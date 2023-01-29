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Intel прекратил разработку гипервизора HAXM

29.01.2023 08:39

Компания Intel опубликовала новый выпуск движка виртуализации HAXM 7.8 (Hardware Accelerated Execution Manager), после чего перевела репозиторий в архив и объявила о прекращении сопровождения проекта. Intel больше не будет принимать патчи и исправления, участвовать в разработке и формировать обновления. Лицам, желающим продолжить разработку, предложено создать форк и развивать его самостоятельно.

HAXM представляет собой кросс-платформенный (Linux, NetBSD, Windows, macOS) гипервизор, использующий аппаратные расширения процессоров Intel (Intel VT, Intel Virtualization Technology) для ускорения и усиления изоляции виртуальных машин. Гипервизор реализован в форме драйвера, работающего на уровне ядра и предоставляющего похожий на KVM интерфейс для задействования аппаратной виртуализации в пространстве пользователя. HAXM поддерживался для ускорения работы эмулятора платформы Android и QEMU. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В своё время проект был создан для предоставления возможности использования технологии Intel VT в Windows и macOS. В Linux поддержка Intel VT изначально была доступна в Xen и KVM, а в NetBSD предоставлялась в NVMM, поэтому HAXM был портирован для Linux и NetBSD позднее и не играл особой роли на данных платформах. После интеграции полноценной поддержки Intel VT в продукты Microsoft Hyper-V и macOS HVF необходимость в отдельном гипервизоре отпала и компания Intel решила свернуть проект.

В финальной версии HAXM 7.8 включена поддержка инструкции INVPCID, добавлена поддержка расширения XSAVE в CPUID, улучшена реализация модуля CPUID и модернизирован инсталлятор. Подтверждена совместимость HAXM с выпусками QEMU с версии 2.9 по 7.2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/intel/haxm/...)
  2. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  3. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.12
  4. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре VMM, развиваемом OpenBSD, оказалась исправлена не полностью
  5. OpenNews: Выпуск гипервизора Bareflank 3.0
  6. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.17
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58568-haxm
Ключевые слова: haxm, hypervisor
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поняли что есть KVM и лучше когда что-то одно, чем куча поделок
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    HAXM был хорош тем, что он был один для всех платформ и на его основе можно было создавать универсальные решения (тот же эмулятор для Android). А сейчас опять разнобой, KVM/Xen в Linux,  Hyper-V в Windiws и  HVF в macOS.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:10, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все верно. Только разнобой уже не играет никакой роли, поскольку qemu поддерживает, из коробки, помимо HAXM, четыре платформозависимых бекенда (kvm для Linux, hvf для MacOS, whpx для Windows, nvmm для NetBSD).
     
  • 3.15, penetrator (?), 10:50, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что сейчас корпрпация бобра использует для эмулятора Андроид?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:37, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дает на выбор использовать hyper-v или процессороспецифичный гипервизор (haxm для интелов и что-то подобное для амд).

    У меня больше другой вопрос, hyper-v идет только в виндах прошках. В обычных «домашних» редакциях он недоступен. Теперь появился еще один повод покупать только более дорогую версию.

     
     
  • 5.24, kawaii_girl (ok), 12:53, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В "домашних" редакциях Windows тоже есть Hyper-V, но просто урезанный. Иначе бы WSL и WSA не работали в Windows Home, а они работают.
     
  • 2.4, Интел (?), 09:13, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Помимо твоего л@п4огуана есть еще операционные системы.

    И лучше бы, конечно, чтоб хотя бы что-то одно работало на них всех одинаковым образом, но интел, увы, ниасилил вечно гоняться за stable nonsense.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:54, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пох, перелогинся уже. А ещё лучше - просто перестань посещать этот сайт. Не нужен он тебе, так же как и ты не нужен этому сайту.
     
     
  • 4.28, Sw00p aka Jerom (?), 13:19, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он же сотрудник)
     
     
  • 5.32, anonymous (??), 13:51, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    секретный?
     
     
  • 6.35, Sw00p aka Jerom (?), 14:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > секретный?

    да нее, опеннет же, открытый:)

     
  • 3.11, xrensgory (?), 10:15, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нахм надо твои другие системы?
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:11, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле проблема тут в том что у Интел вот совсем не получаются программные продукты, вот прям ваще. Не заточена компания под это и всё.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 14:15, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у Интел вот совсем не получаются программные продукты

    Да и железо уже тоже не особо получается: "Intel остановила разработку сетевых коммутаторов и закрыла программу поддержки разработчиков чипов на RISC-V".

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:49, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > лучше когда что-то одно, чем куча поделок

    Поддержу. И зачем Линус начал стряпать своё поделие, когда уже были окна, только войну операционок лишнюю развязывать.

     
     
  • 3.34, Аноним (33), 14:17, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже были окна

    зачем начали делать окна, когда уже был юникс с иксами?

     

  • 1.5, Igraine (ok), 09:29, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Очень плохо. Он в Android studio используется
     
     
  • 2.6, scriptkiddis (?), 09:42, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Лицам, желающим продолжить разработку, предложено создать форк и развивать его самостоятельно.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:58, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но так не честно!
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:23, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заставить Google самостоятельно финансировать поделки для своей среды разработки - очень даже честно.
     
  • 2.26, Admino (ok), 13:06, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблемы гугла интел не волнуют.
     
     
  • 3.38, commiethebeastie (ok), 15:52, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендузятников

    //FIXED

     

  • 1.10, Эйнсток Файр (ok), 10:02, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зато теперь это стабильный продукт. Можно начинать использовать.
     
     
  • 2.13, Омномним (?), 10:24, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да. Самое стабильное состояние - на кладбище.
     
     
  • 3.20, pashev.ru (?), 11:13, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чо, оно у вас сразу перестало работать?
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перестанет после обновления ядра или эмулятора. Это вопрос времени
     
     
  • 5.36, pashev.ru (?), 15:11, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перестанет после обновления ядра или эмулятора. Это вопрос времени

    То есть, две вещи очевидны:

    1. Вам надо, вы и пилите.
    2. НАХМ — кривое поделие.

     
  • 3.37, Аноним (37), 15:28, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильность в стране важна как никогда
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:50, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56335
     

  • 1.19, pofigist (?), 11:13, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересное было поделие - в теории в одном кластере позволяла задействовать годы с разными ос. Зачем? Ну например для миграции...
     
  • 1.23, Golangdev (?), 12:42, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    lol, ещё одна привязанная к одному вендопу поделка не полетела.
    qemu/kvm всех переживёт)
     
     
  • 2.29, Аноним (33), 13:23, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интел последнее время всё закрывает:

    Intel остановила разработку сетевых коммутаторов и закрыла программу поддержки разработчиков чипов на RISC-V

     

  • 1.27, Admino (ok), 13:06, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И разработчиков уволил.
     
  • 1.39, commiethebeastie (ok), 15:55, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EEE "opensource" быстро загибается, так как был создан не для того, для чего его при-подносят.
     

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