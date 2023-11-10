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Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности

10.11.2023 11:22

После года разработки опубликован релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 8.1, базирующегося на Ubuntu 22.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 4.2 ГБ (x86_64). В новой версии отмечается обновление окружения Xfce и ядра Linux (5.15), поставка новых версий инструментов для проверки безопасности и обновление ISO-образа, собранного в гибридном формате и адаптированного для загрузки на системах с UEFI.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.backbox.org/2023/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60085-blackbox
Ключевые слова: blackbox
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    >  или < Kali?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:33, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    !=
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:35, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kali! = K*a*l*i
     

  • 1.3, Аноним (5), 11:33, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Они букву "л" потеряли: есть такое понятие как black-box security testing.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:42, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Но настоящие хакеры используют кали-линукс. Не припоминаю, чтобы в Мистере Роботе персонажи использовали сабж. Да и одноклассники просто не поймут, если сказать "использую бекбокс линукс". Засмеют. Скажут "что за битбокс линукс?" А вот если сказать им "я хакер, использую кали-линукс", то они тут же поймут о чем речь, и репутация будет увеличиваться. Может даже получится перейти из категории омега сразу в категорию альфа. Или заручиться поддержкой пацанов из старших классов.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:54, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Может даже получится перейти из категории омега сразу в категорию альфа.

    Не, для такого карьерного скачка надо взломать классный журнал.

     
     
  • 3.10, 108 (?), 13:06, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выложить голые фотки директрисы, которой за 60+
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:53, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    А какие ещё дистрибутивы есть для закерства?
    Вчера скачал Кали линукс, а он захотел проинсталилроваться на диск. Может я чего-то не понял, но думал что он в лайв сиди режиме работает.
     
  • 1.9, Аноним (8), 12:55, 10/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    >обновление окружения Xfce

    Да кто вас берет в окружение хочется спросить? Это среда!
    И почему все так любят крысу, она же убогая.

     

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