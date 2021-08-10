Выпуск Tor Browser 10.5.4 и дистрибутива Tails 4.21

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.21 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске обновлены версии Tor Browser 10.5.4 и Thunderbird 78.12. В инсталляторе решена проблема с удалением постоянных данных при выборе кнопки "Cancel" во время обновления дистрибутива в ручном режиме.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.5.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.13.0 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей. Обновлена версия NoScript to 11.2.11.



