Уязвимость в LibJS, позволяющая выполнить код при открытии страницы в браузере Ladybird

В JavaScript-движке LibJS, применяемом в web-браузере Ladybird, выявлена уязвимость (CVE-2025-47154), позволяющая добиться выполнения своего кода в системе при обработке специально оформленного JavaScript-кода. Уязвимость вызвана освобождением памяти на вектор m_argument_values_buffer, на который оставался указатель в структуре arguments_list, что приводило к обращению к уже освобождённой области памяти. Доступен рабочий пототип эксплоита.

Выявивший проблему исследователь провёл fuzzing-тестирование LibJS, в коде которого были зафиксированы 10 аварийных завершений. Разбор одного из сбоев показал, что проблема может быть эксплуатирована при обработке JavaScript-кода. Уязвимость позволяла читать и записывать в произвольные области памяти процесса. Выполнение кода было организовано в эксплоите через замену указателя возврата из функции отрисовки. При помощи возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming, эксплоит формируется из уже имеющихся кусков машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления) была сформирована цепочка для выполнения системного вызова execve для запуска внешнего приложения.





Браузер Ladybird развивается Андреасом Клингом, который когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой KHTML, а затем в Apple был одним из разработчиков Safari. На текущем этапе развития Ladybird находится на стадии пре-альфа версии, пригодной только для использования разработчиками. Изначально проект был создан как приложение для операционной системы SerenityOS, но летом прошлого года был выделен в отдельный проект и получил пожертвование в 1 млн. долларов. Браузер написан на языке С++ (решено перейти на язык Swift) и распространяется под лицензией BSD. Проектом развиваются собственный движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibJS и сопутствующие библиотеки.



