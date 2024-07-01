Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub

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|2.12, tcpip (??), 18:57, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тоже хочется столько денег получить! Может создать браузер с нуля на rust или не будет спроса?
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|3.18, Аноним (-), 19:06, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Тоже хочется столько денег получить! Может создать браузер с нуля на rust или не будет спроса?
Ну, создай. Только во первых у тебя уже есть конкурент. Servo называется. Пилят его уже более десятилетия, а как был неюзабельным нечто так и остался. Это при том что его мозильщики делают, те которые Rust начали пилить и браузер делают. Уверен что ты в этих аспектах лучше хотя-бы этих?
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|4.28, нах. (?), 19:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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серво не конкурент - тут предлагается с нуля нахрустеть. А серва - внутренний движок уже существующей мразилы переписывает-переписывает.
(кстати, возможно еще и от этого он неюзабелен и не будет - т.е. с нуля бы у них получилось бы лучше, но и бесполезнее конечно тоже - а они потратили кучу сил на вписывание в существующий не самый мягко говоря эффективный проект)
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|5.37, Аноним (-), 19:52, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, пусть скажет - он в хрусте или веб движках лучше мозилы разбирается А чем д... большой текст свёрнут, показать
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|3.21, нах. (?), 19:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если продвинешься дальше CoC.md - еще какой будет!
Но что-то мне подсказывает, что ты застрянешь еще на readme.
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|3.40, Аноним (40), 20:00, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Может создать браузер с нуля на rust или не будет спроса?
Не будет результата.
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|4.47, нах. (?), 20:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну лям долларов - тоже в общем-то неплохой результат...
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|2.17, Аноним (-), 19:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну наконец-то и хороших новостей подвезли.
Алилуя!!
> на остальных платформах - Qt. Код написан на языке C++
О! Есть надежда что это даже можно будет собрать без пары датацентров в загашнике как для мозиллы и хрома.
И да, тот гражданин имеет нехилый пойнт. Хром и мозилла - реально задолбали.
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|3.20, Аноним (1), 19:08, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На 13600K собирается где-то 20 минут. Раньше было побыстрее, но они сильно перекроили систему сборки, и оно теперь больше качает зависимости снаружи чем собственно собирается.
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|4.86, Bottle (?), 22:46, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не все имеют такие процы. Сейчас в мейнстриме восемь ядер (благодаря консолям). Но далеко не каждый готов разориться на мощную аппаратуру, а всё потому что проект представляет из себя месиво хедеров и темплейтов.
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|1.2, Аноним (2), 18:41, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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C++, Qt, собственные двиги и никакого раста. Это 100% лучший браузер. Хоть и крашится постоянно, но все равно лучший
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|2.3, Аноним (1), 18:43, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Справедливости ради, во вчерашнем ежемесячном апдейте Клинг сообщил о том, что доморощенные компоненты, не относящиеся к собственно веб-движку, будут выкидывать. Например, туда уже завезли ffmpeg для обработки медиа и Skia для рендеринга 2D растра.
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|3.5, Аноним (2), 18:47, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ffmpeg это норм, нафиг велосипеды переизобретать. А Skia... это что-то из хромиума или фаерфокса?
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|4.11, Аноним (1), 18:54, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Изначально сторонняя разработка, купленная гуглом лет двадцать назад. Нынче везде, начиная от хрома и фаерфокса, заканчивая либреоффисами.
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|5.41, Аноним (-), 20:02, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Изначально сторонняя разработка, купленная гуглом лет двадцать назад.
> Нынче везде, начиная от хрома и фаерфокса, заканчивая либреоффисами.
О господи! Эту драшу гугл обгадил до неузнаваемости. Походу теперь оно билдуется этой, как ее, забыл, самопальной билдсистемой гугля, которой кроме них никто не пользуется, зато надо полинтернета скачать. Зря они эту либу взяли, так превратятся в очередной хром.
