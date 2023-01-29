Intel прекратил разработку гипервизора HAXM

Компания Intel опубликовала новый выпуск движка виртуализации HAXM 7.8 (Hardware Accelerated Execution Manager), после чего перевела репозиторий в архив и объявила о прекращении сопровождения проекта. Intel больше не будет принимать патчи и исправления, участвовать в разработке и формировать обновления. Лицам, желающим продолжить разработку, предложено создать форк и развивать его самостоятельно.

HAXM представляет собой кросс-платформенный (Linux, NetBSD, Windows, macOS) гипервизор, использующий аппаратные расширения процессоров Intel (Intel VT, Intel Virtualization Technology) для ускорения и усиления изоляции виртуальных машин. Гипервизор реализован в форме драйвера, работающего на уровне ядра и предоставляющего похожий на KVM интерфейс для задействования аппаратной виртуализации в пространстве пользователя. HAXM поддерживался для ускорения работы эмулятора платформы Android и QEMU. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В своё время проект был создан для предоставления возможности использования технологии Intel VT в Windows и macOS. В Linux поддержка Intel VT изначально была доступна в Xen и KVM, а в NetBSD предоставлялась в NVMM, поэтому HAXM был портирован для Linux и NetBSD позднее и не играл особой роли на данных платформах. После интеграции полноценной поддержки Intel VT в продукты Microsoft Hyper-V и macOS HVF необходимость в отдельном гипервизоре отпала и компания Intel решила свернуть проект.

В финальной версии HAXM 7.8 включена поддержка инструкции INVPCID, добавлена поддержка расширения XSAVE в CPUID, улучшена реализация модуля CPUID и модернизирован инсталлятор. Подтверждена совместимость HAXM с выпусками QEMU с версии 2.9 по 7.2.



