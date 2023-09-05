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Выпуск дистрибутива Tails 5.17

05.09.2023 19:59

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.17 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии Tor Browser обновлён до версии 12.5.3, синхронизированной с кодовой базой Firefox 102.15.0 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей. Обновлена версия почтового клиента Thunderbird 102.15.0. Инсталлятор Tails Installer переименован в Tails Cloner. Обеспечена установка большего числа драйверов принтеров и включена автоматическая активация всех присутствующих принтеров. Решены проблемы, возникающие при разблокировке постоянного хранилища.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.16
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59720-tails
Ключевые слова: tails, tor
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