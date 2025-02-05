Выпуск web-браузера Chrome 133

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Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 133. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 134 запланирован на 4 марта.
Основные изменения в Chrome 133:
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Двум проблемам, приводящим к обращению у уже освобождённой памяти в движке V8 и библиотеке Skia, присвоен высокий уровень опасности. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 2 премии на сумму 9 тысяч долларов США (по одной премии в $7000 и $2000). Размер одного вознаграждения пока не определён.