Выпуск Tor Browser 11.0.4 и дистрибутива Tails 4.26

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|2.2, timur.davletshin (ok), 10:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Не сделали и наврядли сделают в данной ветке. В экспериментальной же ветке 11.5 есть уже вполне рабочий snowflake - реализация протокола через WebRTC, но работает он гораздо медленнее, особенно на этапе поиска бриджа (они же короткоживущие). Да, не надо писать "у меня всё работает", — это у вас просто или провайдер пока филонит, или просто повезло попасть на ещё не попавший в чёрный список бридж. Бриджей в сети около 10.000 и переписать их вполне реально в относительно короткие сроки. С сети крупнейшего российского провайдера в дефолтной конфигурации уже не работает. Да, можно запрашивать новые бриджи, но они достаточно быстро перестают работать.
Вообще на данный момент можно констатировать, что сабж проигрывает РКНу и перспектив на радикальное улучшение нет. Разумеется, при данном дизайне сети.
ЗЫ: Интересующимся советую на IRC #tor на OFTC пройти, там интересные обсуждения бывают по данному вопросу.
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|3.6, какработать (?), 11:04, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так точно. Свобода что-то не работает. Захожу тут в кафешку, мне: предъявите свой QR-код. Я им: у меня Линукс с либре-ядром. Они мне: это мы не понимаем, покажите QR-код. Я им более доходчиво повторяю: у меня Линукс, я линуксоид, я Свободен. А они всё равно с этим своим QR-кодом никак не отстанут. Так ничего и не поняли про мою Свободу, пришлось предъявлять QR-код.
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|4.8, timur.davletshin (ok), 11:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Свобода что-то не работает.
Твитор вон опять порвался. Блокирует ссылки на статью Project Veritas, где пишут о том, что главврач сияющего града на холме доктор Фаучи санкционировал ранее запрещённые DARPA (из-за большого риска) исследования в Ухани по модификации коронавирусов (американская исследовательская группа на материальной базе Уханьского центра вирусологии). Смешно вышло.
Германское правительство требует от Телеграм завести представительство в Германии и начать выполнять требования немецкого законодательства. Грозит многомиллионными штрафами. Тоже демократичная свобода.
В соседней стране вообще интернеты почти на неделю выключили... — народ хоть кумыс с потолка и беш с ковра отмыл )))
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|5.13, AleksK (ok), 11:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У других соседей Яндекс с мылом заблокирован уже какой год. А для Крыма заблокировали все сервисы какие возможно причём уже снаружи. Вот такая вот "свобода и демократия".
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|7.23, Аноним (23), 13:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это что-то свое или на уровне провайдера?
В Севтелекоме вроде бы такого нет.
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|5.26, Аноним (-), 13:23, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Германское правительство требует от Телеграм завести представительство в Германии и начать выполнять требования немецкого законодательства.
Правильно делает, что щемит гебушное поделие.
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|5.36, Аноним (36), 14:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телеграм только обрадовался приглашению немцев )
Соседи наконец поняли что их нае***т и решили реально сбросить упырей
Молодцы!
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|4.9, Аноним (1), 11:14, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> у меня Линукс с либре-ядром
У тебя должна быть латиноамериканская внешность что бы поверили, поняли и приняли.
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|4.22, john_erohin (?), 13:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> предъявите свой QR-код
лайфхак:
- юноша, организуйте мне на вынос водочки и закусить, тогда получите на чай 10%.
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|4.11, timur.davletshin (ok), 11:20, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Провайдер не филонит. Бриджу более полугода.
> чяднт?
Блокировать только начали. Полгода тут каким макаром?
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|3.12, КО (?), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"провайдер пока филонит"
Пфф, в большинстве российских городов провайдер один под прикрытием 2-5 наименований.
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|3.21, john_erohin (?), 12:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, можно запрашивать новые бриджи, но они достаточно быстро перестают работать.
а после рестарта тора опять работают ?
по-моему росторнадзор посылает RST в обе стороны.
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|3.31, Аноним (36), 13:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и ты забыл сказать, что релеи для снежинки можно открывать на стороне клиента, аля старый скайп, для помощи подключени в странах с блокировкой ))
Так что, если каждый пользователь будет ответственным и подключит данную функцию даже в orbot, соединение будет устанавливаться быстрее
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|1.25, Аноним (25), 13:22, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не верю я в эту технологию. Корпорастам и государству достаточно просто напихать кучу своих нод, а остальные заблочить и все можно слушать только в путь. Это один из тех случаев, когда пускай уж лучше слушает официальный провайдер, который по крайней мере не стырит бабки с вашего банковского счета, чем какие-то ноунэймы из интернета. Чтож поделать, если мы возвращаемся обратно в совок, где если кто то не доволен святой властью, тот обязательно иностранный шпиен. Но придется мирится. Куда бежать то? В эмиграцию, где сплошное ЛГБТ++++++?
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|2.28, Аноним (-), 13:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Не верю я в эту технологию ... В эмиграцию, где сплошное ЛГБТ++++++?
Раб - ватник в треде.
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|3.35, Аноним (25), 14:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я просто обычный обыватель. Я не работаю на оборонку. У меня нет ядерной бомбы в кладовке и калаша под кроватью. А потому я не знаю, как правильно. Да и ну нас вот тоже говорят СШП агрессоры, СШП агрессоры. А ведь там наверное простым обывателям тоже пофиг на политику. Просто иногда мне кажется, что это мы сами везде видим поработителей, а потому не можем ни с кем договорится ни о чем мирно. Т.е. может это с нами проблема, а не со всеми остальными? Похоже мы просто не можем жить никак по другому. Мы или рабы под чьим то гнетом или вынуждены жить под тиранией Сталина 2.0.
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|4.41, Аноним (-), 15:22, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня к тебе вопрос, собственно как к представителю большинства с такой кашей в голове - ты вот на полном серьезе это все пишешь ?
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|2.33, Аноним (33), 13:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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возможность высказаться-то остаётся хотя бы посмертно, а провайдер может на лету блочить
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|2.38, Аноним (-), 14:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты свои рабские мысли оставь при себе
А лучше бери вещички и езжай на зону самостоятельно
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|1.29, myhand (ok), 13:43, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше поддерживать зарубежные ДЦ, спасибо РКН. Или анонимам мамки не дают денег на оплату буржуйского VPS для прокси?
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|2.39, Аноним (-), 14:10, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ткаие дела госдеп выдает безвозмездную помощь
Попроси. Они пришлют
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|2.42, Аноним (-), 15:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тор - для свободы слова
Калаш - для права на жизнь
ОпенСорс - для права на деятельность
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