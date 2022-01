Выпуск Tor Browser 11.0.4 и дистрибутива Tails 4.26

2.2 , timur.davletshin ( ok ), 10:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Не сделали и наврядли сделают в данной ветке. В экспериментальной же ветке 11.5 есть уже вполне рабочий snowflake - реализация протокола через WebRTC, но работает он гораздо медленнее, особенно на этапе поиска бриджа (они же короткоживущие). Да, не надо писать "у меня всё работает", — это у вас просто или провайдер пока филонит, или просто повезло попасть на ещё не попавший в чёрный список бридж. Бриджей в сети около 10.000 и переписать их вполне реально в относительно короткие сроки. С сети крупнейшего российского провайдера в дефолтной конфигурации уже не работает. Да, можно запрашивать новые бриджи, но они достаточно быстро перестают работать. Вообще на данный момент можно констатировать, что сабж проигрывает РКНу и перспектив на радикальное улучшение нет. Разумеется, при данном дизайне сети. ЗЫ: Интересующимся советую на IRC #tor на OFTC пройти, там интересные обсуждения бывают по данному вопросу.

3.4 , Аноним ( 1 ), 10:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – ОК спасибо p.s. минусуют ватники

3.6 , какработать ( ? ), 11:04, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Так точно. Свобода что-то не работает. Захожу тут в кафешку, мне: предъявите свой QR-код. Я им: у меня Линукс с либре-ядром. Они мне: это мы не понимаем, покажите QR-код. Я им более доходчиво повторяю: у меня Линукс, я линуксоид, я Свободен. А они всё равно с этим своим QR-кодом никак не отстанут. Так ничего и не поняли про мою Свободу, пришлось предъявлять QR-код.

4.8 , timur.davletshin ( ok ), 11:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Свобода что-то не работает. Твитор вон опять порвался. Блокирует ссылки на статью Project Veritas, где пишут о том, что главврач сияющего града на холме доктор Фаучи санкционировал ранее запрещённые DARPA (из-за большого риска) исследования в Ухани по модификации коронавирусов (американская исследовательская группа на материальной базе Уханьского центра вирусологии). Смешно вышло. Германское правительство требует от Телеграм завести представительство в Германии и начать выполнять требования немецкого законодательства. Грозит многомиллионными штрафами. Тоже демократичная свобода. В соседней стране вообще интернеты почти на неделю выключили... — народ хоть кумыс с потолка и беш с ковра отмыл )))

5.13 , AleksK ( ok ), 11:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У других соседей Яндекс с мылом заблокирован уже какой год. А для Крыма заблокировали все сервисы какие возможно причём уже снаружи. Вот такая вот "свобода и демократия".

6.14 , timur.davletshin ( ok ), 11:51, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А для Крыма... Мы вообще телепортироваться в Ростов научились )))

7.23 , Аноним ( 23 ), 13:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это что-то свое или на уровне провайдера?

В Севтелекоме вроде бы такого нет.

6.20 , Аноним ( 20 ), 12:44, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Улыбнитесь лучику солнца друзья мои, F-Droid с нами.

5.26 , Аноним ( - ), 13:23, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Германское правительство требует от Телеграм завести представительство в Германии и начать выполнять требования немецкого законодательства. Правильно делает, что щемит гебушное поделие.

5.36 , Аноним ( 36 ), 14:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Телеграм только обрадовался приглашению немцев )

Соседи наконец поняли что их нае***т и решили реально сбросить упырей

Молодцы!

4.9 , Аноним ( 1 ), 11:14, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > у меня Линукс с либре-ядром У тебя должна быть латиноамериканская внешность что бы поверили, поняли и приняли.

4.22 , john_erohin ( ? ), 13:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > предъявите свой QR-код лайфхак:

- юноша, организуйте мне на вынос водочки и закусить, тогда получите на чай 10%.

4.24 , Аноним ( - ), 13:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так точно. Свобода что-то не работает. В России?

5.37 , Аноним ( - ), 14:07, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:17, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Провайдер не филонит. Бриджу более полугода.

чяднт?

4.11 , timur.davletshin ( ok ), 11:20, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Провайдер не филонит. Бриджу более полугода.

> чяднт? Блокировать только начали. Полгода тут каким макаром?

3.12 , КО ( ? ), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "провайдер пока филонит"

Пфф, в большинстве российских городов провайдер один под прикрытием 2-5 наименований.

4.27 , Аноним ( - ), 13:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в большинстве РУССКИХ городов 5.34 , Аноним ( 36 ), 14:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Райсийских

3.15 , псевдонимус ( ? ), 12:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно поднять свой мост на впс.

3.17 , псевдонимус ( ? ), 12:03, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А каков механизм реализации через вэбртц?

4.18 , timur.davletshin ( ok ), 12:12, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://www.zdnet.com/article/tor-snowflake-turns-your-browser-into-a-proxy-fo

5.19 , псевдонимус ( ? ), 12:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > https://www.zdnet.com/article/tor-snowflake-turns-your-browser-into-a-proxy-fo Спс.

3.21 , john_erohin ( ? ), 12:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, можно запрашивать новые бриджи, но они достаточно быстро перестают работать. а после рестарта тора опять работают ?

по-моему росторнадзор посылает RST в обе стороны.

4.32 , Аноним ( 36 ), 13:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работает

3.31 , Аноним ( 36 ), 13:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и ты забыл сказать, что релеи для снежинки можно открывать на стороне клиента, аля старый скайп, для помощи подключени в странах с блокировкой ))

Так что, если каждый пользователь будет ответственным и подключит данную функцию даже в orbot, соединение будет устанавливаться быстрее