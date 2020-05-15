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Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.2

15.05.2020 13:17

Состоялся релиз дистрибутива Kali Linux 2020.2, предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 425 МБ, 2.8 ГБ и 3.6 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Обновлено оформление рабочего стола на основе KDE (оформление Xfce и GNOME было переработано в прошлом выпуске). Предложены специфичные для Kali тёмная и светлая темы оформления.
  • В состав предлагаемого при установке и настройке метапакета kali-linux-large включён пакет с оболочкой pwsh, позволяющая выполнять скрипты для PowerShell напрямую из Kali (в набор пакетов по умолчанию kali-linux-default PowerShell не входит).
  • Расширена поддержка архитектуры ARM. В сборках для ARM прекращено использование для входа учётной записи root. До 16GB повышены требования к размеру SD-карты для установки. Прекращена установка пакета locales-all, вместо которого параметры локали генерируются командой sudo dpkg-reconfigure locales.
  • Учтены пожелания с критикой нового инсталлятора. Метапакет kali-linux-everything (установка всех пакетов из репозитория) убран из установочных опций. Набор kali-linux-large и все рабочие столы прокэшированы в установочном образе, что позволяет провести полноценную установку без наличия сетевого соединения. Удалены настройки кастомизации live-образов, которые при установке возвращены к схеме простого копирования базового содержимого с рабочим столом Xfce, без необходимости подключения к интернету.
  • Обновлены версии программ, в том числе GNOME 3.36, Joplin, Nextnet, Python 3.8 и SpiderFoot.

Одновременно подготовлен релиз NetHunter 2020.2, окружения для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.

Из изменений в NetHunter 2020.2 отмечается поддержка режима мониторинга беспроводной сети Nexmon и подстановки кадров для устройств Nexus 6P, Nexus 5, Sony Xperia Z5 Compact. Подготовлены системные образы для устройства OpenPlus 3T. Число вариантов сборок ядра Linux в репозитории доведено до 165, а число поддерживаемых устройств до 64.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2020.1
  3. OpenNews: Релиз CAINE 10.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.01.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.9 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52961-kali
Ключевые слова: kali
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:33, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же достали сайты с фиксированными шапками. В https://nethunter.com/ просто апофеоз подобной моде - 30%  верхнего пространство  отдано под огромную многострочную шапку и не двигается при прокрутке, 30%  нижней части тоже не двигается и занято запросом согласия на передачу Cookie (и ведь только кнопка согласия, отказаться или закрыть не соглашаясь нельзя) и лишь узкая полоска в центре под контент. Чувствуешь себя как в танке. Чем они думают, как они сами с таким сайтом работают?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:42, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как в Firefox их сайт выглядит https://ibb.co/cvb241s
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:34, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, уроки подождут. Убежал обновляться!
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:41, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я только одного не понял, почему кали со школотой так ассоциируется? Удобный дистр под задачу.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:53, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот именно "под задачу" а многие его пытаются использовать не "под задачу" а для повседневного использования - вот их и называют школотой
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 13:56, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем повседневное использование отличается от "задачи"? Вроде же тёплое и мягкое.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:57, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не только с Кали связано. Когда люди делают инструменты которые им нравятся, которые работают и превосходят проприетарные аналоги, то у блюстителей "пгавильного админизма" начинает полыхать неистово. И так на каждый новый инструмент, на каждую новую возможность. Посмотрите на поциента с ником "пох", например.
    Во времена появления LXC - было много воя, KVM, Openstack, Docker, Kubernetes, Ansible, Ubuntu, Arch, Gimp, Libreoffice, Systemd и многого другого. Но караван - идёт.
    Когда в линуксе стало достаточно софта для обычных пользователей, улучшилась отзывчивость - начали выть про неготовность для десктопа. При том те, кто сидит на вантузомакоси добровольно или по копроративному принуждению.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:01, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Когда в линуксе стало достаточно софта для обычных пользователей, улучшилась отзывчивость

    Чотаржу.

     
  • 2.9, Аноним (11), 13:58, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kaл и линупc же. Для школоты и то и другое самое оно.
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:20, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тому что мануалы по взлому соседского вайфая при помощи него есть даже на ютубе
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:59, 15/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за программа  в верхнем правом углу на  htop похожая?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:15, 15/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bashtop
     

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