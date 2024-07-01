The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub

01.07.2024 17:35

Разработчики развиваемого с нуля свободного web-браузера Ladybird объявили о получении пожертвования, размером в 1 млн. долларов. Пожертвование предоставлено Крисом Ванстратом (Chris Wanstrath), сооснователем GitHub.

Ранее браузер Ladybird являлся компонентом SerenityOS, любительского проекта по разработке с нуля Unix-подобной операционной системы, который был основан Андреасом Клингом (Andreas Kling), ранее работавшим в Nokia и занимавшимся разработкой Safari. В июне 2024 года, Клинг решил отделить проект браузера от проекта операционной системы, и полностью посвятить своё время его разработке.

Согласно сообщению на сайте проекта, Ванстрат и его семья решили пожертвовать миллион долларов проекту для дальнейшего финансирования разработки, поскольку они верят в необходимость присутствия на рынке браузеров альтернативного проекта, который так или иначе не финансируется Google и не полагается на технологический стек Google Chrome или любого другого браузера.

Для управления разработкой Ванстратом и Клингом основывается некоммерческий (501c3) фонд Ladybird Browser Initiative. Главным средством существования называются частные пожертвования, которые, однако, не позволят жертвователям контролировать процесс разработки и управления проектом (unrestricted donations). Отдельно оговаривается, что ни при каких обстоятельствах проект не будет участвовать в спонсорских сделках, условиями которых будет, к примеру, установка поисковой системы по умолчанию.

На данный момент команда разработки состоит из четырёх человек, включая Клинга, занятых на постоянной основе; в дальнейшем планируется нанять ещё троих. Проект ориентирован на поддержку операционных систем Linux и macOS; выход версии для Windows пока не планируется. Выход первой альфа-версии запланирован на 2026 год.

Браузер Ladybird использует собственные движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibJS, библиотеку отрисовки текста и 2D-графики LibGfx, движок для регулярных выражений LibRegex, XML-парсер LibXML, интерпретатор промежуточного кода WebAssembly (LibWasm), библиотеку для работы с Unicode LibUnicode, библиотеку для преобразования текстовых кодировок LibTextCodec, парсер для разметки Markdown (LibMarkdown), библиотеки с криптографическими примитивами (LibCrypto, LibTLS), библиотеку для работы с архивами LibArchive, библиотеки для воспроизведения звука и видео (LibAudio, LibVideo) и библиотеку LibCore с общим набором полезных функций, таких как преобразование времени, ввода/вывод и обработка MIME-типов. Графический интерфейс оформлен в классическом стиле и поддерживает вкладки. Поддерживаются основные web-стандарты (браузер проходит тесты Acid3), HTTP/1.1 и HTTPS.

В Ladybird применяется многопроцессная архитектура, в которой занимающийся формированием интерфейса процесс отделён от процессов, обеспечивающих обработку web-контента, отправку запросов по сети, декодирование изображений и хранение Cookie. Связанные с декодированием изображений и сетевым взаимодействием обработчики выделены в отдельные процессы для усиления изоляции и защиты. Для каждой вкладки используется отдельный процесс обработки web-контента, изолированный от остальной системы. Для построения интерфейса в macOS используется AppKit, в Android - родной для данной платформы API создания графического интерфейса, а на остальных платформах - Qt. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.



  1. Главная ссылка к новости (http://ladybird.org/why-ladybi...)
  2. OpenNews: Лидер SerenityOS сложил с себя полномочия и основал форк браузера Ladybird
  3. OpenNews: Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird
  4. OpenNews: Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом
  5. OpenNews: Развиваемый проектом SerenityOS web-браузер успешно прошёл тесты Acid3
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61474-ladybird
Ключевые слова: ladybird, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:40, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Ну наконец-то и хороших новостей подвезли.
     
     
  • 2.12, tcpip (??), 18:57, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тоже хочется столько денег получить! Может создать браузер с нуля на rust или не будет спроса?
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 19:06, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Тоже хочется столько денег получить! Может создать браузер с нуля на rust или не будет спроса?

