The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Tails 4.27

09.02.2022 11:41

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.27 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске обновлены версии Tor Browser 11.0.6, почтового клиента Thunderbird 91.5 и ядра Linux 5.10.92. Улучшена поддержка графических карт, беспроводных чипов и другого оборудования. Устранена проблема с подсоединением к беспроводным сетям через страницу "Open Wi-Fi Settings" в мастере подключения к Tor.

В ближайшие часы также ожидается публикация новой версии браузера Tor Browser 11.0.6, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.6.0 ESR, в которой устранены 12 уязвимостей, в том числе опасная проблема (CVE-2022-22753), проявляющаяся только на платформе Windows и позволяющая выполнить код с привилегиями SYSTEM и получить возможность записи в любой системный каталог через манипуляции с сервисом установки обновлений. Также можно отметить проблему CVE-2022-22754, позволяющую дополнениям обойти подтверждение полномочий. Обновлены версии NoScript 11.2.16 и Tor 0.4.6.9.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.0.4 и дистрибутива Tails 4.26
  3. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  4. OpenNews: Проект Tor опубликовал Arti 0.0.3, реализацию клиента Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Предпринята попытка обжаловать блокировку Tor в России
  6. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56667-tail
Ключевые слова: tail, tor
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что нам в нашем Мордоре толку от него теперь?)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень даже есть толк. Надо уметь его готовить.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 11:57, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мне с моими лапками готовить неудобно
     
     
  • 4.28, Извинись Немедленно извинись (?), 13:29, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это потому что вы глубоко запутались в своём офуррении, Рысико. Расфурряйтесь, уходите из своей зоны комфорта и всё будет у вас хорошо.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 14:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, он написал "мне" вместо "мя". Тревожную кнопку нажимать не стоит
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:56, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас тор запретили?
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 11:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прикинь!
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:22, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зеркало открывает ?
    https://tor.eff.org
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 12:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак нет, товарищ майор бдит!
     
  • 5.31, Аноним (31), 13:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зеркало открывает ?

    Открывает

     
  • 3.17, Аноним (16), 12:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56566
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 12:25, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там же речь о "блокировке сайта", а не блокировки всей сети.
     
     
  • 5.19, Аноним (16), 12:26, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >которое привело к блокировке сайта, серверов директорий и части мостовых узлов анонимной сети Tor.
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там же речь о "блокировке сайта", а не блокировки всей сети.

    Вначале заблокировали сайт, а потом втихую и все узлы, которые удалось определить.
    В ростелекоме теперь соединяется только при включении Snowflake и то, минут 10 на подключение уходит.

     
     
  • 6.25, Аноним (25), 13:00, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ростелеком — технологии возможностей!
     
     
  • 7.29, Аноним (-), 13:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ту организацию назвали Роскомпернатым, ой, не только ту...
     

  • 1.2, RAMbug (?), 11:54, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие сценарии применения данного дистра?
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие сценарии у других Linux-дистрибутивов?
     
     
  • 3.22, Аноним (41), 12:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала появиться полностью в амнезии, а затем как в боевиках "Джейса Борна" всех уничтожать и всё вспоминать
     
     
  • 4.34, Аноним (-), 13:56, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем нужны фантастические примеры? - когда Эдвард Сноуден использовал этот Tails ( https://habr.com/ru/post/219677/ )
     
  • 2.15, Аноним (-), 12:20, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - https://tails.boum.org/about/index.ru.html "Tails включает приложения для работы с конфиденциальными документами и для безопасных коммуникаций." + "Все приложения готовы к работе и настроены так, чтобы предотвращать ошибки." - очень-очень врядли ВСЕ пользователи смогут настроить массу программ (как и саму систему) на безопасное использование.
    А ты говоришь "сценарий". А основная фишка - конечно же "амнезия" (актуально для борьбы с пресловутой "системой"). При всём желании (и без насилия) ничего "вспомнить" у владельца дистра не получится.
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.39, какработать (?), 14:28, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но сначала их просматривает Билгейц и решает, какие отправлять, а какие нет.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:59, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, прямые ссылки, вдруг кому надо:
    https://mirrors.edge.kernel.org/tails/stable/tails-amd64-4.27/tails-amd64-4.27
    https://mirrors.edge.kernel.org/tails/stable/tails-amd64-4.27/tails-amd64-4.27
    https://dist.torproject.org/torbrowser/11.0.6/tor-browser-linux64-11.0.6_en-US
    https://dist.torproject.org/torbrowser/11.0.6/tor-browser-linux64-11.0.6_en-US

    Перед употреблением, не забывайте проверять файлы с помощью сигнатур, как и сами сигнатуры!

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем сами сигнатуры-то проверить? Закладки с бумажечками и флешки с торбраузером в парках оставлять, если авторитетный источник сигнатур и торбраузеров перебанен?
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 13:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, через какой-то маломальский ВПН, тоже нельзя скачать Tor с его оригинального сайта?
     

  • 1.26, Аноним (-), 13:25, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вижу слово Tails - вспоминаю Пушистые Хвосты Барафага (одинокой няшечки).
    Барафаг — одинокая няшечка. Сидит такой ушастик и жалобно: «пи-пи». К нему подходишь, гладишь по мохнатой головке и его лицо расплывается в улыбке. Вот он уже не такой грустный как раньше. Можно почесать ему за ушком, тогда он зажмуриться и замурлыкает.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 15:41, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороборов ностальгирует по Барасвинье?
     

  • 1.37, Аноним (-), 14:06, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь запускал Snowflake как стэндэлон-сервер? Как делали? Как впечатления? Какие были трудности?
     
  • 1.40, какработать (?), 14:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "очень актуально для россии"
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру