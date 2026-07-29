В гипервизоре Xen устранено 12 уязвимостей, потенциально позволяющих обойти изоляцию гостевой системы

2.9 , localhostadmin ( ok ), 10:53, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > отсутствие проверки корректности запрашиваемых буферов в реализации гипервызова С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:38, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки? Возможно в культуре программирования, а точне её полного отстутствия? (судя по качествіу кода в ядре).

А может в отсутствии нормальных механизмов. В том же С++ есть RAII, Atomicʼи и Futures.

В ада Protected Objects и Task Rendezvous (а SPARK добавляет static verification и контракты) - по сути система владения.

Даже, упомянутый не к месту аноном выше, rust позволяет избегать состояния гонки в сейф коде. 3.21 , пох. ( ? ), 17:03, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки? писали б на питоне - не было бы проблемы! Нет работающего кода - нет проблемы! 4.24 , Аноним ( 24 ), 17:16, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но на пuхoнe куча работающего кода. И ты слышал истории "код питона выполз за пределы буфера, после чего отдал жoпy юзера в paбствo кaкupaм, которые скачали все его детские фото и выложили на двaч" ? Вот то-то и оно!

А вот с CUшкой каждая первая новость про очередную дыpeнь.

4.25 , Аноним ( 25 ), 17:30, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > писали б на питоне - не было бы проблемы! Нет работающего кода - нет проблемы! С учетом того что сейчас для glibc (начиная с версии 2.31) python3 это обязательная зависимость... то ты прав на 100% Без этого вашего питона у линуксятников (да и вообще всех кому нужна ЖЛиб-Ц) не было бы проблем.

Как и рабочего кода ;-)

5.27 , пох. ( ? ), 17:38, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – рабочий код у нас был даже когда этой glibc (libc5 не называла себя высперенным именем с большой буквы ГЕ) вообще не существовало.

Не говоря уже о пихоне3. 6.29 , Аноним ( 29 ), 17:57, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > рабочий код у нас был даже когда этой glibc (libc5 не называла себя высперенным именем с большой буквы ГЕ) вообще не существовало. Вспомнила бабка как девкой была (с) > Не говоря уже о пихоне3. Все течет, все меняется.

Через пару лет гит без раста не соберется, а еще через пару может и ядро.

