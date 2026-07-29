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В гипервизоре Xen устранено 12 уязвимостей, потенциально позволяющих обойти изоляцию гостевой системы

29.07.2026 09:37 (MSK)

Опубликованы патчи с устранением в гипервизоре Xen 20 уязвимостей, из которых 12 не исключают возможность эксплуатации для нарушения изоляции гостевой системы и выполнения кода на стороне хост-окружения. Остальные проблемы дают возможность инициировать отказ в обслуживании или приводят к утечке памяти. Наиболее серьёзные проблемы:

  • XSA-508 (CVE не назначен) - гостевые системы, в которых используется загрузчик pygrub, могут получить привилегии, в большинстве ситуаций достаточные для управления хост-окружением.
  • CVE-2026-62429 - состояние гонки в коде очистки vNUMA может привести к утечке информации и получения привилегий для доступа к хост-окружению.
  • CVE-2026-42494, CVE-2026-42495, CVE-2026-62423, CVE-2026-62424, CVE-2026-62425 - переполнения буфера в библиотеке libfsimage, возникающие при обработке специально оформленных образов в формате iso9660. Гостевые системы, в которых используется загрузчик pygrub, потенциально могут использовать уязвимости для выполнения кода на стороне хост-окружения.
  • CVE-2026-62434 - гостевые системы, запущенные с использованием механизма PoD (Populated on Demand), могут инициировать операцию возвращения страниц памяти (reclaim), не относящихся к памяти гостевой системы. Проблема может быть использована для повреждения памяти в Xen.
  • CVE-2026-62433 - отсутствие проверки корректности запрашиваемых буферов в реализации гипервызова DM_OP позволяет гостевым системам в режиме HVM получить доступ к данным в стеке, связанным с работой других гостевых систем.
  • CVE-2026-62435, CVE-2026-62436 - состояния гонки при изменении версий grant-table, позволяющие непривилегированному пользователю гостевой системы выполнить код на уровне хост-окружения.
  • CVE-2026-62432 - состояние гонки в evtchn при работе с FIFO-очередями потенциально позволяет из гостевой системы, запущенной в режиме паравиртуализации (PV) на системах x86, выполнить код на стороне хост-окружения.
  • CVE-2026-62428 - неправильная обработка типов (Type Confusion) при выполнении операции grant-copy с grant-table позволяет непривилегированному пользователю гостевой системы получить доступ к хост-окружению.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.xenproject.org/a...)
  2. OpenNews: GhostLock, BadEpoll и Januscape - уязвимости в ядре Linux, позволяющие получить права root и обойти изоляцию KVM
  3. OpenNews: Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux
  4. OpenNews: CPU AMD Zen 5 подвержены уязвимости, допускающей изменение микрокода и обход изоляции SEV-SNP
  5. OpenNews: QEMUtiny - уязвимости в QEMU, позволяющие получить доступ к хост-окружению из гостевой системы
  6. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.21
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65995-xen
Ключевые слова: xen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:52, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к тем, кто этим пользуется: почему Xen?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 10:13, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Потому что это открытый гипервизор 1-го типа.

    У него поверхность атаки гораздо ниже, чем у того же KVM.

    QubesOS (а его прямая альтернатива на KVM, SpectrumOS, ещё очень незрелая) работает поверх Xen.

    И Xen широко используется в automotive/embedded. Среди активных контрибьюторов в Xen есть Ford, Honda, Renesas, EPAM и Boeing.

     
  • 2.4, Хейтер (?), 10:23, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >почему Xen

    - а почему нет? Стабильный, менее ресурсоемкий (по субъективным ощущениям), разные уровни виртуализации (PVM/HVM). И у него всё это было до того как у других не было. Зачем с него уходить? Обоснуйте.

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:30, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие есть альтернативы?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:23, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox от оракла.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:22, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это маленький, компактный гипервизор первого типа с паравиртуализацией.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:23, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Потому что привыкли, потому что фанатики. Других причин нет. Xen был хорошо когда-то давно, а с тех пор много воды утекло.
     
     
  • 3.19, пох. (?), 17:01, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Xen был хорошо когда-то давно, а с тех пор RHBM заявила что он - плохо-плохо.

    А кто мы такие чтоб не жрать с лопаты и нахваливать!

    Поправил немношк, для соответствия реальности.

     
  • 2.14, Аноним (14), 15:24, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xen не прибит гвоздями к ядру Linux (в отличие от KVM). Т.е. использовать Linux как Dom0 значительно проще. Но тут хотя бы теоритические варианты есть чтобы сменить ОС, но оставить всю инфраструктуру гипервизора.
     
