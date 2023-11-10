Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности

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После года разработки опубликован релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 8.1, базирующегося на Ubuntu 22.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 4.2 ГБ (x86_64). В новой версии отмечается обновление окружения Xfce и ядра Linux (5.15), поставка новых версий инструментов для проверки безопасности и обновление ISO-образа, собранного в гибридном формате и адаптированного для загрузки на системах с UEFI.