Выпуск дистрибутива Parrot 4.8 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.8, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 4 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (1.9 Гб).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Testing по состоянию на март 2020 года. Обновлены версии пакетов с ядром Linux 5.4, рабочим столом MATE 1.24, anonsurf, aircrack 1.6, airgeddon 10.01, beef 0.5.0, burpsuote 2020.1, vscodium 1.43, libreoffice 6.4, metasploit 5.0.74, nodejs 10.17, postgresql 11, radare2 4.2, radare-cutter 1.10, weevely 4.0 и wine 5.0.