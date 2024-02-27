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Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43

27.02.2024 21:30

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 "Bookworm".
  • Пользовательское окружение обновлено до GNOME 43 (ранее использовался выпуск 3.38).
  • Обеспечен вывод предупреждений в случае возникновения ошибок при чтении или записи на USB-накопитель, используемый для постоянного хранилища. Предполагается, что предупреждения об отдельных сбоях позволят на раннем этапе заметить проблемы с накопителем и успеть выполнить резервное копирование области постоянного хранения.
  • Реализовано автоматическое монтирование внешних устройств хранения. Если на накопителе присутствует зашифрованный раздел, например, созданный при помощи VeraCrypt, пользователю будет выведен запрос пароля для разблокировки раздела.
  • Добавлена защита от проведения атаки на систему через подключение вредоносных USB-устройств во время отсутствия пользователя: когда экран находится в режиме блокировки, Tails теперь игнорирует подключение любых USB-устройств. Активация USB-устройств производится только когда они подключены при разблокированном экране.
  • Предоставлена возможность переключения между 4 темами оформления: светлая; тёмная; светлая в ночном режиме с более тёплыми цветами и меньшей яркостью; ночная тёмная тема с тёплыми цветами.
  • Упрощено создание скриншотов и скринкастов. В системное меню добавлен ярлык для вызова интерфейса создания скриншота/скринкаста.
  • В почтовом клиенте Thunderbird упрощён процесс настройки учётной записи в Gmail - для доступа к почте в Gmail теперь достаточно ввести параметры аутентификации.
  • Обновлены версии программ: Tor Browser 13.0.10, Electrum 4.3.4, KeePassXC 2.7.4, Metadata Cleaner 2.4.0, Inkscape 1.2.2, Audacity 3.2.4, GIMP 2.10.34 и Kleopatra 4:22.12.
  • Текстовый редактор gedit заменён на gnome-text-editor.
  • Прекращено отображение пиктограмм на рабочем столе (дополнение к GNOME Shell, отвечавшее за данную функциональность, удалено из-за наличия проблем с интеграцией с новыми версиями GNOME).
  • Из меню файлового менеджера убраны кнопки надёжной очистки диска (Wipe), так как полная очистка не гарантирована для USB-накопителей и SSD-дисков (для надёжного стирания рекомендовано полностью перезаписать все данные на накопителе).
  • Из меню файлового менеджера убрана кнопка удаления метаданных, так как разработчики использовавшейся для этих целей библиотеки MAT2 больше не предоставляют функциональность для интеграции с файловым менеджером Nautilus.
  • Удалена из базовой поставки утилита GtkHash, которую при желании можно установить как дополнительное приложение.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  4. OpenNews: Релиз Tor Browser 13.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 5.22
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60675-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:07, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращено отображение пиктограмм на рабочем столе (дополнение к GNOME Shell, отвечавшее за данную функциональность, удалено из-за наличия проблем с интеграцией с новыми версиями GNOME).

    Всё, что надо знать про системы с плагинами типа браузера или Гнома.

    Увы.

     
     
  • 2.2, Минона (ok), 22:21, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, есть с кого пример брать же - stable api is nonsense.
     
     
  • 3.3, бгг (?), 22:30, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширения могут пилиться васянами и не успевать за основой.
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 00:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > могут пилиться

    В смысле, могут? Они и пилятся васянами!
    Другое дело, разрабы гнома обычно предупреждают о поломке за несколько месяцев, но у васянов которые пишут их раз в месяц после работы разумеется не находится времени на адаптацию.
    Ну а вариантов не много:
    - не пользоваться расширениями или минимизировать их число
    - не пользоваться гномом

    Вариант "перестать ломать апи" даже предлагать не буду.

     
     
  • 5.14, Аноним (1), 01:19, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:43, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он так и написал: stable spi non-sense. Было бы нормальное апи, плагины васянов работали бы и горя не знали.
     
  • 4.13, Аноним (1), 01:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расширения могут пилиться васянами и не успевать за основой.

    А они и не обязаны успевать. Авторы плагинов доброе дело сделали, но Гном (или браузер) сломал людям. Т.е. потеря смысла возможнсти плагинов. Либо попытка на халяву брать чужие ресурсы и использовать.

    Гном (или браузер) ведут себя перенебрежительно и невежливо к людям. И среди других встречается.

     
  • 2.6, Аноним (6), 00:19, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значки на рабочем столе это атавизм, ни в одном рабочем окружение от них нет никакой пользы, наоборот только вред приучяающий пользователя гадить на рабочем столе, либо заставляющий его постоянно чистить его, я отказался от значков на рабочем столе задолго до первого использования Gnome, и ничего не потерял, наоборот только выиграл. А сама концепция в Gnome не подразумевает значков на рабочем столе, их туда тащут ретрограды которые не могут принять концепцию, а вместо того пытаться переделать Gnome в более привычное для них окружение, чем портят себе весь экспириенс в этом ДЕ.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы вообще понимаете, что такое РАБОЧИЙ СТОЛ? Это не фон для размещения обоев вообще-то.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 01:00, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы вообще понимаете, что такое РАБОЧИЙ СТОЛ? Это не фон для размещения обоев вообще-то.

    Ну-ка расскажите нам!

     
  • 4.19, Аноним (6), 04:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У любого нормального человека на рабочем столе будет открыта программа или несколько программ перекрывающие этот самый рабочий стол, и для доступа к нему нужно будет постоянно все сворачивать-разворачивать, с таким же успехом ярлыки быстрого запуска и часто используемые файлы можно держать в более удобных и предназначенных для этого местах, попробуйте это гораздо удобнее, и не нужно каждый раз сворачивать-разворачивать приложения.
     
  • 2.9, Аноним (7), 00:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммент удалили, но вы поняли, что тут «всё, что надо знать понятно про какие дистры». Взялся — так делай, а не ной, что «мне всё поломали».
     

  • 1.4, Голум (?), 22:38, 27/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В системное меню добавлен ярлык для вызова интерфейса создания скриншота/скринкаста.

    Почему это преподносится как заслуга сабжа?

     
  • 1.8, Алкоголизм (?), 00:26, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена защита от проведения атаки на систему через подключение вредоносных USB-устройств во время отсутствия пользователя: когда экран находится в режиме блокировки, Tails теперь игнорирует подключение любых USB-устройств. Активация USB-устройств производится только когда они подключены при разблокированном экране.

    Как это реализовали кстати? Как-то обернули usbguard?

     
  • 1.15, Аноним (15), 02:17, 28/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном в этом "режиме" довольно страшный... Как-то можно переключиться на "нормальный" гном?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 03:26, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (15), 03:46, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отмена по гному! Там теперь нормальный режим по умолчанию.
     

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