Facebook и Yandex использовали свои Android-приложения для деанонимизации сеансов в браузерах

|
|1.1, Аноним (1), 17:53, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Ну с Метой хрен с ним, мы в России живём.
А вот на вторых "товарищей" уже пробы негде ставить!
|
|
|
|2.38, КО (?), 18:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сначала недружественные страны следили за нами я молчал...а погодите, уже?
Кек, я думаю любое приложение, установленное на телефоне себя так ведёт, вроде ютуба.
Помните те PWA приложения для десктопа от гугла или UWP от майков? Где они сейчас?
Кто по вашему в здравом уме будет ставить добровольно приложение с телеметрией?
|
|
|
|3.97, не гуру (?), 20:57, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кто из нас здесь сейчас вообще будет смотреть этот недружественный ютуб?
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 18:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
>А за утечку как штрафанут по полной:
>https://habr.com/ru/news/698402/
"Cуд постановил выплатить 13 пользователям сервиса доставки «Яндекс Еда» по 5 тыс. рублей за утечку персональных данных"
Т.е. в итоге заплатить 65 тыс. руб. компенсации. Ты это называешь "по полной"?
|
|1.4, Аноним (4), 17:59, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Современная кибербезопасность это не антивирусы и прочие, уже устаревшие методы борьбы, а в первую очередь открытый контроль сетевого трафика.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 18:08, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
поди теперь докажи, ты хакнул пентагон или какой-то яндекс через свой браузер :) И по факту никто ничего не докажет, ибо нету никакого аудит лога, а сядет очередной козлик.
|
|2.10, Аноним (5), 18:08, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Не согласен!
Основа кибербезопасности - цифровая гигиена и чистоплотность, т.е. держаться подальше от помоек и рассадников (Facebook, Instagram, Yandex Maps, Yandex Navigator, Yandex Search, Yandex Go, etc)
|
|
|
|3.40, не гуру (?), 18:57, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
То есть, остаться без удобной навигации при передвижении на любом транспорте, отказаться от поездок на такси. Остаться без обратной связи со своими.., ну, например, любимыми музыкантами. Ну, в общем, понятно. Вместо этого сидеть дома и создавать 449 правил для браузера в Никс ОС, к примеру. Мысль то ясна. Но не всякий сможет стать тибетским монахом.
|
|
|
|4.80, tm (?), 20:02, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если вы не умеете ориентироваться в городе по мобильным картам с отключенным GPS - это деградация, я считаю.
|
|
|
|5.89, Аноним (89), 20:36, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая разница, включен GPS или нет, если ты всё равно смотришь пространство вокруг себя, и владелец карт это видит? Тут только на OSM переходить.
|
|5.100, не гуру (?), 21:02, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Допустим, я умею. Раньше многие умели. По бумажным атласам, к примеру. Достаточно хорошо ориентировались. Но не так как сейчас с gps, конечно. А когда-то одежду из шкур шили костяной иглой. Ткацких станков не было. Ход мысли очередного луддита мне ясен-понятен, я не первый день трусь здесь.
|
|5.131, Аноним (131), 22:30, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если вы не умеете ориентироваться в городе по мобильным картам с отключенным GPS - это деградация, я считаю.
Если вы не умеете ориентироваться в саванне с мозгом неандертальца с отключенными ментальными возможностями home sapiens - это деградация, я считаю.
Если вы не умеете дышать жабрами под водой как рыба - это деградация, я считаю.
Если вы не умеете размножаться делением - это деградация, я считаю.
Если вы не примордиальные квантовые флуктуации - это деградация, я считаю.
|
|4.81, Ivan_83 (ok), 20:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так стдрадайте - у вас локальный монополист творит что хочет и управы на него никакой нет.
|
|4.88, Аноним (1), 20:22, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Навигацию заменить на 2gis (хотя сбер... хрен редьки не слаще), такси да - монополия (но можно вызывать звонком), музыка вся есть на music.youtube.
|
|
|
|5.94, какая разница (?), 20:51, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> заменить на 2gis
Которая для нормальной работы (и даже для обычной настройки) требует регистрации (и данные пластиковой карты) и - опять же - включённый GPS, Яндекс Карты - только GPS, хотя в настройках есть опция, что может работать и без него..
|
|
|
|6.126, Аноним (126), 22:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Которая для нормальной работы (и даже для обычной настройки) требует регистрации (и данные пластиковой карты)
А? Каво? Зачем для пользования 2gis регистрироваться, а тем более карту привязывать?
|
|5.96, Аноним (96), 20:56, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Эмм, а чем ютуб мьюзик лучше? Так же следит за всем, что ты делаешь. И делает это даже поболее других.
|
|4.92, Аноним (5), 20:44, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>То есть, остаться без удобной навигации при передвижении на любом транспорте, отказаться от поездок на такси.
