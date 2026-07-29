В гипервизоре Xen устранено 12 уязвимостей, потенциально позволяющих обойти изоляцию гостевой системы

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|2.2, Аноним (-), 10:13, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Потому что это открытый гипервизор 1-го типа.
У него поверхность атаки гораздо ниже, чем у того же KVM.
QubesOS (а его прямая альтернатива на KVM, SpectrumOS, ещё очень незрелая) работает поверх Xen.
И Xen широко используется в automotive/embedded. Среди активных контрибьюторов в Xen есть Ford, Honda, Renesas, EPAM и Boeing.
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|2.4, Хейтер (?), 10:23, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>почему Xen
- а почему нет? Стабильный, менее ресурсоемкий (по субъективным ощущениям), разные уровни виртуализации (PVM/HVM). И у него всё это было до того как у других не было. Зачем с него уходить? Обоснуйте.
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|2.12, Аноним (12), 12:22, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что это маленький, компактный гипервизор первого типа с паравиртуализацией.
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|2.13, Аноним (13), 13:23, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Потому что привыкли, потому что фанатики. Других причин нет. Xen был хорошо когда-то давно, а с тех пор много воды утекло.
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|3.19, пох. (?), 17:01, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Xen был хорошо когда-то давно, а с тех пор RHBM заявила что он - плохо-плохо.
А кто мы такие чтоб не жрать с лопаты и нахваливать!
Поправил немношк, для соответствия реальности.
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|2.14, Аноним (14), 15:24, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Xen не прибит гвоздями к ядру Linux (в отличие от KVM). Т.е. использовать Linux как Dom0 значительно проще. Но тут хотя бы теоритические варианты есть чтобы сменить ОС, но оставить всю инфраструктуру гипервизора.
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|3.20, пох. (?), 17:02, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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э... ну... короч попытка переприбить к ведру freebsd - была, аж даже помнится - две. Но нипалучилась. Хотя тот, второй раз - уже даже загружалось.
Так что я бы не особо велся на эту прокламацию.
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|2.18, пох. (?), 17:00, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у кого денег на horizon не хватает - пользуются (в смысле бывают пользуемы) xen в виде citrix workspace.
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|2.26, Аноним (26), 17:36, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что ...
> позволяющих обойти изоляцию гостевой системы
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|2.28, User (??), 17:44, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предполагаю, правильный ответ примерно в 10 случаях из 10 будет: "по тому, что 20 лет назад kvm не было, а 15 ещё не всем было очевидно, а 10 оно вроде как уже работало, а 5 - ну не менять же перед пенсией, а щаз за ворота выпнули, вот чоумею то в рогах-унд-копытах и развернул..."
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|1.3, Аноним (3), 10:17, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Пять ̶у̶я̶з̶в̶и̶м̶о̶с̶т̶е̶й̶ бекдоров из-за "переполнения буфера в библиотеке libfsimage, возникающие при обработке специально оформленных образов".
Плюс еще один по причине "отсутствие проверки корректности запрашиваемых буферов в реализации гипервызова"
Три состояния гонки.
СИшка, итоги (с)
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|2.9, localhostadmin (ok), 10:53, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> отсутствие проверки корректности запрашиваемых буферов в реализации гипервызова
С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?
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|3.10, Аноним (10), 11:38, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?
Возможно в культуре программирования, а точне её полного отстутствия? (судя по качествіу кода в ядре).
А может в отсутствии нормальных механизмов.
В том же С++ есть RAII, Atomicʼи и Futures.
В ада Protected Objects и Task Rendezvous (а SPARK добавляет static verification и контракты) - по сути система владения.
Даже, упомянутый не к месту аноном выше, rust позволяет избегать состояния гонки в сейф коде.
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|3.21, пох. (?), 17:03, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С каких пор отсутствие валидации и состояние гонки стали проблемой сишки?
писали б на питоне - не было бы проблемы! Нет работающего кода - нет проблемы!
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|4.24, Аноним (24), 17:16, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но на пuхoнe куча работающего кода.
И ты слышал истории "код питона выполз за пределы буфера, после чего отдал жoпy юзера в paбствo кaкupaм, которые скачали все его детские фото и выложили на двaч" ?
Вот то-то и оно!
А вот с CUшкой каждая первая новость про очередную дыpeнь.
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|4.25, Аноним (25), 17:30, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> писали б на питоне - не было бы проблемы! Нет работающего кода - нет проблемы!
С учетом того что сейчас для glibc (начиная с версии 2.31) python3 это обязательная зависимость... то ты прав на 100%
Без этого вашего питона у линуксятников (да и вообще всех кому нужна ЖЛиб-Ц) не было бы проблем.
Как и рабочего кода ;-)
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|5.27, пох. (?), 17:38, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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рабочий код у нас был даже когда этой glibc (libc5 не называла себя высперенным именем с большой буквы ГЕ) вообще не существовало.
Не говоря уже о пихоне3.
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|6.29, Аноним (29), 17:57, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> рабочий код у нас был даже когда этой glibc (libc5 не называла себя высперенным именем с большой буквы ГЕ) вообще не существовало.
Вспомнила бабка как девкой была (с)
> Не говоря уже о пихоне3.
Все течет, все меняется.
Через пару лет гит без раста не соберется, а еще через пару может и ядро.
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|1.5, Аноним (-), 10:26, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Особенно опасны:
XSA-500 / CVE-2026-62428
XSA-501 / CVE-2026-62435 и CVE-2026-62436
XSA-505 / CVE-2026-62432 — это скорее DoS для HVM/PVM, а для PV это потенциальный escape (для HVM/PVM тоже, но для этого нужно эксплуатировать stub domain сначала)
XSA-507 / CVE-2026-62434 — это тоже скорее DoS
XSA-502 / CVE-2026-62429 — эту уязвимость можно использовать только из stub domain (обычно, QEMU), сначала нужно эксплуатировать его
XSA-497 / ISO9660 переполнения в libfsimage — эксплуатируемся только если pygrub находится в привелигированном режиме (по умолчанию, вроде, используются непривелигированный)
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