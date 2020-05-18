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Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности

18.05.2020 20:46

Представлен релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 7, базирующегося на Ubuntu 20.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 2.5 ГБ (x86_64).

В новой версии произведено обновление системных компонентов с Ubuntu 18.04 до ветки 20.04. Прекращено формирование сборок для архитектуры i386. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4. Обновлены версии входящих в состав инструментов для тестирования безопасности и компонентов окружений рабочего стола. ISO-образ собран в гибридном формате и адаптирован для загрузки на системах с UEFI.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.backbox.org/2020/...)
  2. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52980-backbox
Ключевые слова: backbox
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 21:00, 18/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    обои в этот раз - так себе...
     
     
  • 3, Аноним (3), 21:59, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне Кали с кде из недавней новости понравилась. Визуально -- так прям очень хорошо. А Кали это ведь тот в прошлом топовый дистрибутив… Как его там… Backtrack linux? Сабж из новости как я понимаю какая-то пародия на него, взяли имя похожее.
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:43, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг сабж делают профессионалы в свободное от работы время? О_о да не ...
     

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