Вот оно! Вот в этом вся суть цифрового рабства - добровольно отдать всю информацию о своей частной жизни в обмен за бесплатные "удобства". Ни кто не спорит - "удобства" действительно удобны, но они совсем не бесплатны. Кого-то устраивает такая цена, кого-то нет.
|
|4.99, Bob (??), 21:02, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вэб версия или 2гис
монополист так цены взвинтил, что да — отказаться от яндекс такси
у музыкантов мессенджера нет? - сирисли?)
можно в изолированном контейнере модифицированные проги ставить, это же андроид)
>не всякий сможет стать тибетским монахо
я эту мантру про vpn слышал - многие прониклись и научились пользоваться)
|
|2.17, Аноним (-), 18:14, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
С чего ты взял, что антивирусы про безопасность? Касперский известен тем, что сам заражает своими лабораторными вирусами экосистему Windows.
|
|
|
|
|
|4.43, не гуру (?), 19:01, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они всегда здесь. Присутствуют во всех местных комнатах. Обязаловка!
|
|
|
|2.8, dullish (ok), 18:08, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Безусловно, все процедуры по оптимизации стиля и устранению ошибок осуществляются исключительно на пользовательских устройствах. Данный процесс характеризуется абсолютной безопасностью и конфиденциальностью данных, что подтверждается тщательной реализацией мер защиты информации. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих данных и корректности проводимых операций.
|
|1.11, Аноним (11), 18:09, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
К слову об этом: Яндекс Карты сливают ваше местоположение и связывают его с вашим Яндекс аккаунтом, даже если вы не залогинены в приложении :)
|
|
|
|2.46, не гуру (?), 19:05, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, когда ты будешь в розыске, там будет уже не до яндекс.карт. Там однозначно смарт придётся уничтожать со всем его содержимым и как-то крутиться.
|
|
|
|3.155, нах. (?), 23:22, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, когда ты будешь в розыске, там будет уже не до яндекс.карт.
к сожалению, они к этому моменту УЖЕ слили твои постоянные маршруты, адреса явок и, вероятно, даже подслушали пароли.
> Там однозначно смарт придётся уничтожать со всем его содержимым и как-то
Уже не поможет. Ставь на подоконник сорок восемь утюгов и прыгай в окно.
> крутиться.
как-то крутиться могут только миллиардеры (юаневые) казахского происхождения. Удалил вон все приложения - и спит себе спокойненько, под надежной охраной. А тебя лучшая в мире доставка мгновенно примет, и доставит, куда-надо.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 18:45, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в чём, собственно, проблема? Обычный идентификатор устройства. То, что приложения банков сканируют твои порты и очень интересуются твоими программами, а карты отсылают на сервер записанные в фоне аудиоданные и снимки экрана (естественно, это телеметрия, также необходимая для разработки таких приложений, как фонарик, и обычно она встраивается централизовано во все приложения) тебя же не беспокоит?
|
|
|
|3.66, Аноним (66), 19:41, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто ещё остался человеком тго беспокоит конечно, но кто их слушает,
|
|2.127, нах. (?), 22:12, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> birdie ещё вот такое писал на vc.ru
эээ... ну у банков, к примеру, к конкретному экземпляру телефона обычно привязана упрощенная идентификация. И в общем ничего ужасного в том что они узнают этот экземпляр, по-моему, нет.
В отличие от доброго яндекса, который делился информацией о том куда ты ходишь и что там делаешь, причем в привязке к твоему акаунту, а не к какому-то там всего лишь телефону.
Зачем оно конечно понадобилось какой-то там вшивой Ленте и 2gis - безусловно, более серьезный вопрос.
|
|
|
|3.151, Аноним (5), 23:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть существенная разница между банками и Яндексом. Банки свою прибыль делают на финансовых инструментах, а Яндекс зарабатывает рекламой.
|
|
|
|4.154, нах. (?), 23:18, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть существенная разница между банками и Яндексом. Банки свою прибыль делают на
> финансовых инструментах, а Яндекс зарабатывает рекламой.
