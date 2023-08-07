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Выпуск дистрибутива Tails 5.16

07.08.2023 21:37

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.16 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии Tor Browser обновлён до версии 12.5.2, синхронизированной с кодовой базой Firefox 102.14.0 ESR, в которой устранено 13 уязвимостей. Также обновлены версии почтового клиента Thunderbird 102.14.0, ядра Linux 6.1.38 и пакета amd64-microcode 3.20230719.1. При формировании рекомендованного пароля для упрощения набора пароля отключено использование букв в верхнем регистре.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0.7 и дистрибутива Tails 5.14
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
  4. OpenNews: Выпуск браузеров SeaMonkey 2.53.17 и Tor Browser 12.5.2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59565-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Покажите мне наивных дурачков, которые верят в анонимность в сети. Вы даже не представляете какие инструменты существуют. Просто не хулиганьте - это намного проще.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расскажи мне об этой волшебной палочке, которая деанонимизирует пользователя тора.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Швабра называется. Вернее ручка от неё. Впрочем паяльник не менее волшебен, но всё-таки соотношение цена/качество в пользу швабры.
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря от кого прячешься. У Тора не так много узлов. Если надо деанонимизировать пользователя конкретного сайта, несколько тысяч добавленных контролируемых узлов повышают вероятность перехвата до вполне себе значимой величины.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:32, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какова вероятность что все три узла будут подставные? Не говоря уже, что весь траффик сейчас шифруется, и для "перехвата" нужно чтобы ещё и конечный сервер согласился на сотрудничество с россиянскими спецслужбами (лол).
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:36, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем.
     
     
  • 3.12, Аноним (14), 01:27, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прибор болтается между ног в позе полшестого. Это всё что у него есть)
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:08, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +15
     
  • 2.10, user_name (?), 01:09, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    существуют только в твоих фантазиях ?
    или можешь предьявить?
     
  • 2.11, Аноним (14), 01:23, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю, что у некоторых рванёт, но всё же...
    Рекомендую читать этот коммент с голодной головой и вдумчиво.

    Итак...

    Уже полтора года высылаю донаты ВСУ, веду блог почти на 100к подписоты в тележке где призываю к свержению нынешнего режима насильственным путём. При этом живу в МСК, пользуюсь анонимизацией, без каких-то там выкрутасов и изысков, всего лишь личный VPN на VDS в одной из соседних стран.

    Что я делаю не так?

     
  • 2.13, Аноним (14), 01:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы даже не представляете какие инструменты существуют.

    Аналоговнетные?

     
  • 2.15, Аноним (14), 01:35, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покажите мне наивных дурачков, которые верят в анонимность в сети.

    Если не доверяешь тору и впн, можешь подключиться к соседскому wifi, если боишься соседа, купи направленную антенну и найди подходящую точку доступа в паре км от себя. Можешь не благодарить.

     

  • 1.2, Anonimous (?), 21:53, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ты про термальноректальные инструменты?
     
  • 1.6, Василий (??), 23:16, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идиоты что декларируют гарантированное отсутствие букв в верхнем регистре. Скажите что ещё точно не может быть в пароле для удобства его взлома?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 23:28, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    длина предпочтительнее чем регистр. регистр каждого символа запомнить труднее, чем несколько дополнительных символов - регистр не вербален, если не произносить словами по символам.
     
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