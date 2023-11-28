Выпуск дистрибутива Tails 5.20

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.20 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ. В новой версии: Tor Browser обновлён до версии 13.0.4, синхронизированной с кодовой базой Firefox 115.5.0 ESR, в которой устранено 14 уязвимостей (12 признаны опасными).

Обновлена версия почтового клиента Thunderbird 115.5.0.

Для защиты от скрытой идентификации браузера отключена загрузка списка фильтрации AdGuard для uBlock Origin, привязанного к языку текущего сеанса.

Решены проблемы с активацией постоянного хранилища и исправлены ошибки в переводе.

В интерфейсе WhisperBack упрощена отправка сообщений об ошибках с необходимой диагностической информацией.



