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Выпуск Tor Browser 11.0.4 и дистрибутива Tails 4.26

12.01.2022 09:40

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.26 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске обновлена версия Tor Browser 11.0.4 и добавлен ярлык для открытия мастера настройки соединения (Tor Connection Assistant), если при запуске Tor Browser не было установлено подключение к сети Tor.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.0.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.5.0 ESR, в которой устранены 24 уязвимости. Обновлена версия NoScript 11.2.14. Для пользователей Linux в состав возвращены шрифты Noto Sans Gurmukhi и Sinhala после решения проблем с их отображением.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 11.0.2. Расширение блокировки сайтов Tor. Возможные атаки на Tor
  3. OpenNews: Доступен Tor Browser 11.0 с переработанным интерфейсом
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5.4 и дистрибутива Tails 4.21
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 4.25 для работы через Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56495-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а патч для Роскомнадзора не сделали?
     
     
  • 2.2, timur.davletshin (ok), 10:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Не сделали и наврядли сделают в данной ветке. В экспериментальной же ветке 11.5 есть уже вполне рабочий snowflake - реализация протокола через WebRTC, но работает он гораздо медленнее, особенно на этапе поиска бриджа (они же короткоживущие). Да, не надо писать "у меня всё работает", — это у вас просто или провайдер пока филонит, или просто повезло попасть на ещё не попавший в чёрный список бридж. Бриджей в сети около 10.000 и переписать их вполне реально в относительно короткие сроки. С сети крупнейшего российского провайдера в дефолтной конфигурации уже не работает. Да, можно запрашивать новые бриджи, но они достаточно быстро перестают работать.

    Вообще на данный момент можно констатировать, что сабж проигрывает РКНу и перспектив на радикальное улучшение нет. Разумеется, при данном дизайне сети.

    ЗЫ: Интересующимся советую на IRC #tor на OFTC пройти, там интересные обсуждения бывают по данному вопросу.

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ОК спасибо

    p.s. минусуют ватники

     
  • 3.6, какработать (?), 11:04, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так точно. Свобода что-то не работает. Захожу тут в кафешку, мне: предъявите свой QR-код. Я им: у меня Линукс с либре-ядром. Они мне: это мы не понимаем, покажите QR-код. Я им более доходчиво повторяю: у меня Линукс, я линуксоид, я Свободен. А они всё равно с этим своим QR-кодом никак не отстанут. Так ничего и не поняли про мою Свободу, пришлось предъявлять QR-код.
     
     
  • 4.8, timur.davletshin (ok), 11:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Свобода что-то не работает.

    Твитор вон опять порвался. Блокирует ссылки на статью Project Veritas, где пишут о том, что главврач сияющего града на холме доктор Фаучи санкционировал ранее запрещённые DARPA (из-за большого риска) исследования в Ухани по модификации коронавирусов (американская исследовательская группа на материальной базе Уханьского центра вирусологии). Смешно вышло.

    Германское правительство требует от Телеграм завести представительство в Германии и начать выполнять требования немецкого законодательства. Грозит многомиллионными штрафами. Тоже демократичная свобода.

    В соседней стране вообще интернеты почти на неделю выключили... — народ хоть кумыс с потолка и беш с ковра отмыл )))

     
     
  • 5.13, AleksK (ok), 11:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У других соседей Яндекс с мылом заблокирован уже какой год. А для Крыма заблокировали все сервисы какие возможно причём уже снаружи. Вот такая вот "свобода и демократия".
     
     
  • 6.14, timur.davletshin (ok), 11:51, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А для Крыма...

    Мы вообще телепортироваться в Ростов научились )))

     
     
  • 7.23, Аноним (23), 13:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то свое или на уровне провайдера?
    В Севтелекоме вроде бы такого нет.
     
  • 6.20, Аноним (20), 12:44, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Улыбнитесь лучику солнца друзья мои, F-Droid с нами.
     
  • 5.26, Аноним (-), 13:23, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Германское правительство требует от Телеграм завести представительство в Германии и начать выполнять требования немецкого законодательства.

    Правильно делает, что щемит гебушное поделие.

     
  • 5.36, Аноним (36), 14:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеграм только обрадовался приглашению немцев )
    Соседи наконец поняли что их нае***т и решили реально сбросить упырей
    Молодцы!
     
  • 4.9, Аноним (1), 11:14, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > у меня Линукс с либре-ядром

    У тебя должна быть латиноамериканская внешность что бы поверили, поняли и приняли.

     
  • 4.22, john_erohin (?), 13:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > предъявите свой QR-код

    лайфхак:
    - юноша, организуйте мне на вынос водочки и закусить, тогда получите на чай 10%.