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|6.44, Аноним (1), 20:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Skia юзается туевой хучей проектов, и к непосредственно движку имеет достаточно опосредованное отношение.
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|7.90, Аноним (-), 23:05, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Skia юзается туевой хучей проектов, и к непосредственно движку имеет достаточно опосредованное отношение.
Для ее билдовки нужна какая-то эзотеричная байда с .gn файлами, которой только гугол и пользуется. Помесь жабы с гадюкой - и полинтернета в придачу. Значит мучения при билдовки этой штуки гарантированы, увы и ах. Печалька.
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|4.30, Аноним (-), 19:27, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну ffmpeg это норм, нафиг велосипеды переизобретать. А Skia... это что-то из хромиума или фаерфокса?
Если бы оно не было дырявое, то ок.
А так не ок
"Уязвимость позволяет добиться выполнения кода злоумышленника при обработке на системе жертвы специально изменённого файла в формате mp4. "
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57853
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|5.39, Аноним (-), 19:59, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы оно не было дырявое, то ок.
> А так не ок
Ну тык сделай что-то лучше. А то вонять все горазды, а кодить либы с поддержкой дохреналиона форматов и быстрым декодированием - только эти. Ну ими все и пользуются, какие варианты то еще есть? Или куда ж ты денешься с подводной лодки, и где в самолете найти стоп-кран?!
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|6.43, нах. (?), 20:11, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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стоп, а зачем браузеру - дохренилион форматов?
У нас в веб что-то еще можно кроме vp*, mp4 и mp3? (не надо мне про hevc - можно, но увидят только айфоноухие, а для них стараться зашквар)
> Или куда ж ты денешься с подводной лодки
так у них БЫЛА своя библиотека.
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|7.46, devl547 (ok), 20:17, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>так у них БЫЛА своя библиотека.
Которую никто не выкидывал и она остаётся в составе SerenityOS.
Мне вот интересно другое - что будет с браузером в Serenity, раз его форкнули? Будет ли код из форка уходить обратно в оригинал? Будут ли кодить свои реализации дальше или забросят и тоже начнут использовать сторонние библиотеки?
ИМХО, разделение проектов негативно повлияет на оба.
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|8.48, нах. (?), 20:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
перестанут собирать вместе со всей осью и начнут собирать как отдельную программ... текст свёрнут, показать
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|10.80, нах. (?), 22:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
с чего вдруг Полагаю, все эти 3d-party либы туда уже портированы Поскольку нуж... текст свёрнут, показать
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|1.4, Golangdev (?), 18:47, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ух, если эти деньги не профукают (причём не обязательно разворовывать, можно просто профукать из-за неумелого управления),
и продукт будет пригоден для просмотра [ю|ру]тубчика - то это можно считать успехом.
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|1.14, Аноним (14), 18:59, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сижу на Firefox с версии 1.5, но всячески одобряю появление новых независимых движков.
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|2.24, Аноним (2), 19:14, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эх, в те времена у Фаерфокс был красивый лог и интерфейс. Скоро от логотипа останется только синее пятно с красным полукругом вокруг
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|1.26, Аноним (26), 19:16, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну а сколько условных лет ему надо будет чтобы догнать функционал фокса и хрома?
И будут ли на него писать дополнения. Без uBlock Origin никакой браузер не нужен, какой ли он не был.
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|2.27, Аноним (1), 19:19, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вчерашний транк хоть и мучительно больно, но таки-загрузил ролик в YouTube. О скорости речи сейчас не идёт, но сам факт - три года назад это было костылём для показа HTML в интерфейсе ОС.
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|3.32, Грибоедов (?), 19:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер, вернее комбайн в который также входит и видеоплеер; есть подозрения что это из за всяких там DRM-ов, но блин, вся эта копирастия только усложняет жизнь и делает технологии неподъёмными.
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|4.45, нах. (?), 20:16, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер
чтобы похоронить проклятущий флэш, который умел НЕ только видео.
