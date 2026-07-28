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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.24

28.07.2026 13:26 (MSK)

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.24, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). В новой версии присутствуют только исправления ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.23
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65991-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1.1, Аноним (1), 13:38, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почтовик сегодня не так актуален, композер только школьникам для информатики сойдет...
    Когда-то он был хорошим выбором как браузер для разного хлама.
    Теперь он не лучше палёнки, при этом за каким-то ему требуется свежий раст, который хрен соберешь... а из-за этого раста самостоятельная сборка сабжа затруднена...

     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 13:53, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Почтовик неактуален

    Как раз, максимально актуален, как софт, в котором нет ничего, кроме работы с почтой и *локальной базой* почты, без рекламы, требования толстого канала для веб3+ УИ и всяких ЫЫ-удуДшалок.


     
     
  • 3.3, Аноним (3), 14:02, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скоро imap/pop протоколы закроют, тогда все будут смотреть с рекламой
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 14:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые уже просят денег за использование клиентов:
    https://habr.com/ru/news/1043988/
     
     
  • 5.8, Аноним (1), 14:18, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рамблер наше усё!
     
  • 5.19, eugener (ok), 16:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не понимаю, пишут что в прошлом месяце отрубили, тогда почему у меня в thunderbird всё работает на трёх компьютерах (дом, работа, ноут)?
     
  • 4.6, kusb reg (ok), 14:16, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отвечу то, что очень не понравится людям, но нужен стандарт инжекта и загрузки рекламы для почтовиков. Это позволило бы провайдерам окупиться через них и не было бы стимула запрещать pop.
     
     
  • 5.9, Аноним (1), 14:20, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    надо держать свою почту на своем сервере, а не у "дяди"
    но, конечно, я заниматься таким не буду :)))
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 15:59, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.22, Аноним649164047 (?), 18:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была такая же мысль. А потом пришло понимание, что не хочу отбивать атаки на своего до поры до времени неуловимого Джо. От множества других бывших неуловимыми Джо.
     
  • 5.11, Аноним (11), 14:30, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реклама не нужна. Особенно подавляющее большинство той дряни, что лезет со всех этих "популярных почтовиков" - за такое людям ещё доплачивать должны моральную компенсацию.
    Ну и если кто-то сам организовал вендорлок, а потом меняет правила сервиса как хочет, плюс ливает ВСЮ вашу переписку по первому зову дядечек, рекламодателей и вообще любых 3rd party мимокрокодилов "пушто ты согласен на наш сервис" - идёт он лесом
     
     
  • 6.23, Аноним (5), 19:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создать @gmail, @outlook, @protonmail и поставить Thunderbird:
    https://www.thunderbird.net/ru/
     
  • 3.7, Аноним (1), 14:16, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и написал "не так актуален"
    mail.ru и mail.yandex.ru со сторонними не дружат
    да и частично почту телега и макс-шмакс заменили
     
  • 3.12, User (??), 14:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще нет календаря-планировщика, интеграции с сервисами акс\вкс, поддержки MAPI или хотя бы EAS, нормального поиска - даже блин pdf in-place посмотреть нельзя!
    Нужная вещь, да. Надо брать!
     

  • 1.4, Аноним (-), 14:04, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox

    То есть дропнули движок с полноценными дополнениями, чтобы потом поддерживать древность. Ещё и сидят ровно на одну версию старше, чем последняя с зул, чтобы уж точно ни при каких обстоятельствах не создавать конкуренцию мозилле.

     
  • 1.10, openssh_user (ok), 14:21, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Операционная система Emacs в мире браузеров
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:06, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > набор интернет-приложений

    Сабж даже браузером не смеют называть.

     
  • 1.14, Diozan (ok), 15:18, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вполне дружат. И на яндексе и на майл.ру сижу через Thunderbird...
     

  • 1.18, Аноним (16), 16:01, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 16:40, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот построили бы коммунизм….
     
     
  • 2.21, Аноним (5), 18:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он наступит скоро — надо только подождать
    Там всё будет бесплатно, там всё будет в кайф
    Там, наверное, ваще не надо будет умирать
    Я проснулся среди ночи и понял, что...

    Всё идёт по плану

     

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