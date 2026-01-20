The OpenNET Project / Index page

Выпуск браузера Pale Moon 34.0.0

20.01.2026 22:47 (MSK)

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 34.0.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • Обновлена тема оформления, применяемая по умолчанию в Windows. Обеспечена интеграция оформления с Windows 11 и улучшена поддержка тёмных акцентных цветов.
  • Реализован объект WeakRef для определения слабых ссылок (weak reference) на объекты JavaScript, позволяющие сохранить ссылку на объект, но не блокирующие удаление связанного объекта сборщиком мусора.
  • Добавлен метод URL.canParse(), упрощающий разбор и проверку корректности URL.
  • Добавлены CSS-свойства inset-block и inset-inline.
  • Добавлена настройка "privacy.forgetaboutsite.clearPasswords" для очистки паролей при вызове функции очистки информации о сайте в менеджере полномочий.
  • Генератор псевдослучайных чисел в JavaScript переведён на алгоритм Xoroshiro128+.
  • Возвращена поддержка каскадных слоёв CSS (@layer) и CSS-функции color-mix.
  • Решена проблема с сайтами, использующими CSS-свойство "overflow-x: clip" без выставления "overflow-y".
  • Добавлена поддержка CSS-свойства "appearance".
  • Обновлены версии NSS 3.90.9, ICU 78.1, Unicode 17 и expat 2.7.3.
  • Добавлена поддержка сборки на оборудовании LoongArch64, Sparc64 и Mac PowerPC.
  • Добавлена поддержка запуска во FreeBSD 15.
  • Возвращена возможность выполнения NPAPI-плагинов внутри основного процесса.
  • Повышена стабильность JavaScript-движка IonMonkey на ARM и Mac SoC.
  • Linux-сборки с GTK теперь всегда собираются с gio, поддержка gconf удалена.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64650-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с Cloudflare так и не работает?

    надо будет собрать на третепень just4lulz


     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:23, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он ж тормозной
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:26, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, FF128 тормозит меньше, но FF жрёт оперативки больше - ему 512 мало... а сабжу хватает...
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 23:29, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не жрёт 147 больше, те же 200 мегабайт. Главное, видео не открывай.
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 23:31, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF128 у меня на 100 метров в своп уходит при открытии опеннета, а палёнка в своп не залезает... базовая система около 100 метров, оператвки 512 - больше чипсет не позволяет
     
     
  • 6.8, Аноним (3), 23:34, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там надо ммм залезть в about:config, не помню подробности.
     
     
  • 7.9, Аноним (1), 23:36, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня FF оттюнингован... кстали, еще на 102 было норм... но 128 - тяжко
     
     
  • 8.10, Аноним (3), 23:40, 20/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:23, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для обеспечения более высокой эффективности работы

    Надо проверить:
    https://browserbench.org/Speedometer3.1/

     
     
  • 2.11, cheburnator9000 (ok), 00:13, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>для обеспечения более высокой эффективности работы
    > Надо проверить:
    > https://browserbench.org/Speedometer3.1/

    Нулевая активность на TodoMVC-WebComponents. Оно не проходит тест.

     

  • 1.4, cheburnator9000 (ok), 23:24, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ютуб наверное в нем все также грузит проц при просмотре сайта (не видео)

    хм проверил, ютуб таки грузит проц но значительно меньше (возможно на уровне firefox уже), правда лагает весь интерфейс ютуба будто буксует постоянно.

     

