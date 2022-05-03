Выпуск дистрибутива Tails 5.0

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|1.1, Аноним (1), 21:14, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В предыдущей версии Tails невозможно выставить поясное время. По дефолту установлен Гринвич и невозможно поменять. Из-за этого не выходит в интернет. Открывал по этому поводу тему на форуме ЛОР, один товарищ откликнулся, что у него такая же проблема. Но решение так и не было найдено.
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|2.2, Корец (?), 21:30, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если в биосе перевести часы? Или он сразу с сети подтягивает?
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|2.3, Alexey (??), 21:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем вам Гринвич помешал?
Одинаковый часовой пояс - один из способов затеряться в толпе таких же пользователей.
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|1.5, Аноним (5), 23:22, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По-моему не стоит класть все яйца в одну корзину... Что если в Tails есть бэкдор? Тогда получится, что все пользователи этого дистрибутива скомпрометированы. Стоит задуматься...
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|2.6, Аноним (6), 23:40, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> получится, что все пользователи этого дистрибутива скомпрометированы.
"Да я вас, 6Л%ДЕЙ, на этот корабль 3 года собирал!" (c) [из анекдота]
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|2.7, Аноним (6), 23:42, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не исключено, что это "honey pod" от майора для переписи несогласных :)
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|4.13, Аноним (13), 00:30, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может еще хуже!
Не был и не стал..
А может ворона? А может быть собака? А может быть..
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|2.8, Аноним (8), 23:43, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда нужен OpenBSD. Там бэкдоров нет, потому чта ниасилили. Плюнули и забыли.
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