Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43

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|1.1, Аноним (1), 22:07, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращено отображение пиктограмм на рабочем столе (дополнение к GNOME Shell, отвечавшее за данную функциональность, удалено из-за наличия проблем с интеграцией с новыми версиями GNOME).
Всё, что надо знать про системы с плагинами типа браузера или Гнома.
Увы.
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|2.2, Минона (ok), 22:21, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так, есть с кого пример брать же - stable api is nonsense.
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|3.3, бгг (?), 22:30, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расширения могут пилиться васянами и не успевать за основой.
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|4.10, Аноним (-), 00:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> могут пилиться
В смысле, могут? Они и пилятся васянами!
Другое дело, разрабы гнома обычно предупреждают о поломке за несколько месяцев, но у васянов которые пишут их раз в месяц после работы разумеется не находится времени на адаптацию.
Ну а вариантов не много:
- не пользоваться расширениями или минимизировать их число
- не пользоваться гномом
Вариант "перестать ломать апи" даже предлагать не буду.
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|4.11, Аноним (11), 00:43, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он так и написал: stable spi non-sense. Было бы нормальное апи, плагины васянов работали бы и горя не знали.
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|4.13, Аноним (1), 01:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расширения могут пилиться васянами и не успевать за основой.
А они и не обязаны успевать. Авторы плагинов доброе дело сделали, но Гном (или браузер) сломал людям. Т.е. потеря смысла возможнсти плагинов. Либо попытка на халяву брать чужие ресурсы и использовать.
Гном (или браузер) ведут себя перенебрежительно и невежливо к людям. И среди других встречается.
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|2.6, Аноним (6), 00:19, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значки на рабочем столе это атавизм, ни в одном рабочем окружение от них нет никакой пользы, наоборот только вред приучяающий пользователя гадить на рабочем столе, либо заставляющий его постоянно чистить его, я отказался от значков на рабочем столе задолго до первого использования Gnome, и ничего не потерял, наоборот только выиграл. А сама концепция в Gnome не подразумевает значков на рабочем столе, их туда тащут ретрограды которые не могут принять концепцию, а вместо того пытаться переделать Gnome в более привычное для них окружение, чем портят себе весь экспириенс в этом ДЕ.
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|3.7, Аноним (7), 00:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы вообще понимаете, что такое РАБОЧИЙ СТОЛ? Это не фон для размещения обоев вообще-то.
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|4.12, Аноним (12), 01:00, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы вообще понимаете, что такое РАБОЧИЙ СТОЛ? Это не фон для размещения обоев вообще-то.
Ну-ка расскажите нам!
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|4.19, Аноним (6), 04:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У любого нормального человека на рабочем столе будет открыта программа или несколько программ перекрывающие этот самый рабочий стол, и для доступа к нему нужно будет постоянно все сворачивать-разворачивать, с таким же успехом ярлыки быстрого запуска и часто используемые файлы можно держать в более удобных и предназначенных для этого местах, попробуйте это гораздо удобнее, и не нужно каждый раз сворачивать-разворачивать приложения.
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|2.9, Аноним (7), 00:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммент удалили, но вы поняли, что тут «всё, что надо знать понятно про какие дистры». Взялся — так делай, а не ной, что «мне всё поломали».
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|1.4, Голум (?), 22:38, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В системное меню добавлен ярлык для вызова интерфейса создания скриншота/скринкаста.
Почему это преподносится как заслуга сабжа?
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|1.8, Алкоголизм (?), 00:26, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена защита от проведения атаки на систему через подключение вредоносных USB-устройств во время отсутствия пользователя: когда экран находится в режиме блокировки, Tails теперь игнорирует подключение любых USB-устройств. Активация USB-устройств производится только когда они подключены при разблокированном экране.
Как это реализовали кстати? Как-то обернули usbguard?
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|1.15, Аноним (15), 02:17, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гном в этом "режиме" довольно страшный... Как-то можно переключиться на "нормальный" гном?
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