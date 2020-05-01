Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.9, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE (полный 3.9 ГБ и сокращённый 1.7 ГБ) и с рабочим столом KDE (2 ГБ). Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Testing по состоянию на апрель 2020 года.

Ядро Linux обновлено до версии 5.5.

Удалены пакеты, связанные с Python 2.

Проведена работа по улучшению структуры меню и упрощению навигации по спискам приложений.

Значительно обновлён Anonsurf (анонимный режим работы), который теперь запускается как фоновый процесс и может быть активирован во время загрузки.

В Live-сборках предложен новый инсталлятор на основе проекта Calamares (поставка обычных установочных образов с классическим инсталлятором Debian сохранена).