"прозрачный gif 1x1 ничего рекламировать не может"(c) можешь тут поиском пройтись.
Не рекламой он зарабатывает, давным-давно.
|
|1.18, Аноним (12), 18:14, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Пробное внедрение данной спецификации в Chrome оказалось неудачным из-за возникновения проблем с совместимостью с некоторыми устройствами.
Кто бы мог подумать?!
|
|1.21, Аноним (21), 18:19, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Абсолютно всё равно, не пользуюсь никакими приложениями на телефоне, кроме банковских. Телефон только для банкинга и для звонков. Всё.
|
|
|
|2.23, Random (??), 18:24, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не веду никаких денежных дел с телефона, это неподконтрольное устройство.
|
|
|
|3.48, не гуру (?), 19:10, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное только с компа? Комп - подконтрольное устройство. Комп не смартфон!
Ладно, вру. Приходишь в банк, на почту, заполняешь реквизиты, бумажные квитанции-фиганции.. Но, блин, сотрудники банка тебе же вааще неподконтрольны!
|
|3.82, Ivan_83 (ok), 20:07, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это пока.
У меня уже куча банков у кого только мобильное приложение, и офиса у этих банков для посетителей нет.
И телефон у меня таки подконтрольный, но сил для этого пришлось приложить конечно весомо.
|
|
|
|4.87, Аноним (66), 20:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смартфонов подконтрольных то и не существует, только относительно подконтрольные и те на Линуксе. А банки с линуксом не работают, если только через waydroid изловчится.
|
|
|
|5.122, Ivan_83 (ok), 21:57, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так приходится: swift дорогой и ходит плохо: часто вообще не доходит или ждать неделями.
Золотая корона больше не работает, и тоже драли на каждом шаге комиссию.
|
|4.120, не гуру (?), 21:54, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, понятно. Первый - это Тинькофф. Что не так с такими банками желаю тебе узнать на своей шкуре.
|
|
|
|5.123, Ivan_83 (ok), 21:59, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет у меня тбанка и не было никогда, нафиг бы он не упал когда есть другие.
Я про всякие криптобиржи и криптокарты больше имел ввиду. Но и местные банки тоже на банкинг через сайт забили, что удивительно, даже те у кого приложение по сути открывало внутри тот же сайт.
|
|5.128, нах. (?), 22:14, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у тиньк... простите, z-банка решительно ни одной фичи в приложении, которые не дублировались бы обычным сайтом.
А вот к примеру у сбера это не так.
Добавляет оптимизма что троянец от сбера устанавливается исключительно методом "дай мобило погонять" сотруднику сбера. С отключением защиты гуглоплея.
|
|
|
|6.143, не гуру (?), 22:48, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> троянец от сбера устанавливается исключительно методом "дай мобило погонять" сотруднику сбера. С отключением защиты гуглоплея.
ЧО? У меня Галакси. В Галакси стор буквально сегодня обновился. А есть ещё рустор (который я удалил за ненадобностью).
Вы там в своём ,,, совсем что-ли?
|
|
|
|7.145, нах. (?), 22:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
д-лы устанавливающие хз что из хз каких сторов - это прямо вишенка на тортик.
Это даже пожалуй круче чем сотруднику сбера "дать погонять". Поскольку ты еще и сам этот гуаностор себе поставил (а у него, между прочим - полным-полно очень интересных доступов)
|
|2.24, Алекс (??), 18:26, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На телефоне тот же номер что прописан в банке? Если да - то очередной вектор атаки. Спите спокойно:)
|
|2.27, Аноним (4), 18:43, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда в юзерспейс системы уже внедрен вредоносный код для слежки, не важно чем ты пользуешься.
|
|2.28, slew (ok), 18:43, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>не пользуюсь никакими приложениями на телефоне, кроме банковских
Телефон-это первое, через что утекут твои деньги и персональные данные. С твоим компом им повозиться придется дольше.
|
|
|
|3.149, нах. (?), 23:05, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>не пользуюсь никакими приложениями на телефоне, кроме банковских
> Телефон-это первое, через что утекут твои деньги и персональные данные. С твоим
хотел написать что вообще-то последнее, но тут вылез чувак с помойко-сторамИ - даже не одним.
