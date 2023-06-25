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Открыт код BrowserBox Pro, платформы для удалённой изоляции браузера

25.06.2023 09:38

Компания Dosyago открыла под лицензией GPLv3 исходные тексты платформы BrowserBox Pro, реализующей систему удалённой изоляции браузера (RBI, Remote Browser Isolation). BrowserBox Pro предоставляет дополнительный уровень защиты клиентских систем при навигации в Web, реализуемый через вынос функций обработки web-страниц в изолированное окружение, которое может выполняться на другом хосте или в облачном окружении. На клиентскую систему передаётся уже отрисованное содержимое. Код платформы написан на языке JavaScript с использованием платформы Node.js.

BrowserBox Pro предоставляет своеобразный прокси для просмотра сайтов, берущий на себя функцию отрисовки web-страниц. Для отрисовки используется браузер Chrome, запускаемый в отдельном изолированном окружении в режиме без вывода на экран (headless). Пользователю предоставляется web-интерфейс, воспроизводящий интерфейс браузера. Код (JavaScript, HTML и CSS) сайтов, открытых через данный web-интерфейс, обрабатывается в изолированном окружении, а клиенту лишь транслируется уже отрисованное содержимое.

Подобный подход позволяет защитить клиентскую систему в случае наличия вредоносных компонентов на сайте или эксплуатации неисправленных уязвимостей в браузере - попытки атак не выходят за пределы изолированного окружения и не могут затронуть клиента, так как в его браузере не выполняется обработка контента, а лишь показывается уже готовая "картинка". Вынос обработки web-страниц в отдельный сервис также может использоваться для скрытия IP-адресов пользователей, защиты от отслеживания перемещений и предотвращения косвенной идентификации устройств.

Помимо защиты в BrowserBox Pro также предоставляются некоторые расширенные возможности, такие как поддержка совместного доступа к одному браузерному сеансу нескольких пользователей (режим "multiplayer" с общим чатом), публичный стриминг сеансов работы с сайтами и web-приложениями (вещание через WebRTC), встраивание других сайтов через "<iframe>", работа в роли тонкого клиента для маломощных систем, создание интернет-киосков (например, использование на терминалах в интернет-кафе), запись сеансов работы с сайтами, подготовка визуальных руководств по работе с web-приложениями.

Отдельные внутренние компоненты BrowserBox могут использоваться для создания собственных редакций web-прокси, автоматизации работы с браузером, создания интерактивных консолей и симуляторов. Поддерживается гибкая настройка web-интерфейса и управление потреблением ресурсов. Для доступа клиентской системы к внешнему изолированному окружению без создания слушающего сокета на сетевом порту может применяться проброс через SSH.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59342-browserbox
Ключевые слова: browserbox, chrome, browser
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, void (??), 10:30, 25/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Надо бы всё это ещё в виртуальной машине запускать, в контейнере, разумеется.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:32, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну правильно, ВМ не изоляция, тем более контейнерная. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы побольше вектор атак был?
     
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