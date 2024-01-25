Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24

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Доступен релиз дистрибутива Parrot 6.0, основанный на пакетной базе Debian и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.
Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.
В новом выпуске:
- Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12.
- Ядро Linux обновлено до версии 6.5 (было 6.0) с патчами для расширения возможностей сниффинга, подстановки сетевых пакетов и поддержки технологий, связанных с информационной безопасностью.
- В состав включены бэкпортированные для ядра 6.5 модули DKMS с дополнительными драйверами для беспроводных карт, в который присутствуют расширенные возможности для анализа трафика. Обновлены драйверы NVIDIA.
- Обновлены многие специализированные утилиты.
- По умолчанию задействован Python 3.11.
- Модернизирован графический интерфейс.
- Предоставлена экспериментальная возможность запуска не поддерживаемых дистрибутивом утилит (например, несовместимых с системными библиотеками) в отдельных изолированных контейнерах.
- В загрузчик GRUB добавлена возможность загрузки в режиме восстановления после сбоя (Fail-Safe).
- Обновлён инсталлятор, построенный на базе фреймворка Calamares.
- Звуковая система дистрибутива переведена на использование мультимедийного сервера Pipewire вместо PulseAudio.
- Из Debian Unstable перенесена свежая версия VirtualBox.
- Добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5.
Дополнительно можно отметить выпуск дистрибутива Gnoppix Linux 24.1.15, ориентированного на работу в Live-режиме исследователей безопасности, желающих сохранить конфиденциальность и не оставить следов в системе после проводимых экспериментов. Дистрибутив основан на Debian и наработках проекта Kali Linux. Проект развивается с 2003 года и ранее базировался на Live-дистрибутиве Knoppix. Загрузочные сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386 (3.9 ГБ).
В новой версии:
- Переработана раскладка элементов в графическом интерфейсе, переведённом на Xfce 4.18. В качестве меню приложений задействован пакет Whiskermenu.
- Добавлен опциональный режим установки на локальные носители, реализованный при помощи инсталлятора
Calamares (ранее поддерживалась только Live-загрузка).
- Обновлены версии программ Mousepad 0.6.1, Paole 4.18.0, Ristretto 0.13.1, Thunar 4.18.6, Whiskermenu 2.8.0, LibreOffice 7.6.4, Gnoppix Productivity 1.0.2, Gnoppix Secrity 0.3 и Gnoppix Privacy 2.1. Ядро Linux обновлено до версии 6.6.11.
- Улучшены средства для включения перенаправления всего трафика через анонимную сеть Tor. Помимо Tor browser в состав добавлены программа обмена файлами OnionShare и система обмена сообщениями Ricochet, интегрированные с Tor.
- В состав включены утилита очистки кэша и временных файлов Sweeper, пакет для шифрования дисковых разделов VeraCrypt и инструментарий анонимизации метаданных MAT (Metadata Anonymisation Toolkit).