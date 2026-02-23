Компоненты браузера Ladybird начали переписывать на Rust при помощи AI

|
Аноним (17), 00:11, 24/02/2026
–2
Просто строгие концепции языка позволяют это делать. А в Си и крестах уязвимости памяти по 30 лет висят, пока в по горячим следам какой-то атаки наконец их замечают.
Аноним83 (?), 01:44, 24/02/2026
+4
Для обратного переписывания из раста в С хватит какого то простого транслятора типа vala условного, и пары часов от силы.
В С и крестах проектах за последние 15 лет исправили практически всё на чём оно само падало во время обычно работы, потом натравили статические анализаторы и фаззеры и теперь иногда что то всплывает из того что нормальный юзер никогда не встретит.
От того что там где то в хорге или где то ещё нашли ошибку из 1980-1990х - юзерам пофиг, они такое никогда не встречали за все 40-30 лет использования.
Аноним (-), 03:46, 24/02/2026
+/–
> Для обратного переписывания из раста в С хватит какого то простого транслятора
> типа vala условного, и пары часов от силы.
И что потом с этим дважды конвентированым спагетти делать, интересно? КМК тот гражданин уже сейчас то замучается либу майнтайнить. И видимо шатдаун проекта не за горами. Все равно рыночная доля в районе плинтуса, можно хоть потроллить напоследок и может какой фонд даже поведется, мало ли.
Аноним (22), 00:31, 24/02/2026
+/–
+ Electrron + Snap + 128Гб озу требования.
Есть где разгуляться.
12yoexpert (ok), 00:36, 24/02/2026
+/–
лол, даже на gentoo с 16 гигами норм
если виртуалки не нужны, то и больше 32 гигов не нужно
12yoexpert (ok), 00:39, 24/02/2026
+3
это не браузер, это хромиум
не помню, когда у меня в firefox последний раз было открыто меньше сотни вкладок. в нормальном браузере они выгружаются автоматом, если не нужны
Аноним (57), 03:23, 24/02/2026
+/–
У меня 16 гигов. Вместе с системой и открытыми приложениями занято 35%. Идите вы нафиг с такими утверждениями.
Аноним (68), 04:39, 24/02/2026
+/–
>Будто сейчас кто-то использует меньше 64 гб.
Раздался комментарий на опенете 🤭
Аноним (4), 23:55, 23/02/2026
–1
Люди так в ядро линукс вайбкодили... Будите отказывается от ядра линукс?
Аноним (14), 00:04, 24/02/2026
+2
|
>В качестве эксперимента с C++ на Rust уже переписан JavaScript-движок LibJS. LibJS выбран из-за хорошего покрытия тестами, упрощающего оценку качества портирования.
Лишний раз подтверждение, что на Rust именно переписывают.
Аноним (70), 05:15, 24/02/2026
+/–
Доверь они "ии" писать , а не переписывать - проект можно сразу закрывать . Даже не начиная .
A.Stahl (ok), 00:14, 24/02/2026
+2
|
Если код проходит тесты это ещё не значит что его можно поддерживать. Я спец.LLM не использовал, но chatgpt иногда в 5 строках может заблудиться и выдать что-то довольно странное.
Впрочем, я тут мимокрокодил и дальнейшая судьба Ladybird меня не интересует. Пусть экспериментируют раз уж им так хочется.
Аноним (34), 01:32, 24/02/2026
–1
Там не только тесты проходят, там ещё и ast сравнили и они одинаковые.
Аноним83 (?), 01:37, 24/02/2026
+/–
Вопрос то не в абстрактном AST, который является результатом работы скомпилированного кода, а в том, как изначальный исходный код поддерживать и править если там АИ нагенерит какой то крипто код нечитабельный и непонимабельный.
Аноним (37), 01:35, 24/02/2026
+/–
> Я спец.LLM не использовал,
Не читал но осуждаю?)
> но chatgpt
"мне рабинович напел" (с)
Ну так попробуй, а потом будешь хаять))
Аноним (21), 00:20, 24/02/2026
–2
|
Ага, я чет нормальных сборок под Мак на сайте не нашел. Говорят собирайте сами, а они уже че то там переписывать собрались.
Аноним (49), 02:49, 24/02/2026
–4
Отличный браузер.
Использую как основной.
Фуфлофокс держу как второй бравсер.
