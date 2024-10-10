Взлом Internet Archive привёл к утечке 31 миллиона учётных записей

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|3.29, crypt (ok), 10:25, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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есть еще защищенный контент, который доступен только патронатам общества слепых. к сожалению, ими могут стать только граждане США. я нашел, как это обойти, но искренне обидно, что взлом осуществил не я:)
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|2.37, Аноним (37), 11:39, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там например есть книги полная версия которых доступна только после регистрация. Причём книга берется в монопольное владение тобой как в библиотеке на время и никто другой в это время почитать книгу на сайте не сможет. Надо не забывает вручную сдать книгу если перестал читать. Если что это решается скачиванием книги на жесткий диск специальной тулзой.
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|3.41, Аноним (41), 11:53, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>книга берется в монопольное владение тобой как в библиотеке на время и никто другой в это время почитать книгу на сайте не сможет.
Чего, глядь?
Эти дегенераты самостоятельно отказались от основного преимущества цифровых копий?(их можно выдать сколько угодно, а не один распечатанный экземпляр).
Тогда почему бы им не хранить всего один единственный бекап? А че, так тоже можно!
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|5.62, 1 (??), 14:42, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И наймёт киллера, если вовремя книжку не сдашь ...
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|6.63, Аноним (37), 14:59, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На доске в универе будет висеть фото "Они воруют наши книги" и диплом тебе не дадут пока не сдашь все книги.
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|7.70, timur.davletshin (ok), 15:55, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На доске в универе будет висеть фото "Они воруют наши книги" и
> диплом тебе не дадут пока не сдашь все книги.
За копейки откупишься. На каждом студенте висяки есть, если он вообще учился.
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|1.19, Вирт (?), 09:16, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А откуда там пользователи? Это же бесплатный архив, у них есть какие-то коммерческие услуги?
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|4.27, Аноним (27), 10:00, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Архивами сайтов archive.org не ограничивается, это в первую очередь библиотека отсканированных книг, старого видео и прочего контента.
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|4.30, Аноним (-), 10:27, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так не обязательно быть владельцем сайта, чтобы что-то в архив поместить.
Я помню через него часто сохраняли всякие факапы чинушь, которые сначала открывают рот, а потом включают мозг.
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|3.46, Аноним (14), 12:25, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так "бесплатно архивируемое" не самотёком туда попадает .
Именно так и попадает.
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|1.22, Аноним (16), 09:25, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> но официальная информация пока ограничилась общим подтверждением взлома, уведомлением об удалении вредоносной JavaScript-библиотеки и проведением работы по обновлению систем
Ссылки на eXtwitter не открываются так что дайте угадаю - либу втащил npm вместе гигабайтом обфускированного js мусора при сборке фронтенда?
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|1.32, Изя (?), 11:11, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я про archive.org знаю с конца 90х, но только сейчас узнал что там были учётные записи
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|3.47, Аноним (14), 12:28, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча, может, и выложена. Но ни одной интересной для меня для скачивания не предлагалось. Только просмотр встроенной читалкой первых что-то там 15 страниц (с благодарностями и в лучшем случае кусок оглавления).
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|4.49, Аноним (14), 12:32, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажу больше - вспоминается только одна. Скан оригинального издания Хармана по факторному анализу. И то не уверен в легитимности размещения данной книги в бесплатном доступе. Остальные нужные книги - в упомянутых выше фрагментах.
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|5.51, Аноним (37), 12:46, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так как раз чтобы читать целиком, а не фрагмент нужна бесплатная регистрация записи которой как раз и украли. Потом нажимаешь borrow и читаешь своего Хармана целый час. А при опыте в гугле можно скачать целиком и читать офлайн.
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|4.61, timur.davletshin (ok), 14:27, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Куча, может, и выложена. Но ни одной интересной для меня для скачивания
> не предлагалось. Только просмотр встроенной читалкой первых что-то там 15 страниц
> (с благодарностями и в лучшем случае кусок оглавления).
Умельцы умеют их тоже скачивать...
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|1.33, th3m3 (ok), 11:23, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Внезапно, там ещё и регаться можно было. И внезапно, даже база юзеров огромная, аж на 6 гигов. День открытий)
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|2.40, Аноним (37), 11:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь даже свои старые книги или старые рекламки, брошюры отсканировать и выложить. И они там будут храниться тысячелетиями.
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|4.45, Аноним (37), 12:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное верить. В будущем вся либа поместится на носитель размеров с флешку. И бекапить не будет проблемы.
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|2.68, Аноним (68), 15:50, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты удивишься, но некоторые туда и тонны вареза заливают под своими учётками.
Архиву на это, впрочем, пофиг, они даже не ответили на письмо, мол, парни, вон там и там лежит откровенный варез.
Зато потом, когда в суде их щемят правообладатели, они жалуются, что нас бедных щемят, помогите
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|2.60, Аноним (60), 14:25, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, чем им архив-то не угодил.
Может это какие то корпоративные войны?) Ну так сказать ты не знаешь с какими организациями сотрудничает archive.org , или думаешь все эти серверы забесплатно?)
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|1.54, Аноним (54), 13:19, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Проблема надумана. Русские гибнут на фронте. А мне тут какие то амеры недорезаные будут плакаться про утечку аккаунтов. Да пошли они.
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|2.55, Аноним (-), 13:22, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Русские гибнут на фронте.
Хм.. мне казалось они сами не против - ну типа "за правое дело" и тд.
> А мне тут какие то амеры недорезаные будут плакаться про утечку аккаунтов. Да пошли они.
Ну, предположим ок, но а если там были аккаунты людей из РФ?
Например я сохранял в архиве какие-то сайты или статьи, тк национального аналога пока нету.
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|3.65, Аноним (65), 15:12, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как говорил один индивид: "Жизнь сильно переоценена" (примерная цитата)
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|2.69, Аноним (68), 15:53, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если дееспособный человек добровольно захотел пойти и рискнуть погибнуть, почему мы не должны уважать свободу его воли?
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|2.71, Аноним (-), 16:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для таких нытиков как ты даже рекламу сделали, про "1% от пачки чипсов".
И вообще речь о "взрослых разумных людях", которые сами могут распорядиться своей жизнью.
Как пелось в песне "Так — лучше, чем от водки и от простуд."
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|2.64, Аноним (37), 15:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Википедию (английскую) зайти и в первом же абзаце увидеть ответ слабо?
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