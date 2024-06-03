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Лидер SerenityOS сложил с себя полномочия и основал форк браузера Ladybird

03.06.2024 21:14

Андреас Клинг (Andreas Kling), создатель операционной системы SerenityOS, объявил о снятии с себя полномочий "великодушного пожизненного диктатора" (BDFL) проекта и переключении на развитие форка web-браузера Ladybird, ранее развивавшегося в составе SerenityOS. По словам Андреаса последние два года он отстранился от разработки операционной системы и был сосредоточен только на развитии собственного браузерного движка и основанного на нём приложения Ladybird с реализацией web-браузера. Так как вокруг SerenityOS сформировалось крепкое сообщество, насчитывающее более тысячи участников и способное обходиться без него, Андреас решил целиком переключиться на развитие браузера Ladybird и продвижение его как самодостаточного и независимого от SerenityOS проекта.

Браузер Ladybird преодолел путь от простого HTML-просмотрщика, специфичного для SerenityOS, до кроссплатформенного продукта, использующего собственный браузерный движок. Фактически браузер перерос SerenityOS и разделил сообщество на две группы - разработчиков ОС и разработчиков кроссплатформенного браузера. Так как занимающиеся браузером и операционной системой разработчики со временем всё больше и больше отдалялись и теряли общие интересы, в конечном счёте было решено полностью разделить эти проекты. После разделения Андреас возглавит разработку браузера, а группа основных мэйнтейнеров получит управление над SerenityOS.

После отделения разработчики браузера Ladybird прекратят поддержку ОС SerenityOS и сосредоточатся на разработке для платформ Linux и macOS. Разработчики же SerenityOS смогут вернуться к исходной модели разработки ради удовольствия, общения с единомышленниками и в качестве хобби. В отличие от SerenityOS в проекте Ladybird будут убраны ограничения, запрещавшие использование в проекте стороннего кода. Старый репозиторий Ladybird переведён в архивный режим.

Браузер Ladybird использует собственные движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibGfx, движок для регулярных выражений LibRegex, XML-парсер LibXML, интерпретатор промежуточного кода WebAssembly (LibWasm), библиотеку для работы с Unicode LibUnicode, библиотеку для преобразования текстовых кодировок LibTextCodec, парсер для разметки Markdown (LibMarkdown), библиотеки с криптографическими примитивами (LibCrypto, LibTLS), библиотеку для работы с архивами LibArchive, библиотеки для воспроизведения звука и видео (LibAudio, LibVideo) и библиотеку LibCore с общим набором полезных функций, таких как преобразование времени, ввода/вывод и обработка MIME-типов.

Графический интерфейс оформлен в классическом стиле и поддерживает вкладки. Для построения интерфейса в macOS используется AppKit, в Android - родной для данной платформы API создания графического интерфейса, а на остальных платформах - Qt. Поддерживаются основные web-стандарты (браузер проходит тесты Acid3), HTTP/1.1 и HTTPS. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в Linux, macOS, Android, Haiku и OpenIndiana.

В Ladybird применяется многопроцессная архитектура, в которой занимающийся формированием интерфейса процесс отделён от процессов, обеспечивающих обработку web-контента, отправку запросов по сети, декодирование изображений и хранение Cookie. Связанные с декодированием изображений и сетевым взаимодействием обработчики выделены в отдельные процессы для усиления изоляции и защиты. Для каждой вкладки используется отдельный процесс обработки web-контента, изолированный от остальной системы.





  1. Главная ссылка к новости (https://awesomekling.substack....)
  2. OpenNews: Развиваемый проектом SerenityOS web-браузер успешно прошёл тесты Acid3
  3. OpenNews: Проект SerenityOS развивает Unix-подобную ОС c графическим интерфейсом
  4. OpenNews: Новая версия браузера NetSurf 3.11
  5. OpenNews: После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1
  6. OpenNews: Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61301-ladybird
Ключевые слова: ladybird, serenityos
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  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Здоровья и успехов мужику.
    Альтернативный браузер нужен.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:06, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нужен новый веб без www. И всего остального что придумала w3c.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:10, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужен веб без идиотов. В т.ч. без таких, которым нужен новый веб без www.
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 22:13, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты хочешь веб без пользователей? Не такого нам не надо.  
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:13, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/face-hh/webx
     
     
  • 4.11, Аноним (3), 22:15, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После слово раст не читал. Но это как раз то что нужно.  
     
  • 3.17, daydve (?), 22:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мицгол?
     
     
  • 4.20, Аноним (3), 22:24, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да надо в новом вебе не забыть забанить Мицгола. А то ему там тоже всё не понравится.  
     
  • 3.19, Герострат (?), 22:23, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужен новый веб без www

    Уже есть, это Telegram

     

  • 1.2, Аноним (3), 22:05, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Им же бабоски выдают за то чтобы эта поделка корректно отображала вполне конкретные сайты.
     
  • 1.4, бух. (?), 22:08, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ladybird отказался от jit из-за проблем безопасноти, которые разработчики не смогли решить - без jit'a нормально не будет работать ни один популярный сайт, а для остальных хватает и elinks'a с lynx'ом.

    Выводы о донатах делайте сами.

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 22:12, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что в своё время lynx занимал почти 10% рынка браузер. Это больше чем доля фаерфокса сейчас. Но потом что-то случилось.
     

  • 1.6, nume (ok), 22:11, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-то ещё пилит браузеры не на основе лисы и гугла?
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 22:14, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dillo же например.
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 22:17, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то ледибой, то дилдо, что за названия...
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 22:20, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ladybird это вообще-то божья коровка, но каждый о своём, конечно.
     
  • 3.15, nume (ok), 22:19, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После проверки, последняя версия 2015 году, что грусно
     
     
  • 4.18, Аноним (3), 22:22, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дальше страницы в Википедии пройти образование не позволило? https://github.com/dillo-browser/dillo/releases/tag/v3.1.0
     

  • 1.12, Аноним (5), 22:16, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >парсер для разметки Markdown (LibMarkdown)

    С каких пор это должно быть в браузерах? Для чего? C++ программисты в чулочках странные.

     
  • 1.14, минонА (?), 22:17, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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