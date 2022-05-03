Выпуск дистрибутива Tails 5.0

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:40, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > получится, что все пользователи этого дистрибутива скомпрометированы. "Да я вас, 6Л%ДЕЙ, на этот корабль 3 года собирал!" (c) [из анекдота]

2.7 , Аноним ( 6 ), 23:42, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не исключено, что это "honey pod" от майора для переписи несогласных :)

3.9 , Аноним ( 9 ), 23:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может быть даже хуже - изначально был не, а потом стал

4.13 , Аноним ( 13 ), 00:30, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А может еще хуже!

Не был и не стал..

А может ворона? А может быть собака? А может быть..

2.8 , Аноним ( 8 ), 23:43, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда нужен OpenBSD. Там бэкдоров нет, потому чта ниасилили. Плюнули и забыли.

2.12 , Аноним ( 13 ), 00:28, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой ОС пользуешься?

А что если в ней бэкдор есть?