    Ну, создай. Только во первых у тебя уже есть конкурент. Servo называется. Пилят его уже более десятилетия, а как был неюзабельным нечто так и остался. Это при том что его мозильщики делают, те которые Rust начали пилить и браузер делают. Уверен что ты в этих аспектах лучше хотя-бы этих?

     
     
  • 4.28, нах. (?), 19:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    серво не конкурент - тут предлагается с нуля нахрустеть. А серва - внутренний движок уже существующей мразилы переписывает-переписывает.

    (кстати, возможно еще и от этого он неюзабелен и не будет - т.е. с нуля бы у них получилось бы лучше, но и бесполезнее конечно тоже - а они потратили кучу сил на вписывание в существующий не самый мягко говоря эффективный проект)

     
     
  • 5.37, Аноним (-), 19:52, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, пусть скажет - он в хрусте или веб движках лучше мозилы разбирается А чем д... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.21, нах. (?), 19:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если продвинешься дальше CoC.md - еще какой будет!

    Но что-то мне подсказывает, что ты застрянешь еще на readme.

     
  • 3.23, Fracta1L (ok), 19:12, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да хотя бы на Servo с мордой на Qt запилить.
     
  • 3.31, Аноним (31), 19:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Servo уже есть. Rust как раз и сделали для него же ну.
     
  • 3.40, Аноним (40), 20:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Может создать браузер с нуля на rust или не будет спроса?

    Не будет результата.

     
     
  • 4.47, нах. (?), 20:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну лям долларов - тоже в общем-то неплохой результат...
     
  • 2.17, Аноним (-), 19:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну наконец-то и хороших новостей подвезли.

    Алилуя!!

    > на остальных платформах - Qt. Код написан на языке C++

    О! Есть надежда что это даже можно будет собрать без пары датацентров в загашнике как для мозиллы и хрома.

    И да, тот гражданин имеет нехилый пойнт. Хром и мозилла - реально задолбали.

     
     
  • 3.20, Аноним (1), 19:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 13600K собирается где-то 20 минут. Раньше было побыстрее, но они сильно перекроили систему сборки, и оно теперь больше качает зависимости снаружи чем собственно собирается.
     
     
  • 4.86, Bottle (?), 22:46, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не все имеют такие процы. Сейчас в мейнстриме восемь ядер (благодаря консолям). Но далеко не каждый готов разориться на мощную аппаратуру, а всё потому что проект представляет из себя месиво хедеров и темплейтов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:41, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    C++, Qt, собственные двиги и никакого раста. Это 100% лучший браузер. Хоть и крашится постоянно, но все равно лучший
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 18:43, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Справедливости ради, во вчерашнем ежемесячном апдейте Клинг сообщил о том, что доморощенные компоненты, не относящиеся к собственно веб-движку, будут выкидывать. Например, туда уже завезли ffmpeg для обработки медиа и Skia для рендеринга 2D растра.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 18:47, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ffmpeg это норм, нафиг велосипеды переизобретать. А Skia... это что-то из хромиума или фаерфокса?
     
     
  • 4.11, Аноним (1), 18:54, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Изначально сторонняя разработка, купленная гуглом лет двадцать назад. Нынче везде, начиная от хрома и фаерфокса, заканчивая либреоффисами.
     
     
  • 5.41, Аноним (-), 20:02, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изначально сторонняя разработка, купленная гуглом лет двадцать назад.
    > Нынче везде, начиная от хрома и фаерфокса, заканчивая либреоффисами.

    О господи! Эту драшу гугл обгадил до неузнаваемости. Походу теперь оно билдуется этой, как ее, забыл, самопальной билдсистемой гугля, которой кроме них никто не пользуется, зато надо полинтернета скачать. Зря они эту либу взяли, так превратятся в очередной хром.

     
     
  • 6.44, Аноним (1), 20:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skia юзается туевой хучей проектов, и к непосредственно движку имеет достаточно опосредованное отношение.
     
     
  • 7.90, Аноним (-), 23:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Skia юзается туевой хучей проектов, и к непосредственно движку имеет достаточно опосредованное отношение.

