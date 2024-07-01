Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub

2.27 , Аноним ( 1 ), 19:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вчерашний транк хоть и мучительно больно, но таки-загрузил ролик в YouTube. О скорости речи сейчас не идёт, но сам факт - три года назад это было костылём для показа HTML в интерфейсе ОС.

3.32 , Грибоедов ( ? ), 19:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер, вернее комбайн в который также входит и видеоплеер; есть подозрения что это из за всяких там DRM-ов, но блин, вся эта копирастия только усложняет жизнь и делает технологии неподъёмными.

4.45 , нах. ( ? ), 20:16, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер чтобы похоронить проклятущий флэш, который умел НЕ только видео.

(и поэтому гугль очень, очень хотел чтобы его не стало) нет, проблема не в drm, с этим флэш справлялся получше браузера. С другой стороны - ну браузер показывает же тебе картинки? Странно тогда картинки уметь показывать, а видосики - не уметь, не находишь? Другое дело что браузеру в общем-то было бы необязательно уметь их показывать в зеркальном отражении и повернутыми на 18.7 градуса. Как и много чего другое - как раз и делающее современный веб неподъемным. 5.52 , Грибоедов ( ? ), 20:45, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да не, с картинками то как раз всё понятно, они еще в книжках были, статика в браузере это нормально, но вот тянуть тяжелую или сложную динамику это не кавай. Замена флэша это смена одного монстра на другого, суть не изменилась.

6.56 , нах. ( ? ), 20:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну с древнеегипетских манускриптов прошло немного времени - теперь человечество изобрело картинки - движущиеся. Совершенно непонятно, почему неподвижная тебе нормальна, а двигающаяся нет. > Замена флэша это смена одного монстра на другого, суть не изменилась. изменилась. Теперь ты не можешь запустить ничего такого что не было бы подконтрольно гуглу.

Ну и отключить для конкретного сайта - тоже не можешь. 7.63 , Грибоедов ( ? ), 21:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да я не против движущихся картинок, но для этого есть более удобные инструменты воспроизведения.

Для наглядности можно представить ситуацию наоборот, было бы комично встраивать в видеоплеер текстовый редактор/читалку.

8.77 , нах. ( ? ), 22:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать ну, это называется субтитры Встраивается ... 6.91 , Xo ( ? ), 23:12, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты упустил очевидную вещь - "подвижная" реклама стоит дороже и более привлекательна.

5.84 , Аноним ( 84 ), 22:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чтобы похоронить проклятущий флэш, который умел НЕ только видео. (и поэтому гугль очень, очень хотел чтобы его не стало) Какой коварный гугль - заменил проприетарную дрянь открытыми технологиями.

6.87 , нах. ( ? ), 22:46, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – жаль что ты не можешь ни одного байтика поменять в коде этих "открытых" технологий.

(ну то есть можешь, только оно после этого не работает и даже не собирается... впрочем, вряд ли ты сможешь собрать у себя эту открытую помойку в принципе) И да, внезапно - спецификации флэша всю жизнь были общедоступны. Альтернативные реализации тоже были - полуработающие, потому что нафиг никому не уперлось (внезапно - потому что "проприетарная дрянь" работала и работала хорошо - научилась в ускорение видеокартой за десять лет до гугля, который научился, но на всякий случай отключил васянам эту фичу, оставив ее в своих хренобуках) Фанатики шва6одки такие фанатики.

7.92 , Аноним ( 92 ), 23:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > жаль что ты не можешь ни одного байтика поменять в коде этих "открытых" технологий.

> (ну то есть можешь, только оно после этого не работает и даже не собирается... впрочем, вряд ли ты сможешь собрать у себя эту открытую помойку в принципе) Господи, это же насколько нужно быть некомпетентным чтобы такое писать. Ничего что в любом source-based дистрибутиве оба браузера собираются из исходников вообще всегда?

4.76 , Аноним ( 76 ), 22:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер, вернее комбайн" Вы тут не правы в своих сужениях. По вашей логике браузеру и картинки не нужны... Сейчас эра веб-приложений, а потом будет эта 3D страниц.

3.33 , Аноним ( - ), 19:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вчерашний транк хоть и мучительно больно, но таки-загрузил ролик в YouTube. Принцип Парето намекает, что остальные действия для того, чтобы оно стало относительно нормальным браузером, они будут делать еще лет пять. И все равно отстанут от хрома.

4.35 , Аноним ( 1 ), 19:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если оно будет рендерить 95% веба хотя бы приемлемо - я уже буду крайне рад.

5.75 , Аноним ( 62 ), 22:09, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для современного веба достаточно пары сайтов Ютуб, Фейсбук и ещё третий.

4.36 , Грибоедов ( ? ), 19:39, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что они там постоянно всё клепают что их никто догнать не может ?

2.34 , Аноним ( 34 ), 19:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не,ну куте же там и плюсы видимо.Может сообщество отрвется от Кед и поспособствует тысячами глаз.Глядишь и резюме свое поправят,все-таки двулярдовый супервайзер милен отхватил.

2.49 , anonymous ( ?? ), 20:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну а сколько условных лет ему надо будет чтобы догнать функционал фокса и хрома? Принцип 80/20 - 80% полезности заключено в 20% функциональности. Совсем не надо догонять фокс и хром в поддержке DRM, телеметрии или AI зондов. Скорость работы JS тоже совсем не нужна, скрипт должен быть скриптом, а не асмовой либой, а сайт должен быть страничкой (по большей части статичной), а не вычислительным узлом для обсчёта криптовалюты. Хотите гамать в игры в браузере - ну для этого есть хром. А если хочется просто читать страницы без зондов - то фиг найдёшь такой браузер.

3.54 , нах. ( ? ), 20:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так у тебя уже есть один w3m, зачем тебе еще один-то, я не пойму? > А если хочется просто читать страницы без зондов - то фиг найдёшь такой браузер. вон, w3m, ну или lynx если прям до зарезу надо фиг найдешь ты страницу, которую ими можно было бы прочитать.

