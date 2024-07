Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub

2.60 , Аноним ( 62 ), 20:58, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто-то же пользуется браузером Lynx. А это на секундочку старейший из живых браузеров, который раньше занимал 10% рынка.

2.68 , crypt ( ok ), 21:33, 01/07/2024 > Пустая трата денег и времени. если бы он чем-то принципиально отличался, например, был написан с нуля на rust safemode, то еще имел бы какие-то преимущества. а тут выходит какой-то just for fun, который скоро забудут.

2.70 , Аноним ( 84 ), 21:34, 01/07/2024 > Пустая трата денег и времени. Почему же пустая? Вон, авторы, похоже, действительно умудрились на донатах решать свои финансовые проблемы. Да и посмотри, как возрадовались любители маргинальщины! Никто из них и копейки не задонатит, конечно же, но какой сокрушительный удар по подлым корпорастам!

2.94 , Аноним ( 94 ), 23:31, 01/07/2024 Ну я буду пользоваться, еще вопросы есть?