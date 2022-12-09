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Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.4

09.12.2022 22:34

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2022.4, созданного на основе Debian и предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 448 МБ, 2.7 ГБ и 3.8 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Сформированы отдельные образы для QEMU, упрощающие использование Kali с Proxmox Virtual Environment, virt-manager или libvirt. В сборочный скрипт kali-vagrant добавлена поддержка libvirt.
  • Подготовлена новая сборка для мобильных устройств Kali NetHunter Pro, оформленная в виде системного образа для смартфонов Pine64 PinePhone и PinePhone Pro, и представляющая собой вариант Kali Linux 2 с пользовательской оболочкой Phosh.
  • В NetHunter, окружение для мобильных устройств на базе платформы Android с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей, добавлена поддержка встроенных Bluetooth-чипсетов. В список поддерживаемых устройств на базе Android 12 добавлены смартфоны OnePlus 6t, Pixel 4a 5g и Realme 5 Pro.
  • Обновлены версии графических окружений GNOME 43 и KDE Plasma 5.26.
  • Добавлены новые утилиты:
    • bloodhound.py - Python-обвязка для BloodHound.
    • certipy - утилита для исследования сервисов сертификатов Active Directory.
    • hak5-wifi-coconut - работающий в пространстве пользователя драйвер для USB-адаптеров Wi-Fi и Hak5 Wi-Fi Coconut.
    • ldapdomaindump - собирает информацию из Active Directory через LDAP.
    • peass-ng - утилиты для поиска в Linux, Windows и macOS уязвимостей, приводящих к повышению привилегий.
    • rizin-cutter - платформа для обратного инжиниринга, основанная на rizin.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.3
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.1 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58294-kali
Ключевые слова: kali, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ура, мой любимый дистрибутив! Давно на нём сижу и уже забыл что такое вырусы - раньше постоянно с ними были проблемы.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 04:16, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это с Винды на Кали пересели? Мощно
     

  • 1.2, Аноним (-), 23:14, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я бы поисследовал Михаила на проникновение, а вы?
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:44, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >дистрибутив для исследования безопасности Kali Linux

    зачем постоянно пишут что дистрибутив для исследования безопасности ? ведь целевая аудитория это школота насилующая wifi соседа

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:05, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе жалко что-ли? WPA3 защищает от подбора даже пароля с низкой энтропией.
     
     
  • 3.11, keydon (ok), 03:01, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вообще-то нет
     
  • 3.13, Аоним (?), 03:07, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > WPA3

    Много ты знаешь устройств с поддержкой WPA3? Вот у меня на районе не то что WPA1, а даже WEP встречаются. Некоторые уже более 10 лет фурычат. Роутер устройство в принципе "вечное" и менять его хомяк вряд ли будет, если не разбирается в деталях. Правда за медленный интернет будет х.уями обкладывать провайдера, даже не догадываясь что его маршрутизатор устарел лет на пятнадцать.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:47, 09/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кали? Мать е...
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:31, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    на скриншотах выгледит по хакерский . -сразу видно дистрибутив для настоящих хакеров .... а еще его использавал хакер из сериала Мистер Робот . Что-тоже немало важно ..... я и сам его использоваю для иследователских целей ( закон не нарушаю )
     
  • 1.6, Аноним (1), 00:58, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я работаю хакером, поэтому Kali меня не раз выручала.
     
  • 1.10, Аоним (?), 02:59, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда был студентом и мотался по съёмным квартирам, это была незаменимая вещь. Правда назывался он тогда, кажется, Backtrack.
     
     
  • 2.16, Herrasim Muhmuh (?), 03:46, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему тебе не купили квартиру родители?
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 04:24, 10/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот ламер родился у нищейобов лол хард вей ггг
     

  • 1.15, Herrasim Muhmuh (?), 03:44, 10/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этим поделие ещё кто-то пользуется???
    Не спешите мои тапочки!
    Азазаз
     

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