     
  • 4.24, Аноним (-), 13:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так точно. Свобода что-то не работает.

    В России?

     
     
  • 5.37, Аноним (-), 14:07, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:17, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Провайдер не филонит. Бриджу более полугода.
    чяднт?
     
     
  • 4.11, timur.davletshin (ok), 11:20, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Провайдер не филонит. Бриджу более полугода.
    > чяднт?

    Блокировать только начали. Полгода тут каким макаром?

     
  • 3.12, КО (?), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "провайдер пока филонит"
    Пфф, в большинстве российских городов провайдер один под прикрытием 2-5 наименований.
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 13:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в большинстве РУССКИХ городов
     
     
  • 5.34, Аноним (36), 14:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Райсийских
     
  • 3.15, псевдонимус (?), 12:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поднять свой мост на впс.
     
  • 3.17, псевдонимус (?), 12:03, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каков механизм реализации через вэбртц?
     
     
  • 4.18, timur.davletshin (ok), 12:12, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.zdnet.com/article/tor-snowflake-turns-your-browser-into-a-proxy-fo
     
     
  • 5.19, псевдонимус (?), 12:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://www.zdnet.com/article/tor-snowflake-turns-your-browser-into-a-proxy-fo

    Спс.

     
  • 3.21, john_erohin (?), 12:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, можно запрашивать новые бриджи, но они достаточно быстро перестают работать.

    а после рестарта тора опять работают ?
    по-моему росторнадзор посылает RST в обе стороны.

     
     
  • 4.32, Аноним (36), 13:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает
     
  • 3.31, Аноним (36), 13:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ты забыл сказать, что релеи для снежинки можно открывать на стороне клиента, аля старый скайп, для помощи подключени в странах с блокировкой ))
    Так что, если каждый пользователь будет ответственным и подключит данную функцию даже в orbot, соединение будет устанавливаться быстрее
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про бородатого ничего не слыхать?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:02, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Про Гэндальфа? После кинотрилогии «Хоббит» нет вроде.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый Год закончился, он на плюс вернулся.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:03, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда M1 версия под мак?
     
  • 1.25, Аноним (25), 13:22, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не верю я в эту технологию. Корпорастам и государству достаточно просто напихать кучу своих нод, а остальные заблочить и все можно слушать только в путь. Это один из тех случаев, когда пускай уж лучше слушает официальный провайдер, который по крайней мере не стырит бабки с вашего банковского счета, чем какие-то ноунэймы из интернета. Чтож поделать, если мы возвращаемся обратно в совок, где если кто то не доволен святой властью, тот обязательно иностранный шпиен. Но придется мирится. Куда бежать то? В эмиграцию, где сплошное ЛГБТ++++++?
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 13:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Не верю я в эту технологию ... В эмиграцию, где сплошное ЛГБТ++++++?

    Раб - ватник в треде.

     
     
  • 3.35, Аноним (25), 14:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто обычный обыватель. Я не работаю на оборонку. У меня нет ядерной бомбы в кладовке и калаша под кроватью. А потому я не знаю, как правильно. Да и ну нас вот тоже говорят СШП агрессоры, СШП агрессоры. А ведь там наверное простым обывателям тоже пофиг на политику. Просто иногда мне кажется, что это мы сами везде видим поработителей, а потому не можем ни с кем договорится ни о чем мирно. Т.е. может это с нами проблема, а не со всеми остальными? Похоже мы просто не можем жить никак по другому. Мы или рабы под чьим то гнетом или вынуждены жить под тиранией Сталина 2.0.
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 15:22, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня к тебе вопрос, собственно как к представителю большинства с такой кашей в голове - ты вот на полном серьезе это все пишешь ?
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    возможность высказаться-то остаётся хотя бы посмертно, а провайдер может на лету блочить
     
  • 2.38, Аноним (-), 14:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты свои рабские мысли оставь при себе
    А лучше бери вещички и езжай на зону самостоятельно
     

  • 1.29, myhand (ok), 13:43, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше поддерживать зарубежные ДЦ, спасибо РКН.  Или анонимам мамки не дают денег на оплату буржуйского VPS для прокси?
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 14:10, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ткаие дела госдеп выдает безвозмездную помощь
    Попроси. Они пришлют
     
     
  • 3.40, myhand (ok), 14:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне госдеп уже джва года зарплату не плотит!
     
  • 2.43, Аноним (-), 15:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Или анонимам мамки не дают денег

    Не дают :(

     

  • 1.30, Аноним (30), 13:47, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конституционные права сами себя не реализуют.
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 15:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тор - для свободы слова
    Калаш - для права на жизнь
    ОпенСорс - для права на деятельность
     
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