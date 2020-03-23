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Выпуск дистрибутива Parrot 4.8 с подборкой программ для проверки безопасности

23.03.2020 22:54

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.8, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 4 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (1.9 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Testing по состоянию на март 2020 года. Обновлены версии пакетов с ядром Linux 5.4, рабочим столом MATE 1.24, anonsurf, aircrack 1.6, airgeddon 10.01, beef 0.5.0, burpsuote 2020.1, vscodium 1.43, libreoffice 6.4, metasploit 5.0.74, nodejs 10.17, postgresql 11, radare2 4.2, radare-cutter 1.10, weevely 4.0 и wine 5.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/par...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.7 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52596-parrot
Ключевые слова: parrot
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  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 23:07, 23/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > основанный на пакетной базе Debian Testing

    А у этого что с типовыми для таких http://forensicswiki.org/wiki/Forensic_Live_CD_issues?

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:08, 23/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Написано, что обновлены, а версии какие-то доистрические. Да и подборка ПО какая-то странная. В чём прикол?
     
     
  • 2.3, нах. (?), 23:14, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так, эта... каникулы же ж сделали бесконечные - даже для тех шк...запрещенное на опеннете слово, у которых их и быть не дожно.

     
  • 2.7, Анонимб (?), 23:59, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то он live. То есть обновления там весьма часто. Как в арче.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:22, 23/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Паррот - выбор настоящих хакиров.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:33, 23/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да,релиз один раз в несколько лет,зато как сайт переделали.
     

  • 1.6, Аноним (5), 23:35, 23/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Если верить Distrowatch,то дистрибутив делается в Италии,а там сейчас карантин поголовно,так что,новые версии так и будут выходить.
     
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