     
  • 3.20, пох. (?), 17:02, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э... ну... короч попытка переприбить к ведру freebsd - была, аж даже помнится - две. Но нипалучилась. Хотя тот, второй раз - уже даже загружалось.

    Так что я бы не особо велся на эту прокламацию.

     
  • 2.15, нюхай ноги штульмана (?), 15:51, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто этим пользуется: почему Xen?

    патамучта тысячеглас смотрит, швaбoдa, жoпaэль все как властелин штульман велел


     
  • 2.18, пох. (?), 17:00, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у кого денег на horizon не хватает - пользуются (в смысле бывают пользуемы) xen в виде citrix workspace.

     
  • 2.26, Аноним (26), 17:36, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что ...

    > позволяющих обойти изоляцию гостевой системы

     
  • 2.28, User (??), 17:44, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предполагаю, правильный ответ примерно в 10 случаях из 10 будет: "по тому, что 20 лет назад kvm не было, а 15 ещё не всем было очевидно, а 10 оно вроде как уже работало, а 5 - ну не менять же перед пенсией, а щаз за ворота выпнули, вот чоумею то в рогах-унд-копытах и развернул..."
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:17, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Пять  ̶у̶я̶з̶в̶и̶м̶о̶с̶т̶е̶й̶ бекдоров из-за "переполнения буфера в библиотеке libfsimage, возникающие при обработке специально оформленных образов".
    Плюс еще один по причине "отсутствие проверки корректности запрашиваемых буферов в реализации гипервызова"
    Три состояния гонки.

    СИшка, итоги (с)

     
     
  • 2.9, localhostadmin (ok), 10:53, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > отсутствие проверки корректности запрашиваемых буферов в реализации гипервызова

    С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:38, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?

    Возможно в культуре программирования, а точне её полного отстутствия? (судя по качествіу кода в ядре).
    А может в отсутствии нормальных механизмов.

    В том же С++ есть RAII, Atomicʼи и Futures.
    В ада Protected Objects и Task Rendezvous (а SPARK добавляет static verification и контракты) - по сути система владения.
    Даже, упомянутый не к месту аноном выше, rust позволяет избегать состояния гонки в сейф коде.

     
  • 3.21, пох. (?), 17:03, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?

    писали б на питоне - не было бы проблемы! Нет работающего кода - нет проблемы!

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 17:16, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но на пuхoнe куча работающего кода.

    И ты слышал истории "код питона выполз за пределы буфера, после чего отдал жoпy юзера в paбствo кaкupaм, которые скачали все его детские фото и выложили на двaч" ?

    Вот то-то и оно!
    А вот с CUшкой каждая первая новость про очередную дыpeнь.


     
  • 4.25, Аноним (25), 17:30, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > писали б на питоне - не было бы проблемы! Нет работающего кода - нет проблемы!

    С учетом того что сейчас для glibc (начиная с версии 2.31) python3 это обязательная зависимость... то ты прав на 100%

    Без этого вашего питона у линуксятников (да и вообще всех кому нужна ЖЛиб-Ц) не было бы проблем.
    Как и рабочего кода ;-)


     
     
  • 5.27, пох. (?), 17:38, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рабочий код у нас был даже когда этой glibc (libc5 не называла себя высперенным именем с большой буквы ГЕ) вообще не существовало.
    Не говоря уже о пихоне3.

     
     
  • 6.29, Аноним (29), 17:57, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рабочий код у нас был даже когда этой glibc (libc5 не называла себя высперенным именем с большой буквы ГЕ) вообще не существовало.

    Вспомнила бабка как девкой была (с)

    > Не говоря уже о пихоне3.

    Все течет, все меняется.
    Через пару лет гит без раста не соберется, а еще через пару может и ядро.


     

  • 1.5, Аноним (-), 10:26, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Особенно опасны:
    XSA-500 / CVE-2026-62428
    XSA-501 / CVE-2026-62435 и CVE-2026-62436

    XSA-505 / CVE-2026-62432 — это скорее DoS для HVM/PVM, а для PV это потенциальный escape (для HVM/PVM тоже, но для этого нужно эксплуатировать stub domain сначала)

    XSA-507 / CVE-2026-62434 — это тоже скорее DoS

    XSA-502 / CVE-2026-62429 — эту уязвимость можно использовать только из stub domain (обычно, QEMU), сначала нужно эксплуатировать его

    XSA-497 / ISO9660 переполнения в libfsimage — эксплуатируемся только если pygrub находится в привелигированном режиме (по умолчанию, вроде, используются непривелигированный)

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:16, 29/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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