Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2020.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 285 МБ, 2 ГБ и 2.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17. Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций. В новом выпуске: По умолчанию обеспечена работа под непривилегированным пользователем (ранее все операции выполнялись под root). Вместо root/toor теперь предлагается учётная запись kali/kali;

Вместо подготовки разных сборок со своими рабочими столами, предложен единый универсальный установочный образ с возможностью выбора рабочего стола на свой вкус (Xfce, GNOME, KDE и т.п.). Всего теперь предлагается три универсальных образа - полный установочный, Live-сборка и минимальный образ для установки по сети. Изменено оформление графического инсталлятора;

Для GNOME предложена новая тема оформления, доступная в тёмном и светлом вариантах;

Добавлены новые пиктограммы для входящих в состав приложений;

Проведена оптимизация режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;

В состав включены новые утилиты cloud-enum, emailharvester, phpggc, sherlock и splinter;

Удалены утилиты, требующие для своей работы Python 2. Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2020.1, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. Ключевым улучшением выпуска NetHunter 2020.1 является подготовка редакции Rootless, не требующей наличия root-доступа на устройстве.



