Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.24

>SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox То есть дропнули движок с полноценными дополнениями, чтобы потом поддерживать древность. Ещё и сидят ровно на одну версию старше, чем последняя с зул, чтобы уж точно ни при каких обстоятельствах не создавать конкуренцию мозилле.

