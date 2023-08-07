Выпуск дистрибутива Tails 5.16

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|1.1, Аноним (1), 21:48, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Покажите мне наивных дурачков, которые верят в анонимность в сети. Вы даже не представляете какие инструменты существуют. Просто не хулиганьте - это намного проще.
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|2.3, Аноним (3), 22:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Расскажи мне об этой волшебной палочке, которая деанонимизирует пользователя тора.
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|3.7, Аноним (7), 23:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Швабра называется. Вернее ручка от неё. Впрочем паяльник не менее волшебен, но всё-таки соотношение цена/качество в пользу швабры.
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|3.9, Аноним (9), 23:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря от кого прячешься. У Тора не так много узлов. Если надо деанонимизировать пользователя конкретного сайта, несколько тысяч добавленных контролируемых узлов повышают вероятность перехвата до вполне себе значимой величины.
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|4.14, Аноним (14), 01:32, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какова вероятность что все три узла будут подставные? Не говоря уже, что весь траффик сейчас шифруется, и для "перехвата" нужно чтобы ещё и конечный сервер согласился на сотрудничество с россиянскими спецслужбами (лол).
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|3.12, Аноним (14), 01:27, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прибор болтается между ног в позе полшестого. Это всё что у него есть)
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|2.11, Аноним (14), 01:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаю, что у некоторых рванёт, но всё же...
Рекомендую читать этот коммент с голодной головой и вдумчиво.
Итак...
Уже полтора года высылаю донаты ВСУ, веду блог почти на 100к подписоты в тележке где призываю к свержению нынешнего режима насильственным путём. При этом живу в МСК, пользуюсь анонимизацией, без каких-то там выкрутасов и изысков, всего лишь личный VPN на VDS в одной из соседних стран.
Что я делаю не так?
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|2.13, Аноним (14), 01:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы даже не представляете какие инструменты существуют.
Аналоговнетные?
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|2.15, Аноним (14), 01:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Покажите мне наивных дурачков, которые верят в анонимность в сети.
Если не доверяешь тору и впн, можешь подключиться к соседскому wifi, если боишься соседа, купи направленную антенну и найди подходящую точку доступа в паре км от себя. Можешь не благодарить.
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|1.6, Василий (??), 23:16, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идиоты что декларируют гарантированное отсутствие букв в верхнем регистре. Скажите что ещё точно не может быть в пароле для удобства его взлома?
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|2.8, Аноним (7), 23:28, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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длина предпочтительнее чем регистр. регистр каждого символа запомнить труднее, чем несколько дополнительных символов - регистр не вербален, если не произносить словами по символам.
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