(и поэтому гугль очень, очень хотел чтобы его не стало)
нет, проблема не в drm, с этим флэш справлялся получше браузера.
С другой стороны - ну браузер показывает же тебе картинки? Странно тогда картинки уметь показывать, а видосики - не уметь, не находишь?
Другое дело что браузеру в общем-то было бы необязательно уметь их показывать в зеркальном отражении и повернутыми на 18.7 градуса. Как и много чего другое - как раз и делающее современный веб неподъемным.
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|5.52, Грибоедов (?), 20:45, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да не, с картинками то как раз всё понятно, они еще в книжках были, статика в браузере это нормально, но вот тянуть тяжелую или сложную динамику это не кавай. Замена флэша это смена одного монстра на другого, суть не изменилась.
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|6.56, нах. (?), 20:51, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну с древнеегипетских манускриптов прошло немного времени - теперь человечество изобрело картинки - движущиеся.
Совершенно непонятно, почему неподвижная тебе нормальна, а двигающаяся нет.
> Замена флэша это смена одного монстра на другого, суть не изменилась.
изменилась. Теперь ты не можешь запустить ничего такого что не было бы подконтрольно гуглу.
Ну и отключить для конкретного сайта - тоже не можешь.
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|7.63, Грибоедов (?), 21:04, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да я не против движущихся картинок, но для этого есть более удобные инструменты воспроизведения.
Для наглядности можно представить ситуацию наоборот, было бы комично встраивать в видеоплеер текстовый редактор/читалку.
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|6.91, Xo (?), 23:12, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты упустил очевидную вещь - "подвижная" реклама стоит дороже и более привлекательна.
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|5.84, Аноним (84), 22:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтобы похоронить проклятущий флэш, который умел НЕ только видео. (и поэтому гугль очень, очень хотел чтобы его не стало)
Какой коварный гугль - заменил проприетарную дрянь открытыми технологиями.
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|6.87, нах. (?), 22:46, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль что ты не можешь ни одного байтика поменять в коде этих "открытых" технологий.
(ну то есть можешь, только оно после этого не работает и даже не собирается... впрочем, вряд ли ты сможешь собрать у себя эту открытую помойку в принципе)
И да, внезапно - спецификации флэша всю жизнь были общедоступны. Альтернативные реализации тоже были - полуработающие, потому что нафиг никому не уперлось (внезапно - потому что "проприетарная дрянь" работала и работала хорошо - научилась в ускорение видеокартой за десять лет до гугля, который научился, но на всякий случай отключил васянам эту фичу, оставив ее в своих хренобуках)
Фанатики шва6одки такие фанатики.
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|7.92, Аноним (92), 23:20, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> жаль что ты не можешь ни одного байтика поменять в коде этих "открытых" технологий.
> (ну то есть можешь, только оно после этого не работает и даже не собирается... впрочем, вряд ли ты сможешь собрать у себя эту открытую помойку в принципе)
Господи, это же насколько нужно быть некомпетентным чтобы такое писать. Ничего что в любом source-based дистрибутиве оба браузера собираются из исходников вообще всегда?
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|4.76, Аноним (76), 22:18, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "я до сих пор не понимаю зачем из браузера сделали видеоплеер, вернее комбайн"
Вы тут не правы в своих сужениях. По вашей логике браузеру и картинки не нужны... Сейчас эра веб-приложений, а потом будет эта 3D страниц.
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|3.33, Аноним (-), 19:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вчерашний транк хоть и мучительно больно, но таки-загрузил ролик в YouTube.
Принцип Парето намекает, что остальные действия для того, чтобы оно стало относительно нормальным браузером, они будут делать еще лет пять. И все равно отстанут от хрома.
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|4.35, Аноним (1), 19:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если оно будет рендерить 95% веба хотя бы приемлемо - я уже буду крайне рад.
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|5.75, Аноним (62), 22:09, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для современного веба достаточно пары сайтов Ютуб, Фейсбук и ещё третий.