Так что у таких - да, первое. А так - могу дать погонять телефон. Денег там копейки, но что утечет - все твое. Нет, какой еще пин. Сам подбери. Не можешь - отдавай мобило обратно, следущщий! И да, рута нет, дебаг выключен.
> компом им повозиться придется дольше.
В компе ВНЕЗАПНО по умолчанию нулевая защита программ, запущенных от одного и того же юзера друг от друга. Никаких тебе индивидуально выдаваемых разрешений на коннекты к 127.0.0.1 у них нет. Более того, есть дебаг апи, позволяющие спокойно гулять по чужой памяти (потому что предполагается что ты не запускаешь троянцев...ой?!!)
Нет никаких защитных апи типа того на которое нарвался недавно ownloud - любая программа ПО УМОЛЧАНИЮ, кто бы мог подумать, может прочитать любой файл на диске который можешь прочитать ты сам. Потому что это ТВОИ файлы и тво...ой...не совсем твоя программа.
Даже защита внутри одного и того же браузера (Браузера, а не подделок бесполезных) и то надежнее. (например, куки private session таки изолированы от профиля, для чего яндекс-шпиону и понадобились троянские вставки в такси и картах)
|
|2.171, хрю (?), 23:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Телефон только для банкинга
Твой телефон это открытая книга, ведя с него банкинг и привязывая карты это фактически, как на кредитку поставить кучу стороннего софта. У тебя ещё и двухфакторка ... с этого же телефона? :-))) Диванные безопасники.
|
|
|
|2.84, Аноним (66), 20:09, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так ни одна другая достаточно крупная корпорация не отличается.
|
|
|
|2.86, Аноним (1), 20:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одни хотя бы признали:
>После раскрытия результатов исследования компания Meta удалила из скриптов Facebook Pixel отправку запросов на localhost.
Впрочем контора американская, и проблема их граждан.
|
|1.36, Аноним (66), 18:51, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
От этого может помощь неплохой аддон jshelter он может блокировать запросы с сетевым портам из javascripta.
|
|
|
|2.101, Bob (??), 21:05, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
как uBlock должен предотвратить установленные в систему шпионы, юзающие эксплоиты ОС?
|
|1.39, хрю (?), 18:57, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну надо же, какая неожиданность (нет). Они бы ещё для полного смеха уличили бы гугл в слежке на андройдах. Нуно осознать, что смартфоны это открытая книга и расслабиться. Не надо ими пользоваться для передачи конфиденциальной инфы, не надо привязывать кредитки к смартфону и т.д. и т.п..
|
|
|
|2.53, не гуру (?), 19:14, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Просто не бери кредиты. Тогда у тебя не будет кредиток. Нечего привязывать. Профит!
|
|
|
|3.63, Аноним (66), 19:35, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Без карты ты даже ни в одном интернет магазине ничего не купишь...
|
|3.106, не гуру (?), 21:25, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не все местные понимают разницу между кредитной и дебетовой картой. Профит!
|
|2.141, Аноним (131), 22:43, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не надо привязывать кредитки к смартфону
И почему же не надо? Как раз надо, это весьма удобно и снимает с тебя значительную часть ответственности. Если ты пробакланил кредитку потому что на стрёмном сайте заказывал непойми какую контрабанду, банк может и отказаться возмещать ущерб или его значительную часть без официального заявления в полицию о мошенничестве. Эта процедура может занять год. В случае с картой на телефоне, Гуглпей или Эпплпей тихо возместит ущерб, а дальнейшие разговоры будут между ними и их страховым агентом.
|
|1.41, Аноним (66), 18:58, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вы недооцениваете количество и изощрённость слежки современных коммерческих корпораций. Даже файрфокс за вами следит и отправляет всякую ерунду на свои серверы например от каких сайтов пароли вы сохраняеете. А ещё один челоек свеже установленную Убунту ставил и 24 часа записывал трафик и там нашлись довольно подозрительные вещи.
В текущем мире каким-бы пароноиком вы нибыли вы всё равно недооцениваете реальность...
|
|
|
|2.49, Аноним (1), 19:10, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>количество и изощрённость слежки
Всё так, главное к кому эти данные попадут.
|
|2.74, Аноним (57), 19:49, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это как оставить кран открытым или не до конца закрытым. В первом случае будет потоп, в последнем можешь особо не переживать. По деньгам и последствиям первое серьёзнее.