    Для ее билдовки нужна какая-то эзотеричная байда с .gn файлами, которой только гугол и пользуется. Помесь жабы с гадюкой - и полинтернета в придачу. Значит мучения при билдовки этой штуки гарантированы, увы и ах. Печалька.

     
  • 4.30, Аноним (-), 19:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну ffmpeg это норм, нафиг велосипеды переизобретать. А Skia... это что-то из хромиума или фаерфокса?

    Если бы оно не было дырявое, то ок.
    А так не ок
    "Уязвимость позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при обработке на системе жертвы специально изменённого файла в формате mp4. "
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57853


     
     
  • 5.39, Аноним (-), 19:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы оно не было дырявое, то ок.
    > А так не ок

    Ну тык сделай что-то лучше. А то вонять все горазды, а кодить либы с поддержкой дохреналиона форматов и быстрым декодированием - только эти. Ну ими все и пользуются, какие варианты то еще есть? Или куда ж ты денешься с подводной лодки, и где в самолете найти стоп-кран?!

     
     
  • 6.43, нах. (?), 20:11, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    стоп, а зачем браузеру - дохренилион форматов?
    У нас в веб что-то еще можно кроме vp*, mp4 и mp3? (не надо мне про hevc - можно, но увидят только айфоноухие, а для них стараться зашквар)

    > Или куда ж ты денешься с подводной лодки

    так у них БЫЛА своя библиотека.

     
     
  • 7.46, devl547 (ok), 20:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >так у них БЫЛА своя библиотека.

    Которую никто не выкидывал и она остаётся в составе SerenityOS.

    Мне вот интересно другое - что будет с браузером в Serenity, раз его форкнули? Будет ли код из форка уходить обратно в оригинал? Будут ли кодить свои реализации дальше или забросят и тоже начнут использовать сторонние библиотеки?

    ИМХО, разделение проектов негативно повлияет на оба.

     
     
  • 8.48, нах. (?), 20:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перестанут собирать вместе со всей осью и начнут собирать как отдельную программ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.62, Аноним (62), 21:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в Серенити браузер больше не запустится ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.80, нах. (?), 22:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чего вдруг Полагаю, все эти 3d-party либы туда уже портированы Поскольку нуж... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Golangdev (?), 18:47, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух, если эти деньги не профукают (причём не обязательно разворовывать, можно просто профукать из-за неумелого управления),
    и продукт будет пригоден для просмотра [ю|ру]тубчика - то это можно считать успехом.
     
  • 1.14, Аноним (14), 18:59, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сижу на Firefox с версии 1.5, но всячески одобряю появление новых независимых движков.
     
     
  • 2.24, Аноним (2), 19:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, в те времена у Фаерфокс был красивый лог и интерфейс. Скоро от логотипа останется только синее пятно с красным полукругом вокруг
     

  • 1.26, Аноним (26), 19:16, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну а сколько условных лет ему надо будет чтобы догнать функционал фокса и хрома?
    И будут ли на него писать дополнения. Без uBlock Origin никакой браузер не нужен, какой ли он не был.
     
     
  • 2.27, Аноним (1), 19:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вчерашний транк хоть и мучительно больно, но таки-загрузил ролик в YouTube. О скорости речи сейчас не идёт, но сам факт - три года назад это было костылём для показа HTML в интерфейсе ОС.
     
     
  • 3.32, Грибоедов (?), 19:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер, вернее комбайн в который также входит и видеоплеер; есть подозрения что это из за всяких там DRM-ов, но блин, вся эта копирастия только усложняет жизнь и делает технологии неподъёмными.
     
     
  • 4.45, нах. (?), 20:16, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер

    чтобы похоронить проклятущий флэш, который умел НЕ только видео.
    (и поэтому гугль очень, очень хотел чтобы его не стало)

    нет, проблема не в drm, с этим флэш справлялся получше браузера.

    С другой стороны - ну браузер показывает же тебе картинки? Странно тогда картинки уметь показывать, а видосики - не уметь, не находишь?

    Другое дело что браузеру в общем-то было бы необязательно уметь их показывать в зеркальном отражении и повернутыми на 18.7 градуса. Как и много чего другое - как раз и делающее современный веб неподъемным.

