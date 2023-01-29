Intel прекратил разработку гипервизора HAXM

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|2.2, Аноним (2), 08:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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HAXM был хорош тем, что он был один для всех платформ и на его основе можно было создавать универсальные решения (тот же эмулятор для Android). А сейчас опять разнобой, KVM/Xen в Linux, Hyper-V в Windiws и HVF в macOS.
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|3.3, Аноним (3), 09:10, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все верно. Только разнобой уже не играет никакой роли, поскольку qemu поддерживает, из коробки, помимо HAXM, четыре платформозависимых бекенда (kvm для Linux, hvf для MacOS, whpx для Windows, nvmm для NetBSD).
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|4.21, Аноним (21), 11:37, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дает на выбор использовать hyper-v или процессороспецифичный гипервизор (haxm для интелов и что-то подобное для амд).
У меня больше другой вопрос, hyper-v идет только в виндах прошках. В обычных «домашних» редакциях он недоступен. Теперь появился еще один повод покупать только более дорогую версию.
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|5.24, kawaii_girl (ok), 12:53, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В "домашних" редакциях Windows тоже есть Hyper-V, но просто урезанный. Иначе бы WSL и WSA не работали в Windows Home, а они работают.
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|2.4, Интел (?), 09:13, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Помимо твоего л@п4огуана есть еще операционные системы.
И лучше бы, конечно, чтоб хотя бы что-то одно работало на них всех одинаковым образом, но интел, увы, ниасилил вечно гоняться за stable nonsense.
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|3.8, Аноним (8), 09:54, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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пох, перелогинся уже. А ещё лучше - просто перестань посещать этот сайт. Не нужен он тебе, так же как и ты не нужен этому сайту.
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|3.17, Аноним (17), 11:11, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле проблема тут в том что у Интел вот совсем не получаются программные продукты, вот прям ваще. Не заточена компания под это и всё.
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|4.33, Аноним (33), 14:15, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у Интел вот совсем не получаются программные продукты
Да и железо уже тоже не особо получается: "Intel остановила разработку сетевых коммутаторов и закрыла программу поддержки разработчиков чипов на RISC-V".
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|2.7, Аноним (7), 09:49, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> лучше когда что-то одно, чем куча поделок
Поддержу. И зачем Линус начал стряпать своё поделие, когда уже были окна, только войну операционок лишнюю развязывать.
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|3.34, Аноним (33), 14:17, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> уже были окна
зачем начали делать окна, когда уже был юникс с иксами?
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|2.6, scriptkiddis (?), 09:42, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Лицам, желающим продолжить разработку, предложено создать форк и развивать его самостоятельно.
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|4.30, Аноним (30), 13:23, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Заставить Google самостоятельно финансировать поделки для своей среды разработки - очень даже честно.
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|4.25, Аноним (25), 12:56, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перестанет после обновления ядра или эмулятора. Это вопрос времени
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|5.36, pashev.ru (?), 15:11, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Перестанет после обновления ядра или эмулятора. Это вопрос времени
То есть, две вещи очевидны:
1. Вам надо, вы и пилите.
2. НАХМ — кривое поделие.
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|1.19, pofigist (?), 11:13, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Интересное было поделие - в теории в одном кластере позволяла задействовать годы с разными ос. Зачем? Ну например для миграции...
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|1.23, Golangdev (?), 12:42, 29/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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lol, ещё одна привязанная к одному вендопу поделка не полетела.
qemu/kvm всех переживёт)
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|2.29, Аноним (33), 13:23, 29/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интел последнее время всё закрывает:
Intel остановила разработку сетевых коммутаторов и закрыла программу поддержки разработчиков чипов на RISC-V
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