Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned

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|1.5, Аноним (5), 09:44, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Никто у них ничего не стал проверять, вот и открыли, а так бы если взлетело, то монетизировать бы начали.
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|2.12, Онаним (?), 10:12, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, там изначально не планировалось - база хешей в открытом доступе всегда была.
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|2.13, Онаним (?), 10:24, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто видимо их подзадолбало за свой счёт поддерживать, а спонсоры не окупают - ищут новых.
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|2.7, Онаним (?), 09:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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(или я всё проспал, и посчитать хеш на клиенте + сделать выборку по префиксу из базы - это уже rocket science?)
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|3.8, InuYasha (??), 10:06, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но зато сделать так чтобы тебе ФБР сливали пароли - это уже хз какой закулисный саенс )
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|3.10, Аноним (5), 10:08, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если открывают, то это никому не надо, если не хотят конечно захватить мир, а как оно там работает в теническом плане мне паралельно .)
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|4.11, Онаним (?), 10:10, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное хорошее из открываемого, что там открыто с самого начала - это сама база хешей.
Удобно для проверки, не выставляет ли клиент себе запавненный пароль.
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|3.16, Онаним (?), 12:42, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В сторону сервиса передаются первые несколько символов хеша.
В ответ возвращается список "подошедших" хешей, сверяется тоже на клиенте.
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|1.14, Аноним (14), 11:30, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>скомпрометированных паролях
Это когда на пароль ставишь неприличные слова?
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|1.18, Msk (?), 14:35, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ФБР никому из нормальных людей уже не нужно. В Америке я имею в виду . Оно полностью под глобалистами. Прессует и сажает сторонников Трампа. То есть патриотов . Такая левая контора вобщем в США. Увы.
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