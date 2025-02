Выпуск web-браузера Chrome 133

2.7 , пох. ( ? ), 23:38, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – остальное - хромой йож, хромой брейв, хромая опера, 360-квадратик-квадратик, и хромиум. 3.8 , Аноним ( 5 ), 23:40, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тем временем в ФФ убрана опция для отправки сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT").

4.10 , FSA ( ok ), 23:47, 05/02/2025
> А тем временем в ФФ убрана опция для отправки сайтам HTTP-заголовка "Do Not Track" ("DNT").

А смысл человеку ходить с транспарантом: не воруйте у меня ничего. Это транспарант скорее внимание привлекает, чем пользу приносит.

5.13 , Аноним ( 5 ), 23:55, 05/02/2025
Расскажите по подробнее, кто у вас там с чем ходит? Do Not Track" ("DNT") это попытка сообщества создать аналог реестра «Не звоните» (в США), где за нарушения закона в определённых штатах будут применены санкции к рекламодателям. Почему вы поддерживаете убирание инструмента, который старается защитить вашу приватность?

5.16 , Аноним ( 16 ), 00:06, 06/02/2025
Вы не умёте проводить аналогии. Это как знак в гос заведении, что съёмка запрещена.

4.11 , нейм ( ? ), 23:50, 05/02/2025
зато резалки рекламы (пока) работают

5.14 , Аноним ( 5 ), 23:56, 05/02/2025
uBlock Origin Lite

5.17 , Аноним ( 16 ), 00:07, 06/02/2025
Да перейдут они на 3 манифест, это в их стиле.

4.12 , пох. ( ? ), 23:55, 05/02/2025
ну хоть какое-то небессмысленное улучшение.