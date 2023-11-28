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Выпуск дистрибутива Tails 5.20

28.11.2023 23:18

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.20 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии:

  • Tor Browser обновлён до версии 13.0.4, синхронизированной с кодовой базой Firefox 115.5.0 ESR, в которой устранено 14 уязвимостей (12 признаны опасными).
  • Обновлена версия почтового клиента Thunderbird 115.5.0.
  • Для защиты от скрытой идентификации браузера отключена загрузка списка фильтрации AdGuard для uBlock Origin, привязанного к языку текущего сеанса.
  • Решены проблемы с активацией постоянного хранилища и исправлены ошибки в переводе.
  • В интерфейсе WhisperBack упрощена отправка сообщений об ошибках с необходимой диагностической информацией.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.19
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60190-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:54, 28/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Что, опять?! Только образ на флешке обновил в прошлом месяце
     
     
  • 2.2, АНБ (?), 00:03, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не переживайТЕ, троян обновится автоматически.
     
     
  • 3.6, ХАМАС (?), 01:00, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и хрен с ним
     
  • 2.3, АНБ (?), 00:03, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переживайте, троян обновится автоматически.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:59, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофигу
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:33, 29/11/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоталитарные вредители погрызли Конституцию и ещё не потравлены.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 01:01, 29/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штырит? Таблэтку прими
     
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