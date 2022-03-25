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Выпуск дистрибутива Parrot 5.0 с подборкой программ для проверки безопасности

25.03.2022 22:23

Доступен релиз дистрибутива Parrot 5.0, основанный на пакетной базе Debian 11 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi 4 и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на использование пакетов из стабильной ветки Debian 11, вместо ранее применявшейся пакетной базы Debian Testing.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.16 (было 5.10).
  • Прекращено формирование сборок с рабочими столами KDE и Xfce, графическое окружение теперь комплектуется только рабочим столом MATE.
  • Предложена экспериментальная сборка для плат Raspberry Pi.
  • Добавлены новые утилиты для проверки защищённости систем: Pocsuite3, Ivy-optiv, Python3-pcodedmp, Mimipenguin, Ffuf, Oletools, findmyhash 2.0, Dirsearch, Pyinstxtractor.


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.10 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 7, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56912-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 22:45, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какая версия компилятора Rust ?

    rust - защищённый язык

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:06, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2012 Edition
     
     
  • 3.6, Dzen Python (ok), 00:50, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    v2022 b365.33.24114 Final RePack By VovanZverLeksus_2984 Patched, Ничего не вырезано/Ничего не перекодировано;
    +таблетка от ZZloVod31;
    +таблетка-кейген от ув. ++marmokXYZ++;
    +CargoLauncher by Zlofenix с народным патчем от Xatab;
    +portable от Vasyan[PUTIN]Love12

    Ты что как не родной? В описании раздачи же написано все, под спойлером.

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:44, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращено формирование сборок с рабочими столами KDE и Xfce

    Единственная польза от этого дристра.

     
  • 1.4, Аноним (4), 00:33, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очередной дистр "для проверки безопасТности".
     
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 00:56, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем бы дети не занимались, главное чтобы не самоубивались, не лезли к большим дядям в политику и не, прочитав Маркса, забирали у хозяев больших дядь сверхприбыли.
     

  • 1.5, Аноним (3), 00:42, 26/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нельзя сделать метапакет в обычном дебиане с установкой вот всех тех хакерских программ?
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 00:54, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда потеряется весь смак от ИЛИТНОСТИ(с) подобных сборок же.

    Ну и потенциальные бурления, да: только там достаточно не оскорбить названием пакета пару клоунов, а просто поговорить сотрудником АНБ с директорами с потенциальной прогулкой до камеры с бутылкой.

     
  • 2.8, Аноним (4), 00:54, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон, у Вани Ерохина-то свой собственный дистр уже! А ты все клепаешь метапакеты для других дистров.
     
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 00:57, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ма-а-а-ам! Когда мне дистры клепать, если я все только пропердется хожу?
     
  • 2.11, ананим.orig (?), 01:06, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему нельзя сделать метапакет в обычном дебиане с установкой вот всех тех хакерских программ?

    Который переколбасит половину настроек всей системы?

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 01:39, 26/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисли, что именно он колбасит.
     

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