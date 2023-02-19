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Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности

19.02.2023 09:02

Доступен релиз дистрибутива Parrot 5.2, основанный на пакетной базе Debian 11 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi 4 и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.0 (было 5.18).
  • Обновлён инсталлятор, построенный на базе фреймворка Calamares. Решены некоторые проблемы с установкой.
  • Устранены уязвимости и серъёзные ошибки в пакетах Firefox, Chromium, sudo, dbus, nginx, libssl, openjdk и xorg.
  • В инструментарии обеспечения анонимности AnonSurf, перенаправляющем весь трафик через Tor без отдельной настройки прокси, улучшена поддержка мостовых узлов Tor.
  • Значительно обновлены драйверы для беспроводных карт на базе чипов Broadcom и Realtek, а также драйверы для Virtualbox и GPU NVIDIA.
  • Из Debian backports перенесена свежая версия мультимедийного фреймворка Pipewire.
  • Улучшены сборки для плат Raspberry Pi, в которых проведена работа по повышению производительности и решены проблемы со звуковыми драйверами.


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.1 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58677-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, linuxbuild (ok), 09:15, 19/02/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 19/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Но ведь правильный дистрибутив для этого это Kali Linux.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:52, 19/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я где-то слышал что они собираются переходить на Devuan из-за systemd.
    Когда это примерно произойдёт?
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 13:00, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно никогда.  
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:11, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бессмысленно переходить на Devuan, когда современный Debian Bullseye (11) поддерживает не только одну систему инициализации.
    https://wiki.debian.org/Init

    Devuan оказался очередным нескучным дистром, чьё существование оказалось бессмысленным после нескольких лет.

     
     
  • 3.6, . (?), 13:25, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может эту возможность выбора при установке добавили благодаря devuan?
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 13:38, 19/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так после истеричек пришлось, да.
     

  • 1.8, Анони (?), 14:06, 19/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Парроть всех надо
     

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