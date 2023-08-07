Выпуск дистрибутива Tails 5.16

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Расскажи мне об этой волшебной палочке, которая деанонимизирует пользователя тора.

3.7 , Аноним ( 7 ), 23:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Швабра называется. Вернее ручка от неё. Впрочем паяльник не менее волшебен, но всё-таки соотношение цена/качество в пользу швабры.

3.9 , Аноним ( 9 ), 23:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря от кого прячешься. У Тора не так много узлов. Если надо деанонимизировать пользователя конкретного сайта, несколько тысяч добавленных контролируемых узлов повышают вероятность перехвата до вполне себе значимой величины.

4.14 , Аноним ( 14 ), 01:32, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какова вероятность что все три узла будут подставные? Не говоря уже, что весь траффик сейчас шифруется, и для "перехвата" нужно чтобы ещё и конечный сервер согласился на сотрудничество с россиянскими спецслужбами (лол).

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:36, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем.

3.12 , Аноним ( 14 ), 01:27, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прибор болтается между ног в позе полшестого. Это всё что у него есть)

2.5 , Аноним ( 5 ), 23:08, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – +15

2.10 , user_name ( ? ), 01:09, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – существуют только в твоих фантазиях ?

или можешь предьявить?

2.11 , Аноним ( 14 ), 01:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понимаю, что у некоторых рванёт, но всё же...

Рекомендую читать этот коммент с голодной головой и вдумчиво. Итак... Уже полтора года высылаю донаты ВСУ, веду блог почти на 100к подписоты в тележке где призываю к свержению нынешнего режима насильственным путём. При этом живу в МСК, пользуюсь анонимизацией, без каких-то там выкрутасов и изысков, всего лишь личный VPN на VDS в одной из соседних стран. Что я делаю не так?

2.13 , Аноним ( 14 ), 01:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы даже не представляете какие инструменты существуют. Аналоговнетные?

2.15 , Аноним ( 14 ), 01:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Покажите мне наивных дурачков, которые верят в анонимность в сети. Если не доверяешь тору и впн, можешь подключиться к соседскому wifi, если боишься соседа, купи направленную антенну и найди подходящую точку доступа в паре км от себя. Можешь не благодарить.

