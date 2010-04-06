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Уязвимость в LibJS, позволяющая выполнить код при открытии страницы в браузере Ladybird

03.05.2025 10:42

В JavaScript-движке LibJS, применяемом в web-браузере Ladybird, выявлена уязвимость (CVE-2025-47154), позволяющая добиться выполнения своего кода в системе при обработке специально оформленного JavaScript-кода. Уязвимость вызвана освобождением памяти на вектор m_argument_values_buffer, на который оставался указатель в структуре arguments_list, что приводило к обращению к уже освобождённой области памяти. Доступен рабочий пототип эксплоита.

Выявивший проблему исследователь провёл fuzzing-тестирование LibJS, в коде которого были зафиксированы 10 аварийных завершений. Разбор одного из сбоев показал, что проблема может быть эксплуатирована при обработке JavaScript-кода. Уязвимость позволяла читать и записывать в произвольные области памяти процесса. Выполнение кода было организовано в эксплоите через замену указателя возврата из функции отрисовки. При помощи возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming, эксплоит формируется из уже имеющихся кусков машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления) была сформирована цепочка для выполнения системного вызова execve для запуска внешнего приложения.

Браузер Ladybird развивается Андреасом Клингом, который когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой KHTML, а затем в Apple был одним из разработчиков Safari. На текущем этапе развития Ladybird находится на стадии пре-альфа версии, пригодной только для использования разработчиками. Изначально проект был создан как приложение для операционной системы SerenityOS, но летом прошлого года был выделен в отдельный проект и получил пожертвование в 1 млн. долларов. Браузер написан на языке С++ (решено перейти на язык Swift) и распространяется под лицензией BSD. Проектом развиваются собственный движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibJS и сопутствующие библиотеки.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий
  3. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  4. OpenNews: Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub
  5. OpenNews: Лидер SerenityOS сложил с себя полномочия и основал форк браузера Ladybird
  6. OpenNews: Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63178-ladybird
Ключевые слова: ladybird, libjs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    "Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift".

    "Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти".

    Вот что бывает, когда разрабы выбирают не безопасный язык, а попсовую проприетарную хренотень для макосной хипстоты.

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:15, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот что бывает, когда разрабы выбирают не безопасный язык,
    > а попсовую проприетарную хренотень для макосной хипстоты.

    А по ссылке в новости пройти слабо?
    Или боялся что коммент написать не успеешь?
    Фикс в файле Libraries/LibJS/Runtime/ECMAScriptFunctionObject.cpp

    Вот где ты свифт увидел? Очередная дыра в коде на дидовых плюсах.

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 11:22, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Окей. Но показательно, что ни до, ни после переписывания на хипстоязычок - браузер не будет memory-safe. Спасибо, но у нас уже есть хром и фф как представители небезопасных практик программирования. Ледиберд устарел, так и не увидев свет.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 11:32, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 11:54, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:46, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проприетарную хренотень для макосной

    https://www.swift.org/install/linux/
    https://github.com/swiftlang/swift

    Рейтузы поменяй.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если в программе находят уязвимости, значит ей пользуются.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:47, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, это значит, что в программе есть уязвимости и больше ничего.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:13, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если, всё-таки, программой пользуются/интересуются, то вероятность нахождения уязвимостей повышается.
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 12:28, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очевидно. Если программой пользуются учителя начальных классов, то вероятность никуда у тебя не повысится.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:26, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ща RAII на std::умный_uint64 сделают, чтобы совсем перестало линковаться, и уязвимостей больше не будет. Да?
     
  • 1.7, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:29, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что-то разработчик - прямо-таки, мистер-успех
    работал в нокии - ей конец пришёл, работал над сафари - по итогу получился отстойный и глючный браузер( ни в какое сравнение по удобству с тем же яндекс-браузером )
    Теперь вот своё "добро" пилит, в котором дыр больше чем в куске хорошего сыра. Один только вопрос не даёт покоя пытливому уму - за какие такие заслуги ему дали 1 млн зелени
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:44, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    за красивую пoпку?
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:49, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные выводы.
    В нокии работали тысячи людей, но она таки развалилась.
    Сафари работает на миллионах девайсах.

    >  в котором дыр больше чем в куске хорошего сыра.

    ну а чего ты хотел от дырявых ЯП типа С++?

     
  • 2.16, Аноним (15), 12:18, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, ТОТ, кто дал зелени, заинтересован в массе дыр. Чбоб среди дыр ЕГО закладки менее заметны были.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:20, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За трубки нокии "спасибо" майкам - убрали конкурентов . На симбе юзеры до того "обнаглели" , что массово собственные прошивки собирали - нафиг такую вольницу терпеть . А в том , что майков не интересовало - нокиа до сих пор в лидерах .
     
     
  • 3.19, Аноним (15), 12:37, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в результате нет Симбы, увы. Nokia теперь выпускает такую же Adndroid-унылость, как и все.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:52, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы в lexbor пожертвовали, там адекватнее разработка
     

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