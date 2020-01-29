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Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1

29.01.2020 12:34

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2020.1, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 285 МБ, 2 ГБ и 2.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • По умолчанию обеспечена работа под непривилегированным пользователем (ранее все операции выполнялись под root). Вместо root/toor теперь предлагается учётная запись kali/kali;
  • Вместо подготовки разных сборок со своими рабочими столами, предложен единый универсальный установочный образ с возможностью выбора рабочего стола на свой вкус (Xfce, GNOME, KDE и т.п.). Всего теперь предлагается три универсальных образа - полный установочный, Live-сборка и минимальный образ для установки по сети. Изменено оформление графического инсталлятора;
  • Для GNOME предложена новая тема оформления, доступная в тёмном и светлом вариантах;
  • Добавлены новые пиктограммы для входящих в состав приложений;
  • Проведена оптимизация режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;
  • В состав включены новые утилиты cloud-enum, emailharvester, phpggc, sherlock и splinter;
  • Удалены утилиты, требующие для своей работы Python 2.

Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2020.1, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. Ключевым улучшением выпуска NetHunter 2020.1 является подготовка редакции Rootless, не требующей наличия root-доступа на устройстве.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/releases/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.4
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.7 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:37, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Каков вердикт анонимных экспертов опеннета?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 12:57, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Некоторые пиктограммы дублируются, что указывает на низкий уровень тестирования.
     
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 13:15, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же к самому продукту не относится.
    Это пано дизайнера.
     
  • 3.18, Аноним (-), 16:56, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не пиктограммы дублируются, а у кое-кого большие проблемы с цветовосприятием (или же монитор с помойки).
     
     
  • 4.19, A.Stahl (ok), 17:17, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зелёный цвет делится на светло-зелёный, зелёный и тёмно-зелёный, а эстетствующие дизайнеры могут отнести свои мониторы на помойку. Да и сами там могут остаться :)

    А если серьёзно, то у кого тут есть графические навыки -- гляньте на зелёных трёхголовых драконов. Они действительно разные без супер-пупер спец-оборудования и инструментария?

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 19:31, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, насколько точен амолед, но я не вижу, даже при приближении. Да и какой смысл в двух разных иконках, если отличия видно только при сравнении попиксельно. Иконки должны различаться даже боковым зрением.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:42, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Астрологи объявили неделю Kali! Число васянов во внешних жилищах удвоилось.
     
  • 1.4, Голубой гигант (?), 12:59, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;

    А можно такое в Linux Mint?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:17, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, найди тему десятки под свой de
     

  • 1.5, Лентяй (??), 13:06, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проведена оптимизация режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах;
    А то мамка узнает что ты Хацкер :3
     
     
  • 2.6, anonymous (??), 13:14, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и с таким оформлением узнает :) Ну кто из обычных пользователей выносит на панель блокнот windows?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:19, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем более командную строку
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:20, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это защита в том числе от веб-камер. Главное на такой банальной вещи не спалится.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:29, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой человек вошедший в консоль в общественном месте потенциальный кулхацкер.
     
     
  • 4.16, Аноним84701 (ok), 16:21, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любой человек вошедший в консоль в общественном месте потенциальный кулхацкер.

    Зато в-о-о-н тот безобидный чувак с подвернутыми джинсами и мейтом, лайкающий котиков и переписывающийся в Одноклассниках … на самом деле у него установлен простенький локальный прокси на пито^W Си, выполняющий все, что вводилось между 👍🦄 sh-input-here 👍🦄 и вставляющий  вывод в комментарии и подписи к котикам (мелким шрифтом или между смайликами) ;)

     

  • 1.8, Аноним (10), 13:17, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах

    Сидишь себе такой с ноутом в публичном месте, а бдительные граждане уже звонят куда надо: "высылайте наряд полиции, а лучше два, нет три, подозрительный тип вышел в интернет не из под виндовса!"

     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 15:15, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На реддите какой-то американец рассказал историю, как тётка сообщила в полицию о подозрительном пассажире самолёта. Оказалось что подозрительность заключалась в том, что пассажир читал книгу на не английском языке.


     

  • 1.12, Аноним (13), 13:27, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В школьном дистре по безопасности самое главное это тема оформления и иконки.
     
  • 1.15, commiethebeastie (ok), 15:55, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поцоны, хотел взломать пентагон, но он мне пишет "отказано в доступе". Чо делать?
     
  • 1.17, Аноним (17), 16:28, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю всех школьников.
     
  • 1.20, Аноним (20), 18:54, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь-то Facebook взломать можно или нет?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 19:33, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока только инстаграм
     
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