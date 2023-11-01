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Выпуск дистрибутива Tails 5.19

01.11.2023 09:06

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.19 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии в интерфейс Onion Circuits добавлена возможность закрытия выбранной цепочки Tor, например, с целью замены медленного пути прохождения трафика или для диагностики возникших проблем.

Tor Browser обновлён до версии 13.0.1, синхронизированной с кодовой базой Firefox 115.4.0 ESR, в которой устранено 19 уязвимостей (13 признаны опасными). Обновлены версии инструментария Tor 0.4.8.7, почтового клиента Thunderbird 115.4.1 и ядра Linux 6.1.55. По запросу пользователей сервиса SecureDrop, позволяющего анонимно передавать документы изданиям и журналистам, в состав включён пакет sq-keyring-linter, улучшающий криптографические параметры PGP-ключей, хранимых на изолированных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Результаты аудита Tor Browser и компонентов инфраструктуры Tor
  3. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.17
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60029-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:10, 01/11/2023 [ответить]  
    		• –6 +/
    не безобразничать в интернете намного надёжнее чем полагаться на миллионы миллиардов непроверенных строк кода
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:17, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот кто еще и безобразничать будет:
    взгляни на телеметрию, скажем, Windows..
    а Android?
    И.. понимаешь.. все в порядке вещей.
     
  • 2.3, Человек (??), 09:24, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так не безобразничай
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:46, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Не безбразничай)

    Сиди дальше, соси ровно и не дергайся.
    Делай только то что разрешили тебе делать.
    Иногда могут даже разрешить тебе выбрать - сесть на швабру или бутылку.

    Разве не терпильный подход к жизни?

     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:50, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему до сих пор Мелкомягкие за шпионаж свое не получили?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:08, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько человек они убили?
     
     
  • 5.7, Аноним (2), 10:16, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько секретки слили?
     
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