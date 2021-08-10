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Выпуск Tor Browser 10.5.4 и дистрибутива Tails 4.21

10.08.2021 22:22

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.21 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске обновлены версии Tor Browser 10.5.4 и Thunderbird 78.12. В инсталляторе решена проблема с удалением постоянных данных при выборе кнопки "Cancel" во время обновления дистрибутива в ручном режиме.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.5.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.13.0 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей. Обновлена версия NoScript to 11.2.11.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5
  3. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19
  6. OpenNews: Проект Tor опубликовал приложение для обмена файлами OnionShare 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55619-tor
Ключевые слова: tor, tails
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  • 1.1, Аноним (1), 00:03, 11/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.13.0 ESR

    Ещё можно пользоваться.

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 00:30, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через два или три месяца ветка ESR 78 перестанет поддерживаться совсем и Tor с Тейлзом будут пыжиться и переходить на ESR 91. Так что радоваться осталлсь недолго.
     
     
  • 3.4, Dzen Python (ok), 00:42, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейдут на на лунную поделку шерстяного, инфа 1000%
     
     
  • 4.6, Аноним (-), 01:12, 11/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:35, 11/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    зачем минорщина в новостях? писать не о чем?
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 00:44, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тут поддержу товарища.
    Однострочник в 255 символов вида {Tor Browser updated to X.Y.Z, see more for changelog: >>} был бы таки уместней
     

  • 1.7, гражданин (?), 01:55, 11/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

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