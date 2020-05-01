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Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности

01.05.2020 10:01

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.9, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE (полный 3.9 ГБ и сокращённый 1.7 ГБ) и с рабочим столом KDE (2 ГБ).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Testing по состоянию на апрель 2020 года.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.5.
  • Удалены пакеты, связанные с Python 2.
  • Проведена работа по улучшению структуры меню и упрощению навигации по спискам приложений.
  • Значительно обновлён Anonsurf (анонимный режим работы), который теперь запускается как фоновый процесс и может быть активирован во время загрузки.
  • В Live-сборках предложен новый инсталлятор на основе проекта Calamares (поставка обычных установочных образов с классическим инсталлятором Debian сохранена).


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/par...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.8 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52850-parrot
Ключевые слова: parrot
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