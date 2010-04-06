Уязвимость в LibJS, позволяющая выполнить код при открытии страницы в браузере Ladybird

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|1.1, Аноним (1), 11:05, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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"Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift".
"Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой области памяти".
Вот что бывает, когда разрабы выбирают не безопасный язык, а попсовую проприетарную хренотень для макосной хипстоты.
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|2.3, Аноним (-), 11:15, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот что бывает, когда разрабы выбирают не безопасный язык,
> а попсовую проприетарную хренотень для макосной хипстоты.
А по ссылке в новости пройти слабо?
Или боялся что коммент написать не успеешь?
Фикс в файле Libraries/LibJS/Runtime/ECMAScriptFunctionObject.cpp
Вот где ты свифт увидел? Очередная дыра в коде на дидовых плюсах.
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|3.5, Аноним (1), 11:22, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Окей. Но показательно, что ни до, ни после переписывания на хипстоязычок - браузер не будет memory-safe. Спасибо, но у нас уже есть хром и фф как представители небезопасных практик программирования. Ледиберд устарел, так и не увидев свет.
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|2.11, Аноним (10), 11:47, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, это значит, что в программе есть уязвимости и больше ничего.
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|3.15, Аноним (15), 12:13, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но если, всё-таки, программой пользуются/интересуются, то вероятность нахождения уязвимостей повышается.
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|4.18, Аноним (10), 12:28, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очевидно. Если программой пользуются учителя начальных классов, то вероятность никуда у тебя не повысится.
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|1.6, Аноним (6), 11:26, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ща RAII на std::умный_uint64 сделают, чтобы совсем перестало линковаться, и уязвимостей больше не будет. Да?
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|1.7, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:29, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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что-то разработчик - прямо-таки, мистер-успех
работал в нокии - ей конец пришёл, работал над сафари - по итогу получился отстойный и глючный браузер( ни в какое сравнение по удобству с тем же яндекс-браузером )
Теперь вот своё "добро" пилит, в котором дыр больше чем в куске хорошего сыра. Один только вопрос не даёт покоя пытливому уму - за какие такие заслуги ему дали 1 млн зелени
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|2.12, Аноним (-), 11:49, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странные выводы.
В нокии работали тысячи людей, но она таки развалилась.
Сафари работает на миллионах девайсах.
> в котором дыр больше чем в куске хорошего сыра.
ну а чего ты хотел от дырявых ЯП типа С++?
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|2.16, Аноним (15), 12:18, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит, ТОТ, кто дал зелени, заинтересован в массе дыр. Чбоб среди дыр ЕГО закладки менее заметны были.
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|2.17, Аноним (17), 12:20, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За трубки нокии "спасибо" майкам - убрали конкурентов . На симбе юзеры до того "обнаглели" , что массово собственные прошивки собирали - нафиг такую вольницу терпеть . А в том , что майков не интересовало - нокиа до сих пор в лидерах .
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|3.19, Аноним (15), 12:37, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в результате нет Симбы, увы. Nokia теперь выпускает такую же Adndroid-унылость, как и все.
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