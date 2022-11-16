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Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности

16.11.2022 19:20

Спустя два с половиной года после публикации прошлого выпуска доступен релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 8, базирующегося на Ubuntu 22.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 3.9 ГБ (x86_64).

В новой версии произведено обновление системных компонентов с Ubuntu 20.04 до ветки 22.04. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15. Обновлены версии входящих в состав инструментов для тестирования безопасности и компонентов окружений рабочего стола. ISO-образ собран в гибридном формате и адаптирован для загрузки на системах с UEFI.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.backbox.org/2022/...)
  2. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.3
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.1 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58127-backbox
Ключевые слова: backbox
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:29, 16/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это те самые, которые прячут вредоносный код в иконках?
     
  • 2, Аноним (-), 19:39, 16/11/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    А где можно посмотреть список софта из каждой категории (вот как на скриншоте), не ставя дистрибутив?
     
     
  • 3, Аноним (3), 19:41, 16/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не по-хакерски. Настоящий хакер делает это через дистрибутив. Желательно еще, чтоб на обоине была маска Гая Фокса, а из колонок доносилась 8-битная музыка как из кряков-кейгенов.
     
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