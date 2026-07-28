Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.24

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|1.1, Аноним (1), 13:38, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почтовик сегодня не так актуален, композер только школьникам для информатики сойдет...
Когда-то он был хорошим выбором как браузер для разного хлама.
Теперь он не лучше палёнки, при этом за каким-то ему требуется свежий раст, который хрен соберешь... а из-за этого раста самостоятельная сборка сабжа затруднена...
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|2.2, Жироватт (ok), 13:53, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Почтовик неактуален
Как раз, максимально актуален, как софт, в котором нет ничего, кроме работы с почтой и *локальной базой* почты, без рекламы, требования толстого канала для веб3+ УИ и всяких ЫЫ-удуДшалок.
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|3.3, Аноним (3), 14:02, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скоро imap/pop протоколы закроют, тогда все будут смотреть с рекламой
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|5.19, eugener (ok), 16:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего не понимаю, пишут что в прошлом месяце отрубили, тогда почему у меня в thunderbird всё работает на трёх компьютерах (дом, работа, ноут)?
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|4.6, kusb reg (ok), 14:16, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я отвечу то, что очень не понравится людям, но нужен стандарт инжекта и загрузки рекламы для почтовиков. Это позволило бы провайдерам окупиться через них и не было бы стимула запрещать pop.
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|5.9, Аноним (1), 14:20, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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надо держать свою почту на своем сервере, а не у "дяди"
но, конечно, я заниматься таким не буду :)))
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|6.22, Аноним649164047 (?), 18:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Была такая же мысль. А потом пришло понимание, что не хочу отбивать атаки на своего до поры до времени неуловимого Джо. От множества других бывших неуловимыми Джо.
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|5.11, Аноним (11), 14:30, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реклама не нужна. Особенно подавляющее большинство той дряни, что лезет со всех этих "популярных почтовиков" - за такое людям ещё доплачивать должны моральную компенсацию.
Ну и если кто-то сам организовал вендорлок, а потом меняет правила сервиса как хочет, плюс ливает ВСЮ вашу переписку по первому зову дядечек, рекламодателей и вообще любых 3rd party мимокрокодилов "пушто ты согласен на наш сервис" - идёт он лесом
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|3.7, Аноним (1), 14:16, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я и написал "не так актуален"
mail.ru и mail.yandex.ru со сторонними не дружат
да и частично почту телега и макс-шмакс заменили
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|3.12, User (??), 14:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще нет календаря-планировщика, интеграции с сервисами акс\вкс, поддержки MAPI или хотя бы EAS, нормального поиска - даже блин pdf in-place посмотреть нельзя!
Нужная вещь, да. Надо брать!
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|1.4, Аноним (-), 14:04, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox
То есть дропнули движок с полноценными дополнениями, чтобы потом поддерживать древность. Ещё и сидят ровно на одну версию старше, чем последняя с зул, чтобы уж точно ни при каких обстоятельствах не создавать конкуренцию мозилле.
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|2.21, Аноним (5), 18:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он наступит скоро — надо только подождать
Там всё будет бесплатно, там всё будет в кайф
Там, наверное, ваще не надо будет умирать
Я проснулся среди ночи и понял, что...
Всё идёт по плану
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