают вкладки, выводящие звук, а также связанные с управлением внешними устройствами или проведением видео и аудио конференций (подобные вкладки определяются на основании доступа к API для работы с USB, Bluetooth, камерой, устройствами ввода и микрофоном, а также организации канала связи с использованием RTCDataChannel или MediaStreamTrack). Для управления включением автозаморозки можно использовать настройку "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver".
  • В сервисе Chrome Sync прекращена поддержка версий Chrome, более чем 4-годичной давности. Для хранения информации в привязке к учётной записи в Google и синхронизации браузерных данных между системами следует использовать как минимум выпуск Chrome 89.
  • В версии для Android добавлена настройка для отключения JIT-оптимизаторов в JavaScript-движке V8. Отключение JIT может быть полезным для повышения безопасности работы с потенциально опасными web-приложениями за счёт уменьшения возможных векторов для совершения атаки. В версиях Chrome для настольных систем подобная настройка доступна на странице chrome://settings/security, начиная с выпуска Chrome 122.
  • Приведён к соответствию со стандартом разбор неспециальных схем URL (не включённых в список типовых схем). Например, URL "git://example.com/path".
  • Расширены возможности CSS-функции attr(), позволяющей использовать в CSS значения определённого HTML-атрибута. Если ранее функция attr() могла работать только со свойством "content" псевдо-элементов и преобразовывать значения в CSS-тип "<string>", то теперь её можно применять с любыми CSS-свойствами и преобразовывать значения в любые CSS-типы. В примере ниже цвет в CSS-свойстве "color" выставляется на основе разбора указанного в элементе "div" собственного атрибута "data-foo", а если атрибут не указан используется значение "red". 
    
   <div data-foo="blue">test</div>
   ...
   div {
     color: attr(data-foo type(<color>), red);
   }
  • Реализован CSS-запрос "@container scroll-state(), позволяющий определять состояние прокрутки области. Поддерживаются состояния: "stuck" - контейнер, прикреплённый к одной из сторон области с прокруткой; "snapped" - контейнер, прикреплённый с выравниванием по горизонтали или вертикали; "scrollable" - контейнер, который можно прокручивать в указанном направлении.
  • Добавлены CSS-свойства "text-box", "text-box-trim" и "text-box-edge", позволяющие точно управлять отступами до и после текста. Свойство "text-box-trim" определяет область обрезки (верх, низ или с обоих сторон), а "text-box-edge" задаёт способ обрезки краёв. Свойство "text-box" объединяет возможности "text-box-trim" и "text-box-edge".
  • В CSS добавлен псевдо-класс ":open", позволяющий определить, когда для элементов <dialog> и <details> открыты диалоговые окна, а для элементов <select> и <input> показаны окна выбора.
  • Добавлен DOM-примитив moveBefore для перемещения элемента в DOM-дереве без сброса его состояния.
  • Добавлен интерфейс FileSystemObserver, позволяющий сайтам отслеживать изменения в файловой системе.
  • В API PublicKeyCredential добавлен метод getClientCapabilities() для определения возможностей WebAuthn, поддерживаемых браузером.
  • В объект Atomics добавлено свойство pause() для информирования о том, что код ожидает освобождения блокировки.
  • В API WebCrypto добавлена поддержка схемы согласования ключей X25519, которая может использоваться через программный интерфейс SubtleCrypto (методы generateKey, importKey, exportKey, deriveKey и deriveBits).
  • В WebAssembly реализована возможность использования 64-разрядных указателей (Memory64), позволяющих работать с линейными областями памяти, превышающими 4 ГБ. Изменение не добавляет новых инструкций WebAssembly, а лишь позволяет использовать в уже существующих инструкциях 64-разрядные индексы для таблиц и областей памяти. Работа в режиме Memory64 приводит к ощутимым накладным расходам - в зависимости от вида нагрузки наблюдается замедление от 10% до двух раз.
  • Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. Обеспечено сохранение истории чата с AI-ассистентом между сеансами. Добавлена панель "What's new" с обзором изменений в новой версии. Добавлена возможность помещения скриптов в список игнорирования, для исключения их показа на диаграмме профилирования производительности. В панели Performance во вкладке Insights обеспечено выделение изображений, размер которых можно оптимизировать, а во вкладке Summary показана трассировка стека JavaScript-вызовов (включая асинхронные вызовы).

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Двум проблемам, приводящим к обращению у уже освобождённой памяти в движке V8 и библиотеке Skia, присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 2 премии на сумму 9 тысяч долларов США (по одной премии в $7000 и $2000). Размер одного вознаграждения пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 132
  3. OpenNews: Инициатива по поддержке проектов, использующих движок Chromium
  4. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
  6. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62676-chrome
Ключевые слова: chrome, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 23:30, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А у хрома 67.08% рынка!
     
     
  • 2.7, пох. (?), 23:38, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    остальное - хромой йож, хромой брейв, хромая опера, 360-квадратик-квадратик, и хромиум.

     
     
  • 3.8, Аноним (5), 23:40, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тем временем в ФФ убрана опция для отправки сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT").
     
     
  • 4.10, FSA (ok), 23:47, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > А тем временем в ФФ убрана опция для отправки сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT").

    А смысл человеку ходить с транспарантом: не воруйте у меня ничего. Это транспарант скорее внимание привлекает, чем пользу приносит.

     
     
  • 5.13, Аноним (5), 23:55, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Расскажите по подробнее, кто у вас там с чем ходит?

    Do Not Track" ("DNT") это попытка сообщества создать аналог реестра «Не звоните» (в США), где за нарушения закона в определённых штатах будут применены санкции к рекламодателям.

    Почему вы поддерживаете убирание инструмента, который старается защитить вашу приватность?

     
  • 5.16, Аноним (16), 00:06, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы не умёте проводить аналогии. Это как знак в гос заведении, что съёмка запрещена.
     
  • 4.11, нейм (?), 23:50, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато резалки рекламы (пока) работают
     
     
  • 5.14, Аноним (5), 23:56, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    uBlock Origin Lite
     
  • 5.17, Аноним (16), 00:07, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да перейдут они на 3 манифест, это в их стиле.
     
  • 4.12, пох. (?), 23:55, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну хоть какое-то небессмысленное улучшение.

     

  • 1.15, Аноним (16), 23:59, 05/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Андрей (??), 00:10, 06/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кругом уже нейросети забесплатно, а читалки статей как не было, так и нет.
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 00:11, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же RSS
     
     
  • 3.20, Андрей (??), 00:14, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нафига мне rss. Мне говорящая читалка нужна, чтобы глаза не жечь и делами другими параллельно заниматься.
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:17, 06/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Magic Goddy читал статьи за бесплатно ещё в 1998 году ты все пропустил.
     

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