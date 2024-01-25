Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24

Доступен релиз дистрибутива Parrot 6.0, основанный на пакетной базе Debian и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях. Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12.

Ядро Linux обновлено до версии 6.5 (было 6.0) с патчами для расширения возможностей сниффинга, подстановки сетевых пакетов и поддержки технологий, связанных с информационной безопасностью.

В состав включены бэкпортированные для ядра 6.5 модули DKMS с дополнительными драйверами для беспроводных карт, в который присутствуют расширенные возможности для анализа трафика. Обновлены драйверы NVIDIA.

Обновлены многие специализированные утилиты.

По умолчанию задействован Python 3.11.

Модернизирован графический интерфейс.

Предоставлена экспериментальная возможность запуска не поддерживаемых дистрибутивом утилит (например, несовместимых с системными библиотеками) в отдельных изолированных контейнерах.

В загрузчик GRUB добавлена возможность загрузки в режиме восстановления после сбоя (Fail-Safe).

Обновлён инсталлятор, построенный на базе фреймворка Calamares.

Звуковая система дистрибутива переведена на использование мультимедийного сервера Pipewire вместо PulseAudio.

Из Debian Unstable перенесена свежая версия VirtualBox.

Добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5.





Дополнительно можно отметить выпуск дистрибутива Gnoppix Linux 24.1.15, ориентированного на работу в Live-режиме исследователей безопасности, желающих сохранить конфиденциальность и не оставить следов в системе после проводимых экспериментов. Дистрибутив основан на Debian и наработках проекта Kali Linux. Проект развивается с 2003 года и ранее базировался на Live-дистрибутиве Knoppix. Загрузочные сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386 (3.9 ГБ). В новой версии: Переработана раскладка элементов в графическом интерфейсе, переведённом на Xfce 4.18. В качестве меню приложений задействован пакет Whiskermenu.

Добавлен опциональный режим установки на локальные носители, реализованный при помощи инсталлятора Calamares (ранее поддерживалась только Live-загрузка).

Обновлены версии программ Mousepad 0.6.1, Paole 4.18.0, Ristretto 0.13.1, Thunar 4.18.6, Whiskermenu 2.8.0, LibreOffice 7.6.4, Gnoppix Productivity 1.0.2, Gnoppix Secrity 0.3 и Gnoppix Privacy 2.1. Ядро Linux обновлено до версии 6.6.11.

Улучшены средства для включения перенаправления всего трафика через анонимную сеть Tor. Помимо Tor browser в состав добавлены программа обмена файлами OnionShare и система обмена сообщениями Ricochet, интегрированные с Tor.

В состав включены утилита очистки кэша и временных файлов Sweeper, пакет для шифрования дисковых разделов VeraCrypt и инструментарий анонимизации метаданных MAT (Metadata Anonymisation Toolkit).



