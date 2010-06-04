Выпуск Tor Browser 11.0.7 и дистрибутива Tails 4.28

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.28 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске обновлены версии инструментария tor 0.4.6.10, Tor Browser 11.0.7 и почтового клиента Thunderbird 91.6.1. Обеспечено извлечение Tor Browser из собственного архива. Включено ведение отладочных логов для obfs4proxy. В инфраструктуре тестирования обеспечена проверка работы дистрибутива при использовании реальной сети Tor.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.0.7, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.7.0 ESR, в которой устранено 5 уязвимостей. Обновлены версии Tor 0.4.6.10 и NoScript 11.3.7. Обновлён стиль панели сообщений на странице "about:preferences#tor".



