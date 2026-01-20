Выпуск браузера Pale Moon 34.0.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 34.0.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Основные изменения: Обновлена тема оформления, применяемая по умолчанию в Windows. Обеспечена интеграция оформления с Windows 11 и улучшена поддержка тёмных акцентных цветов.

Реализован объект WeakRef для определения слабых ссылок (weak reference) на объекты JavaScript, позволяющие сохранить ссылку на объект, но не блокирующие удаление связанного объекта сборщиком мусора.

Добавлен метод URL.canParse(), упрощающий разбор и проверку корректности URL.

Добавлены CSS-свойства inset-block и inset-inline.

Добавлена настройка "privacy.forgetaboutsite.clearPasswords" для очистки паролей при вызове функции очистки информации о сайте в менеджере полномочий.

Генератор псевдослучайных чисел в JavaScript переведён на алгоритм Xoroshiro128+.

Возвращена поддержка каскадных слоёв CSS (@layer) и CSS-функции color-mix.

Решена проблема с сайтами, использующими CSS-свойство "overflow-x: clip" без выставления "overflow-y".

Добавлена поддержка CSS-свойства "appearance".

Обновлены версии NSS 3.90.9, ICU 78.1, Unicode 17 и expat 2.7.3.

Добавлена поддержка сборки на оборудовании LoongArch64, Sparc64 и Mac PowerPC.

Добавлена поддержка запуска во FreeBSD 15.

Возвращена возможность выполнения NPAPI-плагинов внутри основного процесса.

Повышена стабильность JavaScript-движка IonMonkey на ARM и Mac SoC.

Linux-сборки с GTK теперь всегда собираются с gio, поддержка gconf удалена.



