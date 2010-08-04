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Выпуск дистрибутива Tails 5.21 и браузера Tor Browser 13.0.8

22.12.2023 17:13

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.21 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обеспечен вывод предупреждения с предложением отправки отчёта с диагностическими данными в случае сбоя при изменении размера системного раздела во время первой загрузки. В навигационной панели обеспечен показ локализованного представления даты. Обновлены версии Tor Browser 13.0.7 и инструментария Tor 0.4.8.10. Устранены проблемы с аварийным завершением браузера при нажатии на пиктограмму UBlock. Повышена надёжность синхронизации времени. Улучшены функции создания резервных копий в Tails Cloner.

Тем временем, следом за выпуском браузера Tor Browser 13.0.7, задействованного в Tails 5.21, сформирован корректирующий выпуск Tor Browser 13.0.8, в котором устранена недоработка, приводившая к аварийному завершению компонента с подключаемыми транспортами Tor на платформе Windows 7. Проблема была вызвана появлением проблем с поддержкой Windows 7 в инструментарии языка Go 1.21. Для решения проблемы было возвращено применение версии Go 1.20 для сборки подключаемых транспортов lyrebird, conjure и webtunnel. При этом транспорт snowflake завязан на возможностях Go 1.21 и его по-прежнему невозможно использовать в Windows 7. Поддержка Windows 7 и 8 будет прекращена после перехода Tor Browser на кодовую базу Firefox 128 в следующем году.

Что касается выпуска Tor Browser 13.0.7, то он был синхронизирован с кодовой базой Firefox 115.6 ESR, в которой устранено 19 уязвимостей. Также обновлены Tor 0.4.8.10 и дополнение NoScript 11.4.29.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.20
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60332-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (5) RSS
  • 5, ryoken (ok), 21:15, 22/12/2023 [ответить]  
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    Вот только что мелкий патч на браузер скачался, около 32Кб. Хотя у меня вообще Gentoo.
     

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