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Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.3

24.08.2023 13:45

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2023.3, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 468 МБ, 2.9 ГБ и 3.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Представлен инструментарий Kali Autopilot, позволяющий симулировать действия атакующих для тестирования и оценки эффективности работы средств для обнаружения, журналирования и предотвращения атак. Kali Autopilot предоставляет графический интерфейс, сервис для автоматического выполнения тестовых атак, коллекцию скриптов для симуляции атак и Web API для удалённого управления стадиями выполнения атакующих скриптов.
  • В состав включены новые утилиты:
    • Calico - утилита для проверки сетевой подсистемы облачных окружений и виртуальных машин.
    • cri-tools - утилиты для Kubelet Container Runtime Interface
      • .
    • Hubble - платформа инспектирования трафика в Kubernete, реализованная на базе сетевой подсистемы Cilium и eBPF.
    • ImHex - редактор шестнадцатеричных дампов, полезный при проведении обратного инжиниринга.
    • kustomize - инструментарий для изменения конфигурации kubernetes в формате YAML
    • Rekono - платформа для автоматизации тестирования уязвиомостей.
    • rz-ghidra - декомпилятор и дизассемблер.
    • unblob - утилита для извлечения файлов из образов контейнеров.
    • Villain - инструментарий для предоставления shell-доступа к системе (reverse shell).
  • Обновлены версии пакетов, среди прочего обновлены такие специфичные приложения, как Greenbone, Humble, Impacket, jSQL, OWASP ZAP, Rizin, Tetragon, theHarvester и Wireshark. Удалены пакеты king-phisher (прекращено сопровождение ) и plecost (несовместим с Python 3.11).
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.3.7.
  • Реализована возможность использования мультимедийного сервера Pipewire в окружениях на базе гипервизора Hyper-V в режиме ES (enhanced session).
  • Упрощена установка Kali Purple, специализированной сборки, включающей подборку платформ и инструментариев для организации защиты от атак. Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (режим kali-hidpi-mode). Добавлены новые пиктограммы.
  • Обновлено окружение для мобильных устройств на базе платформы Android - NetHunter, с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии добавлена поддержка устройств LG V20 (Lineage 19.1), Nexus 6P (Android 8.0), Nothing Phone (Android 12/13), Pixel 3/XL (Android 13), Samsung Galaxy A7 (LineageOS 18.1), Xiaomi Mi A3 (Lineage 20) и Xiaomi Redmi 4/4X (VoltageOS 2.5).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59654-kali
Ключевые слова: kali
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 14:24, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    мне непонятна модерация опеннет, очень странно работает как то
     
     
  • 2.16, Не админ (?), 15:04, 24/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:19, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Админ сам ещё школьник модерирует комменты целыми днями уже 27 лет, а другой толковой работы у него и нет.
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 15:27, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (:
     
  • 2.33, Аноним (-), 15:59, 24/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.6, Аноним (6), 14:28, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админ-провокатор, сначала постит новости про школо-линукс, а потом трет каменты об этом дистрибутиве.

    Админ, не три каменты, по делу же пишут - такой линукс только школьник способен поставить. Ни одному настоящему профессионалу он не нужен.

     
     
  • 2.20, Аноним (5), 15:28, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да новость как новость
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:42, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что в нем школьного? Отличный дистрибутив для пентестинга, куча предустановленных и преднастроенных утилит
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:58, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что там преднастроено? вот серьезно. Какая нужна преднастройка для ss -tulpn? что ты там преднастроишь? Эс-эс, тульпээн -- один раз запомнил и все. Какая там преднастройка?
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 15:20, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например предустановишь и инет для юзанья тебе не нужен.
     
  • 2.21, Аноним (5), 15:29, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это просто местный юморок
     

  • 1.22, Минона (ok), 15:41, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну шо, начнем дежурный тред "Как поставить Kali Linux на HDD?".
    Поехали!...
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 15:58, 24/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.26, Аноним (11), 15:54, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    цвет кнопки закрытия окна конечно полный аллес - неконтрастный нихрена.
     
     
  • 2.34, Аноним (5), 16:24, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это kde?
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:39, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1) Интересно, если я его установлю, то стану ли автоматом какиром?
    2) Если не смогу установить, мне помогут здесь другие комментаторы?
     
     
  • 2.36, Аноним (5), 16:43, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не смогу установить, мне помогут здесь другие комментаторы?

    скорее, просто посоветуют вынуть руки из >|<опы) здешняя классика

     
  • 2.37, Аноним (37), 16:50, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кал и линукс сделает из тебя какира, дп не простого, мамкиного какира!
     

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