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Выпуск дистрибутива Parrot 5.1 с подборкой программ для проверки безопасности

08.10.2022 11:20

Доступен релиз дистрибутива Parrot 5.1, основанный на пакетной базе Debian 11 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi 4 и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Ядро Linux обновлено до версии 5.18 (было 5.16).
  • Переработаны образы для запуска в контейнерах Docker. Введён в строй собственный реестр образов parrot.run, который можно использовать помимо предлагаемого по умолчанию docker.io. Все образы теперь поставляются в форме multiarch и поддерживают архитектуры amd64 и arm64.
  • Обновлены пакеты и бэкпорты, предложены новые версии Go 1.19 и Libreoffice 7.4.
  • В профиль Firefox внесены изменения, нацеленные на усиление конфиденциальности и безопасности. Отключены функции, связанные с отправкой телеметрии в Mozilla. Переработана коллекция закладок. В качестве поисковой системы по умолчанию задействован сервис DuckDuckGo.
  • Обновлены многие специализированные утилиты, включая инструменты обратного инжиниринга rizin и rizin-cutter, пакеты metasploit и exploitdb.
  • Обновлён инструментарий обеспечения анонимности AnonSurf 4.0, перенаправляющий весь трафик через Tor без отдельной настройки прокси.
  • Улучшена поддержка плат Raspberry Pi, в том числе добавлена поддержка Wi-Fi для модели Raspberry Pi 400.


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.0 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57887-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 08/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Parrot это виртуальная машина для perl6
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:00, 08/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    > на базе debian

    это тот, где до сих пор qt4 в репах?

     
     
  • 2.6, eugener (ok), 16:23, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В debian 11 нет qt4. В основной репе 5.15, в бэкпортах 6.
    В debain 10 есть.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:48, 08/10/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    > для экспертов по безопасности и криминалистов

    Знаем-знаем мы ваших "экспертов"!..

    С Ув., тарщмаёр

     
     
  • 2.5, КО (?), 14:12, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так эта самое, соседский вифи могёт?
     

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