НяшМяш (ok), 00:55, 24/02/2026
–2
|
Для переписывания чего-нибудь с помощью аишки очень помогают нормальные ошибки компилятора и в принципе строгость языка. Поэтому так много ревайбкодят всё на раст. Поэтому никто ничего не переписывает на кресты, которым давно на кладбище прогулы ставят.
Аноним83 (?), 01:39, 24/02/2026
+2
Так вы похоже даже man по C компиляторам не читали, там можно много всего понавключать.
Сладкая булочка (?), 03:11, 24/02/2026
–1
> Для переписывания чего-нибудь с помощью аишки очень помогают нормальные ошибки компилятора и в принципе строгость языка. Поэтому так много ревайбкодят всё на раст.
Ага, а еще на питоне...
Аноним (31), 01:09, 24/02/2026
+/–
>Вариант на Rust продемонстрировал полное совпадение генерируемого AST и байткода с вариантом на С++, регрессий пока не выявлено. В тестах JavaScript также не было выявлено снижения производительности.
А зачем переписывали тогда? Чтобы ни один человек не понимал кодовую базу?
q (ok), 01:24, 24/02/2026
+2
> столкнулись с ограниченной поддержкой платформ, отличных от Apple
А я предупреждал, что свифт -- де-факто проприетарный язык. Но главарь ледибёрда не читает опеннет. Видимо был занят скроллированием эплстора на айфоне, пока эйрподы в ушах проигрывали записи выступлений Джобса.
Аноним (46), 02:37, 24/02/2026
+/–
> главарь ледибёрда не читает опеннет
то есть нормальный здоровый человек
Аноним (34), 01:34, 24/02/2026
+2
Ну т.е. получится ещё один фаерфокс, и нафиг он тогда нужен? Была ведь киллер фича - браущер на чистом С++ без всяких растов, swift'ов, nim'ов и zig'ов. А теперь не нужен.
Аноним83 (?), 01:35, 24/02/2026
–1
У браузера явно "большое будущее", раз они до сих пор заняты выбором языка на котором будут писать :)
Nicho (ok), 02:24, 24/02/2026
+/–
Еще Servo пилят, жаль что Firefox медленный.
Мне кажется надо, чтобы Webkit поддерживал Винду и Андроид, увидим на каком движке будет Orion для Windows
Нет идеальных браузеров, какие то все не доделанные чтоле..
Опера 12 Престо наверное настолько крутая была, что до сих пор с нее всякое крадут для других браузеров...
Сладкая булочка (?), 03:06, 24/02/2026
+1
> Примечательно, что в 2024 году разработчики Ladybird решили использовать язык программирования Swift, но столкнулись с недостаточной интероперабельностью с кодом на C++ и ограниченной поддержкой платформ, отличных от Apple.
А местные эксперты в той новости сразу писали. В этот раз их тоже стоит послушать.
Сладкая булочка (?), 03:20, 24/02/2026
+/–
|
В репортах проблемы, что сайты не открываются, а он с ЫЫ играется и растом... Ну теперь то сайты точно откроются. Ведь так?
Сладкая булочка (?), 03:35, 24/02/2026
+/–
> What’s next
>
> This is not becoming the main focus of the project. We will continue developing the engine in C++, and porting subsystems to Rust will be a sidetrack that runs for a long time. New Rust code will coexist with existing C++ through well-defined interop boundaries.
>
> We want to be deliberate about which parts get ported and in what order, so the porting effort is managed by the core team. Please coordinate with us before starting any porting work so nobody wastes their time on something we can’t merge.
>
> I know this will be a controversial move, but I believe it’s the right decision for Ladybird’s future. :^)
Ну и зачем размывать кодобазу двумя языками?
12yoexpert (ok), 04:10, 24/02/2026
+2
> Андреас Клинг когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой KHTML, а затем в Apple был одним из разработчиков Safari
то есть это будет уже третий браузер, который он закапывает
Аноним12345 (?), 04:34, 24/02/2026
+/–
щас любой студент уже сам код не пишет, а берет готовенькое
скоро весь софт так перепишут, включая ядро
Аноним (68), 04:43, 24/02/2026
+/–
Как в Таиланде туристы спрашивают на улице: lady or bird? А они такие все в ответ: lady, lady! Но многие врут. Потому что AI уже переписал их на раст.
