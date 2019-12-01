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Выпуск MAT2 0.10, инструмента для очистки метаданных

01.12.2019 10:13

Представлен выпуск утилиты MAT2 0.10.0, предназначенной для удаления метаданных из файлов в различных форматах. Программа решает проблему оседания в документах и мультимедийных файлах остаточных данных, которые могут восприниматься нежелательными для разглашения. Например, в фотографиях могут оставаться данные о местоположении, времени снимка и устройстве, в отредактированных изображениях - информация о типе ОС и о программах, используемых для обработки, а в офисных документах и PDF-файлах - сведения об авторе и компании. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. Проектом предоставляется библиотека для чистки метаданных, утилита командной строки и набор плагинов для интеграции с файловыми менеджерами GNOME Nautilus и KDE Dolphin.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка форматов SVG и PPM;
  • Обеспечена интеграция с файловым менеджером Dolphin;
  • Улучшена поддержка обработки метаданных в файлах PPT и ODT, в также в форматах MS Office;
  • Реализована совместимость с Python 3.8;
  • Добавлен режим запуска без sandbox-изоляции (по умолчанию программа изолируется от остальной системы при помощи Bubblewrap);
  • Обеспечен перенос исходных прав доступа в результирующие файлы и добавлен режим чистки по месту (без создания нового файла);
  • Проведена работа по повышению производительности обработки изображений и видео.


  1. Главная ссылка к новости (https://dustri.org/b/mat2-0100...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
  3. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.0
  4. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  5. OpenNews: Для tmux реализована поддержка сохранения сеанса между перезагрузками
  6. OpenNews: Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mat2, metadata
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, A.Stahl (ok), 10:33, 01/12/2019 [ответить]  
    		• +4 +/
    А есть такая же, но с перлам^W вычищающая всё то говно, которое оставляют в хомяке линуксовые программы после удаления?
    Мне недавно нужно было подправить руками один конфиг и я охренел сколько в "дот-директориях" всякого ненужного и устаревшего.
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:57, 01/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rm
     

  • 2, Анонимчик (?), 11:20, 01/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    rm -rf *  Кроме нас самих никто же не знает чего у нас в хомяке.)
     
  • 3, Котовшив (?), 11:42, 01/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Python 99.7%

    Фу как некультурно.

     
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