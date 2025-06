Facebook и Yandex использовали свои Android-приложения для деанонимизации сеансов в браузерах

2.129 , нах. ( ? ), 22:16, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кстати, а я ж правильно помню, что "кинопоиск" это теперь тоже яндекс?

3.130 , Аноним ( 130 ), 22:25, 03/06/2025
Да, очень давно.

3.132 , Ivan_83 ( ok ), 22:30, 03/06/2025
Ага и открывается он с редиректом на авторизацию в куяндексе, и прочими их капчами.

Я ничего против КП не имел но пользоватся им теперь даже чтобы прочитать 3 строчки о кине не могу.

4.150 , нах. ( ? ), 23:10, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я ничего против КП не имел Сейчас заимеешь: https://x.com/SolominaTatiana/status/1929941529230995816

(извинити товарищмаёр за запрещенные сайты, но это даже для вашей уважаемой Конторы по-моему пока перебор)

Разумеется, наш казахский непричемыш совершенно непричем. Денежки из юаней переведены в нормальные запрещенные евры, и теперь их неотличить от денежек белых людей. 5.160 , Ivan_83 ( ok ), 23:36, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Говорю же мне на КП пофиг, я туда всегда из поиска попадал чтобы почитать про кино.

В начале они капчей завесились, а теперь редиректом, я же давно все домены яндекса поблочил и на редиректе оно дохнет потому что открыть не может чтобы средиректить обратно. Со стороны уже вполне можно сказать что цифровой гуглаг построен: вк+телега+яндекс - все там и всех трекают по полной. А если ты не там - то считай что ты сам себе обнулил соц рейтинг и сервисы тебе не доступны.

4.157 , Аноним ( 57 ), 23:30, 03/06/2025
Через каждые 3 поисковых запроса ян декс выставляет капчу, она вам тоже не надоела?

5.162 , Ivan_83 ( ok ), 23:36, 03/06/2025
Я заблочил дома домены яндекса где то в 2023 году, так что нет, не надоедает :)

6.169 , Аноним ( 47 ), 23:53, 03/06/2025
Из дома выходить пробовали?

5.166 , товарищ майор ( ? ), 23:49, 03/06/2025
> Через каждые 3 поисковых запроса ян декс выставляет капчу, она вам тоже
> не надоела?
ты у меня - допереключаешься!

> не надоела? ты у меня - допереключаешься!