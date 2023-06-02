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Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.2

02.06.2023 13:12

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2023.2, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 443 МБ, 2.8 ГБ и 3.7 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Подготовлен отдельный образ виртуальной машины для гипервизора Hyper-V, преднастроенный для использования режима ESM (Enhanced Session Mode, xRDP поверх HvSocket) и способный работать сразу без дополнительных настроек.
  • В поставляемой по умолчанию сборке с рабочим столом Xfce осуществлён переход со звукового сервера PulseAudio на мультимедийный сервер PipeWire (сборка с GNOME была переведена на PipeWire ранее).
  • В базовую сборку с Xfce в файловый менеджер предустановлено расширение GtkHash, позволяющее быстро вычислять контрольные суммы в диалоге со свойствами файлов.
  • Окружение на основе GNOME обновлено до выпуска 44, в котором продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita (на GTK4 среди прочего переведена пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter). В диалог выбора файлов добавлен режим отображения содержимого в форме сетки значков. Внесены многочисленные изменения в конфигуратор. В меню быстрого изменения настроек добавлена секция для управления Bluetooth.
  • В состав варианта на основе GNOME добавлено расширение Tiling Assistant для работы с окнами в мозаичном режиме.
  • Полностью переделан вариант с рабочим столом на основе мозаичного оконного менеджера i3 (мета-пакет kali-desktop-i3), который приобрёл вид полноценного пользовательского окружения.
  • Обновлены пиктограммы и реструктуризовано меню приложений.
  • В состав включены новые утилиты:
    • Cilium-cli - управление кластерами Kubernetes.
    • Cosign - формирование цифровых подписей для контейнеров.
    • Eksctl - интерфейс командной строки для Amazon EKS.
    • Evilginx - фреймворк MITM-атак для захвата учётных данных, сессионных Cookie и обхода двухфакторной аутентификации.
    • GoPhish - инструментарий для фишинга.
    • Humble - анализатор заголовков HTTP.
    • Slim - упаковщик образов контейнеров.
    • Syft - генератор SBoM (Firmware Software Bill of Materials), определяющий состав программных компонентов, включённых в образ контейнера или присутствующих в ФС.
    • Terraform - платформа управления инфраструктурой.
    • Tetragon - анализатор на основе eBPF.
    • TheHive - платформа реагирования на вторжения.
    • Trivy - инструментарий для поиска уязвимостей и проблем с настройками в контейнерах, репозиториях и облачных окружениях.
    • Wsgidav - сервер WebDAV, использующий WSGI.
  • Обновлено окружение для мобильных устройств на базе платформы Android - NetHunter, с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59236-kali
Ключевые слова: kali, linux
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.5, Аноним (5), 14:27, 02/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    С утра обновился.
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:37, 02/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Дистр для настоящих хакеров. Хакер без кали - как пиво без водки. Как Новый год без оливье. Как пельмени без майонеза.
     

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