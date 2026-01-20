Выпуск браузера Pale Moon 34.0.0

|
Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 34.0.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).
Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.
Основные изменения:
- Обновлена тема оформления, применяемая по умолчанию в Windows. Обеспечена интеграция оформления с Windows 11 и улучшена поддержка тёмных акцентных цветов.
- Реализован объект WeakRef для определения слабых ссылок (weak reference) на объекты JavaScript, позволяющие сохранить ссылку на объект, но не блокирующие удаление связанного объекта сборщиком мусора.
- Добавлен метод URL.canParse(), упрощающий разбор и проверку корректности URL.
- Добавлены CSS-свойства inset-block и inset-inline.
- Добавлена настройка "privacy.forgetaboutsite.clearPasswords" для очистки паролей при вызове функции очистки информации о сайте в менеджере полномочий.
- Генератор псевдослучайных чисел в JavaScript переведён на алгоритм Xoroshiro128+.
- Возвращена поддержка каскадных слоёв CSS (@layer) и CSS-функции color-mix.
- Решена проблема с сайтами, использующими CSS-свойство "overflow-x: clip" без выставления "overflow-y".
- Добавлена поддержка CSS-свойства "appearance".
- Обновлены версии NSS 3.90.9, ICU 78.1, Unicode 17 и expat 2.7.3.
- Добавлена поддержка сборки на оборудовании LoongArch64, Sparc64 и Mac PowerPC.
- Добавлена поддержка запуска во FreeBSD 15.
- Возвращена возможность выполнения NPAPI-плагинов внутри основного процесса.
- Повышена стабильность JavaScript-движка IonMonkey на ARM и Mac SoC.
- Linux-сборки с GTK теперь всегда собираются с gio, поддержка gconf удалена.