Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности

Но настоящие хакеры используют кали-линукс. Не припоминаю, чтобы в Мистере Роботе персонажи использовали сабж. Да и одноклассники просто не поймут, если сказать "использую бекбокс линукс". Засмеют. Скажут "что за битбокс линукс?" А вот если сказать им "я хакер, использую кали-линукс", то они тут же поймут о чем речь, и репутация будет увеличиваться. Может даже получится перейти из категории омега сразу в категорию альфа. Или заручиться поддержкой пацанов из старших классов.

