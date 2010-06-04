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Выпуск Tor Browser 11.0.7 и дистрибутива Tails 4.28

09.03.2022 08:52

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.28 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске обновлены версии инструментария tor 0.4.6.10, Tor Browser 11.0.7 и почтового клиента Thunderbird 91.6.1. Обеспечено извлечение Tor Browser из собственного архива. Включено ведение отладочных логов для obfs4proxy. В инфраструктуре тестирования обеспечена проверка работы дистрибутива при использовании реальной сети Tor.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.0.7, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.7.0 ESR, в которой устранено 5 уязвимостей. Обновлены версии Tor 0.4.6.10 и NoScript 11.3.7. Обновлён стиль панели сообщений на странице "about:preferences#tor".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 4.27
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.0.4 и дистрибутива Tails 4.26
  4. OpenNews: Сайт Tor официально заблокирован в РФ. Выпуск дистрибутива Tails 4.25 для работы через Tor
  5. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  6. OpenNews: Первый бета-выпуск Arti, реализации Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56826-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 10:12, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень важные и ломающие изменения. Особенно стиль технической странички. Держите нас в курсе.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:41, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нас

    мы хотим быть саркастичными, прелесть, не так ли?

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:10, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты тоже попытался, но у тебя не получилось.
     

  • 1.11, псевдонимус (?), 13:03, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое "украинские города"?

    Новую игру с выдуманной расой выпустили? )

     
  • 1.12, псевдонимус (?), 13:05, 09/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там , как я вижу, можно трофеить корованы. И самолётики набигают.
     

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