А параноиком, даже твой сосед может настучать, что собственно происходит во множестве стран.
Локальный прокси-сервер, избегать регистраций, фальшивить личные данные, реже пользоваться (либо поставил, попользовался, удалил), использовать закладки или PWA вместо приложений, вычищать автоматической чистилкой локальные данные, облака на флешку (тут придётся познать смысл термина минимализм). Всё не перекроешь, но ограничить можно. Вопрос лени.
|
|
|
|3.144, Аноним (131), 22:53, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> даже твой сосед может настучать
Ух, повеяло блатняком под гитарку, беломорканалом, несменяемой неделями майкой-алкоголичкой, домино под портвешок, понятиями, общестенной баней (а после бани — сам бог велел), поучениями салапетов как жизнь устроена, синими наколками с голыми женщинами, звёздамин а коленях, пьяными спорами, дракой, и уставшим от жары и алкашни участковым.
|
|1.65, Аноним (65), 19:38, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот именно по этому я и сижу на лисе с uBlock, где в опциях есть блокировка localhost. Ну и я уже не говорю о том, что Yandex Virus я себе ни под каким предлогом никогда не установлю.
|
|1.69, Аноним (71), 19:44, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Мобильные приложения запускали отдельные обработчики соединений на локальном сетевом интерфейсе (127.0.0.1),
>Компании Facebook и Yandex воспользовались тем, что платформа Android не ограничивает создание слушающих сокетов в привязке к интерфейсу loopback
Не платформа "Андроид", а браузер от гулага. И вообще: меня лично не затронуло. Потому что у меня стоит umatrix (где такие трюки блокируются по-умолчанию), и потому что я сервисами на лопате (это не никнейм смартфона, а отсылка к инциденту с блинами) не пользуюсь (пользовался бы - подобные соединения были бы обнаружены).
Вангую: теперь коммуникация будет через канал на кеше CPU.
|
|
|
|2.111, не гуру (?), 21:32, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пишите аналоговыми двоичными кодами теперь сюда. Как в последних околоЗВ.
|
|1.70, Аноним (65), 19:47, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну и конечно это муть про мобильные платформы, где мутят любую "безопасность", но только не разрешение отрубить проге интернет.
|
|
|
|2.102, Bob (??), 21:08, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Используем контейнеры и будет безопасность.
Вырубать интернет прогам, которые заточены на работу в интернете - браво)
Ах да — прогам можно запретить трафик wifi\ мобильный, с коробки, уже очень давно.
|
|2.107, Аноним (-), 21:27, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Android 16 завезли возможность закрывать приложению доступ к сети. Как я понял, это сейчас опционально, и работает только на тех приложениях, которые явно указали поддержку этого флага.
В GrapheneOS этот переключатель доступен давно (вероятно, разработчики Android взяли идею отсюда), и работает на любых приложениях. Более того, запланировано введение поддержки запретов для loopback и интернета отдельно.
|
|2.113, не гуру (?), 21:37, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Первый запуск программы. Разрешения. "Разрешить программе доступ к..." Разрешить Инсте доступ к сети? Нет, конечно же! И так далее.
|
|1.77, Аммоний (?), 19:56, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я это уже давно на себе испытал. Когда-то на Андроиде в Яндекс Браузере щёлкнул по рекламе женского нижнего белья. И всё, как ни пытался удалять куки и кэш, а сайты всё равно показывают рекламу нижнего белья.
|
|
|
|2.116, не гуру (?), 21:43, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И что же в этом плохого? Я, например, обожаю женское нижнее бельё. В основном, определённого рода, конечно. Но время от времени удаётся его на кого-то надеть. Это же замечательно!
|
|1.79, Аноним (79), 20:01, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А что тут такого? Если вы не ставить фаерфокс с расширениями для обеспечения безопасности, то естественно, что с вами это будут делать. Альтернативный движок просто обязателен, для существования таких дополнений как umatrix, ublock origin, и так далее.
|
|1.91, Аноним (91), 20:38, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Яндекс единственный браузер под Linux, который при установке, а также при обновлении прописывается в автозапуск, создаёт ярлык в /etc/xdg/autostart. При втором запуске сам устанавливает галочку работать в фоновом режиме. В случае обнаружения Яндекс браузера на компьютере его следует немедленно удалить.
|
|
|
|2.93, Аноним (65), 20:44, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну бывает и хуже. Есть же телега, которая назойливо просит права на то, чтобы позвонить, чтобы подтвердить регистрацию, а потом долго пытается изобразить вам, что есть какие то проблемы с кодом из смс, так что надо вот именно позвонить. Расчет на лохов, которые потом не догадаются эти права отобрать.