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|2.34, Аноним (34), 19:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не,ну куте же там и плюсы видимо.Может сообщество отрвется от Кед и поспособствует тысячами глаз.Глядишь и резюме свое поправят,все-таки двулярдовый супервайзер милен отхватил.
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|2.49, anonymous (??), 20:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну а сколько условных лет ему надо будет чтобы догнать функционал фокса и хрома?
Принцип 80/20 - 80% полезности заключено в 20% функциональности. Совсем не надо догонять фокс и хром в поддержке DRM, телеметрии или AI зондов. Скорость работы JS тоже совсем не нужна, скрипт должен быть скриптом, а не асмовой либой, а сайт должен быть страничкой (по большей части статичной), а не вычислительным узлом для обсчёта криптовалюты. Хотите гамать в игры в браузере - ну для этого есть хром. А если хочется просто читать страницы без зондов - то фиг найдёшь такой браузер.
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|3.54, нах. (?), 20:48, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так у тебя уже есть один w3m, зачем тебе еще один-то, я не пойму?
> А если хочется просто читать страницы без зондов - то фиг найдёшь такой браузер.
вон, w3m, ну или lynx если прям до зарезу надо
фиг найдешь ты страницу, которую ими можно было бы прочитать.
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|1.57, Beta Version (ok), 20:51, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пустая трата денег и времени. Присутствие на рынке альтернативных проектов? Кто этим браузером будет пользоваться? Рынок за Гуглом и M$ и если вы не способны создать мега популярный сервис, который будет навязчиво рекламировать ваш браузер, то никакие миллионы не помогут вам добраться даже до доли Лисы.
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|2.60, Аноним (62), 20:58, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то же пользуется браузером Lynx. А это на секундочку старейший из живых браузеров, который раньше занимал 10% рынка.
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|2.68, crypt (ok), 21:33, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пустая трата денег и времени.
если бы он чем-то принципиально отличался, например, был написан с нуля на rust safemode, то еще имел бы какие-то преимущества. а тут выходит какой-то just for fun, который скоро забудут.
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|2.70, Аноним (84), 21:34, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пустая трата денег и времени.
Почему же пустая? Вон, авторы, похоже, действительно умудрились на донатах решать свои финансовые проблемы.
Да и посмотри, как возрадовались любители маргинальщины! Никто из них и копейки не задонатит, конечно же, но какой сокрушительный удар по подлым корпорастам!
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|1.65, crypt (ok), 21:30, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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полтреда обсуждений, что он крешится и ликований, что не на rust. парадокс анонимьего дебилизма. браузер - это критический компонент системы. пока у с++ нет безопасной работы с памятью, он для этого не подходит полноценно.
этот браузер действительно мог бы как-то о себе заявить, если бы он отличался хоть чем-то в лучшую сторону, а не просто был "более свободный блаблабла".
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|2.69, Аноним (62), 21:34, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Си плас плас умеет безопасно работать с памятью. А вот раст не умеет делать так чтобы на нём был написан большой проект.
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|1.79, Аноним (79), 22:23, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> они верят в необходимость присутствия на рынке браузеров альтернативного проекта, который так или иначе не финансируется Google
Но больше всего верит в необходимость такого проекта сам Гугл. А то, неровен час, финансируемый им Фаерфокс загнётся, и на Гугл начнут обращать внимание антимонопольные службы.
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|1.82, Аноним (82), 22:34, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Конкуренция это здорово. Надеюсь, у разработчиков этого браузера всё получится.
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|1.83, Казацький ватажок (?), 22:38, 01/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это очень и очень плохо, когда настолько большое бабло от корпов заходит в такие любительские проекты. Они, как правило, тут же скypвливаются и опаpaшивaются.
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|2.97, Bottle (?), 00:17, 02/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без бабла подобные проекты загибаются на раз-два. Ну что, как там поживает GNU Hurd и всякий типа свободный трэш вроде Trisquel?
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