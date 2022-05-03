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Выпуск дистрибутива Tails 5.0

03.05.2022 20:57

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (Bullseye).
  • Пользовательское окружение обновлено до GNOME 3.38 (ранее использовался выпуск 3.30). Предоставлена возможность использования обзорного режима для доступа к окнам и приложениям.
  • Апплет для работы с OpenPGP и утилита для управления ключами и паролями заменены на менеджер сертификатов Kleopatra, развиваемый проектом KDE.
  • По умолчанию включена функция автоматической установки выбранных пользователем дополнительных программ (Additional Software) при запуске Tails. Пакеты с дополнительными программами сохраняются области накопителя, предназначенной для постоянного хранения данных пользователя (Persistent Storage).
  • Обновлены версии программ: Tor Browser 11.0.11, MAT 0.12 (с поддержкой чистки метаданных из SVG, WAV, EPUB, PPM и файлов MS Office), Audacity 2.4.2, Disk Utility 3.38, GIMP 2.10.22, Inkscape 1.0 и LibreOffice 7.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 4.29 и начало бета-тестирования Tails 5.0
  3. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  5. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  6. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57127-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:14, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В предыдущей версии Tails невозможно выставить поясное время. По дефолту установлен Гринвич и невозможно поменять. Из-за этого не выходит в интернет. Открывал по этому поводу тему на форуме ЛОР, один товарищ откликнулся, что у него такая же проблема. Но решение так и не было найдено.
     
     
  • 2.2, Корец (?), 21:30, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в биосе перевести часы? Или он сразу с сети подтягивает?
     
  • 2.3, Alexey (??), 21:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем вам Гринвич помешал?
    Одинаковый часовой пояс - один из способов затеряться в толпе таких же пользователей.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:48, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    боится проспать выступление типуна по тв
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:22, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По-моему не стоит класть все яйца в одну корзину... Что если в Tails есть бэкдор? Тогда получится, что все пользователи этого дистрибутива скомпрометированы. Стоит задуматься...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:40, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > получится, что все пользователи этого дистрибутива скомпрометированы.

    "Да я вас, 6Л%ДЕЙ, на этот корабль 3 года собирал!" (c) [из анекдота]

     
  • 2.7, Аноним (6), 23:42, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не исключено, что это "honey pod" от майора для переписи несогласных :)
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть даже хуже - изначально был не, а потом стал
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:30, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может еще хуже!
    Не был и не стал..
    А может ворона? А может быть собака? А может быть..
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:43, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда нужен OpenBSD. Там бэкдоров нет, потому чта ниасилили. Плюнули и забыли.
     
  • 2.12, Аноним (13), 00:28, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ОС пользуешься?
    А что если в ней бэкдор есть?
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:53, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для доступа к ресурсам, которые заблокировали враги России.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:28, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем ходить на вражеские ресурсы? Ходи на Российские.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 00:31, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он разведчик
     

  • 1.15, Аноним (13), 00:32, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > or Browser 11.0.11,

    Что за ссылка такая мертвецкая?

     
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