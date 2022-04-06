Выпуск дистрибутива Tails 4.29 и начало бета-тестирования Tails 5.0

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.29 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске загрузка Tor Browser организована из собственного архива. Обновлены версии браузера Tor Browser 11.0.10, основанного на Firefox 91.8, и почтового клиента Thunderbird 91.7.0. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.103. Реализация транспорта obfs4, применяемого для обхода блокировок, обновлена до версии 0.0.12.

Одновременно объявлено о начале тестирования бета-версии новой ветки Tails 5.0, которая переведена на пакетную базу Debian 11 (Bullseye) и поставляется с сеансом GNOME 3.38, использующим по умолчанию протокол Wayland. Среди обновлённых приложений: Audacity 2.4.2, GIMP 2.20.22, Inkscape 1.0.2, LibreOffice 7.0.4, OnionCircuits 0.7, Pidgin 2.14.1.



