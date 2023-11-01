Выпуск дистрибутива Tails 5.19

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.19 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии в интерфейс Onion Circuits добавлена возможность закрытия выбранной цепочки Tor, например, с целью замены медленного пути прохождения трафика или для диагностики возникших проблем.

Tor Browser обновлён до версии 13.0.1, синхронизированной с кодовой базой Firefox 115.4.0 ESR, в которой устранено 19 уязвимостей (13 признаны опасными). Обновлены версии инструментария Tor 0.4.8.7, почтового клиента Thunderbird 115.4.1 и ядра Linux 6.1.55. По запросу пользователей сервиса SecureDrop, позволяющего анонимно передавать документы изданиям и журналистам, в состав включён пакет sq-keyring-linter, улучшающий криптографические параметры PGP-ключей, хранимых на изолированных системах.



