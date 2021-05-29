The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned

29.05.2021 09:21

Трой Хант (Troy Hunt) открыл исходные тексты сервиса проверки скомпрометированных паролей "Have I Been Pwned?" (haveibeenpwned.com), выполняющего проверку по базе в 11.2 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 538 сайтов. Изначально о намерении открыть код проекта было объявлено в августе прошлого года, но процесс затянулся и код опубликован только сейчас. Код сервиса написан на C# и опубликован под лицензией BSD. Проект планируется развивать с привлечением сообщества под покровительством некоммерческой организации .NET Foundatuon.

Одновременно, объявлено начало сотрудничества проекта HaveIBeenPwned с Федеральным бюро расследований США, которое выразило готовность передавать информацию о скомпрометированных паролях, выявляемых в результате проводимых расследований. Например, в ходе борьбы с ботнетами ФБР часто сталкивается с базами паролей, используемых во вредоносном ПО для проведения атак. Интерес в передаче информации сервису HaveIBeenPwned связан с желанием получить единую точку для проверки скомпрометированных учётных записей. Информацию о паролях планируется передавать в форме хэшей SHA-1 и NTLM. Для организации автоматизированного канала передачи паролей будет разработан специальный API.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.troyhunt.com/pwned...)
  2. OpenNews: Выпуск passwdqc 2.0.0 с поддержкой внешних фильтров
  3. OpenNews: Лишь 9.27% мэйнтейнеров пакетов NPM используют двухфакторную аутентификацию
  4. OpenNews: Выявлена база скомпрометированных учётных записей, охватывающая 773 млн пользователей
  5. OpenNews: Сервис проверки скомпрометированных учётных записей опубликовал 500 млн паролей
  6. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55229-pwned
Ключевые слова: pwned, password
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что-то тут не чисто. Не спроста всё это.
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 09:38, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты сам проверь — отпенетрировали тебя уже или ещё нет 🤨
     
  • 2.17, ан (?), 14:31, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было удобнее проверять есть утилиты, например, https://github.com/edyatl/passchek
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:40, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что-то тут чисто. Всё это просто так.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:37, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответил американский майор.
     

  • 1.4, acroobat (ok), 09:41, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Troy Hunt

    Уж лучше вы к нам.

     
  • 1.5, Аноним (5), 09:44, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Никто у них ничего не стал проверять, вот и открыли, а так бы если взлетело, то монетизировать бы начали.
     
     
  • 2.12, Онаним (?), 10:12, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, там изначально не планировалось - база хешей в открытом доступе всегда была.
     
  • 2.13, Онаним (?), 10:24, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто видимо их подзадолбало за свой счёт поддерживать, а спонсоры не окупают - ищут новых.
     

  • 1.6, Онаним (?), 09:54, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего там открывать-то? Обычная сверка хеша.
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 09:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    (или я всё проспал, и посчитать хеш на клиенте + сделать выборку по префиксу из базы - это уже rocket science?)
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 10:06, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зато сделать так чтобы тебе ФБР сливали пароли - это уже хз какой закулисный саенс )
     
  • 3.10, Аноним (5), 10:08, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если открывают, то это никому не надо, если не хотят конечно захватить мир, а как оно там работает в теническом плане мне паралельно .)
     
     
  • 4.11, Онаним (?), 10:10, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное хорошее из открываемого, что там открыто с самого начала - это сама база хешей.
    Удобно для проверки, не выставляет ли клиент себе запавненный пароль.
     
  • 2.15, Sw00p aka Jerom (?), 12:15, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну вводите вы свой пароль, а они там сравнивают с хешем, потом добовляют рядом :)
     
     
  • 3.16, Онаним (?), 12:42, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В сторону сервиса передаются первые несколько символов хеша.
    В ответ возвращается список "подошедших" хешей, сверяется тоже на клиенте.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 15:41, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На клиенте, это сторонним JS-кодом в браузере? ;)
     

  • 1.9, InuYasha (??), 10:07, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Скажи .NET нормальному программированию"
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:30, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >скомпрометированных паролях

    Это когда на пароль ставишь неприличные слова?

     
  • 1.18, Msk (?), 14:35, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ФБР никому из нормальных людей уже не нужно. В Америке я имею в виду . Оно полностью под глобалистами. Прессует и сажает сторонников Трампа. То есть патриотов . Такая левая контора вобщем в США. Увы.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру