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Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24

25.01.2024 12:24

Доступен релиз дистрибутива Parrot 6.0, основанный на пакетной базе Debian и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.5 (было 6.0) с патчами для расширения возможностей сниффинга, подстановки сетевых пакетов и поддержки технологий, связанных с информационной безопасностью.
  • В состав включены бэкпортированные для ядра 6.5 модули DKMS с дополнительными драйверами для беспроводных карт, в который присутствуют расширенные возможности для анализа трафика. Обновлены драйверы NVIDIA.
  • Обновлены многие специализированные утилиты.
  • По умолчанию задействован Python 3.11.
  • Модернизирован графический интерфейс.
  • Предоставлена экспериментальная возможность запуска не поддерживаемых дистрибутивом утилит (например, несовместимых с системными библиотеками) в отдельных изолированных контейнерах.
  • В загрузчик GRUB добавлена возможность загрузки в режиме восстановления после сбоя (Fail-Safe).
  • Обновлён инсталлятор, построенный на базе фреймворка Calamares.
  • Звуковая система дистрибутива переведена на использование мультимедийного сервера Pipewire вместо PulseAudio.
  • Из Debian Unstable перенесена свежая версия VirtualBox.
  • Добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5.



Дополнительно можно отметить выпуск дистрибутива Gnoppix Linux 24.1.15, ориентированного на работу в Live-режиме исследователей безопасности, желающих сохранить конфиденциальность и не оставить следов в системе после проводимых экспериментов. Дистрибутив основан на Debian и наработках проекта Kali Linux. Проект развивается с 2003 года и ранее базировался на Live-дистрибутиве Knoppix. Загрузочные сборки подготовлены для архитектур x86_64 и i386 (3.9 ГБ).

В новой версии:

  • Переработана раскладка элементов в графическом интерфейсе, переведённом на Xfce 4.18. В качестве меню приложений задействован пакет Whiskermenu.
  • Добавлен опциональный режим установки на локальные носители, реализованный при помощи инсталлятора Calamares (ранее поддерживалась только Live-загрузка).
  • Обновлены версии программ Mousepad 0.6.1, Paole 4.18.0, Ristretto 0.13.1, Thunar 4.18.6, Whiskermenu 2.8.0, LibreOffice 7.6.4, Gnoppix Productivity 1.0.2, Gnoppix Secrity 0.3 и Gnoppix Privacy 2.1. Ядро Linux обновлено до версии 6.6.11.
  • Улучшены средства для включения перенаправления всего трафика через анонимную сеть Tor. Помимо Tor browser в состав добавлены программа обмена файлами OnionShare и система обмена сообщениями Ricochet, интегрированные с Tor.
  • В состав включены утилита очистки кэша и временных файлов Sweeper, пакет для шифрования дисковых разделов VeraCrypt и инструментарий анонимизации метаданных MAT (Metadata Anonymisation Toolkit).


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  6. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60496-gnoppix
Ключевые слова: gnoppix, parrot
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:05, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    У Parrot проблема с локализацией. Второй язык не добавить. По крайней мере все это в виртуалбоксе.
     
  • 2, Аноним (2), 13:16, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    тут меня удалят конечно, но терпеть я не могу - хочу высказаться, мне кажется что все эти дистры - отмыв денег наркокартелей, зачем нормальному человеку, тем более эксперту какие-то сборки с софтом? - он сам всё поставит той версии которой надо.

    а теперь зайдите на их сайт - первое что бросается в глаза - раздел Store - там явно отмыв денег под благовидным предлогом

    редакция, учтите это мнение при продвижении таких васяносборок - вы помогаете не тем людям

     
     
  • 5, Аноним (5), 13:31, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В цивилизованных странах, отмыв денег обычно является одним из ключевых направлений функционирования экономики. Остановится переток денег налогоплательщиков олигархам — развалится вся  система (потому что эти же олигархи дают работу этим налогоплательщикам).
     

  • 3, Аноним (-), 13:19, 25/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

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