Выпуск MAT2 0.10, инструмента для очистки метаданных

Представлен выпуск утилиты MAT2 0.10.0, предназначенной для удаления метаданных из файлов в различных форматах. Программа решает проблему оседания в документах и мультимедийных файлах остаточных данных, которые могут восприниматься нежелательными для разглашения. Например, в фотографиях могут оставаться данные о местоположении, времени снимка и устройстве, в отредактированных изображениях - информация о типе ОС и о программах, используемых для обработки, а в офисных документах и PDF-файлах - сведения об авторе и компании. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. Проектом предоставляется библиотека для чистки метаданных, утилита командной строки и набор плагинов для интеграции с файловыми менеджерами GNOME Nautilus и KDE Dolphin. В новой версии: Добавлена поддержка форматов SVG и PPM;

Обеспечена интеграция с файловым менеджером Dolphin;

Улучшена поддержка обработки метаданных в файлах PPT и ODT, в также в форматах MS Office;

Реализована совместимость с Python 3.8;

Добавлен режим запуска без sandbox-изоляции (по умолчанию программа изолируется от остальной системы при помощи Bubblewrap);

Обеспечен перенос исходных прав доступа в результирующие файлы и добавлен режим чистки по месту (без создания нового файла);

Проведена работа по повышению производительности обработки изображений и видео.



