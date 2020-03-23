Выпуск дистрибутива Parrot 4.8 с подборкой программ для проверки безопасности

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Доступен релиз дистрибутива Parrot 4.8, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены три варианта iso-образов: с окружением MATE (полный 4 Гб и сокращённый 1.8 Гб) и с рабочим столом KDE (1.9 Гб).
Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.
В новом выпуске осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Testing по состоянию на март 2020 года. Обновлены версии пакетов с ядром Linux 5.4, рабочим столом MATE 1.24,
anonsurf,
aircrack 1.6,
airgeddon 10.01,
beef 0.5.0,
burpsuote 2020.1,
vscodium 1.43,
libreoffice 6.4, metasploit 5.0.74,
nodejs 10.17,
postgresql 11,
radare2 4.2,
radare-cutter 1.10, weevely 4.0 и
wine 5.0.