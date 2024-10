Взлом Internet Archive привёл к утечке 31 миллиона учётных записей

2.18 , Аноним ( 18 ), 09:15, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А как по твоему пользователи архивируют контент?

3.34 , Аноним ( 34 ), 11:24, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чел, там буквально можно архивировать без регистрации.

2.21 , timur.davletshin ( ok ), 09:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Там огромная библиотека сканированных книг. Есть и новые, для них нужна учётка.

3.29 , crypt ( ok ), 10:25, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – есть еще защищенный контент, который доступен только патронатам общества слепых. к сожалению, ими могут стать только граждане США. я нашел, как это обойти, но искренне обидно, что взлом осуществил не я:)

3.66 , adolfus ( ok ), 15:26, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Огромная библиотека сканированных книг -- это libgen

4.67 , timur.davletshin ( ok ), 15:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смешно пошутил. Ты там хотя бы Шекспира попробуй поискать для начала. Оригинальные фолио.

2.37 , Аноним ( 37 ), 11:39, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Там например есть книги полная версия которых доступна только после регистрация. Причём книга берется в монопольное владение тобой как в библиотеке на время и никто другой в это время почитать книгу на сайте не сможет. Надо не забывает вручную сдать книгу если перестал читать. Если что это решается скачиванием книги на жесткий диск специальной тулзой.

3.41 , Аноним ( 41 ), 11:53, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >книга берется в монопольное владение тобой как в библиотеке на время и никто другой в это время почитать книгу на сайте не сможет. Чего, глядь?

Эти дегенераты самостоятельно отказались от основного преимущества цифровых копий?(их можно выдать сколько угодно, а не один распечатанный экземпляр).

Тогда почему бы им не хранить всего один единственный бекап? А че, так тоже можно!

4.44 , Аноним ( 37 ), 12:00, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Если не веришь вот правила пользования https://help.archive.org/help/borrowing-from-the-lending-library/ это не шутки здесь всё серьёзно. Библиотекарша если что будет тебя искать.

5.62 , 1 ( ?? ), 14:42, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И наймёт киллера, если вовремя книжку не сдашь ...

6.63 , Аноним ( 37 ), 14:59, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На доске в универе будет висеть фото "Они воруют наши книги" и диплом тебе не дадут пока не сдашь все книги.

7.70 , timur.davletshin ( ok ), 15:55, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На доске в универе будет висеть фото "Они воруют наши книги" и

> диплом тебе не дадут пока не сдашь все книги. За копейки откупишься. На каждом студенте висяки есть, если он вообще учился.