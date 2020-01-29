Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1

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|2.3, A.Stahl (ok), 12:57, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Некоторые пиктограммы дублируются, что указывает на низкий уровень тестирования.
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|3.18, Аноним (-), 16:56, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не пиктограммы дублируются, а у кое-кого большие проблемы с цветовосприятием (или же монитор с помойки).
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|4.19, A.Stahl (ok), 17:17, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зелёный цвет делится на светло-зелёный, зелёный и тёмно-зелёный, а эстетствующие дизайнеры могут отнести свои мониторы на помойку. Да и сами там могут остаться :)
А если серьёзно, то у кого тут есть графические навыки -- гляньте на зелёных трёхголовых драконов. Они действительно разные без супер-пупер спец-оборудования и инструментария?
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|5.21, Аноним (21), 19:31, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, насколько точен амолед, но я не вижу, даже при приближении. Да и какой смысл в двух разных иконках, если отличия видно только при сравнении попиксельно. Иконки должны различаться даже боковым зрением.
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|1.2, Аноним (2), 12:42, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Астрологи объявили неделю Kali! Число васянов во внешних жилищах удвоилось.
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|1.4, Голубой гигант (?), 12:59, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;
А можно такое в Linux Mint?
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|1.5, Лентяй (??), 13:06, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проведена оптимизация режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;
А то мамка узнает что ты Хацкер :3
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|2.6, anonymous (??), 13:14, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и с таким оформлением узнает :) Ну кто из обычных пользователей выносит на панель блокнот windows?
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|2.11, Аноним (11), 13:20, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это защита в том числе от веб-камер. Главное на такой банальной вещи не спалится.
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|3.13, Аноним (13), 13:29, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любой человек вошедший в консоль в общественном месте потенциальный кулхацкер.
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|4.16, Аноним84701 (ok), 16:21, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любой человек вошедший в консоль в общественном месте потенциальный кулхацкер.
Зато в-о-о-н тот безобидный чувак с подвернутыми джинсами и мейтом, лайкающий котиков и переписывающийся в Одноклассниках … на самом деле у него установлен простенький локальный прокси на пито^W Си, выполняющий все, что вводилось между 👍🦄 sh-input-here 👍🦄 и вставляющий вывод в комментарии и подписи к котикам (мелким шрифтом или между смайликами) ;)
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|1.8, Аноним (10), 13:17, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах
Сидишь себе такой с ноутом в публичном месте, а бдительные граждане уже звонят куда надо: "высылайте наряд полиции, а лучше два, нет три, подозрительный тип вышел в интернет не из под виндовса!"
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|2.14, A.Stahl (ok), 15:15, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На реддите какой-то американец рассказал историю, как тётка сообщила в полицию о подозрительном пассажире самолёта. Оказалось что подозрительность заключалась в том, что пассажир читал книгу на не английском языке.
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|1.12, Аноним (13), 13:27, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В школьном дистре по безопасности самое главное это тема оформления и иконки.
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