А про яндекс мы все и так знаем. Распространяется как вирус, прописывается в автозапуск на винде и потом слушает микрофон через легаси апи, т.к. там нельзя права отобрать на это, не отняв их у всех остальных прог.
|
|1.110, Аноним (-), 21:30, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Благо, в Android завозят поддержку виртуализации (в основном, Google Pixel и Samsung). Вполне возможно, будет поддержка виртуализации Android, а не только Linux.
В GrapheneOS поддержка виртуальных машин для приватности/безопасности должна быть лучше.
|
|1.112, Аноним (112), 21:37, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Больше всего негодования у меня даже не к Яндексу или Мете, а к владельцам сайтов, которые размещают эти трекеры. Когда нажимаешь на кнопку юблока и видишь кучу заблокированного мусора, сразу понимаешь, какое у разработчиков сайта отношение к своим пользователям.
|
|
|
|2.117, Аноним (66), 21:43, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В точку, но только сайты без этих трекеров почти и не найдёшь, постараться нужно.
|
|
|
|3.125, нах. (?), 22:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Очень правильные слова, только вряд ли ты понял их истинное значение: сайты без трекера ты именно что НЕ НАЙДЕШЬ. Потому что яндекс засунет их в самую задницу поиска.
Хочешь чтоб твой сайтик нашли - ставь метрику!
|
|1.124, нах. (?), 22:00, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Просто напомню:
Аркадий Волож заявил в интервью Bloomberg, что после отъезда из России удалил со своего телефона все приложения «Яндекса»
(пруфы дол... ищут - сами!)
Санкции с этого... израильского бизнесмэна казахского происхождения - сняты, а денежки от продажи (а не отдачи, как скажем у запрещенного-олега) бизнеса на тотальной слежке - переведены в юани и уплыли через Китай в Амстердам (попробуй ты, васян, что-то подобное провернуть - тебе заблокируют счета от Китая до Амстердама, и скажи спасибо если останется зарплатная карточка в сбере. Но вернуть свои бабки ты никогда уже не сможешь.)
|
|
|
|2.129, нах. (?), 22:16, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
кстати, а я ж правильно помню, что "кинопоиск" это теперь тоже яндекс?
|
|
|
|3.132, Ivan_83 (ok), 22:30, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага и открывается он с редиректом на авторизацию в куяндексе, и прочими их капчами.
Я ничего против КП не имел но пользоватся им теперь даже чтобы прочитать 3 строчки о кине не могу.
|
|
|
|4.150, нах. (?), 23:10, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я ничего против КП не имел
Сейчас заимеешь: https://x.com/SolominaTatiana/status/1929941529230995816
(извинити товарищмаёр за запрещенные сайты, но это даже для вашей уважаемой Конторы по-моему пока перебор)
Разумеется, наш казахский непричемыш совершенно непричем. Денежки из юаней переведены в нормальные запрещенные евры, и теперь их неотличить от денежек белых людей.
|
|
|
|5.160, Ivan_83 (ok), 23:36, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Говорю же мне на КП пофиг, я туда всегда из поиска попадал чтобы почитать про кино.
В начале они капчей завесились, а теперь редиректом, я же давно все домены яндекса поблочил и на редиректе оно дохнет потому что открыть не может чтобы средиректить обратно.
Со стороны уже вполне можно сказать что цифровой гуглаг построен: вк+телега+яндекс - все там и всех трекают по полной. А если ты не там - то считай что ты сам себе обнулил соц рейтинг и сервисы тебе не доступны.
|
|4.157, Аноним (57), 23:30, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Через каждые 3 поисковых запроса ян декс выставляет капчу, она вам тоже не надоела?
|
|
|
|5.162, Ivan_83 (ok), 23:36, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я заблочил дома домены яндекса где то в 2023 году, так что нет, не надоедает :)
|
|5.166, товарищ майор (?), 23:49, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Через каждые 3 поисковых запроса ян декс выставляет капчу, она вам тоже
> не надоела?