     
     
  • 5.52, Грибоедов (?), 20:45, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не, с картинками то как раз всё понятно, они еще в книжках были, статика в браузере это нормально, но вот тянуть тяжелую или сложную динамику это не кавай. Замена флэша это смена одного монстра на другого, суть не изменилась.
     
     
  • 6.56, нах. (?), 20:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну с древнеегипетских манускриптов прошло немного времени - теперь человечество изобрело картинки - движущиеся.

    Совершенно непонятно, почему неподвижная тебе нормальна, а двигающаяся нет.

    > Замена флэша это смена одного монстра на другого, суть не изменилась.

    изменилась. Теперь ты не можешь запустить ничего такого что не было бы подконтрольно гуглу.
    Ну и отключить для конкретного сайта - тоже не можешь.

     
     
  • 7.63, Грибоедов (?), 21:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да я не против движущихся картинок, но для этого есть более удобные инструменты воспроизведения.
    Для наглядности можно представить ситуацию наоборот, было бы комично встраивать в видеоплеер текстовый редактор/читалку.
     
     
  • 8.77, нах. (?), 22:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну, это называется субтитры Встраивается ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.91, Xo (?), 23:12, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты упустил очевидную вещь - "подвижная" реклама стоит дороже и более привлекательна.
     
  • 5.84, Аноним (84), 22:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы похоронить проклятущий флэш, который умел НЕ только видео. (и поэтому гугль очень, очень хотел чтобы его не стало)

    Какой коварный гугль - заменил проприетарную дрянь открытыми технологиями.

     
     
  • 6.87, нах. (?), 22:46, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль что ты не можешь ни одного байтика поменять в коде этих "открытых" технологий.
    (ну то есть можешь, только оно после этого не работает и даже не собирается... впрочем, вряд ли ты сможешь собрать у себя эту открытую помойку в принципе)

    И да, внезапно - спецификации флэша всю жизнь были общедоступны. Альтернативные реализации тоже были - полуработающие, потому что нафиг никому не уперлось (внезапно - потому что "проприетарная дрянь" работала и работала хорошо - научилась в ускорение видеокартой за десять лет до гугля, который научился, но на всякий случай отключил васянам эту фичу, оставив ее в своих хренобуках)

    Фанатики шва6одки такие фанатики.

     
     
  • 7.92, Аноним (92), 23:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жаль что ты не можешь ни одного байтика поменять в коде этих "открытых" технологий.
    > (ну то есть можешь, только оно после этого не работает и даже не собирается... впрочем, вряд ли ты сможешь собрать у себя эту открытую помойку в принципе)

    Господи, это же насколько нужно быть некомпетентным чтобы такое писать. Ничего что в любом source-based дистрибутиве оба браузера собираются из исходников вообще всегда?

     
  • 4.76, Аноним (76), 22:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер, вернее комбайн"

    Вы тут не правы в своих сужениях. По вашей логике браузеру и картинки не нужны... Сейчас эра веб-приложений, а потом будет эта 3D страниц.

     
  • 3.33, Аноним (-), 19:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вчерашний транк хоть и мучительно больно, но таки-загрузил ролик в YouTube.

    Принцип Парето намекает, что остальные действия для того, чтобы оно стало относительно нормальным браузером, они будут делать еще лет пять. И все равно отстанут от хрома.

     
     
  • 4.35, Аноним (1), 19:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если оно будет рендерить 95% веба хотя бы приемлемо - я уже буду крайне рад.
     
     
  • 5.75, Аноним (62), 22:09, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для современного веба достаточно пары сайтов Ютуб, Фейсбук и ещё третий.
     
  • 4.36, Грибоедов (?), 19:39, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что они там постоянно всё клепают что их никто догнать не может ?
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не,ну куте же там и плюсы видимо.Может сообщество отрвется от Кед и поспособствует тысячами глаз.Глядишь и резюме свое поправят,все-таки двулярдовый супервайзер милен отхватил.
     
  • 2.49, anonymous (??), 20:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну а сколько условных лет ему надо будет чтобы догнать функционал фокса и хрома?

