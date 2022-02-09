Выпуск дистрибутива Tails 4.27

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|5.41, Аноним (41), 14:38, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, он написал "мне" вместо "мя". Тревожную кнопку нажимать не стоит
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|5.19, Аноним (16), 12:26, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>которое привело к блокировке сайта, серверов директорий и части мостовых узлов анонимной сети Tor.
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|5.21, Аноним (21), 12:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там же речь о "блокировке сайта", а не блокировки всей сети.
Вначале заблокировали сайт, а потом втихую и все узлы, которые удалось определить.
В ростелекоме теперь соединяется только при включении Snowflake и то, минут 10 на подключение уходит.
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|3.22, Аноним (41), 12:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала появиться полностью в амнезии, а затем как в боевиках "Джейса Борна" всех уничтожать и всё вспоминать
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|2.15, Аноним (-), 12:20, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- https://tails.boum.org/about/index.ru.html "Tails включает приложения для работы с конфиденциальными документами и для безопасных коммуникаций." + "Все приложения готовы к работе и настроены так, чтобы предотвращать ошибки." - очень-очень врядли ВСЕ пользователи смогут настроить массу программ (как и саму систему) на безопасное использование.
А ты говоришь "сценарий". А основная фишка - конечно же "амнезия" (актуально для борьбы с пресловутой "системой"). При всём желании (и без насилия) ничего "вспомнить" у владельца дистра не получится.
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|Часть нити удалена модератором
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|2.30, Аноним (-), 13:32, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем сами сигнатуры-то проверить? Закладки с бумажечками и флешки с торбраузером в парках оставлять, если авторитетный источник сигнатур и торбраузеров перебанен?
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|3.35, Аноним (-), 13:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, через какой-то маломальский ВПН, тоже нельзя скачать Tor с его оригинального сайта?
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|1.26, Аноним (-), 13:25, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вижу слово Tails - вспоминаю Пушистые Хвосты Барафага (одинокой няшечки).
Барафаг — одинокая няшечка. Сидит такой ушастик и жалобно: «пи-пи». К нему подходишь, гладишь по мохнатой головке и его лицо расплывается в улыбке. Вот он уже не такой грустный как раньше. Можно почесать ему за ушком, тогда он зажмуриться и замурлыкает.
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|1.37, Аноним (-), 14:06, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь запускал Snowflake как стэндэлон-сервер? Как делали? Как впечатления? Какие были трудности?
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