Выпуск дистрибутива Parrot 5.1 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен релиз дистрибутива Parrot 5.1, основанный на пакетной базе Debian 11 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi 4 и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях. Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Ядро Linux обновлено до версии 5.18 (было 5.16).

Переработаны образы для запуска в контейнерах Docker. Введён в строй собственный реестр образов parrot.run, который можно использовать помимо предлагаемого по умолчанию docker.io. Все образы теперь поставляются в форме multiarch и поддерживают архитектуры amd64 и arm64.

Обновлены пакеты и бэкпорты, предложены новые версии Go 1.19 и Libreoffice 7.4.

В профиль Firefox внесены изменения, нацеленные на усиление конфиденциальности и безопасности. Отключены функции, связанные с отправкой телеметрии в Mozilla. Переработана коллекция закладок. В качестве поисковой системы по умолчанию задействован сервис DuckDuckGo.

Обновлены многие специализированные утилиты, включая инструменты обратного инжиниринга rizin и rizin-cutter, пакеты metasploit и exploitdb.

Обновлён инструментарий обеспечения анонимности AnonSurf 4.0, перенаправляющий весь трафик через Tor без отдельной настройки прокси.

Улучшена поддержка плат Raspberry Pi, в том числе добавлена поддержка Wi-Fi для модели Raspberry Pi 400.



