Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43

2.2 , Минона ( ok ), 22:21, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так, есть с кого пример брать же - stable api is nonsense.

3.3 , бгг ( ? ), 22:30, 27/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расширения могут пилиться васянами и не успевать за основой.

4.10 , Аноним ( - ), 00:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > могут пилиться В смысле, могут? Они и пилятся васянами!

Другое дело, разрабы гнома обычно предупреждают о поломке за несколько месяцев, но у васянов которые пишут их раз в месяц после работы разумеется не находится времени на адаптацию.

Ну а вариантов не много:

- не пользоваться расширениями или минимизировать их число

- не пользоваться гномом Вариант "перестать ломать апи" даже предлагать не буду.

5.14 , Аноним ( 1 ), 01:19, 28/02/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.11 , Аноним ( 11 ), 00:43, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он так и написал: stable spi non-sense. Было бы нормальное апи, плагины васянов работали бы и горя не знали.

4.13 , Аноним ( 1 ), 01:16, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расширения могут пилиться васянами и не успевать за основой. А они и не обязаны успевать. Авторы плагинов доброе дело сделали, но Гном (или браузер) сломал людям. Т.е. потеря смысла возможнсти плагинов. Либо попытка на халяву брать чужие ресурсы и использовать. Гном (или браузер) ведут себя перенебрежительно и невежливо к людям. И среди других встречается.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:19, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значки на рабочем столе это атавизм, ни в одном рабочем окружение от них нет никакой пользы, наоборот только вред приучяающий пользователя гадить на рабочем столе, либо заставляющий его постоянно чистить его, я отказался от значков на рабочем столе задолго до первого использования Gnome, и ничего не потерял, наоборот только выиграл. А сама концепция в Gnome не подразумевает значков на рабочем столе, их туда тащут ретрограды которые не могут принять концепцию, а вместо того пытаться переделать Gnome в более привычное для них окружение, чем портят себе весь экспириенс в этом ДЕ.

3.7 , Аноним ( 7 ), 00:24, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы вообще понимаете, что такое РАБОЧИЙ СТОЛ? Это не фон для размещения обоев вообще-то.

4.12 , Аноним ( 12 ), 01:00, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы вообще понимаете, что такое РАБОЧИЙ СТОЛ? Это не фон для размещения обоев вообще-то. Ну-ка расскажите нам!

4.19 , Аноним ( 6 ), 04:31, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У любого нормального человека на рабочем столе будет открыта программа или несколько программ перекрывающие этот самый рабочий стол, и для доступа к нему нужно будет постоянно все сворачивать-разворачивать, с таким же успехом ярлыки быстрого запуска и часто используемые файлы можно держать в более удобных и предназначенных для этого местах, попробуйте это гораздо удобнее, и не нужно каждый раз сворачивать-разворачивать приложения.

2.9 , Аноним ( 7 ), 00:30, 28/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коммент удалили, но вы поняли, что тут «всё, что надо знать понятно про какие дистры». Взялся — так делай, а не ной, что «мне всё поломали».