ты у меня - допереключаешься!
|
|1.133, freehck (ok), 22:30, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я использую Яндекс.Браузер каждый день. Отличный браузер. Функция синхронного многоголосого перевода видео на ютубе подкупает. А уж сколько времени мне он экономит, благодаря тому, что может выдавать краткое содержание видео! Я уже молчу про вшитые алгоритмы шифрования ГОСТ, благодаря чему я могу пользоваться всякого рода брелоками для работы с госорганами! Ну и приятно, что подумали о мелочах. Когда заходишь на "неприличный" сайт -- браузер сам активирует режим Инкогнито, так что о чистке истории браузера можно больше не беспокоиться! Ну и под капотом -- это тот же самый Chrome, так что рендерится всё всегда идеально: запиленное для Chrome точно так же работает и в Yandex.Browser, полная совместимость. =)
|
|1.134, freehck (ok), 22:30, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я использую Google Chrome каждый день. Отличный браузер. У него лучший движок для перевода веб-страниц на русский язык. Всякая телеметрия летит не товарищу майору, а за бугор, и фиг чем они с нашими спецслужбами поделятся! Подкупает! А ещё это -- стандарт де-факто, под него все сайты и пилятся, поэтому у меня всё всегда работает идеально. =)
|
|1.135, freehck (ok), 22:31, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я использую Uzbl каждый день. Отличный браузер. Можно всё настроить под себя. Управляется чисто с клавиатуры и имеет гибкую систему расширений. Не бывает такого, чтобы что-то нельзя было допилить. Да, надо время потратить на то, чтобы настроить идеально, но оно того стоит! Под капотом там Webkit, как у Safari, а это -- один из двух браузеров, под которые сайты пилятся, так что проблем в основном нет. Немного расстраивает отсутствие мобильной версии, но с этим жить можно. =)
|
|1.136, freehck (ok), 22:31, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я использую Safari каждый день. Отличный браузер. Идеально работает в экосистеме Apple, и один из двух браузеров, под которые реально пилятся сайты. Энергопотребление минимальное, что особенно заметно на MacBook, батарея живёт дольше, чем с другими браузерами. Чувствую себя элитарием, потому что дрoчу на Apple! =)
|
|1.137, freehck (ok), 22:31, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я использую Mozilla Firefox каждый день. Отличный браузер. Настоящий борец за конфиденциальность -- встроенная блокировка трекеров и защита от фингерпринтинга реально работают. Открытый исходный код является огромным плюсом: я уверен, что никто не пихает в браузер скрытую телеметрию. Gecko, может, и не такой популярный, как Chromium, но сайты отображаются корректно, а баги редки. API расширений совместим с Chrome, так что тысячи их! Немного более требовательный к ресурсам, но свобода того стоит! =)
|
|1.138, Аноним (138), 22:35, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Яндекс ведет себя одинаково во всех сферах своей деятельности. Кто там работал или работает, растолкуйте. Там такая корпоративная этика? Премии и повышения за новые паскудные идеи?
|
|
|
|2.148, Аноним (47), 23:03, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да всем в принципе наплевать на все. Критику лично к себе не относят, потому что всегда найдется кто-то, на кого можно свалить ответственность. Сами лично себя считают душеньками.
|
|2.152, нах. (?), 23:13, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Яндекс ведет себя одинаково во всех сферах своей деятельности. Кто там работал
> или работает, растолкуйте. Там такая корпоративная этика? Премии и повышения за
> новые паскудные идеи?
ты интервью Воложа хотя бы в пересказах осилишь сам найти? Какого ЕЩЕ тебе знамения надо-то?! Молнией по балде? Так тоже ж уже было, никто и внимания не обратил... (ой... и капча 00666, как по заказу)
|
|1.140, Аноним (140), 22:40, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я правильно понял, что проблема возникает только когда из приложения открывается веб страница и я в этом окне лазию по сайтам? Никогда так не делаю, разве что если ссылка на промо акцию, но там и так надо вводить данные, да и в урле зашит идентификатор. Но дальше в этом окне я никогда не хожу по сайтам.
|
|
|
|2.158, Ivan_83 (ok), 23:30, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет.
В новости же расписано как оно работает.
Приложения этих гадов висят в фоне и слушают соединения на 127.0.0.1, когда ты открываешь что то в браузере там один из линков ведёт на 127.0.0.1 и так они сливают в приложение сайт а в сайт уникальный идент пользователя.
|