    Принцип 80/20 - 80% полезности заключено в 20% функциональности. Совсем не надо догонять фокс и хром в поддержке DRM, телеметрии или AI зондов. Скорость работы JS тоже совсем не нужна, скрипт должен быть скриптом, а не асмовой либой, а сайт должен быть страничкой (по большей части статичной), а не вычислительным узлом для обсчёта криптовалюты. Хотите гамать в игры в браузере - ну для этого есть хром. А если хочется просто читать страницы без зондов - то фиг найдёшь такой браузер.

     
     
  • 3.54, нах. (?), 20:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так у тебя уже есть один w3m, зачем тебе еще один-то, я не пойму?

    > А если хочется просто читать страницы без зондов - то фиг найдёшь такой браузер.

    вон, w3m, ну или lynx если прям до зарезу надо

    фиг найдешь ты страницу, которую ими можно было бы прочитать.

     

  • 1.57, Beta Version (ok), 20:51, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пустая трата денег и времени. Присутствие на рынке альтернативных проектов? Кто этим браузером будет пользоваться? Рынок за Гуглом и M$ и если вы не способны создать мега популярный сервис, который будет навязчиво рекламировать ваш браузер, то никакие миллионы не помогут вам добраться даже до доли Лисы.
     
     
  • 2.60, Аноним (62), 20:58, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то же пользуется браузером Lynx. А это на секундочку старейший из живых браузеров, который раньше занимал 10% рынка.
     
  • 2.68, crypt (ok), 21:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пустая трата денег и времени.

    если бы он чем-то принципиально отличался, например, был написан с нуля на rust safemode, то еще имел бы какие-то преимущества. а тут выходит какой-то just for fun, который скоро забудут.

     
  • 2.70, Аноним (84), 21:34, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пустая трата денег и времени.

    Почему же пустая? Вон, авторы, похоже, действительно умудрились на донатах решать свои финансовые проблемы.

    Да и посмотри, как возрадовались любители маргинальщины! Никто из них и копейки не задонатит, конечно же, но какой сокрушительный удар по подлым корпорастам!

     
  • 2.94, Аноним (94), 23:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я буду пользоваться, еще вопросы есть?
     

  • 1.64, Аноним (64), 21:13, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет такая же скорость как в файловом браузере?
     
  • 1.65, crypt (ok), 21:30, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    полтреда обсуждений, что он крешится и ликований, что не на rust. парадокс анонимьего дебилизма. браузер - это критический компонент системы. пока у с++ нет безопасной работы с памятью, он для этого не подходит полноценно.

    этот браузер действительно мог бы как-то о себе заявить, если бы он отличался хоть чем-то в лучшую сторону, а не просто был "более свободный блаблабла".

     
     
  • 2.69, Аноним (62), 21:34, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Си плас плас умеет безопасно работать с памятью. А вот раст не умеет делать так чтобы на нём был написан большой проект.
     

  • 1.71, Аноним (76), 21:52, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот куда донатить нужно!
     
  • 1.79, Аноним (79), 22:23, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > они верят в необходимость присутствия на рынке браузеров альтернативного проекта, который так или иначе не финансируется Google

    Но больше всего верит в необходимость такого проекта сам Гугл. А то, неровен час, финансируемый им Фаерфокс загнётся, и на Гугл начнут обращать внимание антимонопольные службы.

     
  • 1.82, Аноним (82), 22:34, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конкуренция это здорово. Надеюсь, у разработчиков этого браузера всё получится.
     
  • 1.83, Казацький ватажок (?), 22:38, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это очень и очень плохо, когда настолько большое бабло от корпов заходит в такие любительские проекты. Они, как правило, тут же скypвливаются и опаpaшивaются.
     
     
  • 2.97, Bottle (?), 00:17, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без бабла подобные проекты загибаются на раз-два. Ну что, как там поживает GNU Hurd и всякий типа свободный трэш вроде Trisquel?
     

  • 1.93, Аноним (94), 23:29, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    снимаю шляпу
     
  • 1.96, prokoudine (ok), 00:08, 02/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Миллион — это десятерым джунам раздать денег на год. Так ли нужен для этого целый фонд?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру